Yaşam kalitenizi yükseltecek dekorasyon detayları

Evlerimizin tasarım ve dekorasyonlarını yaparken dikkate alacağımız küçük ayrıntılar sayesinde tüm hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitemizi yükselten alanlar yaratmak aslında çok kolay. Yaşam alanlarınıza yerleştireceğiniz küçük bir saksı bitkisi, canlandırıcı ve enerji veren renk tercihleri, boş alanları değerlendirerek daha fazla oda ve alan yaratacak fikirler, keyif veren eğlenceli dekorasyon malzemeleri ya da rahatlatıcı ve dinlendirici etkiye sahip aksesuarlar gündelik yaşamlarınızda hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar büyük etkiler yaratabilir. Fonksiyonel, şık ve konforlu yaşam alanları yaratırken yaşam kalitenizi de yükseltecek dekorasyon detaylarından bazılarını bu yazımızda ele alacağız.
Mutfak alanları genellikle yalnızca yemek pişirmek için kullanılsa da, mutfaklarınızda yaratacağınız konforlu oturma ve dinlenme alanlarında yemeğinizin pişmesini beklerken kahvenizi yudumlayabilir ve anın tadını çıkarabilirsiniz. Resimdeki örnek tasarım ise Mimoza Mimarlık imzası taşıyor.
Eğer evinizde boş ve kullanılmayan dar alanlar varsa, bu alanları sıra dışı ve özel tasarımlı mobilyalarla doldurur ve kullanılır hale getirirseniz yaşam alanınızı genişleterek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Mesela örnekteki gibi dar bir koridor alanını küçük ve konforlu mobilyalarla şık bir dinlenme alanına dönüştürebilirsiniz.
Evinizin herhangi bir cephesi güzel bir manzaraya bakıyorsa, o alanı mutlaka değerlendirmeli ve manzaraya karşı bir oturma alanı oluşturmalısınız. Evlerin salonlarında genellikle televizyona odaklı bir yerleşim yaygın oluyor ama aslında manzaraya karşı düzenlenen oturma alanları keyifli sohbetlerin gerçekleşebileceği ve günün yorgunluğunun atılıp huzurlu bir ruh haline kavuşabileceğiniz ideal alanlar olma niteliği taşır.
Salıncakta sallanmak ya da hafif hafif salınarak kitap okumak ya da kulaklıklarınızı takıp müzik dinlemek boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz en huzur verici ve dinlendirici etkinliklerden biridir. Eğer küçük de olsa bir bahçeniz ya da balkonunuz varsa basit bahçe salıncaklarıyla keyifli alanlar yaratabilirsiniz.
Büyük şehirlerin telaşlı yoğun günlerinde özellikle masa başında çalışıyorsanız gün içinde de oldukça sıkıldığınız anlar olduğuna eminiz. Çalışma masanıza koyacağınız küçük bir saksı ve çiçek sizi gündelik koşuşturma ve işlerinizin arasında pozitif olarak etkilemeye ve neşelendirmeye yetecektir.
Mumların rahatlatıcı etkisini bilmeyen yoktur herhalde. Evlerimizde aksesuar olarak kullanacağımız mumları sık sık yakarak şehir hayatının karmaşasından uzaklaşabilir ve sessiz ve sakin yaşam alanlarınızda kendinize terapi uygulayabilirsiniz. Mumların estetik ve şık görüntülerinin de dekorasyonunuza mutlaka hoş katkılar sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Ne kadar yoğun çalışıyor olursanız olun, işlerin arasında boğulmamak ve nefes alabilmek için kendinize mutlaka zaman ayırmanız ve günün belirli anlarını eğlenerek geçirmeniz gerekir. Evinize ya da ofisinize koyacağınız bir masa tenisi masası hem sosyalleşmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için mükemmel seçeneklerden yalnızca biri.
Evinizi kalabalıktan kurtarmak ve daha düzenli bir dekorasyon ve sahip olmak da yoruculuğu azaltır ve yaşam alanlarınızda daha huzurlu ve dingin vakit geçirmenizi sağlar. Serender Ahşap tarafından tasarlanan bu raf merdivenler, evinizdeki dağınıklığı toplayabilecek fonksiyonel ve yaratıcı dizaynlardan biri olarak öne çıkıyor.
Canlı renkler hayatımızda her zaman fark yaratır. Aydınlatma öğelerinizi seçerken canlı ve hareketli tasarımları tercih etmek bazen tüm odaya eşsiz bir enerji yaymak için yeterlidir. Highlight Aydınlatma'nın ürünlerinden biri olan bu rengarenk aydınlatma üniteleri de bunun başarılı bir örneği.
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