Yemek odasını nasıl geri dönüştürülmüş malzemelerle dekore edebilirim ?

Son yıllarda özellikle artan çevreci hareketler, etkilerini dekorasyon alanında da fiili bir biçimde göstermektedir. Buradan hareketle son yıllarda özellikle artan, ahşap ve/veya geri dönüşümü kolay olan materyallerden üretilmiş olan mobilyaların sayısındaki artış, gelişmekte olan bu çevresel bilincin ürünüdür.
Evinizin her yanında kolaylıkla yer verebileceğiniz bu geri dönüştürülebilir/geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olan mobilyalara aynı zamanda yemek odanızda da yer verebilirsiniz. Fakat yemek odasında geri dönüştürülmüş materyaller hangi formlarda kullanılabilir ? İşte bu yazımızda sizlerle yemek odasında geri dönüştürülmüş/geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olan mobilyaların ve bu mobilyaların dekoratif açıdan etkilerine kısa bir göz atmaya çalışacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, yemek odası kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe kolayca ulaşabilirler.
Bir yemek odasında şüphesiz ki en büyük rol yemek masası ile bu masanın sandalyelerine düşer. Misafirlerinizi ağırladığınız bir akşamda, onlarla beraber yemek yerken en çok ilgiyi şık bir yemek masası ile bu masanın şık sandalyeleri çekecektir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bir yemek odası için en önemli dekoratif aracın yemek masası ile sandalyeleri olduğunu söylemek doğru olacaktır. Diğer yandan, özellikle geri dönüşümlü materyallerin hakim olduğu bir yemek odasında, tıpkı diğer mobilyalar gibi yemek masası ile sandalyelerinin de geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş olması gerekir. İşte bu sebepten ötürü, elinizden geldiği kadar metal içeren mobilyalardan uzak durmaya çalışın. Metal, geri dönüşümü oldukça zor bir materyaldir. Diğer yandan, özellikle tamamı plastik olan veya plastik içeren mobilyaların geri dönüşümü diğer malzemelere göre daha kolaydır. İşte bu sebepten ötürü, geri dönüştürülebilir malzemelerin hakim olduğu bir yemek odası hayali kuruyorsanız, başrolünü plastiğin ve ahşabın paylaştığı bir dekorasyon sizin için oldukça makul olacaktır.
Klasik tarzın olmazsa olmazlarından olan ahşap kullanımı, çoğu zaman özellikle evindeki dekorasyonda doğal bir doku arayan okurlarımızın imdadına yetişir. Ahşap, sahip olduğu sağlam yapısı, doğal bir dokuya sahip oluşu ve özellikle çoğu zaman oldukça şık bir görüntüye sahip olduğu için sık sık tercih edilen bir materyaldir. Diğer yandan, yemek odanızı geri dönüşümlü malzemelerden dekore etmek niyetinde iseniz, ahşap bu konuda sizin de yardımınıza koşacaktır. Yemek odanızda geri dönüşümden elde edilmiş malzemeler kullanmak istiyorsanız, gönül rahatlığı ile ahşap tercih edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, harap olmuş durumda olan ahşap kalıplarını bir takım işlemlerden geçirerek kullanılabilir duruma getirmektir. Bu süreç genellikle ahşabın yüzeyinde pürüzlerin zımparalanması ve ardından verniklenmesi şeklinde gelişir. Dilerseniz, ahşap kalıplarını birleştirmek için metal çivilerden yararlanabileceğiniz gibi, dilerseniz de birbirine oturmalı biçimde geçmiş olan ahşap kalıplarının sağlamlığını arttırmak adına ahşap tutkalı kullanabilirsiniz. Yemek odasında ahşap bir kalıptan elde edilmiş olan şık bir yemek masası, yemek odanıza oldukça şık bir görünüm katmanın yanı sıra aynı zamanda doğal bir atmosfer de sağlayacaktır.
Yemek odanızı geri dönüşümden elde edilmiş dekoratif araçlarla dekore ederken, kimi zaman işlevsel mobilyalar kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle plastik sandalyeler, size arzu ettiğiniz bu işlevselliği sunarken diğer yandan yemek odanızda hakim olan doğal havaya zıt düşer. İşte bu sebepten ötürü, bir yandan geri dönüşümden elde edilmiş, diğer yandan da arzu ettiğiniz geri dönüşümlü malzemeden elde edilme özelliği taşıyan plastik sandalyeler imdadınıza yetişir. Bu tarz geri dönüşümden elde edilmiş ve plastik karıştırılmış sandalyeler, çoğu zaman dekoratif açıdan da oldukça başarılıdır. Örnekte de görebileceğiniz üzere, bu tarz plastik sandalyeler, özellikle de mat renkli olan sandalyeler, yemek odanızda arzu ettiğiniz görselliği de sağlayabilir.
Bir dekorasyonu mükemmel kılacak etkenler çoğunlukla değişkendir. Dekorasyonun yapıldığı alana bağlı olarak sınırsız sayıda etken saymak pekala mümkündür. Fakat özellikle iç mekan dekorasyonlarında ve işlevselliğin temel amaç edinildiği durumlarda, dekorasyonu amaç edinilen işlevselliğe ve özellikle de görsel kaygıya göre yapmak oldukça yerinde olacaktır. İşte bahsetmeye çalıştığımız bu durum, özellikle yemek odası dekorasyonunda kendini gösterir. Yemek odası dekorasyonlarında, çoğu zaman yapmanız gereken asıl şey, dekoratif araçların sayısını elinizden geldiğince fazla tutmaktır. Bu sayede, hedef edindiğiniz işlevselliğe de hizmet etmiş olursunuz. Bunun yanında, gözleri yoran bir detay çorbasının oluşmasını da önlemek adına, kullandığınız bu dekoratif araçlarda ölçülü olmanız da oldukça faydalı olacaktır. Peki ama yemek odası dekorasyonlarında, bahsettiğimiz biçimde ölçülü bir görüntü yakalamak nasıl mümkün olur ? Bu örnekte üzerinde duracağımız nokta, sandalyelerle ilgili olacak. Parlak renkli ahşap sandalyelerinizde, parlak renkli ve farklı renkte kumaşlara yer vererek ölçülü bir görüntü yakalamanız mümkün. Diğer yandan, perdelerinizde de farklı farklı renklere yer vermelisiniz. Örnek vermek gerekirse, tülünüzün rengini güneşliğin ya da perdenin renginden farklı bir renk seçmeniz bu ölçülü ve detaylı görüntüyü yakalamanız yolunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, geri dönüşümlü malzemelerin hakim olduğu bir dekorasyonda, hoş bir ahenk yakalamak adına farklı tür kumaşlara da yer verebilirsiniz. Yemek odanızın genel atmosferine aykırı olmamak üzere, doğal dokuya sahip kumaşlar tercih etmelisiniz.
Dekorasyonlarda en çok yapılan hatalardan biri, estetik kaygının tasarımın gerçek hayata uyarlanabilirliğinin önüne geçmesidir. Özellikle modern tasarımlarda göze çarpan bu durum, tasarım ne kadar özenle yapılmış olursa olsun etkisini yine de göstermektedir. Yemek odanızı geri dönüşümlü materyallerle dekore ederken sizin de potansiyel olarak içine düşmenizin oldukça olası olduğu bu durum, birkaç basit ekleme ile kolayca çözülebilir. Özellikle ahşap kullanımının yoğun olarak kullanıldığı yemek odalarında, ortama daha sıcak bir hava katmak amacı ile halı kullanmak mümkün. Bu sayede, hem bir halının sunduğu tüm işlevlerden faydalanırken hem de ortamın o yapay havasının kırılması da pekala mümkün. Yemek odanızda kullanacağınız bu halıyı seçerken, özellikle kasvetli halılardan uzak durmanızda fayda olduğunu söylemek istiyoruz. Bu tercih her ne kadar yemek odanızda hakim olan tarzla yakından ilgili olsa da, amacınız ortama sıcak bir hava katmak olduğu için, parlak renklere sahip bir halı tercihi daha çok işinize yarayacaktır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, renkli bir halının ortama kattığı hava, halının sahip olduğu havadan çok daha etkilidir. Diğer yandan, ahşap sandalyelerinizi de birazdan bahsedeceğimiz gibi parlak renklerden seçmenizde büyük fayda var.
Yemek odanızı geri dönüşümlü malzemelerle şık bir biçimde dekore ederken, dikkat göstermeniz gereken bir başka konu da dekorasyonunuza ihtiyaç duyduğu parlaklığı katmaktır. Aksi halde, mat renklerin hakim olduğu bir dekorasyon hem misafirlerinizin gözlerini yoracak bir yandan da ortama karanlık bir havanın hakim olmasına neden olacaktır. İşte bu sebepten ötürü, yemek odanızı dönüştürülebilir materyallerle dekore ederken yemek masanızı ya da sandalyelerinizi parlak renklere boyamayı deneyebilirsiniz. Böyle bir durumda, özellikle ahşap sandalyeler için ahşap dostu sprey boyalar tercih ederek, ortamın doğal dokusunun bozulmamasını da sağlayabilirsiniz. Üstelik, bu tarz parlak renkler, doğal bir dokunun hakim olduğu yemek odanızın ışıl ışıl olmasını da sağlayacaktır. Mert Duyal Design imzalı bu yemek odası dekorasyonu, ilk bakışta ahşap dokunun egemen oluşu ile dikkati üzerine çekmekte. Diğer yandan, ışığın doğru biçimde kullanılması da bu doğal dokunun karanlıkta kalmasının önüne geçmiş. Ayrıca, ahşap sandalyelerin parlak renklerle bezenmiş olması da ahşap mobilyaların karanlıkta kaybolmasının önüne geçmiş. Kaldı ki, bu mobilyalar sahip oldukları parlak renkleri sayesinde ortama hareketli bir etki katmış.