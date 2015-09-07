Banyo dekorasyonunda yeni trend: Manzaraya karşı

Her açıdan sürekli yenilenen ve gelişen günümüzde tasarım ve dekorasyon alanında da yenilikler ve yeni fikirler büyük bir hızla gelişiyor, ilerliyor ve yaygınlaşıyor. Bu da pek tabii ki dekorasyon açısından seçeneklerimizin her geçen gün biraz daha çoğalması anlamına geliyor. homify sayfalarındaki derleme ve yazılarımızda da yeni tasarım trendlerine sık sık yer veriyoruz. Bugün de sizlere banyo dekorasyonlarında uygulaması giderek yaygınlaşan yeni bir trendden bahsedeceğiz: Manzaraya karşı banyo tasarımı. Oldukça farklı ve sıra dışı bir uygulama olan bu yeni trend ilk bakışta evin en mahrem ve özel alanlarından birinin dışarıya açılması açısından tuhaf görünebilir. Ama büyük şehirlerden kaçışın ve giderek daha tenha bölgelere yerleşmenin de trend olduğu bugünlerde meraklı gözlerden uzakta konumlanan evler için oldukça uygulanabilir ve muhteşem bir fikir olduğu da bir gerçek. Gelin bu yeni trendin örneklerini birlikte inceleyelim.