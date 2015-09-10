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Canlı renklerle evinize neşe katmanın 15 yolu

Homify TR Homify TR
kate apt, labzona labzona Eklektik Yatak Odası
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Sayfalarımızda sizlerle sık sık farklı kişiliklere ve karakterlere hitap eden farklı tarzlarda dekorasyon ve ev tasarımlarını inceliyoruz. Bu yazımızda da enerjik ve pozitif karakterli insanların seveceği ve evlerine uygulayabileceği canlı renklerle kuvvetlenmiş hareketli ve neşe dolu dekorasyon örneklerini derledik. Yani kısaca kıpır kıpır, mutlu, neşe dolu ve enerjik biriyseniz, aşağıda göreceğiniz dekorasyon ve tasarım modelleri ve renkleri tam size göre!

Gökkuşağı mutfak tezgahı

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda canlı renk kullanımı her geçen gün giderek artıyor ve yaygınlaşıyor. Ama bu mutfak modelindeki örnekte oldukça sıra dışı bir uygulama görüyoruz. Gökkuşağı gibi rengarenk mutfak tezgahı mekanın pozitif enerjisini ve neşesini katlıyor ve ortama mutluluk dolu bir etki katıyor.

Kuşlarla birlikte uyumak!

kate apt, labzona labzona Eklektik Yatak Odası
labzona

labzona
labzona
labzona

Üzerinde kuşların uçuştuğu deseniyle ve göz alıcı rengiyle dikkat çeken bu yatak odasındaki duvar dekorasyonu ise odanın karakterini belirleyen temel unsur haline gelmiş. Perdelerin ve yatağın iki yanında duran sandalyelerin renkleri ve modelleriyle de hem modern, hem konforlu, hem de capcanlı bir yatak odası dekorasyonu. 

Küçük ayrıntılar

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Aslında evlerinize renk ve hareket katmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Mesela bu örnekteki gibi, sofranıza ekleyeceğiniz rengarenk ve sevimli tabak altlıklarıyla bir anda tüm yemek masasının dokusunu değiştirebilirsiniz.

Çağdaş dokunuşlar

Ancona Renkli Kanepe Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Renkli Kanepe

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Klasik öğelerin modern bir tarzda yorumlanmasıyla dikkat çeken bu şık çağdaş oturma odası canlı renklerin kullanımı açısından örnek teşkil edecek kadar başarılı bir tasarıma sahip. Dekorasyonda Mahir Mobilya imzası var.

Renkli bir banyo yaratmak mümkün

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo tasarımlarında genellikle klasik ve soğuk renkler kullanılır. Bunun nedenlerinden biri banyonun hijyen ve temizliğinin sağlanması için gerekli olan tonların tercih edilmesidir. Ama aynı zamanda banyolarda canlı renk kullanımı için yeterince alt yapı olmaması da nedenlerden biri. Mobilyaların olmadığı, yalnızca fayanslar ve banyo dolaplarının yer aldığı banyolarda da canlı renkler kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabının evet olduğunu örnekteki sanat eserini andıran renkli lavabo sayesinde açıkça görebiliyoruz. Hem klasik hem de modern tarzlı banyoları canlandırabilecek kuvvetli ve etkili bir ürün.

Fayanslarda bahar havası

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Modern Banyo
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Banyolara renk katmanın bir diğer yolu da fayansları renklendirmektir tabii ki. Su yeşili çiçeklerle kaplı bir banyoda baharın en güzel günlerinde çiçek kokuları içinde keyifli bir açık hava duşunda yıkanıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Bahçenizi de renklendirin

Intreccio Sintetico, Andrea Bizzotto SpA Andrea Bizzotto SpA Modern Bahçe
Andrea Bizzotto SpA

Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA

Bahçe mobilyalarını seçerken genellikle renklerini pek önemsemeyiz çünkü bahçe zaten içinde canlı ve enerjik hissettiğim yemyeşil bir alandır. Ama emin olun bahçeniz için seçtiğiniz sandalyeleri renklendirirseniz, bahçenizin havası da derhal değişecek.

Duvarlarda renk büyüsü

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Sade ve minimal bir oturma odasını hareketli ve capcanlı bir oturma odasına dönüştürmek ve bunu yaparken de odanın minimal tarzını koruyabilmek çok da kolay bir iş değil. Ama bu örnekteki duvar dekorasyonu rengarenk ve hareketli yapısıyla bunu yapmayı başarmış.

Renk cümbüşüyle modern bir salon

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bazen ufak dokunuşlar yeterli olsa da, bazen de tam bir renk cümbüşüyle enerji patlamaları yaratan ve insanı her anlamda canlandıran bir dekorasyon ihtiyacı duyarsınız. Meral Akçay tarafından dizayn edilmiş olan bu oturma odası da işte onlardan biri.

Bazen tek dokunuş yeter

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Tropikal Mutfak
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Bazen tek bir dokunuş yaşam alanının tüm dokusunu değiştirmeye yeter de artar bile. Mesela bembeyaz bir mutfakta kullanılan turuncu ayrıntılar, mutfağın seçkin ve zengin yapısına zarar vermeden ortama sıcaklık ve samimiyet katabiliyor.

Rengarenk bir yatak başlığı

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

Dediğimiz gibi, bazen tek bir dokunuş yeter. Bu yatak odasında da bu dokunuş sıra dışı ve özel tasarımlı yatak başıyla gerçekleştirilmiş.

Doğru renk kullanımını

Appartement plume de paon, Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Modern Odalar
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure

Agence d'architecture intérieure Laurence Faure
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure
Agence d'architecture intérieure Laurence Faure

Yeşil, sarı, mavi ve grinin farklı tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan bu güzel oturma odası doğru renklerin ayarında ve doğru kullanımıyla ortaya ne kadar etkileyici sonuçlar çıkabileceğinin canlı bir göstergesi gibi.

Tılsımlı mor tonları

КВАРТИРА. ВОЛНА, Vera Rybchenko Vera Rybchenko Modern Yatak Odası
Vera Rybchenko

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

Mor renk canlı olduğu kadar da uysal ve dinlendirici bir renktir. Bu yüzden yatak odalarını, insan bünyesini yormadan ve sağlıklı bir şekilde canlandırmak için de ideal bir seçim.

Turuncu sıcaklığı

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello Modern Banyo Turuncu
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

Turuncu sıcaklığıyla her yaşam alanına ufak dokunuşlarla bile olsa etkisini bırakan kuvvetli ve etkili bir renk. Bu banyoda da lavabodan duvarlara ve banyo dolaplarına kadar her ayrıntıda turuncu dokunuşlar kullanılarak enerji veren sımsıcak bir dekorasyon oluşturulmuş.

Renkli banyo dolapları

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini Eklektik Banyo
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

Banyonuzdan sıkıldıysanız onu renklendirmek için çok basit ve üstelik de ucuz bir fikrimiz var: Uyumlu iki canlı renkle banyo dolaplarınızı boyayın. Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz.

Bu derlemedeki neşe dolu yaşam alanlarını beğendiyseniz Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımız da ilginizi çekebilir. 

Mersin'den özgün ve büyüleyici dekorasyonlar
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