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Antakya'dan bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fotoğraf

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Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
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Bugün sizlerle Antakya'ya doğru uzanıyoruz ve ev dekorasyonlarında mobilya seçiminin ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan bir daireye konuk oluyoruz. Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evin en dikkat çekici ve dekorasyonu sıradanlıktan uzaklaştıran ve öne çıkaran özelliği sıra dışı, farklı ve şık mobilyalarla döşenmiş olması. Elbette evin yaşam alanlarının tasarımında duvar dekorasyonu, yerleşim, aksesuar seçimi gibi başka göz alıcı detaylar da bulunuyor. Ama biz bugün birbirleriyle mükemmel bir ahenk yakalayan ve evin genel karakterini yansıtan tarzda seçilmiş olan mobilyalara odaklanacağız. Sözü daha fazla uzatmadan evin odalarını tek tek gezmeye başlayalım, ne dersiniz?

Estetik görünüm

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi tasarımda mobilyalar dışında da dikkat çeken oldukça detay var. Mesela salondaki perdeler oturma alanının karakterini belirleyen unsurlardan biri. Oldukça koyu renk seçilmiş olan güneşlik ve şık ve sade desenli tül perdeler salona girer girmez kendilerini gösterecek kadar estetik bir görüntü yaratıyor. Ancak salonun tasarımındaki esas yıldızlar pek tabii ki oturma grubunu oluşturan koltuklar. Sıradan koltuklardan oldukça farklı bir tasarıma sahip olan koltuklar hem konforlu yapılarıyla hem de modern görünümleriyle dikkat çekiyor.

Sade televizyon ünitesi

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Salonda, televizyonun bulunduğu cephede de yalın bir tasarıma sahip olan ahşap televizyon sehpası kullanılmış. Büyük ve kalabalık yaratan televizyon ünitesi yerine bu tip sade bir mobilyanın tercih edilmesi salonun sade ve modern karakterine uyum sağlıyor. Televizyon sehpasının ön bölmeleri ise depolama alanı olarak kullanılıyor ve böylece televizyon ünitesi bir depolama alanı olarak da ayrı bir işlev kazanıyor. Ayrıca televizyonun arka cephesindeki duvar dekorasyonu da salonu hareketlendiren ve canlandıran detaylardan biri.

Samimi bir oturma odası

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Evde salonun dışında ayrıca bir de oturma odası var ve bu oturma odası açık mutfakla bir arada bulunuyor.  Çok daha samimi ve sıcak bir ortamın oluşturulduğu bu alanda konforlu bir L şeklinde köşe koltuk takımı tercih edilmiş. Koltuğa eşlik eden beyaz masa ise oturma alanını yemek alanı olarak da kullanılabilir hale dönüştürüyor.

Sıra dışı mutfak

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Mutfak
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Mutfağın bir uzantısı olan oturma odasından mutfağa bakıyoruz ve muhteşem bir estetikle karşılaşıyoruz. Sıra dışı bir yapıya sahip olan mutfağın en dikkat çeken özelliği tabii ki onu yuvarlak şekliyle oturma alanından ayıran tezgah kısmı. Baştan aşağı beyaz rengin kullanıldığı mutfak hem şekil itibariyle, hem de dekorasyon ve tasarımıyla yenilikçi ve gerçek bir zarafet örneği teşkil ediyor.

Yuvarlak yatak

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Mutfakta gördüğümüz yuvarlak etkisi, yatak odasında da kullanılmış. Köşesiz yapılardan ve mobilyalardan hoşlanıyorsanız bu yatak odasını da çok beğeneceğinize eminiz çünkü yuvarlak yatak odaya eşsiz bir doku katıyor. Yatağa uyumlu yuvarlak geçit de incelikle düşünülmüş şık ve göz alıcı bir tasarım ayrıntısı. Yatak odalarında köşesiz kalıpların ne kadar elegan ve büyüleyici göründüğüne daha önce de Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımızda değinmiştik.

Göz alıcı banyo tasarımı

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Banyo
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Banyoda da doğal taşlardan yapılmış şık bir banyo mozaiği uygulaması gözlerimizi kamaştırmayı başarıyor. Beyaz ve estetik lavabo ve ahşap lavabo tezgahının uyumu ise takdire değer.

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