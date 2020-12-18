Küçük balkonlar için 13 dahiyane dekorasyon fikri

Balkonlar, evimize değer katan ve nefes almak için kullandığımız yaşam alanlarıdır. Özellikle bahçeye bakan balkonlar 24 saat vakit geçirebileceğimiz birer yaşam alanı haline getirildiğinde huzurlu bir yaşam imkanına sahip olabiliyorsunuz. Balkon ölçülerine göre yapılacak olan dekorasyon aynı zamanda bahçeye hitap etmeli, bahçe dekorasyonunu balkona taşımalıdır. Balkon koltukları seçerken balkon ölçülerine göre seçim yapmalı, balkon süsleme aksesuarları ile mobilyalar desteklenmelidir. Yalın bir balkon dekorasyonu istiyorsanız küçük mobilyalar tercih edebilir veya küçük balkon mobilyaları ile harika balkonlar yaratabilirsiniz. Balkon dekorasyonu yaparken balkon koltukları kadar kullanacağınız masaları da dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Bahçenin doğallığını pekiştirecek veya küçük bir balkonu daha şirin ve daha estetik hale getirecek masa modellerini tercih etmelisiniz. Bu konuda profesyonel olarak destek almak istediğinizde tecrübeli dekoratörler ile iletişime geçebilirsiniz.

Kırsal bölgelerde ya da bahçeli yazlık veya villalarda değil de şehirde apartmanlarda yaşayanlar için yaz ve bahar aylarında evin en önemli ve en çok kullanılan yaşam alanlarından biri de balkondur pek tabii ki. Ancak özellikle büyük şehirlerde, nüfus çoğaldıkça ve konut ve apartman sayısı arttıkça evlerin metrekareleri de küçülüyor ve doğal olarak balkona ayıran alan da giderek daralıyor. Bu yüzden de artık apartman dairelerinde küçük ve dar balkonlar yaygın ve dolayısıyla da bu küçük balkonları dekore etmek geniş alanları dizayn etmekten çok daha zor bir hale geldi. Siz de küçük balkonlarınızı en etkili ve kullanışlı şekilde dekore etmek ve yaz ve bahar aylarında balkonunuzda keyifli anlar yaşamak istiyorsanız size ilham verecek bazı dekorasyon fikirlerini bu yazımızda derledik.