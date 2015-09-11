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Tasarımlarıyla ilham veren 10 açık mutfak modeli

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Apartment Budapest, INpuls interior design & architecture INpuls interior design & architecture Modern Mutfak
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Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak modelleri son yıllarda mutfak ve salon dekorasyonlarının vazgeçilmez trendlerinden biri olmaya devam ediyor ve giderek daha da yaygınlaşıyor. Tasarım sanatının gelişmesiyle de açık mutfak modelleri de her geçen gün daha da çeşitleniyor pek tabii ki. Salonla ya da yemek odasıyla iç içe geçen açık mutfaklar hem fonksiyonel açıdan yaşam alanlarını bütünleştirerek çok daha kullanışlı yaşam alanları yaratıyor, hem de modern görünümleriyle eşsiz bir dekorasyon sağlıyor. Bugünkü yazımızda da sizin için tasarımlarıyla ilham veren açık mutfak modellerini derledik.

L mutfak

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL Atelier UOA Modern Yemek Odası
Atelier UOA

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

L şeklinde tasarlanmış mutfak tezgahları da bir kenarları salonun olduğu yana doğru uzandığında modern ve etkili bir atmosfer yaratıyor ve hem fonksiyonel hem de şık ve modern bir görünüm kazanıyor.

Renkli ve hareketli desenli mutfak dolapları

MUTFAK DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK MutfakDolap & Raflar
POLEN MUTFAK

MUTFAK DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Tasarımında Polen Mutfak imzası taşıyan bu mutfak modelinde mutfak dolaplarının renk ve desenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor. Enerjik ve hayat dolu bir mutfak yaratmak için mutfak dolaplarında böyle desenler kullanmayı düşünebilirsiniz.

​Geniş, ferah, havadar

Loft | Milano, Studio Gooris Ltd Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Geniş ve ferah bir yapıya sahip olan bu açık mutfak modelinde büyük mutfak alanı kalabalık mobilyalar kullanılmak yerine çoğunlukla boş bırakılarak ve gereksiz eşya kullanımından kaçınılarak ferah bir tasarımla dizayn edilmiş ve huzur dolu ve havadar bir mutfak ve yemek odası yaratılmış.

Mutfak adasıyla ayrılan alanlar

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture Modern Mutfak
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Açık mutfaklarda mutfağı mekanın geri kalanından ayırmak için kullanılabilecek şık uygulamalardan biri de mutfak adaları elbette. Örnekte olduğu gibi yemek alanıyla ya da salonla mutfağın arasına yerleştirilmiş bir mutfak adası iki ayrı yaşam alanının sınırlarını belirlerken aynı zamanda da mutfak için fonksiyonel bir işlevi üstleniyor.

İstediğinizde yok olan mutfak modeli

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Küçük bir eviniz varsa, salonla mutfak istemediğiniz kadar iç içe geçmiş durumdaysa ve bu kalabalığa bir çözüm üretmek istiyorsanız sıradaki örnek tam size göre. Mutfağı açılır kapanır bir dolap gibi tasarlamak ve istendiği takdirde mutfağın “kapağını kapatarak” salondan yok edebilmek küçük evler için mükemmel bir konfor sağlıyor.

Hem tezgah hem masa

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Mutfağı salondan ayıran ve sınırları belirleyen tasarım unsurlarından en yaygın olanı masa olarak da kullanılan tezgahlar tabii ki. Yüksek taburelerle hem yemek masası hem de mutfak tezgahı olarak kullanılan bu tezgahlar salonla mutfağı hem birbirinden ayırıyor, hem de iki alan arasında hoş ve yumuşak bir geçiş sağlıyor.

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Kemerli mutfak ve salon

Toscane, dmesure dmesure Akdeniz Mutfak
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Sıradaki mutfak örneği tek kelimeyle büyüleyici! Tamamı taştan örülmüş duvarların arasında tarihi bir dokuyla eşsiz bir atmosferin yaratıldığı mutfakla yemek alanı arasındaki kemer dahiyane bir tasarım olarak hafızalarımıza kazınıyor.

Koku sorununa çözüm: Cam bölme

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Açık mutfakların en büyük ve belki de tek sorunu yemek pişirilirken kokunun oturma odasına da yayılmasıdır elbette. Bunu önlemenin aslında oldukça basit bir yolu var: Mutfağı salondan cam bir bölmeyle ayırmak!

Yan yana alanlar

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Endüstriyel Mutfak
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

Uzun ve ince bir mimariye sahip bir salon ve mutfak alanınız varsa sıra dışı ve farklı bir açık mutfak tasarımı yaratabilirsiniz: Mesela bu örnekte olduğu gibi salonu ve mutfağı yan yana tasarlayabilirsiniz. Böylece hem birbirinin içine geçmiş ve birbiriyle bütünleşmiş, hem de alan olarak birbirinden net bir şekilde ayrılmış bir atmosfere sahip oluyorsunuz.

Şık ve rahat

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Uzun ince mimariler için bir başka açık mutfak modeli de resimde görülen örnekteki gibi bir köşeyi mutfağa ayırmak. Böylece mutfaktan salona hoş bir açıyla bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Bu şık tasarımda ise Hande Köksal Interiors imzası bulunuyor.

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