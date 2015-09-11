Tasarımlarıyla ilham veren 10 açık mutfak modeli

Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak modelleri son yıllarda mutfak ve salon dekorasyonlarının vazgeçilmez trendlerinden biri olmaya devam ediyor ve giderek daha da yaygınlaşıyor. Tasarım sanatının gelişmesiyle de açık mutfak modelleri de her geçen gün daha da çeşitleniyor pek tabii ki. Salonla ya da yemek odasıyla iç içe geçen açık mutfaklar hem fonksiyonel açıdan yaşam alanlarını bütünleştirerek çok daha kullanışlı yaşam alanları yaratıyor, hem de modern görünümleriyle eşsiz bir dekorasyon sağlıyor. Bugünkü yazımızda da sizin için tasarımlarıyla ilham veren açık mutfak modellerini derledik.
L şeklinde tasarlanmış mutfak tezgahları da bir kenarları salonun olduğu yana doğru uzandığında modern ve etkili bir atmosfer yaratıyor ve hem fonksiyonel hem de şık ve modern bir görünüm kazanıyor.
Tasarımında Polen Mutfak imzası taşıyan bu mutfak modelinde mutfak dolaplarının renk ve desenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor. Enerjik ve hayat dolu bir mutfak yaratmak için mutfak dolaplarında böyle desenler kullanmayı düşünebilirsiniz.
Geniş ve ferah bir yapıya sahip olan bu açık mutfak modelinde büyük mutfak alanı kalabalık mobilyalar kullanılmak yerine çoğunlukla boş bırakılarak ve gereksiz eşya kullanımından kaçınılarak ferah bir tasarımla dizayn edilmiş ve huzur dolu ve havadar bir mutfak ve yemek odası yaratılmış.
Açık mutfaklarda mutfağı mekanın geri kalanından ayırmak için kullanılabilecek şık uygulamalardan biri de mutfak adaları elbette. Örnekte olduğu gibi yemek alanıyla ya da salonla mutfağın arasına yerleştirilmiş bir mutfak adası iki ayrı yaşam alanının sınırlarını belirlerken aynı zamanda da mutfak için fonksiyonel bir işlevi üstleniyor.
Küçük bir eviniz varsa, salonla mutfak istemediğiniz kadar iç içe geçmiş durumdaysa ve bu kalabalığa bir çözüm üretmek istiyorsanız sıradaki örnek tam size göre. Mutfağı açılır kapanır bir dolap gibi tasarlamak ve istendiği takdirde mutfağın “kapağını kapatarak” salondan yok edebilmek küçük evler için mükemmel bir konfor sağlıyor.
Mutfağı salondan ayıran ve sınırları belirleyen tasarım unsurlarından en yaygın olanı masa olarak da kullanılan tezgahlar tabii ki. Yüksek taburelerle hem yemek masası hem de mutfak tezgahı olarak kullanılan bu tezgahlar salonla mutfağı hem birbirinden ayırıyor, hem de iki alan arasında hoş ve yumuşak bir geçiş sağlıyor.
Sıradaki mutfak örneği tek kelimeyle büyüleyici! Tamamı taştan örülmüş duvarların arasında tarihi bir dokuyla eşsiz bir atmosferin yaratıldığı mutfakla yemek alanı arasındaki kemer dahiyane bir tasarım olarak hafızalarımıza kazınıyor.
Açık mutfakların en büyük ve belki de tek sorunu yemek pişirilirken kokunun oturma odasına da yayılmasıdır elbette. Bunu önlemenin aslında oldukça basit bir yolu var: Mutfağı salondan cam bir bölmeyle ayırmak!
Uzun ve ince bir mimariye sahip bir salon ve mutfak alanınız varsa sıra dışı ve farklı bir açık mutfak tasarımı yaratabilirsiniz: Mesela bu örnekte olduğu gibi salonu ve mutfağı yan yana tasarlayabilirsiniz. Böylece hem birbirinin içine geçmiş ve birbiriyle bütünleşmiş, hem de alan olarak birbirinden net bir şekilde ayrılmış bir atmosfere sahip oluyorsunuz.
Uzun ince mimariler için bir başka açık mutfak modeli de resimde görülen örnekteki gibi bir köşeyi mutfağa ayırmak. Böylece mutfaktan salona hoş bir açıyla bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Bu şık tasarımda ise Hande Köksal Interiors imzası bulunuyor.