Harabe bir evin rüya gibi dönüşümü

Eski zamanlardan kalan daireleri kurtarmak, onları yeniden şekillendirmek ve çağdaş mekanlara dönüştürmek duyarlılık ve sağduyu gerektiren bir çalışmadır. Modern hayatın kolaylık ve işlevsellik talep eden ihtiyaçlarına karşılık verebilmek önemli bir husus. Öte yandan bir geçmişi ve özü olan binaların doğal karakteri göz ardı edilmemelidir.

Bugün eski bir binanın yenileme projesini inceleyeceğiz. Epey eski ve bakımsız kalmış dairenin tarihinde büyük bir zaman yolculuğu var. EAO-Portugal Mimarlığın tasarımı olan bu proje bir hayli emek isteyen bir iş. Fakat öncesi ve sonrasını incelediğimizde tüm bu zahmete değdiğini göreceğiz. Şimdi sırasıyla eski ve yeni halini görelim.