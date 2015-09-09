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Yemyeşil bir bahçe içinde büyüleyici tasarım

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homify Modern Banyo
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Büyük şehirlerde apartmanların içinde tıkılı kaldığımız için mi, yoksa insan doğası gereği doğaya dönme arzusu taşıdığı için mi bilinmez ama hepimizin çocukluğumuzdan beri hayal ettiği şeylerden biri bahçeli bir evimizin olmasıdır. Kimimiz bu hayali gerçekleştirebilecek kadar şanslı, bazılarımızsa emekli olup yemyeşil bir bahçenin içindeki rüya gibi bir eve taşınmak için bekliyoruz. İşte bu yüzden bahçeli evlerin insan sağlığına olumlu etkilerini anlatmaya ya da bahçenin, çiçeklerin, doğayla iç içe olmanın ve toprak kokusunun insanların yaşam kalitelerini ne kadar arttırdığından uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. homify sayfalarında sizlerle paylaştığımız rüya gibi bahçeli evlerin en çok ilgi gören evler olması da zaten durumu özetliyor bir bakıma. Bugün de yine sizlerle hayallerimizi süsleyen yemyeşil bir bahçeye sahip olan büyüleyici bir ev tasarımına konuk olacağız. İstanbul'da bulunan Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu ev hem bahçesiyle, hem de iç mekanlarında gizli sürprizleriyle sizleri şaşırtacak.

Düzenli çimler ve şık bir kamelya

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçelerden bu kadar bahsetmişken evin bahçesinden başlamazsak olmaz. Bahçeli evlerdeki, evin iç mekanlarının bile dokusunu değiştiren ve karakterini belirleyen en önemli şeylerden biri muhakkak ki peyzaj tasarımı ve bahçe düzenlemesidir. Yetişkin ağaçlarla çevrili bu bahçe de yemyeşil ve düzenli ve bakımlı çimleriyle insana her şeyi unutturup çimlere uzanma arzusu aşılayan bir görünüme sahip. Bu örnekten de yola çıkarak, eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız etrafınızı güzelleştirmenin en basit ve etkili yolunun çimleri düzenli sulamak ve biçmekten geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de yine örnekteki gibi şık bir kamelyaya sahipseniz değmeyin keyfinize.

Hem yazlık hem kışlık

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi bahçe yalnızca evinizin dış mekanlarını etkilemez, aynı zamanda iç mekanlara da kusursuz bir manzara sağlar. Pencerenizden ya da balkonunuzdan dışarı baktığınızda beton binalar, şehir trafiği ya da düzensiz ve karmaşık çalılar görmek yerine bu yemyeşil güzelliği seyretmeyi tercih edersiniz pek tabii ki. Bu örnek evde de bu şahane manzaranın tadına her mevsim ve daha çok varabilmek için kapalı bir teras alanı yaratılmış. Teras alanında kullanılan camlar tamamen açılabildiği gibi, kapandığında kış bahçesine dönüşüyor ve ev sahiplerine yaz kış eşsiz bir keyif sağlıyor.

Yüksek tavanlı giriş koridoru

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin içinde de dışarıda olduğu kadar şık bir dekorasyon hakim. Yüksek tavanlı evin tavanından aşağıya uzunlamasına sarkan avizeler tüm girişin görünümünü değiştirecek estetik bir dokunuş niteliğinde. Asma katta uygulanmış balkon da derinliği arttırıyor ve evin bütünlüğünü koruyor.

Bahar havası estiren fayanslar

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Doğayla iç içe bir yapıya sahip olan evin banyosunda da fayanslarla bahar havası esmeye devam ediyor. Çiçekli fayansların modern ve mutluluk verici bir dokunuşla değer kattığı banyonun lavabo altı dolapları ve işlemeli ayna çerçevesi ayrıntıları da dikkate değer dekorasyon tercihlerinden.

hidromasajlı küvet keyfi

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evdeki her şey keyifli ve konforlu bir ortam yaratmak üzerine projelendirilmiş. Bu yüzden banyonun diğer yanında bizi gördüğümüz an kendimizi içine atmak istediğimiz heybetli bir hidromasajlı küvet karşılıyor. Duvar dekorasyonu ise hidromasajlı küvetin sağlayacağı keyif ve rahatlama hissine uygun kusursuz bir tercih olarak dikkat çekiyor.

Ve evin en büyük sürprizi: Hamam

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evde sizi sürprizlerin beklediğini söylemiştik. Evin banyosunda bir de hamam bölümü var! Hamam sefasına bayılanlar için ilham verici bir tasarım fikri değil mi?

Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri
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