Klasik mobilyaların büyüsü ve göz kamaştıran salonlar

Modern mobilyaların kullanım alanları giderek genişlemesi ve yaygınlaşması klasik mobilyaların cazibelerini kaybettikleri anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi, modern mobilya tasarımları ve modern tarzlı ev ve salon dekorasyonları minimalleştikçe gösterişli ve büyülü yaşam alanları yaratmak isteyenler için doğru adres klasik tarza yönelmek oluyor. Modern mobilya ve dekorasyonlardaki temel sorun aslında tarzların ve tasarımların çok hızlı gelişmesi ve değişmesi; böylelikle bugün trend ve moda olan tasarımlar birkaç sene içinde demode olarak nitelendirilebiliyor. Oysa klasik oturma grupları, avizeler, masalar ve klasik bir anlayışla döşenmiş salonlar, klişe olmayan şık klasikler kullanıldığında asla modası geçmeyecek ve uzun yıllar kullanılabilecek, hem dayanıklılık, kalite ve sağlamlık hem de estetik açıdan uzun ömürlü ve sürekli birer yaşam alanlarına dönüşüyor. Siz de klasiğin büyüsüne tutkunsanız, aşağıda derlediğimiz klasik tarzlı mobilyalarla döşenmiş büyüleyici salonlara da bayılacağınıza eminiz.
Klasik koltuk denildiğinde ilk akla gelen model Chesterfield koltuklardır şüphesiz. Kapitone dikişleri, kollarıyla aynı boydaki bütünlüklü sırtlıkları ve deri döşemeleriyle tarih boyunca kullanılan ve her zaman kendilerine hayran bırakan modası asla geçmeyen bu koltuk modelleri içinde bulunduğu yaşam alanlarının atmosferini tamamen değiştirerek seçkin, elit, lüks ve gösterişli bir salon yaratmak için ideal seçim olmaya devam ediyorlar.
Altın renk ve işlemeli işçilik ürünleri klasik mobilyalarda en sık kullanılan göz alıcı tasarım unsurlarını oluşturuyorlar. Fabbrica Mobilya tarafından dizayn edilen ve klasik tarzı tam anlamıyla yansıtan bu salonda da bu öğelerden sıklıkla yararlanılmış.
Tabii ki klasik mobilya seçerken illa ki koyu renkler tercih edilmeli gibi bir kural yok. Klasik tarzlarda açık renkler de sıklıkla kullanılıyor ama modern tasarımlı koltukların aksine oturma gruplarındaki açık renk tasarımlarda ipeksi bir doku yaratan parlak renkler tercih ediliyor ve bu da salonlara ışıltılı bir gösteriş katmaya yetiyor.
Bir salonu klasik tarzda dekore etmek için elbette yalnızca klasik bir koltuk takımı seçmek yetmez. Klasik tarzın en önemli özelliği yaşam alanlarında kusursuz bir denge ve bütünlük olmasıdır. Bu yüzden de perde ve aydınlatma öğelerinin seçimleri oldukça büyük bir önem taşıyor. Koltuklarınızla takım olabilecek kadar uyumlu ve gösterişli avizeler ve perdeler seçerseniz ortaya Sönmez Mobilya tarafından tasarlanmış bu salondaki gibi başarılı ve estetik bir yaşam alanı çıkarabilirsiniz.
Yuvarlak hatlı mobilyaların daha çok modern tarzlarda kullanılabileceğine dair genel bir yanılgı yaygın olsa da, aslında klasik tarzlarda da sıra dışı ve keskin hatlara sahip olmayan mobilyalar yaratmak mümkün. Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu salonda da yuvarlak hatlı olduğu halde gerçek bir klasik tarza sahip olan bir koltuk takımıyla karşılaşıyoruz. Kontrast da tıpkı yuvarlak hatlar gibi modern stillere ait bir tasarım unsuru gibi görünse de yine bu salonda gördüğümüz gibi koyu ve açık renklerin bir araya gelerek oluşturduğu kontrastla da harika kbir klasik stil oluşturulabilir.
Klasik tarzlı salonların olmazsa olmazlarından biri de pek tabii ki berjerlerdir. Her ne kadar artık oldukça çağdaş tasarımlı farklı berjer modelleri de yaygınlaşsa da hiçbirisi işlemeli, oryantal desenli klasik berjerlerin yerini tutamıyor. Üstelik bu tarz şık berjerler modern tarzlı salonlarda da eklektik bir dokunuş yaratmak amacıyla kullanılmaya uygun mobilyalar olma niteliği de taşıyor.