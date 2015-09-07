Antakya'dan bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fotoğraf

Bugün sizlerle Antakya'ya doğru uzanıyoruz ve ev dekorasyonlarında mobilya seçiminin ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan bir daireye konuk oluyoruz. Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evin en dikkat çekici ve dekorasyonu sıradanlıktan uzaklaştıran ve öne çıkaran özelliği sıra dışı, farklı ve şık mobilyalarla döşenmiş olması. Elbette evin yaşam alanlarının tasarımında duvar dekorasyonu, yerleşim, aksesuar seçimi gibi başka göz alıcı detaylar da bulunuyor. Ama biz bugün birbirleriyle mükemmel bir ahenk yakalayan ve evin genel karakterini yansıtan tarzda seçilmiş olan mobilyalara odaklanacağız. Sözü daha fazla uzatmadan evin odalarını tek tek gezmeye başlayalım, ne dersiniz?