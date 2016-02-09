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Bir dairenin stil sahibi bir balayı evine dönüşümü

Gülen Duran Gülen Duran
32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
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Yeni bir hayata hazırlanırken mekanınızı ve en temel yer olan evinizi değiştirmek hayatınızda büyük bir dönüm noktası haline gelebilir. Çok uzun süre boyunca bu konutlarda yaşayanlar için görülen değişiklik oldukça şaşırtıcı ve heyecan verici olmalı! Kore'nin Gimhae şehrinde yer alan bu apartman dairesi gri tonlarla oluşturulmuş müthiş bir balayı evine dönüştürülmüş. 로하디자인 adlı firmanın tasarımı olan bu harika yapı eminiz ki içinizi ferahlatacak!

Önce: Ortak yaşam alanı

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Yapısal ve estetik olarak tipik bir apartman dairesi olan bu konut sizce de biraz eski moda kalmıyor mu? Oturma odasının eski hali ahşap kaplamanın yoğunluklu olarak kullanımını gösteriyor bizlere. Zemin kaplaması olarak kullanılan ahşap malzeme duvar aydınlatmasının çerçevesinden tutun da balkon kapısının doğramalarına kadar aynı tonda düzenlenmiş. Dekorasyondaki bu tutum mekanı küçülterek alandaki sadeliğin göz önüne çıkmasına engel olmuş.

Sonra: İnanılmaz sadelikte bir oturma odası tasarımı

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Örnek fotoğraftaki oturma odası fotoğrafından gördüğünüz üzere oturma odası eskiye oranla çok daha ferah ve geniş gözüküyor. Oturma odasının duvarları gri renkte boyanarak zemin kaplaması ve tavan rengi olan beyazla uyumlu bir ton birliği yakalamış. Gereksiz mobilyaların kullanılmadığı ve olabildiğince az eşyayla organize edilen oturma odası tavanda birden fazla aydınlatma kullanılarak daha da ışıltılı hale getirilmiş. Balkon kapıları beyaz uygulamayla iç ve dış mekan arasındaki saydamlığı arttırıyor. Ayrıca oturma odasındaki kanepe, lambader ve raf çözümlemesinin aynı renkte olması mekandaki az sayıda rengin birleşmesini sağlamış.

Mutfağın önceki hali

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Mutfağın önceki halinde duvarların tamamını kaplayan sarı ve kahverengi renkteki mutfak dolapları alanın küçük görünmesine neden olmuş. Ayrıca dağınık bir görünüme sahip olan bu mutfak saatlerinizi geçirmek için pek ideal görünmüyor.

Yeni ve modern bir mutfak tasarımı

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

İnanılmaz bir değişim geçirmiş mutfak eskisine hiç benzemiyor, öyle değil mi? Mutfak tezgahı ve mutfak dolapları mutfak alanındaki tep cepheye monte dilerek alandan tasarruf edilmiş. Oturma odasında olduğu gibi mutfak dekorasyonu da siyah, gri ve beyazın müthiş birlikteliğiyle çözümlenmiş. Mutfak duvarlarının yarısı griye boyanırken diğer yarısı da beyazla çözümlenmiş. Mutfak dekorasyonu modern ve yalın bir stilde çözümlenerek evdeki ortak yaşam alanlarından biri haline gelebilir!

Önce: Eski bir yatak odası

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Yatak odasının önceki hali mutfak ve oturma odasındaki gibi koyu kahve ahşap malzemeyle dekore edilmiş. Gardrop olarak kullanılan ebeveyn banyosu ise kullanım dışı görünmekle birlikte odaya dağınık ve kirli bir hava vermiş. 

Sonra: Şık bir yatak odası tasarımı

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Yatak odasının yenilenmiş hali eskisine göre çok şık görünmüyor mu? Odadaki mobilyaların dizilimi ve sade stili makanı çok daha büyük görmemize neden oluyor. Karyola tasarımında ve şifonyer tasarımında kullanılan malzeme açık sarı tonlarında ahşapla çözümlenerek mekandaki beyaz yoğunluğun ısınmasını sağlıyor. Nevresim rengi olarak seçilen antrasit ise bu ferah mekandaki renk uyumunu gösterir nitelikte.

Dilerseniz başka bir apartman dairesinin dönüşümü için Sıradan bir apartman dairesinin modern dönüşümü adlı yazıya göz gezdirebilirsiniz.

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