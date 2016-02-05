İdeal bir mutfak masası nasıl olmalıdır?

Başlıktan da kolayca anlayacağınız üzere bugünkü konumuzu mutfak masaları oluşturmakta. İç mimari ve dekorasyonla ilgili her konu ve soruda olduğu gibi bu soruda da cevaplar çok farklı parametrelere göre değişiklik göstermektedir. Ne yazık ki tek bir soru sormak cevabı verebilmek için yeterli olmuyor çoğu zaman. Başlığımızı oluşturan soruyu sormak, arkasından başka birçok soruyu da beraberinde getiriyor: ‘İdeal bir mutfak masası’, peki ama hangi mutfaktan bahsediyoruz? Mutfağın büyüklüğü nedir? Mutfağın sahibinin nasıl bir zevki var? Mutfağın bulunduğu evi kaç kişi kullanıyor? Gördüğünüz gibi bitecek gibi görünmeyen bir alt-sorular silsilesi ile karşı karşıyayız. Şimdi yukarıda sorduğumuz sorular ve benzerleri çerçevesinde biraz daha ayrıntıya inelim.

Önceki yüzyıllarda sadece yemek pişirme ve pişmiş veya pişmemiş yiyecek maddelerini saklamak amaçlı kullanılan mutfakların, bir evin en önemli kısımlarından biri olarak mimari ve iç mimariye ciddi anlamda dahil edilmesi çok da uzun bir zaman öncesinde değildir. Önceki yüzyıllarda sosyo-ekonomik seviyesi yüksek olmayan insanlar yemek konusunu tek göz odada halletmeye çalışırlar, yemek hazırlanması ve yenmesi için ayrı bir bölüm düşünmedikleri gibi bunun için imkanları da bulamazlardı. Yemekler çoğu kez, bir su kaynağı ve bir fırın veya ocağın bulunduğu minik bölmelerde hazırlanır ve bahsettiğimiz gibi evin büyük ihtimalle tek odası olan odada hep beraber yenirdi. Ekonomik anlamda daha üst sınıftakilerin ise yine hizmetçi veya yardımcıları ufak bir yerde yemekleri hazırlar, yemekler ise bu kez tam tersi surette; ayrıca, özel olarak yemek yenmeye hasredilmiş ‘yemek odası veya salonları’nda yenirdi. Dolayısıyla, örneğin 18.yüzyılda yaşamış bir kişi için ‘mutfak dekorasyonu’ demek çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Ancak günümüzde değişen sosyo-ekonomik şartlar gereği mutfaklar evin en önemli kısımlarından biri olarak addediliyor ve mutfaklara gerçekten hatırı sayılır yatırımlar yapılıyor. Mutfak artık sadece yemek hazırlanan bir yer değil, ailenin ya da mutfağı kullananların sosyalleştiği, sohbet ettiği, eğlendiği kısacası öncelere oranla insanların çok daha fazla zaman geçirdiği bir mekan haline geldi. Bu da mutfağın dekorasyonuna gösterilen özenin ve buna paralel olarak mutfaklara harcanan paranın birkaç kat daha artması olarak tezahür etti. Durum böyle olunca mimarlar, tasarımcılar ve dekoratörler de müşterilerinin ilgilerini çekmek için türlü türlü tasarımlar üretiyor, seçenek yelpazesini bir hayli genişletiyorlar. Böylece bir yandan alternatifler çoğalırken diğer yandan da tüketiciler için seçim yapmak güçleşiyor. Doğru masanın seçilmesinde aşağıda göreceğimiz gibi masanın boyutları, tarzı, kullanılan materyal, ihtiyaçlar ve beklentiler gibi birçok faktör rol oynuyor. Şimdi fotoğraflarını kullandığımız ve her yazımızda olduğu gibi ülkemizden ve dünyanın çeşitli dekorasyon kültürlerinden seçtiğimiz örnek modellerimiz yardımıyla konunun daha derinine inmeye çalışalım.