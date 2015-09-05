Her eve uygun cazip koltuk modelleri

Evlerimizde kullandığımız koltuklar aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla alanda kullanılır. Koltuk modelleri deyince aklınıza ilk olarak salon ve oturma odası gelebilir, ancak günümüzde koltuklar; yatak odalarından tutun da çalışma odalarına, balkon ve teraslardan mutfaklara dek kullanılabiliyor. Bu kadar geniş bir kullanım alanı olan koltukların modelleri de sayamayacağımız kadar çok. Evinizin dekorasyon stiline göre isterseniz klasik isterseniz modern, yüzlerce koltuk modeli alternatifi mevcut. Sadece her bir koltuk stilinin farklı bir ihtiyaca yönelik olduğunu aklınızda bulundurun. Böylece dekorasyonda sıkıntı yaşamazsınız.
Koltuk modelleri bizim için neden önemli diye düşündüğümüz zaman ilk anda dinlenme ihtiyacımızı karşılayan ve üzerinde en çok vakit geçirdiğimiz ev mobilyası olduğu aklımıza gelir. Ancak oturma ihtiyacından evvel koltuk takımları, konuklarımızı ağırlarken oturma odalarının demirbaşlarından biri olduğu için dekorasyon açısından hayati önem taşır. Çoğu zaman koltuk modeline göre odanın kalanı dizayn edilir. Bu sebepten öncelikle nasıl bir dekorasyon tarzı istediğimize karar vermeli sonra bu stile uygun koltuk modeli seçmeliyiz.
Koltuk modelleri denilince aklınıza ilkin geniş koltuk takımları gelebilir. Fakat tekli koltuklar da başlı başına dikkat çekici ve özgün tasarımlara sahip olabiliyor. Tekli koltuk alternatiflerini de değerlendirdiğimiz yazımızın evinizi dekore ederken yardımcı olmasını umuyoruz.
Oturma odasına alacağınız koltuk takımının bir örnek olması şart değil. Farklı koltuk modellerini bir arada kullanarak sıra dışı ve estetik tasarımlar yapabilirsiniz. Yine de riskli bir dekorasyonu olduğunu düşünüyorsanız uzman tasarımcıların elinde çıkma salon dekorasyonlarına göz atmanızda fayda var. Hakan Helvacıoğlu’na ait oturma odasından rengarenk ve farklı stillerde mobilyalar göreceksiniz. Özellikle koltuklar bir hayli dikkat çekici. Çünkü hepsi farklı renklerde olmakla beraber son derece canlı modeller. Mavi tekli koltuk modelinde kadife ve püskül kullanılırken diğer pembe tekli koltukta desenler ve altın işlemeler dikkat çekiyor. Büyük üçlü koltukta ise klasik stil detaylar yerine siyah beyaz puantiyeli minderle hareketlenen sade bir koltuk tercih edilmiş. Bu üç farklı koltuk modelini bir araya getirmek hem ortaya hoş bir sonuç çıkarmış hem de dekorasyona özgünlük kazandırmış.
Bazı tekli koltuklar gerek desenleri gerek de renkleriyle bir hayli ilgi çekici olduğundan onları koltuk takımı yerine tekli kullanmak daha akıllıcadır. Zira kendi başlarına yeterince ilgi çekerler zaten. Örnekteki puantiyeli sarı koltuk bu duruma başarılı bir örnek. Koyu mavi duvar rengine uyumlu olarak canlı bir sarı koltuğun tercih edilmesi, oturma odasının rengarenk dekorasyonuna çok uyumlu.
Canexel tasarımı salonda iki renkli koltuğu, beyaz büyük koltukla birlikte dekore etmek riskli olmasa da bir farklılık yaratmış denebilir. Daha önce farklı renklerde koltukların bir arada kullanıldığını gördük. Ancak bembeyaz kanepelerin farklı renklerde koltuklarla bir arada kullanılması sık rastlanılan bir örnek değil. koyu pembe tekli koltuklara uyum sağlamak amacıyla beyaz kanepeyi pembe minderle süslemek ise yerinde bir seçim. Böylece iki baskın rengin tercih edildiği koltuk modellerini, göz yormayan daha sade mobilyalarla dekore ederek olası bir karmaşanın da önüne geçmiş oluruz.
Daha fazla beyaz koltuk modeli incelemek istiyorsanız “Beyaz koltuk tasarımları” yazımızı okuyabilirsiniz.
Klasik koltuk modellerinden minimalist örneklere. Birden fazla parçadan oluşan koltuk takımları yerine, tek ama büyük bir koltuk modeli oturma odalarınız için ideal bir seçim olabilir. Özellikle de minimal dekorasyonları tercih ediyorsanız. Beyaz ağırlıklı odada koltuk modeli de beyaz renginden seçilmiş, ancak hareket katmak için kıpkırmızı minderler kullanılarak koltuğun havası değiştirilmiş. Siz de sade tasarımlı koltuklarınızı rengarenk minderlerle zenginleştirerek değişik modeller yaratabilirsiniz.
Örnekteki gibi rengarenk bir duvarınız varsa desenli modeller yerine sade ama canlı renkli bir koltuk modeli işinizi görecektir. Koyu yeşil renkli koltuğu diğer örneklerde olduğu gibi minderlerle zenginleştirebilirsiniz. Diğer mobilyaları da renkli modellerden seçerseniz iç açıcı bir oturma dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Bu tür koltuk modelleri için İskandinav stil tasarımlar uygun dekorasyon seçimi olabilir.
Şayet renkli mobilya kadar renkli bir ev de istiyorsanız duvarların tamamını değil ama bazı kısımlarını renklendirmek hayalini kurduğunuz dekorasyonu gerçekleştirmek için iyi bir fikir olabilir. Resimdeki örnekte evin geneli için rengarenk bir konsept belirlenmiş. Koltuk modeli de dekorasyona uygun olarak cıvıl cıvıl renklerde seçilmiş. Daha önce farklı renklerde koltukların bir arada takım olarak kullanıldığını görmüştük. Burada ise bizzat koltuğun kendisi sulu boya gibi bölünerek farklı renklere boyanmış.
Daha modern dekorasyonlar tercih ediyorsanız hem trend hem de çok yer kaplamayan mobilyalarla dilediğiniz gibi bir tasarım elde edebilirsiniz. Kitaplığın yanına konulmuş siyah beyaz çizgili ikili koltuk, hem kitabınızı alıp okumanız için imkan sağlıyor hem de fazla yer kaplamadan estetik bir dekor elde etmiş oluyorsunuz. Tasarımıyla da ilgi çekici olan koltuk modelini tıpkı örnekteki lamba gibi sıra dışı aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz.
Evlerin mimari yapısı baz alınarak köşeye göre konumlanmış koltuk modellerine artık kolayca erişebilirsiniz. Ancak köşe koltuklarını muhakkak odanın duvarına yaslamak zorunda değilsiniz. Dilerseniz ortaya da koyabilirsiniz. Resimdeki köşe koltuk modeli tek parçadan oluşmakla birlikte oldukça büyük. Öyle ki başka bir koltuk almaya lüzum kalmıyor. Pastel sarı renkli koltuğun tasarımı ise bir hayli modern duruyor.
Deri koltuk modellerinin modası asla geçmiyor zira oldukça estetik bir malzeme. Resimde eklektik stil döşenmiş bir oturma odasında son derece modern bir tekli koltuk görüyorsunuz. Şekliyle de dikkat çekici olan koltuğu klasik eşyalarla dekore ederseniz sırıtabilir. Ancak resimdeki gibi farklı malzemelerden oluşan trend mobilyalar seçerseniz konuklarınızın gözünü alamayacağı bir dekorasyona sahip olursunuz.
Oturma odanızı sade renklerde mobilyalardan seçerek son derece zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Resimde beyaz ağırlıklı bir oturma odası görüyorsunuz. İkili koltuk konforlu görünüyor ve desenli minderlerle hareketlendirilmiş. Minder desenine uygun duvar resimleriyle ise son derece başarılı sofistike bir dekor yaratılmış. İkili koltuğun yanına kadife dokusunu hissettiren kahverengi tekli koltuk ise yumuşak bir geçiş sağlamış.
Örnekteki klasik model koltuk takımı sahip olduğu tarzın tüm özelliklerini taşıyan bir tasarım. İşlemeli koltuk kenarlarıyla, perde ve avize seçimiyle, kısacası ilk bakışta nasıl bir salonda olduğunuzu hissettiren bir dekorasyon karşımızdaki. Klasik tarzın tüm özelliklerini taşımakla birlikte oturma odasında renk kullanımından kaçınılarak sadelik tercih edilmiş. Anca bizzat mobilyaların estetiği yeteri kadar şıklık yarattığından fazladan bir renk kullanımı zaten olmasa da olur.
Resimdeki küçük ama konforlu görünen tekli koltuğun ayaklarınızı uzatmanız için küçük pufu da ihmal edilmemiş. Sade bir tasarımı olan koltuğun kenarlarına kırmızı bir şerit eklenerek minik bir hareketlilik katılmış. Böylesi bir tekli koltuğu dilerseniz oturma odanızda dilerseniz çalışma odanızda kullanabilirsiniz. Ancak kitaplık önüne daha çok yakışacağını düşündüğümüz koltuk modeline ayaklarınızı uzatarak okuma keyfini yaşayabilirsiniz.