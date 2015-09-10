Canlı renklerle evinize neşe katmanın 15 yolu

Banyo tasarımlarında genellikle klasik ve soğuk renkler kullanılır. Bunun nedenlerinden biri banyonun hijyen ve temizliğinin sağlanması için gerekli olan tonların tercih edilmesidir. Ama aynı zamanda banyolarda canlı renk kullanımı için yeterince alt yapı olmaması da nedenlerden biri. Mobilyaların olmadığı, yalnızca fayanslar ve banyo dolaplarının yer aldığı banyolarda da canlı renkler kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabının evet olduğunu örnekteki sanat eserini andıran renkli lavabo sayesinde açıkça görebiliyoruz. Hem klasik hem de modern tarzlı banyoları canlandırabilecek kuvvetli ve etkili bir ürün.