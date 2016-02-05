İdeal bir mutfak masası nasıl olmalıdır?

Başlıktan da kolayca anlayacağınız üzere bugünkü konumuzu mutfak masaları oluşturmakta. İç mimari ve dekorasyonla ilgili her konu ve soruda olduğu gibi bu soruda da cevaplar çok farklı parametrelere göre değişiklik göstermektedir. Ne yazık ki tek bir soru sormak cevabı verebilmek için yeterli olmuyor çoğu zaman. Başlığımızı oluşturan soruyu sormak, arkasından başka birçok soruyu da beraberinde getiriyor: ‘İdeal bir mutfak masası’, peki ama hangi mutfaktan bahsediyoruz? Mutfağın büyüklüğü nedir? Mutfağın sahibinin nasıl bir zevki var? Mutfağın bulunduğu evi kaç kişi kullanıyor? Gördüğünüz gibi bitecek gibi görünmeyen bir alt-sorular silsilesi ile karşı karşıyayız. Şimdi yukarıda sorduğumuz sorular ve benzerleri çerçevesinde biraz daha ayrıntıya inelim.
Önceki yüzyıllarda sadece yemek pişirme ve pişmiş veya pişmemiş yiyecek maddelerini saklamak amaçlı kullanılan mutfakların, bir evin en önemli kısımlarından biri olarak mimari ve iç mimariye ciddi anlamda dahil edilmesi çok da uzun bir zaman öncesinde değildir. Önceki yüzyıllarda sosyo-ekonomik seviyesi yüksek olmayan insanlar yemek konusunu tek göz odada halletmeye çalışırlar, yemek hazırlanması ve yenmesi için ayrı bir bölüm düşünmedikleri gibi bunun için imkanları da bulamazlardı. Yemekler çoğu kez, bir su kaynağı ve bir fırın veya ocağın bulunduğu minik bölmelerde hazırlanır ve bahsettiğimiz gibi evin büyük ihtimalle tek odası olan odada hep beraber yenirdi. Ekonomik anlamda daha üst sınıftakilerin ise yine hizmetçi veya yardımcıları ufak bir yerde yemekleri hazırlar, yemekler ise bu kez tam tersi surette; ayrıca, özel olarak yemek yenmeye hasredilmiş ‘yemek odası veya salonları’nda yenirdi. Dolayısıyla, örneğin 18.yüzyılda yaşamış bir kişi için ‘mutfak dekorasyonu’ demek çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Ancak günümüzde değişen sosyo-ekonomik şartlar gereği mutfaklar evin en önemli kısımlarından biri olarak addediliyor ve mutfaklara gerçekten hatırı sayılır yatırımlar yapılıyor. Mutfak artık sadece yemek hazırlanan bir yer değil, ailenin ya da mutfağı kullananların sosyalleştiği, sohbet ettiği, eğlendiği kısacası öncelere oranla insanların çok daha fazla zaman geçirdiği bir mekan haline geldi. Bu da mutfağın dekorasyonuna gösterilen özenin ve buna paralel olarak mutfaklara harcanan paranın birkaç kat daha artması olarak tezahür etti. Durum böyle olunca mimarlar, tasarımcılar ve dekoratörler de müşterilerinin ilgilerini çekmek için türlü türlü tasarımlar üretiyor, seçenek yelpazesini bir hayli genişletiyorlar. Böylece bir yandan alternatifler çoğalırken diğer yandan da tüketiciler için seçim yapmak güçleşiyor. Doğru masanın seçilmesinde aşağıda göreceğimiz gibi masanın boyutları, tarzı, kullanılan materyal, ihtiyaçlar ve beklentiler gibi birçok faktör rol oynuyor. Şimdi fotoğraflarını kullandığımız ve her yazımızda olduğu gibi ülkemizden ve dünyanın çeşitli dekorasyon kültürlerinden seçtiğimiz örnek modellerimiz yardımıyla konunun daha derinine inmeye çalışalım.
Aslında bu alt başlığa ‘masanın ve mutfağın ölçüleri’ demek belki de daha doğru olacaktır. Zira mutfak içerisinde yeterli hareket alanını sağlamak her ikisinin de ölçülerine bağlıdır. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi küçücük bir mutfağa kocaman bir masa koymak, mutfağı kullanan kişileri neredeyse hareketsiz bırakmak anlamına gelebilecekken, tam tersi durum da mutfak dekorasyonunda garip hatta komik bir görüntüye sebebiyet verebilir. Aşağıda ‘beklentiler / şartlar’ altbaşlığında da göreceğimiz üzere masayı kullanacak kişi sayısı da masanın ölçülerini belirlemede önemli kriterlerden bir tanesidir. Eğer mutfağınızın boyutları mütevazi ise tasarımcılar birçok katlamalı ya da içe geçmeli modelleri de beğeninize sunuyorlar, örneklerini sitemizin ilgili kısımlarından görebilirsiniz. Bunun dışında modeller yalnızca ene ve boya göre değil, yüksekliğe göre de farklılık sergiliyorlar. Yüksek taburelerle oturulan, duvarla ya da tezgahla bitişik yüksek, bar tarzı masaların son yıllarda oldukça revaçta olduklarını belirterek bu altbaşlığı sonlandıralım.
Şuna hiç kuşku yok ki masanızın şekli ve hangi tarza göre dizayn edildiği seçiminizde büyük rol oynayacaktır ve hatta oynamak zorundadır. Zira mutfağınızın genel tarzına uymayacak bir masa göz yorucu ve şık olmayan görüntülere sebebiyet verme tehlikesi taşıyabilir. Minimalist döşenmiş bir mutfağa klasik ve gösterişli bir masa konulması gibi. Seçiminizi yaparken, yazılarımızda çok sık vurguladığımız ve dekorasyon konusunun ana prensiplerinden olan estetik konfor dengesini iyi ayarlamalı, özellikle mutfağınızda ortalamadan ve alışılmıştan fazl zaman geçiriyorsanız güzel bir kompozisyon uğruna konfordan taviz vermemeli, bu dengeyi iyi ayarlamalısınız.
Tasarımcılar her konuda olduğu gibi mutfak masalarının tasarımında da birçok farklı materyalden faydalanıyorlar, üstelik bazen birden fazla materyali de birarada kullanarak. Ahşap, ama özellikle de masif ahşap son yıllarda bu konuda bir hayli öne çıkarken, minimalist tasraımcıların kullandıkları metal masalar da popülerliklerini kaybetmediler. Cam masalar her zaman şıklıklarıyla kendilerine piyasada yer bulabilirken, mutfağın dekorasyonunda kullanılan malzemeye uygun olmak şartıyla mermer veya granit masalar da hatırı sayılır bir beğenen kitlesine sahip. Yeni teknolojiler sayesinde hijyen, sağlık ve çevrecilikle ilgili dezavantajlı konumlarını avantaja çevirmeye çalışan plastik ve türevlerinden mamul masaları da unutmamak gerek.
Bir masa alırken, bu masayı seçmede beklentileriniz, ihtiyaçlarınız ve sahip olduğunuz şartlar oldukça önemli bir yere sahiptirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi aileniz kalabalık olabilir ya da estetik gerekçelerle büyük bir masa istiyor olabilirsiniz ama mutfağınızın boyutları mütevaziyse gerçekçi olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Boyut olarak daha büyük mutfağa sahip olanlar hiç kuşkusuz seçenek açısından daha şanslılar. Yukarıda gördüğünüz gibi ve tasarımı Ankara kökenli firmalarımızdan RETA Architecture’a ait olan mutfakta olduğu gibi masayı tezgahın devamı olarak düşünebilir veya Amerikan tarzı mutfağınız varsa mutfak ve yemek odası şeklinde bir kombinasyon yapabilir ya da masanızı mutfağın ortasına veya istediğiniz bir kenar veya köşeye konumlandırabilirsiniz.
Mutfağınızın dekorasyonuna bir masa eklerken, mutfağınızın genel dekorasyon çizgisine ve bu çizginin inceliklerine sadık kalmak, başarılı bir dekorasyon için önemlidir. Bunu yaparken, konfor, sağlamlık, ergonomi gibi önemli faktörleri göz ardı etmeyin ve bunlar arasnda bir denge sağlayıp optimuma ulaşmaya çalışın. Farklılığınızı vurgulamaya çalışırken uç noktalara varmamak, estetik yakalarken konfordan taviz vermemek, kullanışlı bir model ararken basite savrulmamak kolay işler değildir. Bu konularda zorlanıyorsanız sitemizdeki ilgili bölümlerden ve uzmanların görüşlerinden faydalanabilirsiniz.
Tüm bu yukarıda bahsettiklerimiz dışında mutfak masalarıyla ilgili bir-iki küçük noktaya daha değinip bugünkü yazımızı sonlandıralım. Renkli bir kişiliğiniz varsa, yeniliklere açık biriyseniz, farklı olmaktan korkmuyor, hatta bunu istiyorsanız sıradışı örneklere de yönelebilirisiniz. Örneğin mutfağınızı fotoğrafta bir örneğini gördüğünüz masa ve benzerleriyle bir sanat eseri, bir sergi alanı haline getirebilirsiniz. Biraz yaratıcılık katarak, sıradışı ve dikkat çekici bir mutfağa sadece küçük bir masa yardımıyla ulaşmak sizin elinizde!
Eğer mutfak masalarına ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha yeni fikir ve ilhamlara yelken aömak için daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim başlıklı’ yazımıza da bir göz atabilirsiniz.