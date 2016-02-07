Mimarisi ve zarafeti ile modern bir ev tasarımı

Homify sizleri bu gün İspanya'nın Mallorca şehrinin Palma bölgesine götürüyor. Bu bölge de yer alan, Kika, Xisco ve beş çucuğunun yaşadığı, yapılan proje sonunda mimarisi ve estetiği ile modern bir tasarıma sahip olmuş bir evi ziyaret ediyorsunuz. Asimetrik kompozisyonu, büyük ve hacimli mimarisi, görsel estetiği ile baktığınızda hayran kalacağınız bu ev;üst üste yapılar ile tasarlanmış, farklı şekiller parlak renkler, akıcı ve dinamik bir mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmış ve uygulanarak hayata geçirilmiş. Yapılan proje ile ortaya çıkarılan çağdaş ev, Duch – Piza Mimarlık ofisi çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış. Mallarco'nun Palma bölgesinde bulunan ve tarihi bir mahalle içinde harabe şeklinde olan bu ev yapılan çalışma ile modern bir görünüme kavuşmuş. Tarihi bir mahalle olması nedeniyle geleneksel bir mimaride projelendirilmesi beklenirken son derece modern bir mimariye sahip olarak yapılması insanları önce şaşırtmış, sonra beğenilerini kazanmış.