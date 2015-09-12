Hayallerinizi süsleyecek havuzlu evler

Hayallerinizdeki evi tanımlayın desek olmazsa olmazlar listenizin üst sıralarında mutlaka havuz da bulunur herhalde. Çünkü hepimizin rüyalarını süsleyen evlerin ortak noktası bahçe ve havuzdur, hele ki sıcak günlerinde. Bunun nedeni de çok açık, havuzlar hem estetik olarak mükemmel görünüyorlar hem de yazları kendi evinizin bahçesinde, kalabalıktan uzakta kendinizi soğuk havuza atmak gibisi yok. Bu yüzden de lüks ev ya da villa denildiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi havuzdur. Ancak her havuzlu ev de sizi ilk bakışta etkileyemez. Ne de olsa havuzlu evlerin de özenle dizayn edilmesi, havuzun konumunun iyi ayarlanması, kullanılan malzemelerin titizlikle ve hem konfor ve temizlik hem de estetik olarak rahatımıza ve gözümüze hitap etmesi gerekir. Biz de yaz sıcaklarının bitmeye yaklaştığı bu güneşli mevsimin son günlerinde içinizi açacak ve gözlerini şenlendirecek rüya gibi havuzlu evleri bu yazımızda derledik.