Hayallerinizi süsleyecek havuzlu evler

Hayallerinizdeki evi tanımlayın desek olmazsa olmazlar listenizin üst sıralarında mutlaka havuz da bulunur herhalde. Çünkü hepimizin rüyalarını süsleyen evlerin ortak noktası bahçe ve havuzdur, hele ki sıcak günlerinde. Bunun nedeni de çok açık, havuzlar hem estetik olarak mükemmel görünüyorlar hem de yazları kendi evinizin bahçesinde, kalabalıktan uzakta kendinizi soğuk havuza atmak gibisi yok. Bu yüzden de lüks ev ya da villa denildiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi havuzdur. Ancak her havuzlu ev de sizi ilk bakışta etkileyemez. Ne de olsa havuzlu evlerin de özenle dizayn edilmesi, havuzun konumunun iyi ayarlanması, kullanılan malzemelerin titizlikle ve hem konfor ve temizlik hem de estetik olarak rahatımıza ve gözümüze hitap etmesi gerekir. Biz de yaz sıcaklarının bitmeye yaklaştığı bu güneşli mevsimin son günlerinde içinizi açacak ve gözlerini şenlendirecek rüya gibi havuzlu evleri bu yazımızda derledik.
İlk sıradaki göz kamaştıran havuzlu villa örneği Almanya'dan. İki ayrı binanın bir geçitle birleştirildiği sıra dışı ve zengin bir mimariye sahip olan bu villa, bir evde ziyade lüks bir oteli andırıyor. Evin uzun ön cephesi boyunca uzanan havuzla ev arasında mermer zeminli bir teras alanı tasarlanmış. Evin havuza bakan bütün odalarının ön cephe boyunca camla kaplı olması da tüm yaşam alanlarının havuz manzarasından doya doya yararlanmasını sağlıyor.
İlk havuzlu ev modelimize göre çok daha sıcak ve samimi bir görüntüye ve mimariye sahip olan bu ev de yine Almanya'da yer alıyor. Havuz manzarasından ve doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanmak için bu evin ön cephesi de boydan boya cam pencerelerle kaplanmış. Havuzsa evi dikine keserek uzunlamasına yerleştirilmiş ve düzenli çimlerle kaplı bahçe boyunca uzanıyor.
Havuz denildiğinde aklımıza hemen masmavi sularıyla klorlu ve sentetik yüzme havuzları geliyor pek tabii ki. Ama yüzme havuzları da ekolojik ve kimyasal madde içermeyen şekillerde kullanılabiliyor artık. Üstelik estetik açıdan da çok daha doğal ve sıra dışı bir görüntüye sahip oluyor bu tür havuzlar. İspanya'dan bir örnekte de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Doğal taşlar ve suyu temizlemeye yarayan bitkilerin arasında yüzmenin keyfi bir gölde yüzmenin keyfine denktir muhakkak.
Havuzun etrafını döşeyeceğiniz yürüme yolu ve güneşlenme alanı malzemesi estetik olarak tüm bahçenizin ve hatta evinizin dokusunu değiştirebilir. Modern bir tarzla tasarlanmış bu kutu gibi evin bahçesinde de havuzun etrafı ahşapla kaplanarak doğal bir hava yaratılmış.
Doğal taşlardan oluşan teras ve havuz duvarlarının ahşap bir güneşlenme iskelesiyle harmanlandığı bu ev İtalya'da yer alıyor. Göz kamaştırıcı havuzun çevresinin dekorasyonunda evin mimarisinde kullanılan malzemeler kullanılarak havuzla ev arasında şık bir bütünlük yaratılmış.
Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir mimarlık firmasının tasarımlarından biri olan havuzsa üzerinden geçen yürüme yoluyla gerçekten keyif verici bir seyir manzarası yaratıyor.
Havuzlu ev denilince aklımıza ilk gelen evler hep kocaman bahçelerin içinde geniş arazili evler oluyor ama aslında küçük bahçelerde de fonksiyonel yerleşim uygulamalarıyla havuz sahibi olmak mümkün. Mesela bu örnekteki gibi uzun ve ince bir havuzu bahçenin sınır duvarına yaslayarak hem bahçe alanından hem de havuz alanında tasarruf edebilirsiniz.
Bu göz kamaştıran şahane tasarım ise Türkiye'den ve Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilmiş. Evin lüks ve estetiği birbirine harmanlayan yapısıyla uyum içindeki havuzun çevresi de incelikle tasarlanmış ve dekore edilmiş.
Unlimited Design tarafından tasarlanan bir başka Türkiye'den havuzlu ev örneği ise yine gözlerimizi kamaştıran bir güzelliğe sahip ve etrafında mermer ve ahşap malzemeler ve güneşlenme ve oturma alanları bir arada kullanılmış.
Dünyada güzel bir manzaraya karşı yüzmekten daha keyifli pek az şey olsa gerek. Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu modern mimarili evde de manzaraya karşı yüzmenin keyfine varabiliyorsunuz.
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