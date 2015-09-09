Yemyeşil bir bahçe içinde büyüleyici tasarım

Büyük şehirlerde apartmanların içinde tıkılı kaldığımız için mi, yoksa insan doğası gereği doğaya dönme arzusu taşıdığı için mi bilinmez ama hepimizin çocukluğumuzdan beri hayal ettiği şeylerden biri bahçeli bir evimizin olmasıdır. Kimimiz bu hayali gerçekleştirebilecek kadar şanslı, bazılarımızsa emekli olup yemyeşil bir bahçenin içindeki rüya gibi bir eve taşınmak için bekliyoruz. İşte bu yüzden bahçeli evlerin insan sağlığına olumlu etkilerini anlatmaya ya da bahçenin, çiçeklerin, doğayla iç içe olmanın ve toprak kokusunun insanların yaşam kalitelerini ne kadar arttırdığından uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. homify sayfalarında sizlerle paylaştığımız rüya gibi bahçeli evlerin en çok ilgi gören evler olması da zaten durumu özetliyor bir bakıma. Bugün de yine sizlerle hayallerimizi süsleyen yemyeşil bir bahçeye sahip olan büyüleyici bir ev tasarımına konuk olacağız. İstanbul'da bulunan Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu ev hem bahçesiyle, hem de iç mekanlarında gizli sürprizleriyle sizleri şaşırtacak.