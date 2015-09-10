Canlı renklerle evinize neşe katmanın 15 yolu

Sayfalarımızda sizlerle sık sık farklı kişiliklere ve karakterlere hitap eden farklı tarzlarda dekorasyon ve ev tasarımlarını inceliyoruz. Bu yazımızda da enerjik ve pozitif karakterli insanların seveceği ve evlerine uygulayabileceği canlı renklerle kuvvetlenmiş hareketli ve neşe dolu dekorasyon örneklerini derledik. Yani kısaca kıpır kıpır, mutlu, neşe dolu ve enerjik biriyseniz, aşağıda göreceğiniz dekorasyon ve tasarım modelleri ve renkleri tam size göre!
Mutfaklarda canlı renk kullanımı her geçen gün giderek artıyor ve yaygınlaşıyor. Ama bu mutfak modelindeki örnekte oldukça sıra dışı bir uygulama görüyoruz. Gökkuşağı gibi rengarenk mutfak tezgahı mekanın pozitif enerjisini ve neşesini katlıyor ve ortama mutluluk dolu bir etki katıyor.
Üzerinde kuşların uçuştuğu deseniyle ve göz alıcı rengiyle dikkat çeken bu yatak odasındaki duvar dekorasyonu ise odanın karakterini belirleyen temel unsur haline gelmiş. Perdelerin ve yatağın iki yanında duran sandalyelerin renkleri ve modelleriyle de hem modern, hem konforlu, hem de capcanlı bir yatak odası dekorasyonu.
Aslında evlerinize renk ve hareket katmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Mesela bu örnekteki gibi, sofranıza ekleyeceğiniz rengarenk ve sevimli tabak altlıklarıyla bir anda tüm yemek masasının dokusunu değiştirebilirsiniz.
Klasik öğelerin modern bir tarzda yorumlanmasıyla dikkat çeken bu şık çağdaş oturma odası canlı renklerin kullanımı açısından örnek teşkil edecek kadar başarılı bir tasarıma sahip. Dekorasyonda Mahir Mobilya imzası var.
Banyo tasarımlarında genellikle klasik ve soğuk renkler kullanılır. Bunun nedenlerinden biri banyonun hijyen ve temizliğinin sağlanması için gerekli olan tonların tercih edilmesidir. Ama aynı zamanda banyolarda canlı renk kullanımı için yeterince alt yapı olmaması da nedenlerden biri. Mobilyaların olmadığı, yalnızca fayanslar ve banyo dolaplarının yer aldığı banyolarda da canlı renkler kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabının evet olduğunu örnekteki sanat eserini andıran renkli lavabo sayesinde açıkça görebiliyoruz. Hem klasik hem de modern tarzlı banyoları canlandırabilecek kuvvetli ve etkili bir ürün.
Banyolara renk katmanın bir diğer yolu da fayansları renklendirmektir tabii ki. Su yeşili çiçeklerle kaplı bir banyoda baharın en güzel günlerinde çiçek kokuları içinde keyifli bir açık hava duşunda yıkanıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.
Bahçe mobilyalarını seçerken genellikle renklerini pek önemsemeyiz çünkü bahçe zaten içinde canlı ve enerjik hissettiğim yemyeşil bir alandır. Ama emin olun bahçeniz için seçtiğiniz sandalyeleri renklendirirseniz, bahçenizin havası da derhal değişecek.
Sade ve minimal bir oturma odasını hareketli ve capcanlı bir oturma odasına dönüştürmek ve bunu yaparken de odanın minimal tarzını koruyabilmek çok da kolay bir iş değil. Ama bu örnekteki duvar dekorasyonu rengarenk ve hareketli yapısıyla bunu yapmayı başarmış.
Bazen ufak dokunuşlar yeterli olsa da, bazen de tam bir renk cümbüşüyle enerji patlamaları yaratan ve insanı her anlamda canlandıran bir dekorasyon ihtiyacı duyarsınız. Meral Akçay tarafından dizayn edilmiş olan bu oturma odası da işte onlardan biri.
Bazen tek bir dokunuş yaşam alanının tüm dokusunu değiştirmeye yeter de artar bile. Mesela bembeyaz bir mutfakta kullanılan turuncu ayrıntılar, mutfağın seçkin ve zengin yapısına zarar vermeden ortama sıcaklık ve samimiyet katabiliyor.
Dediğimiz gibi, bazen tek bir dokunuş yeter. Bu yatak odasında da bu dokunuş sıra dışı ve özel tasarımlı yatak başıyla gerçekleştirilmiş.
Yeşil, sarı, mavi ve grinin farklı tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan bu güzel oturma odası doğru renklerin ayarında ve doğru kullanımıyla ortaya ne kadar etkileyici sonuçlar çıkabileceğinin canlı bir göstergesi gibi.
Mor renk canlı olduğu kadar da uysal ve dinlendirici bir renktir. Bu yüzden yatak odalarını, insan bünyesini yormadan ve sağlıklı bir şekilde canlandırmak için de ideal bir seçim.
Turuncu sıcaklığıyla her yaşam alanına ufak dokunuşlarla bile olsa etkisini bırakan kuvvetli ve etkili bir renk. Bu banyoda da lavabodan duvarlara ve banyo dolaplarına kadar her ayrıntıda turuncu dokunuşlar kullanılarak enerji veren sımsıcak bir dekorasyon oluşturulmuş.
Banyonuzdan sıkıldıysanız onu renklendirmek için çok basit ve üstelik de ucuz bir fikrimiz var: Uyumlu iki canlı renkle banyo dolaplarınızı boyayın. Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz.
Bu derlemedeki neşe dolu yaşam alanlarını beğendiyseniz Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.