Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar

Tasarım ve dekorasyona verilen önem her geçen gün artıyor çünkü yaşam alanlarımızı güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttırıyor ve hayatımızı da güzelleştiriyoruz. Tasarımın ve dekorasyonun bir sanata dönüştüğü günümüzün modern dünyasında da her geçen gün yeni tasarım trendleri ortaya çıkıyor. Mutfak dekorasyonlarında da yepyeni bir trend son zamanlarda giderek yaygınlaşmaya başladı: Çift renkli mutfak dolapları. Genellikle tezgahın altında kalan dolaplarda koyu renk, üst dolaplarda da açık renk kullanılarak uygulanan bu yeni trend oluşturduğu kontrastla mutfakları tekdüzelikten kurtarıyor ve mutfak alanını olduğundan daha geniş göstererek derinliğini arttırıyor. Bu yeni trendin en göze çarpan örneklerini bu yazımızda topladık.
Bu son moda mutfak uygulamasını çift renkli dolaplar olarak tanımladık ama elbette uygulama, resimdeki gibi çok renkli bir dizaynla da tasarlanabilir. Canlı renklerin üst dolaplarda, zarafet ve temizliğin simgesi beyazın da tezgahın altındaki dolaplarda kullanıldığı bu mutfak hem neşeli ve enerjik, hem de zarif ve gösterişli.
Ahşap ve beyaz, bu yeni tasarım trendinin en çok kullanılan renkleri. Bu mutfakta da ahşap ve beyaz birlikteliğinin en çarpıcı örneklerinden birini görüyoruz. Tezgahın altında kullanılan gölgeli ahşap dolaplar desenleriyle odaya estetik etkisini yansıtırken, üstte kullanılan beyaz dolaplar da mutfağın zarif ve şık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Mutfağın geri kalanındaki canlı yeşil tonları da odanın karakterini belirleyen son dokunuş niteliğinde.
İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan bu örnekte ise yine ahşap ve beyaz dolapların kullanıldığını görüyoruz. Pürüzsüz ve parlak beyaz dolaplar mutfağa eşsiz bir görünüm katıyor ve alanı olduğundan daha geniş gösteriyor. Ahşap renkli dolapların arasında kalan kırmızı bulaşık makinesi ise mutfağa pozitif enerji katan bir ayrıntı olma niteliği taşıyor.
Bu modelde ise farklı tarzda bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Siyah ve beyazın hiç eskimeyen birlikteliğinden faydalanılan estetik görünümün sıra dışı unsuru olarak göze çarpan ana ayrıntı üst kısımda dolap yerine açık rafların kullanılmış olması.
Yine ahşap ve beyazın harmanlandığı bir mutfak modeliyle karşı karşıyayız. Metalik renkler ve kırmızı tezgahla da canlılık ve hareket sağlanan mutfak bu çift renkli mutfak dolabı uygulamasının dar alanları ne kadar genişlettiğinin de bir örneği niteliğinde.
Başta da söylediğimiz gibi bu uygulama genellikle alt dolaplarda koyu, üst dolaplarda açık renk dolaplar kullanılarak uygulanıyor. Ama bu örnekte bunun tam tersi bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Bu sıra dışı mutfak modelinde sarı ve siyahın karşı konulmaz etkisi çarpıcı bir şekilde yaşam alanına damgasını vuruyor.
Hem tasarımıyla hem de renkleriyle sıra dışı ve göz alıcı bir model niteliğinde olan bu mutfak İtalya'dan bir mutfak örneği. Parlak renklerin alana ışıltılı bir enerji yaydığı mutfakta turkuaz ve açık grinin kombinasyonu kullanılmış.
Küçük mutfaklarda etkisini çok daha fazla ve net hissettiğimiz bu iki renk etkisi farklı mutfak modellerinde farklı etkiler yaratmayı da başarıyor. U şeklinde dizayn edilmiş bu açık mutfak da yeşil ve beyazın şık ve modern görünümüyle öne çıkan küçük mutfak modellerinden biri.
Sırada Gulnar Ocakdan Architecture tarafından dizayn edilen Bursa'daki bir villa projesinin mutfağı var. Geniş mutfak adasıyla dikkat çeken mutfakta yine ahşap ve beyaz tonları kullanılmış.
Son olarak yine Türkiye'den bir mutfak örneğini ziyaret ediyoruz. Gösterişsiz ve sade bir tasarımla dizayn edilmiş olan mutfak fonksiyonel, şık ve minimal görünümüyle dikkat çekiyor.
Dekorasyonlardaki son trendleri takip ediyorsanız Oturma gruplarında son trendler isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.