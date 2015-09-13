Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar

Tasarım ve dekorasyona verilen önem her geçen gün artıyor çünkü yaşam alanlarımızı güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttırıyor ve hayatımızı da güzelleştiriyoruz. Tasarımın ve dekorasyonun bir sanata dönüştüğü günümüzün modern dünyasında da her geçen gün yeni tasarım trendleri ortaya çıkıyor. Mutfak dekorasyonlarında da yepyeni bir trend son zamanlarda giderek yaygınlaşmaya başladı: Çift renkli mutfak dolapları. Genellikle tezgahın altında kalan dolaplarda koyu renk, üst dolaplarda da açık renk kullanılarak uygulanan bu yeni trend oluşturduğu kontrastla mutfakları tekdüzelikten kurtarıyor ve mutfak alanını olduğundan daha geniş göstererek derinliğini arttırıyor. Bu yeni trendin en göze çarpan örneklerini bu yazımızda topladık.