Hatay'da samimi, sıcak ve seçkin bir ev

Gösterişli ve lüks bir villanın aynı zamanda samimi ve sıcak bir ortama sahip olamayacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Görkemli ve zengin tasarımlar her zaman mesafeli, soğuk ve ağırbaşlı atmosferler yaratmak zorunda değil. Genellikle lüksün belli bir seçkinliği nitelediği zamanlarda yaşadığımız doğru, ama seçkinlik, hem insan hayatında, hem de yaşam alanlarımızdaki dekoratif tarzlarda samimiyetten uzak bir nitelik haline gelmemeli pek tabii ki. Bu yazımızda da seçkin ve lüks olanın aynı zamanda sıcak ve samimi olabileceğini bize kanıtlayan bir villanın kapısını çalıp yaşam alanlarını inceleyeceğiz. Bu evde, içinde hayata dair bir belirti barındırmayan ve yalnızca dekorasyon dergileri için dizayn edilmiş gibi görünen, her şeyin sabit ve sadece estetiğe odaklanılmış bir şekilde tasarlandığı lüks dekorasyonlardan çok daha farklı bir atmosferle karşılaşacaksınız. Villanın tasarımında ise Hiba İç Mimari ve Dekorasyon imzası bulunuyor.
Bina dış görünüşüyle bile sıcak ve farklı bir hava yaratmayı başarıyor. Beyazın farklı tonlarının kullanıldığı dış cephede ahşap dokunuşlarla doğal ve samimi bir hava yaratılmış. Ayrıca binanın geometrik şekillerin bir arada kullanılarak tasarlanmış ve projelendirilmiş olması da sıradan villa mimarilerinde pek görmeye alışık olmadığımız özelliklerden biri. Bahçe ise yine binanın mimarisine ve yarattığı ortama uygun taş görünümlü çitlerle çevrili.
Evin içine girdiğimizde ilk karşımıza çıkan alan enerjik desenli halılarla canlandırılmış giriş koridoru oluyor. Üst katlara çıkan merdivenlerin ana ünitelerinde göz alıcı bir işçilikle döşenmiş doğal taş kullanılmış ve doğal taşlarla sağlanan bu natural görünüm ahşap renkli merdiven basamakları ve tırabzanlarla tamamlanıyor.
Evde biri daha çok misafir ağırlamaya ve ailece keyifli akşam yemeği sohbetleri yapmaya yönelik, diğeri ise televizyon izleme alanı olarak tasarlanmış iki adet sosyal oturma alanı bulunuyor. Salon olarak kullanılan bu ilk oturma odasında mat pembe tonlarının beyazla harmanlandığı sıcacık ve neşeli bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Koltukların çiçekli desenleri de içeriye bahar havası katmaya yetiyor. Oturma alanındaki mobilyalarla bütünleşen yemek alanı da aynı enerjik ve neşeli üslupla dizayn edilmiş. Şık ve işlemeli perdeler ise odadaki şıklık ve estetiği arttıran kuvvetli bir etkiye sahip.
Televizyonun odak noktası olarak düşünüldüğü oturma odası dekorasyonunda ise yine samimi ve sıcak bir tarz hakim. Karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki konforlu koltuğun yeşil ve beyaz seçilmesi, halının çok renkli dokusuyla uyum sağlıyor. Beyaz televizyon ünitesi de ünitenin ardına gizlenmiş olan aydınlatma sayesinde hem şık bir görünüm kazanıyor hem de ev sakinlerine daha kaliteli bir seyir zevki veriyor. TV ünitesinin ardındaki duvar da evin giriş koridorundaki merdivenlerde gördüğümüz doğal taş malzemeyle örülerek odanın lüks ve estetik unsurunu tamamlıyor.
Yatak odasında içeri girer girmez ilk dikkat çeken şey tabii ki desenlerinin ve renklerinin şıklığıyla göz kamaştıran perdeler. Bahar havasının hakim olduğu yatak odasında konfor ve estetiğin bir arada olduğu bir tasarım söz konusu. Yatak başı yerine yumuşak dokulu ve zarif duvar dekorasyonu uygulanmış. Yatağın iki yanından yükselen aynalar odanın derinliğini arttırıyor. Halı ve berjer seçimi de yine enerjisi yüksek dekorasyon tercihlerinden.
Mutfak dekorasyonunda ise son zamanlarda trend olan ve giderek yaygınlaşan iki renkli dolap modeli uygulanmış. Tezgahın altındaki mutfak dolaplarının ahşap renkli, üstteki dolapların ise beyaz olması mutfak alanını genişleten ve derinliği arttıran bir uygulama.
Bu sıcak ve lüks evin dokusunu ve dekorasyonunu beğendiyseniz Suadiye'de ölçülü bir lüks isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz ev de ilginizi çekebilir.