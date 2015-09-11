Tasarımlarıyla ilham veren 10 açık mutfak modeli

Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak modelleri son yıllarda mutfak ve salon dekorasyonlarının vazgeçilmez trendlerinden biri olmaya devam ediyor ve giderek daha da yaygınlaşıyor. Tasarım sanatının gelişmesiyle de açık mutfak modelleri de her geçen gün daha da çeşitleniyor pek tabii ki. Salonla ya da yemek odasıyla iç içe geçen açık mutfaklar hem fonksiyonel açıdan yaşam alanlarını bütünleştirerek çok daha kullanışlı yaşam alanları yaratıyor, hem de modern görünümleriyle eşsiz bir dekorasyon sağlıyor. Bugünkü yazımızda da sizin için tasarımlarıyla ilham veren açık mutfak modellerini derledik.