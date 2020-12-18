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Küçük balkonlar için 13 dahiyane dekorasyon fikri

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Интерьер квартиры для молодого человека, Оксана Мухина Оксана Мухина Minimalist Balkon, Veranda & Teras
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Balkonlar, evimize değer katan ve nefes almak için kullandığımız yaşam alanlarıdır. Özellikle bahçeye bakan balkonlar 24 saat vakit geçirebileceğimiz birer yaşam alanı haline getirildiğinde huzurlu bir yaşam imkanına sahip olabiliyorsunuz. Balkon ölçülerine göre yapılacak olan dekorasyon aynı zamanda bahçeye hitap etmeli, bahçe dekorasyonunu balkona taşımalıdır. Balkon koltukları seçerken balkon ölçülerine göre seçim yapmalı, balkon süsleme aksesuarları ile mobilyalar desteklenmelidir. Yalın bir balkon dekorasyonu istiyorsanız küçük mobilyalar tercih edebilir veya küçük balkon mobilyaları ile harika balkonlar yaratabilirsiniz. Balkon dekorasyonu yaparken balkon koltukları kadar kullanacağınız masaları da dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Bahçenin doğallığını pekiştirecek veya küçük bir balkonu daha şirin ve daha estetik hale getirecek masa modellerini tercih etmelisiniz. Bu konuda profesyonel olarak destek almak istediğinizde tecrübeli dekoratörler ile iletişime geçebilirsiniz.

Kırsal bölgelerde ya da bahçeli yazlık veya villalarda değil de şehirde apartmanlarda yaşayanlar için yaz ve bahar aylarında evin en önemli ve en çok kullanılan yaşam alanlarından biri de balkondur pek tabii ki. Ancak özellikle büyük şehirlerde, nüfus çoğaldıkça ve konut ve apartman sayısı arttıkça evlerin metrekareleri de küçülüyor ve doğal olarak balkona ayıran alan da giderek daralıyor. Bu yüzden de artık apartman dairelerinde küçük ve dar balkonlar yaygın ve dolayısıyla da bu küçük balkonları dekore etmek geniş alanları dizayn etmekten çok daha zor bir hale geldi. Siz de küçük balkonlarınızı en etkili ve kullanışlı şekilde dekore etmek ve yaz ve bahar aylarında balkonunuzda keyifli anlar yaşamak istiyorsanız size ilham verecek bazı dekorasyon fikirlerini bu yazımızda derledik.

Basit tasarımlar

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT İskandinav Balkon, Veranda & Teras
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

Küçük balkonlara bir karakter kazandırmak ve kusursuz dekorasyonlara imza atmak için minimal ölçülere sahip mobilyalar ve koltuklar tercih edebilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapacağınız oturma koltuklarını size özel renklere boyayarak şirin bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Şirin ve minimalist

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

Balkon dekorasyonu yaparken minimalist tasarımlar tercih edebilirsiniz. Az mobilya ile mükemmel dekorasyonlar yapabilir, resimdeki gibi şirin ve mütevazi bir balkona sahip olabilirsiniz. Dilerseniz küçük balkonunuzu kapatabilir, balkon kapatma yöntemleri konusunda yardım almak için '' Balkonumu nasıl kapatabilirim? 26 örnek fotoğraf '' yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

​Konforlu ve gösterişli sandalyeler kullanın

Интерьер квартиры для молодого человека, Оксана Мухина Оксана Мухина Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Bu örnekteki gibi dar ve uzun bir balkonunuz varsa aslında sadece iki sandalye ve bir sehpayla da keyifli sohbetler ve çay saatleri geçirebileceğiniz balkonlar yaratabilirsiniz. Sandalyelerinizi satın alırken hem göz alıcı hem de konforlu sandalyeler tercih etmeniz balkonunuzda minik bir oturma odası yaratmaya yetecektir.

​Zarif mobilyalarla tek kişilik dinlenme alanı yaratın

HOME STAGING, Design Photography Design Photography Modern Balkon, Veranda & Teras
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

Küçük bir kare şeklindeki dar balkonlarda uygulanabilecek ve bu dar alanları en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz tasarım fikri, resimdeki örnekteki gibi zarif ve ince bir masa ve sandalye kullanarak tek kişilik bir dinlenme alanı yaratmak.

​Alanı yeşillendirin

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Küçük balkonları olduğundan daha geniş ve ferah göstermenin yollarından biri de küçük saksılara ekeceğiniz bitki ve mini ağaçlar. Böylelikle hem balkonunuza daha ferah bir görünüm sağlayacaksınız hem de doğayla olan ilişkinizi sürdürmeye devam edeceksiniz.

​Dekorasyonda ikili koltuk kullanın

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

İkili koltuklar küçük oturma odalarında olduğu gibi dar balkonlarda da ideal bir mobilya olma niteliği taşıyor. Küçük olmalarına rağmen oldukça konforlu bir oturma alanı yaratan ikili koltukların döşemelerini de tarzınıza uygun seçerek balkonunuzun karakterini belirleyebilirsiniz.

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Sadece salıncak yeter

Yapı Fotografları-İç, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Ayzen Dizayn Mimarlık

Yapı Fotografları-İç

Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık

Balkonunuzu keyifli hale getirmenin yollarından biri de tek bir salıncakla kafa dinleyeceğiniz ve günün yorgunluğunu atabileceğiniz bir yaşam alanı yaratmak.

​Özel tasarım köşe takımı

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Eklektik Balkon, Veranda & Teras
SVAI Studio

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Fabrikasyon mobilyalar balkonunuza sığmayacak kadar büyük geliyorsa yapabileceğiniz şeylerden biri de bu örnekteki gibi özel tasarım bir köşe takımı yaptırmak. Koltuğun sırt kısmını da balkonun duvarlarına döşeyebilir ve böylece alandan tasarruf edebilirsiniz.

​Dikey bahçeler

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Balkonunuzda oturma alanı oluşturmak için mobilyaları yerleştirdiğinizde çiçek ve bitki saksılarına yer kalmıyorsa duvara monte edilebilen dikey bahçeleri tercih edebilirsiniz.

​Derinlik sağlayan yer döşemeleri

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Dar alanları geniş ve olduğundan daha derin göstermenin en kolay yollarından biri de zemin döşemesinin doğru seçilmesidir. Group Enerji Yapı Dekorasyon ürünlerinden biri olan bu yer döşemesi ise hareketli rustik dokusuyla alanı genişletiyor.

​Sıra dışı demir mobilyalar

Dto. Palermo, Arquitectura Laura Napoli Arquitectura Laura Napoli Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Arquitectura Laura Napoli

Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli

Demir sandalye ve masalar bulunduğu açık alanlarda her zaman fark yaratıyorlar. Örnekteki masa ve sandalye gibi sıra dışı tasarımlı demir masa ve sandalyeler kullanırsanız balkonunuzun geniş ve kalabalık teraslardan çok daha şık ve estetik bir görünüm kazanacağına eminiz.

​Köşeleri değerlendirin

Sit Outs TUNI Interiors Pvt. Ltd. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Sit Outs

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Örnekteki gibi mermer bir üniteyle köşeleri hem L koltuk gibi, hem de gerekirse üstüne saksı gibi balkon gerçeklerinin konulabileceği şekilde tasarlayabilirsiniz. Tabii ki balkonun geri kalanının da köşelerde kullandığınız malzemeye uyumlu mobilya ve döşemelerin kullanılması gerekir.

​Ahşap banklar

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Banklar dar alanlarda oturma bölgeleri oluşturmak için oldukça ideal mobilyalar oldukları gibi, ayrıca bulundukları alana doğal ve modern bir görünüm de kazandırıyorlar. Model açısından da oldukça zengin ve çeşitli olduklarını belirtelim.

​Doğru aydınlatma

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Balkonlarınızda kullandığınız ışıklandırma öğeleri mekanın dokusunu belirlemede oldukça önemli rol taşıyor. Bu örnekteki gibi mumlukları balkonunuzun köşelerine yerleştirirseniz şık ve romantik bir görünüm yaratırken aynı zamanda da derinliği arttırabilirsiniz.

​Parmaklıklara takılan mini masa

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Dar alanları değerlendirmek için mükemmel bir ürün olan bu mini masa balkonunuzun demirlerine takılıyor ve hem alandan müthiş bir tasarruf yaratıyor hem de sevimli ve sempatik bir görüntü oluşturuyor.

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