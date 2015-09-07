Banyo dekorasyonunda yeni trend: Manzaraya karşı

Her açıdan sürekli yenilenen ve gelişen günümüzde tasarım ve dekorasyon alanında da yenilikler ve yeni fikirler büyük bir hızla gelişiyor, ilerliyor ve yaygınlaşıyor. Bu da pek tabii ki dekorasyon açısından seçeneklerimizin her geçen gün biraz daha çoğalması anlamına geliyor. homify sayfalarındaki derleme ve yazılarımızda da yeni tasarım trendlerine sık sık yer veriyoruz. Bugün de sizlere banyo dekorasyonlarında uygulaması giderek yaygınlaşan yeni bir trendden bahsedeceğiz: Manzaraya karşı banyo tasarımı. Oldukça farklı ve sıra dışı bir uygulama olan bu yeni trend ilk bakışta evin en mahrem ve özel alanlarından birinin dışarıya açılması açısından tuhaf görünebilir. Ama büyük şehirlerden kaçışın ve giderek daha tenha bölgelere yerleşmenin de trend olduğu bugünlerde meraklı gözlerden uzakta konumlanan evler için oldukça uygulanabilir ve muhteşem bir fikir olduğu da bir gerçek. Gelin bu yeni trendin örneklerini birlikte inceleyelim.
Deniz manzarası sevenlerdenseniz bu banyoya bayılacaksınız. Denizin tam kıyısında konumlanan bir yalının denize bakan cephesinde yer alan banyosunda tasarım ve dekorasyon ne kadar büyüleyici olursa olsun, masmavi deniz manzarasının yanında elbette sönük kalıyor ve tüm dikkatimiz camın ardındaki manzaraya odaklanıyor.
İlk örneğimiz Türkiye'den. Bodrum'un en güzel yerlerinden biri olan Gündoğan'da konumlanan bu evin banyosu büyüleyici gün batımı, deniz ve doğa manzarasıyla karşı karşıya. Önü açık olan, böylelikle dışarıdan hiçbir göze maruz kalmayan bu banyonun konumu, bu şahane fikir için ideal bir pozisyonda. Küvetin manzaraya bakan terasın hemen önündeki boydan boya cam pencerenin önüne yerleştirildiği bu büyüleyici banyo tasarımında Arthur & Miller imzası bulunuyor.
Kırsal bölgelerde ya da yazlık ve tenha yerlerde bu banyo modelinin rahatlıkla uygulanabileceğini söyledik ama bu örnekte yüksek katlı şehir evlerinde de şehir manzarasına karşı benzer bir modelin uygulanabileceğini ve büyük şehirlerde de manzaraya karşı keyifli banyolar yapılabileceğini görüyoruz. Parmaklıklı penceresi sayesinde dışarıdan fazla dikkat çekmeyecek bir tasarıma sahip olan bu banyoda evin diğer binalardan yüksekte olmasının avantajı kullanılmış.
Ormanın içinde yer alan bu evin banyosunda ise manzaranın içindeki banyo trendinin sıra dışı bir uygulamasıyla karşılaşıyoruz. İlham verici banyo dekorasyonu fikirleri arasında üst sıralarda yerini alacak olan bu banyoda ormanın uzun ağaçlarının içine doğru açılan ve yukarıya doğru bakan bir pencereyle manzara banyonun içine dahil edilmiş.
Uzunlamasına bir mimariye sahip olan bu banyoda ise yine küvette günün yorgunluğunu atarken aynı zamanda mükemmel doğa manzarasının da keyfini çıkarabiliyorsunuz. Etrafın sakin ve tenhalığının yanı sıra, film kaplı camlar sayesinde dışarıdan görülmenin mümkün olmadığı bir ortam yaratılmış. Şehirdeki evlerde de uygulanabilecek ilham verici bir fikir niteliği taşıyan bu banyonun bulunduğu evin tamamını görmek isterseniz Doğanın içinde harika bir ev isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Doğal taş duvarlar, göz alıcı parlak ve canlı mavi renkli bir halı, sıra dışı ve farklı lavabo üniteleri ve çağdaş bir enstalasyon eserini andıran modern tasarımıyla büyüleyici güzellikteki bu banyoda da boydan boya kaplanan camlar sayesinde evin bahçesinin güzel manzarası banyoyla iç içe geçiyor.
Yine Türkiye'den çarpıcı bir örnek. Siyah rengin karizmasının tüm alana yayıldığı bu banyo dekorasyonunda da pencerenin yanına konumlandırılmış ve açık manzarayla burun buruna bir küvet ve etrafını saran keyifli ve konforlu bir tasarımla karşılaşıyoruz.
Sıradaki banyo uygulamasında ise kelimeler kifayetsiz kalıyor adeta. Siyah zemin ve karizmatik dekorasyonlu siyah duvarlara eşlik eden ahşap renkli banyo mobilyaları ve nefes kesen bir dağ manzarasına karşı yerleştirilmiş bir küvet…
Son örnekse şehir manzarası sevenlere geliyor. Minimal ve göz kamaştırıcı bir tasarıma sahip olan bu banyoda da küvet, gökdelenlerden oluşan modern bir şehir manzarasına bakıyor.