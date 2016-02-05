Oturma odasına gerçek bir ağaç yerleştirmenin püf noktaları nelerdir ?

Tasarımcılar bir evi güzelleştiren etkenler içerisinde; dekorasyonun yanında ev içerisinde canlı bitkilerin ve ağaçların mutlaka olması gerektiğini belirtiyorlar. Bir evi dekore ederken sadece mobilyaları, duvar kağıtlarını, zemin kaplamalarını dekorasyon içerisinde planlamak evinizin zarafetinin eksik kalmasına neden olacak ve doğallığı az olan bir dekorasyon yapmanıza neden olacaktır. Bu nedenle imkanlarınız dahilinde yeşil bitkileri, yıllık ağaçları evinizin belirli köşelerine yerleştirerek evinizi dekore etmeli, yeşilden uzak kalmadan hem evinizi şık ve doğal göstermeli hem de evinizde canlı bitkiler ile doğallığı yaşatmalısınız. Evinizde yapacağınız dekorasyon içerisinde yeşil bitkileri bilhassa ağaçları dekorasyon içine zarif bir şekilde yerleştirmeli, dekorasyonun görselliğini ve zarafetini bozmadan, dekorasyona zarar vermeden uyumlu bir şekilde dekorasyonu tamamlamalısınız. Bunun için genellikle oturma odaları tercih edilse de holler, mutfak, salon, yatak odası gibi musait olan her alan yeşil bitkiler ve ağaçlar için uygun alanlardır. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta; bitkinin insanlardan biraz uzakta olmasını sağlayarak insanların bitkilere vereceği zararı en aza indirmektir. Böylece dal ve yaprak kırılmalarını önleyerek bitkinin görselliğini evinizin görselliğine eklemiş olursunuz. Ayrıca insanların ulaşamayacağı alanı seçerken, bitkilerin ihtiyaç duydukları güneş ışığını görmesi, oksijeni alabileceği, doğal havalandırma ile havalanabileceği alanı seçmeniz gereklidir. Bu şartlar hem bitkinin gelişimi doğal bir şekilde sağlanmış olur, hem de bitkinin canlı yeşil renginin korunarak dekorasyon içerisinde estetik bir görünüm oluşturulması sağlanır. Bitkiler, küçük saksılarda olmaları ve ebat olarak küçük ölçülere sahip olmaları nedeniyle dekorasyon içerisinde kendilerine kolayca yer bulurken ağaçlar ölçü olarak büyük olmaları, saksı boyutlarının büyük ve geniş olması, yüksekliklerinin fazla olması gibi handikaplar nedeniyle dekorasyon yapılırken yerleşim zorluğu oluştururlar. Bu nedenle ağaçlar evlerde pek tercih edilmez ve küçük saksı bitkileri ile durum kotarılmaya çalışılır. Ancak ağaçları evlerimizin içinde barındırıp, evlerimizde bir bahçe havası yaratmak, dekorasyonun daha doğal ve daha yeşil olmasını sağlayarak geçirdiğimiz zamanın daha kaliteli olmasını sağlayabiliriz. Ağaç yerleşiminin yapılması için, dekorasyon estetiğinin korunması ve oturma odalarının daha yaşanılabilir alanlar olmasını sağlamak için dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır.

Oturma odası dekorasyonlarında yer alan mobilyalar ve diğer unsurları belirli bir renk uyumu içinde dekore ederiz. Eğer oturma odasında bir ağaç yerleştirip doğal bir ortam oluşturacaksanız seçilecek renk ağırlığını ağaç rengine ve saksı rengine uygun bir renk olarak tercih edin. Saksı genişliği fazla olduğundan ve şekil olarak geometrik bir şekle sahip olduğundan saksının yerini iyi belirlemek gereklidir. Oturma odasında yer alan saksısının dış kısmını yapışkan duvar kağıtları veya yapışkan folyolar ile kaplayarak oda içerisinde naturel bir renk uyumu olmasını sağlamalısınız. Saksı genişliklerine dikkat ederek oturma odasında ölü noktalar olan köşelere sığacak büyüklükte saksılara sahip ağaçları tercih etmeniz dekorasyonun daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Oturma odasına yerleştireceğiniz ağaçlar, doğal yaşamlarını devam ettireceğinden yerleştireceğiniz noktalar bu şartları sağlayacak bir nokta olmalıdır. Aksi durumda ağaç solarak kuruyacak ve dekorasyonunuz istediğiniz güzelliğe sahip olmayacaktır. Ayrıca oturma odası içine yerleştirilecek ağaç türü de hem dekoratif anlamda hem de estetik anlamda önemlidir. Bazı ağaç türleri kapalı alanlarda doğal yaşamlarını sürdüremedikleri için kısa süre de kururlar. Bu nedenle ağaç seçimi yapılırken, kapalı alanlarda yaşayabilen, uzun süre güneş görmediğinde canlılığını yitirmeyen ve dört mevsim yeşil kalarak yapraklarını dökmeyen ağaç türleri olması dekorasyon içerisinde solmadan uzun süre yaşayarak zarif ve estetik kalmasını sağlayacaktır. Ağaç türleri seçimi yapıldıktan sonra bir peyzaj uzmanından veya araştırılarak ağaçların bakımları ve ağaç hakkında bilgi edinilmeli, ağaç bakımları düzenli bir şekilde yapılarak düzenli ve yeterli sulanması sağlanmalıdır. Oturma odanızda veya farklı odalarda dekorasyon yaparken bitki olarak ağaç tercih edecekseniz dekorasyon örneklerinin yer aldığı homify oturma odası dekorasyonları sayfalarını ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda onlarca oturma odası dekorasyonu ve ağaç dekorasyonu yer aldığı için evinizin yapısını, tarzınıza uygun olan dekorasyon örneğini istediğiniz gibi revize edebilir veya olduğu gibi uygulayabilirsiniz.