Bir dairenin stil sahibi bir balayı evine dönüşümü

Yatak odasının yenilenmiş hali eskisine göre çok şık görünmüyor mu? Odadaki mobilyaların dizilimi ve sade stili makanı çok daha büyük görmemize neden oluyor. Karyola tasarımında ve şifonyer tasarımında kullanılan malzeme açık sarı tonlarında ahşapla çözümlenerek mekandaki beyaz yoğunluğun ısınmasını sağlıyor. Nevresim rengi olarak seçilen antrasit ise bu ferah mekandaki renk uyumunu gösterir nitelikte.

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