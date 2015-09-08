Hatay'da samimi, sıcak ve seçkin bir ev

Mutfak dekorasyonunda ise son zamanlarda trend olan ve giderek yaygınlaşan iki renkli dolap modeli uygulanmış. Tezgahın altındaki mutfak dolaplarının ahşap renkli, üstteki dolapların ise beyaz olması mutfak alanını genişleten ve derinliği arttıran bir uygulama.

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