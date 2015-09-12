Klasik mobilyaların büyüsü ve göz kamaştıran salonlar

Modern mobilyaların kullanım alanları giderek genişlemesi ve yaygınlaşması klasik mobilyaların cazibelerini kaybettikleri anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi, modern mobilya tasarımları ve modern tarzlı ev ve salon dekorasyonları minimalleştikçe gösterişli ve büyülü yaşam alanları yaratmak isteyenler için doğru adres klasik tarza yönelmek oluyor. Modern mobilya ve dekorasyonlardaki temel sorun aslında tarzların ve tasarımların çok hızlı gelişmesi ve değişmesi; böylelikle bugün trend ve moda olan tasarımlar birkaç sene içinde demode olarak nitelendirilebiliyor. Oysa klasik oturma grupları, avizeler, masalar ve klasik bir anlayışla döşenmiş salonlar, klişe olmayan şık klasikler kullanıldığında asla modası geçmeyecek ve uzun yıllar kullanılabilecek, hem dayanıklılık, kalite ve sağlamlık hem de estetik açıdan uzun ömürlü ve sürekli birer yaşam alanlarına dönüşüyor. Siz de klasiğin büyüsüne tutkunsanız, aşağıda derlediğimiz klasik tarzlı mobilyalarla döşenmiş büyüleyici salonlara da bayılacağınıza eminiz.