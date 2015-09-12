현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Hayallerinizi süsleyecek havuzlu evler

Homify TR Homify TR
Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
Loading admin actions …

Hayallerinizdeki evi tanımlayın desek olmazsa olmazlar listenizin üst sıralarında mutlaka havuz da bulunur herhalde. Çünkü hepimizin rüyalarını süsleyen evlerin ortak noktası bahçe ve havuzdur, hele ki sıcak günlerinde. Bunun nedeni de çok açık, havuzlar hem estetik olarak mükemmel görünüyorlar hem de yazları kendi evinizin bahçesinde, kalabalıktan uzakta kendinizi soğuk havuza atmak gibisi yok. Bu yüzden de lüks ev ya da villa denildiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi havuzdur. Ancak her havuzlu ev de sizi ilk bakışta etkileyemez. Ne de olsa havuzlu evlerin de özenle dizayn edilmesi, havuzun konumunun iyi ayarlanması, kullanılan malzemelerin titizlikle ve hem konfor ve temizlik hem de estetik olarak rahatımıza ve gözümüze hitap etmesi gerekir. Biz de yaz sıcaklarının bitmeye yaklaştığı bu güneşli mevsimin son günlerinde içinizi açacak ve gözlerini şenlendirecek rüya gibi havuzlu evleri bu yazımızda derledik.

Beş yıldızlı otel havası

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

İlk sıradaki göz kamaştıran havuzlu villa örneği Almanya'dan. İki ayrı binanın bir geçitle birleştirildiği sıra dışı ve zengin bir mimariye sahip olan bu villa, bir evde ziyade lüks bir oteli andırıyor. Evin uzun ön cephesi boyunca uzanan havuzla ev arasında mermer zeminli bir teras alanı tasarlanmış. Evin havuza bakan bütün odalarının ön cephe boyunca camla kaplı olması da tüm yaşam alanlarının havuz manzarasından doya doya yararlanmasını sağlıyor.

Samimi ve sıcak

Freistehendes modernes Passivhaus, Maisons Loginter Maisons Loginter Pasif ev
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

İlk havuzlu ev modelimize göre çok daha sıcak ve samimi bir görüntüye ve mimariye sahip olan bu ev de yine Almanya'da yer alıyor. Havuz manzarasından ve doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanmak için bu evin ön cephesi de boydan boya cam pencerelerle kaplanmış. Havuzsa evi dikine keserek uzunlamasına yerleştirilmiş ve düzenli çimlerle kaplı bahçe boyunca uzanıyor.

Ekolojik havuz

PISCINAS ECOLÓGICAS. NATURAL POOLS, VIVSA. VIVIENDA SANA VIVSA. VIVIENDA SANA Akdeniz Havuz
VIVSA. VIVIENDA SANA

VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA

Havuz denildiğinde aklımıza hemen masmavi sularıyla klorlu ve sentetik yüzme havuzları geliyor pek tabii ki. Ama yüzme havuzları da ekolojik ve kimyasal madde içermeyen şekillerde kullanılabiliyor artık. Üstelik estetik açıdan da çok daha doğal ve sıra dışı bir görüntüye sahip oluyor bu tür havuzlar. İspanya'dan bir örnekte de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Doğal taşlar ve suyu temizlemeye yarayan bitkilerin arasında yüzmenin keyfi bir gölde yüzmenin keyfine denktir muhakkak.

Modern bir tasarım

BAUHAUS VILLA MIT AUSSENPOOL, b2 böhme PROJEKTBAU GmbH b2 böhme PROJEKTBAU GmbH Modern Evler
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

Havuzun etrafını döşeyeceğiniz yürüme yolu ve güneşlenme alanı malzemesi estetik olarak tüm bahçenizin ve hatta evinizin dokusunu değiştirebilir. Modern bir tarzla tasarlanmış bu kutu gibi evin bahçesinde de havuzun etrafı ahşapla kaplanarak doğal bir hava yaratılmış. 

Ahşap iskele

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Doğal taşlardan oluşan teras ve havuz duvarlarının ahşap bir güneşlenme iskelesiyle harmanlandığı bu ev İtalya'da yer alıyor. Göz kamaştırıcı havuzun çevresinin dekorasyonunda evin mimarisinde kullanılan malzemeler kullanılarak havuzla ev arasında şık bir bütünlük yaratılmış. 

Seyirlik bir havuz modeli

Private Caribbean Villa Wilkinson Beven Design Modern Evler
Wilkinson Beven Design

Private Caribbean Villa

Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design

Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir mimarlık firmasının tasarımlarından biri olan havuzsa üzerinden geçen yürüme yoluyla gerçekten keyif verici bir seyir manzarası yaratıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Küçük bahçeler için ideal bir yerleşim

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Modern Evler
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Havuzlu ev denilince aklımıza ilk gelen evler hep kocaman bahçelerin içinde geniş arazili evler oluyor ama aslında küçük bahçelerde de fonksiyonel yerleşim uygulamalarıyla havuz sahibi olmak mümkün. Mesela bu örnekteki gibi uzun ve ince bir havuzu bahçenin sınır duvarına yaslayarak hem bahçe alanından hem de havuz alanında tasarruf edebilirsiniz.

Lüks ve estetik

homify Modern Havuz
homify

homify
homify
homify

Bu göz kamaştıran şahane tasarım ise Türkiye'den ve Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilmiş. Evin lüks ve estetiği birbirine harmanlayan yapısıyla uyum içindeki havuzun çevresi de incelikle tasarlanmış ve dekore edilmiş.

Geniş oturma alanı

Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Unlimited Design

Mamurbaba Summer House

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Unlimited Design tarafından tasarlanan bir başka Türkiye'den havuzlu ev örneği ise yine gözlerimizi kamaştıran bir güzelliğe sahip ve etrafında mermer ve ahşap malzemeler ve güneşlenme ve oturma alanları bir arada kullanılmış.

Manzaraya karşı yüzmek

House C4- C4 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C4- C4 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Dünyada güzel bir manzaraya karşı yüzmekten daha keyifli pek az şey olsa gerek. Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu modern mimarili evde de manzaraya karşı yüzmenin keyfine varabiliyorsunuz.

Bu yazımızı beğendiyseniz Büyüleyici güzellikteki müstakil evler isimli derlememiz de ilginizi çekebilir. 

Teras çatı modelleri için örnekler
Bu havuzlu evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler