Küçük balkonlar için 13 dahiyane dekorasyon fikri

Balkonlar, evimize değer katan ve nefes almak için kullandığımız yaşam alanlarıdır. Özellikle bahçeye bakan balkonlar 24 saat vakit geçirebileceğimiz birer yaşam alanı haline getirildiğinde huzurlu bir yaşam imkanına sahip olabiliyorsunuz. Balkon ölçülerine göre yapılacak olan dekorasyon aynı zamanda bahçeye hitap etmeli, bahçe dekorasyonunu balkona taşımalıdır. Balkon koltukları seçerken balkon ölçülerine göre seçim yapmalı, balkon süsleme aksesuarları ile mobilyalar desteklenmelidir. Yalın bir balkon dekorasyonu istiyorsanız küçük mobilyalar tercih edebilir veya küçük balkon mobilyaları ile harika balkonlar yaratabilirsiniz. Balkon dekorasyonu yaparken balkon koltukları kadar kullanacağınız masaları da dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Bahçenin doğallığını pekiştirecek veya küçük bir balkonu daha şirin ve daha estetik hale getirecek masa modellerini tercih etmelisiniz. Bu konuda profesyonel olarak destek almak istediğinizde tecrübeli dekoratörler ile iletişime geçebilirsiniz.
Kırsal bölgelerde ya da bahçeli yazlık veya villalarda değil de şehirde apartmanlarda yaşayanlar için yaz ve bahar aylarında evin en önemli ve en çok kullanılan yaşam alanlarından biri de balkondur pek tabii ki. Ancak özellikle büyük şehirlerde, nüfus çoğaldıkça ve konut ve apartman sayısı arttıkça evlerin metrekareleri de küçülüyor ve doğal olarak balkona ayıran alan da giderek daralıyor. Bu yüzden de artık apartman dairelerinde küçük ve dar balkonlar yaygın ve dolayısıyla da bu küçük balkonları dekore etmek geniş alanları dizayn etmekten çok daha zor bir hale geldi. Siz de küçük balkonlarınızı en etkili ve kullanışlı şekilde dekore etmek ve yaz ve bahar aylarında balkonunuzda keyifli anlar yaşamak istiyorsanız size ilham verecek bazı dekorasyon fikirlerini bu yazımızda derledik.
Küçük balkonlara bir karakter kazandırmak ve kusursuz dekorasyonlara imza atmak için minimal ölçülere sahip mobilyalar ve koltuklar tercih edebilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapacağınız oturma koltuklarını size özel renklere boyayarak şirin bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Balkon dekorasyonu yaparken minimalist tasarımlar tercih edebilirsiniz. Az mobilya ile mükemmel dekorasyonlar yapabilir, resimdeki gibi şirin ve mütevazi bir balkona sahip olabilirsiniz. Dilerseniz küçük balkonunuzu kapatabilir, balkon kapatma yöntemleri konusunda yardım almak için '' Balkonumu nasıl kapatabilirim? 26 örnek fotoğraf '' yazımızı mutlaka incelemelisiniz.
Bu örnekteki gibi dar ve uzun bir balkonunuz varsa aslında sadece iki sandalye ve bir sehpayla da keyifli sohbetler ve çay saatleri geçirebileceğiniz balkonlar yaratabilirsiniz. Sandalyelerinizi satın alırken hem göz alıcı hem de konforlu sandalyeler tercih etmeniz balkonunuzda minik bir oturma odası yaratmaya yetecektir.
Küçük bir kare şeklindeki dar balkonlarda uygulanabilecek ve bu dar alanları en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz tasarım fikri, resimdeki örnekteki gibi zarif ve ince bir masa ve sandalye kullanarak tek kişilik bir dinlenme alanı yaratmak.
Küçük balkonları olduğundan daha geniş ve ferah göstermenin yollarından biri de küçük saksılara ekeceğiniz bitki ve mini ağaçlar. Böylelikle hem balkonunuza daha ferah bir görünüm sağlayacaksınız hem de doğayla olan ilişkinizi sürdürmeye devam edeceksiniz.
İkili koltuklar küçük oturma odalarında olduğu gibi dar balkonlarda da ideal bir mobilya olma niteliği taşıyor. Küçük olmalarına rağmen oldukça konforlu bir oturma alanı yaratan ikili koltukların döşemelerini de tarzınıza uygun seçerek balkonunuzun karakterini belirleyebilirsiniz.
Balkonunuzu keyifli hale getirmenin yollarından biri de tek bir salıncakla kafa dinleyeceğiniz ve günün yorgunluğunu atabileceğiniz bir yaşam alanı yaratmak.
Fabrikasyon mobilyalar balkonunuza sığmayacak kadar büyük geliyorsa yapabileceğiniz şeylerden biri de bu örnekteki gibi özel tasarım bir köşe takımı yaptırmak. Koltuğun sırt kısmını da balkonun duvarlarına döşeyebilir ve böylece alandan tasarruf edebilirsiniz.
Balkonunuzda oturma alanı oluşturmak için mobilyaları yerleştirdiğinizde çiçek ve bitki saksılarına yer kalmıyorsa duvara monte edilebilen dikey bahçeleri tercih edebilirsiniz.
Dar alanları geniş ve olduğundan daha derin göstermenin en kolay yollarından biri de zemin döşemesinin doğru seçilmesidir. Group Enerji Yapı Dekorasyon ürünlerinden biri olan bu yer döşemesi ise hareketli rustik dokusuyla alanı genişletiyor.
Demir sandalye ve masalar bulunduğu açık alanlarda her zaman fark yaratıyorlar. Örnekteki masa ve sandalye gibi sıra dışı tasarımlı demir masa ve sandalyeler kullanırsanız balkonunuzun geniş ve kalabalık teraslardan çok daha şık ve estetik bir görünüm kazanacağına eminiz.
Örnekteki gibi mermer bir üniteyle köşeleri hem L koltuk gibi, hem de gerekirse üstüne saksı gibi balkon gerçeklerinin konulabileceği şekilde tasarlayabilirsiniz. Tabii ki balkonun geri kalanının da köşelerde kullandığınız malzemeye uyumlu mobilya ve döşemelerin kullanılması gerekir.
Banklar dar alanlarda oturma bölgeleri oluşturmak için oldukça ideal mobilyalar oldukları gibi, ayrıca bulundukları alana doğal ve modern bir görünüm de kazandırıyorlar. Model açısından da oldukça zengin ve çeşitli olduklarını belirtelim.
Balkonlarınızda kullandığınız ışıklandırma öğeleri mekanın dokusunu belirlemede oldukça önemli rol taşıyor. Bu örnekteki gibi mumlukları balkonunuzun köşelerine yerleştirirseniz şık ve romantik bir görünüm yaratırken aynı zamanda da derinliği arttırabilirsiniz.
Dar alanları değerlendirmek için mükemmel bir ürün olan bu mini masa balkonunuzun demirlerine takılıyor ve hem alandan müthiş bir tasarruf yaratıyor hem de sevimli ve sempatik bir görüntü oluşturuyor.
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