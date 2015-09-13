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Yaşam kalitenizi yükseltecek dekorasyon detayları

Homify TR Homify TR
Fitnessraum & Sporthalle, Architekten Graf + Graf Architekten Graf + Graf Modern Fitness Odası
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Evlerimizin tasarım ve dekorasyonlarını yaparken dikkate alacağımız küçük ayrıntılar sayesinde tüm hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitemizi yükselten alanlar yaratmak aslında çok kolay. Yaşam alanlarınıza yerleştireceğiniz küçük bir saksı bitkisi, canlandırıcı ve enerji veren renk tercihleri, boş alanları değerlendirerek daha fazla oda ve alan yaratacak fikirler, keyif veren eğlenceli dekorasyon malzemeleri ya da rahatlatıcı ve dinlendirici etkiye sahip aksesuarlar gündelik yaşamlarınızda hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar büyük etkiler yaratabilir. Fonksiyonel, şık ve konforlu yaşam alanları yaratırken yaşam kalitenizi de yükseltecek dekorasyon detaylarından bazılarını bu yazımızda ele alacağız.

Keyifli oturma alanları

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Mutfak alanları genellikle yalnızca yemek pişirmek için kullanılsa da, mutfaklarınızda yaratacağınız konforlu oturma ve dinlenme alanlarında yemeğinizin pişmesini beklerken kahvenizi yudumlayabilir ve anın tadını çıkarabilirsiniz. Resimdeki örnek tasarım ise Mimoza Mimarlık imzası taşıyor.

Dar alanları kullanışlı hale getirmek

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Eğer evinizde boş ve kullanılmayan dar alanlar varsa, bu alanları sıra dışı ve özel tasarımlı mobilyalarla doldurur ve kullanılır hale getirirseniz yaşam alanınızı genişleterek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Mesela örnekteki gibi dar bir koridor alanını küçük ve konforlu mobilyalarla şık bir dinlenme alanına dönüştürebilirsiniz.

Manzaradan faydalanmaya odaklı bir yerleşim

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Evinizin herhangi bir cephesi güzel bir manzaraya bakıyorsa, o alanı mutlaka değerlendirmeli ve manzaraya karşı bir oturma alanı oluşturmalısınız. Evlerin salonlarında genellikle televizyona odaklı bir yerleşim yaygın oluyor ama aslında manzaraya karşı düzenlenen oturma alanları keyifli sohbetlerin gerçekleşebileceği ve günün yorgunluğunun atılıp huzurlu bir ruh haline kavuşabileceğiniz ideal alanlar olma niteliği taşır.

Basit bahçe salıncakları

Campeche, Mob Mob Balkon, Veranda & Teras
Mob

Mob
Mob
Mob

Salıncakta sallanmak ya da hafif hafif salınarak kitap okumak ya da kulaklıklarınızı takıp müzik dinlemek boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz en huzur verici ve dinlendirici etkinliklerden biridir. Eğer küçük de olsa bir bahçeniz ya da balkonunuz varsa basit bahçe salıncaklarıyla keyifli alanlar yaratabilirsiniz.

Çalışma alanlarını bitkilerle güzelleştirmek

Mesa Estudio, Mezquite Mezquite Modern Çalışma Odası
Mezquite

Mezquite
Mezquite
Mezquite

Büyük şehirlerin telaşlı yoğun günlerinde özellikle masa başında çalışıyorsanız gün içinde de oldukça sıkıldığınız anlar olduğuna eminiz. Çalışma masanıza koyacağınız küçük bir saksı ve çiçek sizi gündelik koşuşturma ve işlerinizin arasında pozitif olarak etkilemeye ve neşelendirmeye yetecektir.

Mumlarla rahatlatıcı bir estetik

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory Modern Duvar & Zemin
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Mumların rahatlatıcı etkisini bilmeyen yoktur herhalde. Evlerimizde aksesuar olarak kullanacağımız mumları sık sık yakarak şehir hayatının karmaşasından uzaklaşabilir ve sessiz ve sakin yaşam alanlarınızda kendinize terapi uygulayabilirsiniz. Mumların estetik ve şık görüntülerinin de dekorasyonunuza mutlaka hoş katkılar sağlayacağından emin olabilirsiniz.

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Eğlenceye zaman ayırmak

Fitnessraum & Sporthalle, Architekten Graf + Graf Architekten Graf + Graf Modern Fitness Odası
Architekten Graf + Graf

Architekten Graf + Graf
Architekten Graf + Graf
Architekten Graf + Graf

Ne kadar yoğun çalışıyor olursanız olun, işlerin arasında boğulmamak ve nefes alabilmek için kendinize mutlaka zaman ayırmanız ve günün belirli anlarını eğlenerek geçirmeniz gerekir. Evinize ya da ofisinize koyacağınız bir masa tenisi masası hem sosyalleşmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için mükemmel seçeneklerden yalnızca biri.

Yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Evinizi kalabalıktan kurtarmak ve daha düzenli bir dekorasyon ve sahip olmak da yoruculuğu azaltır ve yaşam alanlarınızda daha huzurlu ve dingin vakit geçirmenizi sağlar. Serender Ahşap tarafından tasarlanan bu raf merdivenler, evinizdeki dağınıklığı toplayabilecek fonksiyonel ve yaratıcı dizaynlardan biri olarak öne çıkıyor.

​Canlandırıcı aydınlatmalar

AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

AXOLIGHT

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Canlı renkler hayatımızda her zaman fark yaratır. Aydınlatma öğelerinizi seçerken canlı ve hareketli tasarımları tercih etmek bazen tüm odaya eşsiz bir enerji yaymak için yeterlidir. Highlight Aydınlatma'nın ürünlerinden biri olan bu rengarenk aydınlatma üniteleri de bunun başarılı bir örneği.  

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