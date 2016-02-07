Mimarisi ve zarafeti ile modern bir ev tasarımı

Homify sizleri bu gün İspanya'nın Mallorca şehrinin Palma bölgesine götürüyor. Bu bölge de yer alan, Kika, Xisco ve beş çucuğunun yaşadığı, yapılan proje sonunda mimarisi ve estetiği ile modern bir tasarıma sahip olmuş bir evi ziyaret ediyorsunuz. Asimetrik kompozisyonu, büyük ve hacimli mimarisi, görsel estetiği ile baktığınızda hayran kalacağınız bu ev;üst üste yapılar ile tasarlanmış, farklı şekiller parlak renkler, akıcı ve dinamik bir mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmış ve uygulanarak hayata geçirilmiş. Yapılan proje ile ortaya çıkarılan çağdaş ev, Duch – Piza Mimarlık ofisi çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış. Mallarco'nun Palma bölgesinde bulunan ve tarihi bir mahalle içinde harabe şeklinde olan bu ev yapılan çalışma ile modern bir görünüme kavuşmuş. Tarihi bir mahalle olması nedeniyle geleneksel bir mimaride projelendirilmesi beklenirken son derece modern bir mimariye sahip olarak yapılması insanları önce şaşırtmış, sonra beğenilerini kazanmış.
Bina modern bir mimari ile inşa edildiğinden asimetrik bir yapıya sahiptir. Basit ve optimal bir havuz ile estetik ama küçük olan bahçe modern bir şekilde tasarlanmış ve evin çağdaş mimarisini tamamlamıştır. Evin üç cephesi de modern bir görünüme sahiptir. Küçük bir araba yolu, bahçe, havuz ile birlikte bir mimari ritme sahiptir. Geniş cam paneller kullanılarak cephelerin daha görsel olması sağlanarak cam panellere fonksiyonel görevler yüklenmiştir.
Evin ön tarafına küçük bir bahçe yapılarak bahçenin yan tarafı veranda şeklinde tasarlanmış. Geniş pencerelerin önünde yer alan bu veranda bahçenin ev için bir akciğer görevi görmesini sağlıyor. Yeşil bitkiler, ağaçlar, hem verandaya hem de cam pencereler ile evin diğer bölümlerine hitap ettiğinden bu alan bir dinlenme alanı, bir huzur bulma alanı oluyor. İki odanın da aynı cepheye bakması, bahçeyi ve verandayı görebilmesi, verandanın bir çocuk oyun alanı olmasını, bir yemek yeme alanı olmasını sağlıyor.
Evin içine girdiğinizde, sizi karşılayan modern zarafet başınızı döndürüyor. Yemek odası sade bir dekorasyon ile ferah, aydınlık ve dinamik bir oda haline getirilmiş. Pencereler ile hem doğal ışığı alıyor hem de aydınlatma elemanları ile farklı bir aydınlık sağlanıyor. Ahşap ve farklı tasarımlara sahip yemek masası ve sandalye evin farklı dekorasyonunun daha zarif olmasına katkı sağlamış.
Evin boşta kalan bir alanı çocuklar için kütüphane şeklinde dekore edilmiş. Yeşil rengin açık tonunun kullanıldığı bu alan bir koridor ile iki ayrılmış, renkli mobilyalar ile zarif bir hale getirilerek çocukların zaman geçirebileceği, sıkılmadan kitap okuyabileceği bir alan olarak tasarlanmış. Çatı da doğal bir ışığın oluşması için ışıklık yapılmış, kütüphane için gerekli her koşul sağlanmış.
Evin birinci katı çocuklar için dekore edilmiş ve çocuklara özel yapılan kitaplıklar şık bir mavi renk ile estetik bir şekilde dekore edilmiştir. Sürgülü dolaplar ile daha kullanışlı olması sağlanan kitaplıklar, hem boş kalacak bir koridorun fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamış hem de çocukların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmış.
Evin geniş cam paneller ile tasarlanması aynı zamanda gece boyunca muhteşem bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. İç mekan aydınlatmaları evin karanlıkta yıldız gibi parlamasını ve zarifliğini teşhir etmesini sağlamış. Akşam yemeği ve sonrasında keyif vakitlerinizi her hangi bir aydınlatmaya ihtiyaç duymadan evin her hangi bir cephesinde geçirebilirsiniz.