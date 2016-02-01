Harabe bir evin rüya gibi dönüşümü

Eski zamanlardan kalan daireleri kurtarmak, onları yeniden şekillendirmek ve çağdaş mekanlara dönüştürmek duyarlılık ve sağduyu gerektiren bir çalışmadır. Modern hayatın kolaylık ve işlevsellik talep eden ihtiyaçlarına karşılık verebilmek önemli bir husus. Öte yandan bir geçmişi ve özü olan binaların doğal karakteri göz ardı edilmemelidir.
Bugün eski bir binanın yenileme projesini inceleyeceğiz. Epey eski ve bakımsız kalmış dairenin tarihinde büyük bir zaman yolculuğu var. EAO-Portugal Mimarlığın tasarımı olan bu proje bir hayli emek isteyen bir iş. Fakat öncesi ve sonrasını incelediğimizde tüm bu zahmete değdiğini göreceğiz. Şimdi sırasıyla eski ve yeni halini görelim.
Bu fotoğrafa baktığınız zaman kimse bu harabe için ilk bakışta mutfak diyemez. Çünkü epey yıpranmış vaziyette. Tamamen tahrip halde bulunan mutfakta kir ve nem faktörleri de söz konusu. Bu haliyle kullanılması imkansız olduğundan yeni bir başlangıç şart oldu. Restore edildikten sonra nasıl olduğunu ise aşağıda göreceğiz.
Mutfağın yeni hali şimdi çok işlevsel. Ancak her şeyden önemlisi tamamen çağdaş ve kullanılabilir vaziyette yepyeni bir mutfak haline getirilmesi. Pencerelere dokunulmayarak bol miktarda doğal ışığa izin verilmiş. Fırın bölgesi nişle çerçevelenmiş ancak yeni duvar çinilerini hala görülebiliyor. Çerçeve kısmı siyaha boyanmış taş malzemeden oluşuyor. Böylece kontrast sağlanmış. Mutfak küçük bir alana sahip olmasından ötürü duvarla kapatılmamış. Ancak mutfak alanı tamamen açık bırakılmayarak sınırlarının belli olması istenmiş. Bunun içinde sol tarafta ince bir duvar hattı bulunuyor. Duvarın orta kısmında büyük bir boşluk bırakılarak ince bir tezgah meydana getirilerek orası da işlevsel olarak değerlendirilmiş. Üzerine konulan çeşitli malzeme ve elektronik eşyaya yer açması bakımından son derece başarılı bir fikir. Mutfağın dekorasyonunda genel olarak beyaz rengi hakim. Az önce bahsettiğimiz gibi siyah niş kontrast sağlamış. Ek olarak parlak metalik eşya detayları mutfak dekorasyonunu daha modern göstermiş. Zemin kaplaması da gri malzemeden oluşan mutfak alanı renkleri ve malzeme seçimiyle kendi sınırlarını çizmiş. Açık olan duvar bölümünden geçtiğiniz anda ise sizi ahşap zemin karşılıyor.
Restorasyon çalışmasından bir kare daha gördüğümüz fotoğrafta tavan üzerine çalışılıyor. Bu yıkıntı evi tekrar hayata döndürmek meşakkatli bir çalışma gerektirdi.
Geniş pencerelerinden Lisbon ışıklarının girdiği oturma odasında yeni ve parlak yer zemini bu ışıkları nefis bir şekilde yansıtıyor. Minimalist modern dekoru oldukça şık olan oturma odasında epey boş alan bırakılarak havadar bir ortam yaratılmış. Bu etkiyi sağlamak için yerlerde çok fazla halı tercih edilmeyerek ahşabın sıcak ve şık dokusu yeterli bulunmuş. Beyaz kapitoneli koltuğun önünde yalnızca bir halı bulunuyor. Oturma odasının kitaplık kısmını gördüğümüz fotoğrafta kitaplık önüne yine modern kırmızı bir sandalye tercih edilmiş.
Merdivenlerde de tıpkı zemin gibi sıcak ve rahatlık hissi veren ahşap malzemeden şaşılmamış. Hafiflik etkisi için merdivende korkuluk kullanılmamış. Duvarda merdivenin basamak hizasında ışıklar eklenerek şıklık arttırılmış.
Merdivenleri çıkıp yatak odasına ulaştığımızda buzlu camdan oluşan bir kapı görüyoruz. Hafiflik ve şeffaflık etkisi burada da etkisini sürdürüyor. Giysi dolabı depolama ihtiyacını karşılayacak boyutta.
Bu projeyi beğendiyseniz ’Modern bir ev: şeffaflık ve mahremiyet’ başlığını okuyabilirsiniz.