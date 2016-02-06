Adım adım taş bahçe dekorasyonu

Doğal yaşama ulaşmanın en pratik ve en kısa yolu olan bahçeler, günümüzün betonlaşan şehirlerinde her geçen gün önemini kaybetmektedir. Özellikle gökdelenlerin arasında kaybolan yeşil alanlar, bahçelerin önemini giderek arttırmaktadır.
Bahçe dekorasyonlarının bir türü olan taş bahçe dekorasyonları, taş dokunun hakim olduğu, içerisinde akarsu bulunan dekorasyonlardır. Tasarımın sahip olduğu bu akarsu, kimi zaman bir havuz kimi zaman bir fıskiye kimi zaman da bir şelale olarak çıkar karşımıza. Formu bu üçünden hangisi olursa olsun, bu akarsular taşların hakim olduğu tasarıma hareketli bir hava katar. Peki doğru bir taş bahçe dekorasyonu hangi şekilde yapılır ? Bu yazımızda sizlerle bu adımlara yönelik fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Daha taş bahçe dekorasyonu örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce bahçe tasarımını yakından inceleyebilirler…
İkinci olarak yapmanız gereken şey, taş bahçe dekorasyonunuzu üzerinde kuracağınız bir temel inşa etmek. Bu noktada, temelden kast ettiğimiz şeyin genellikle bir havuza temel oluşturacak şekilde dizayn edilen bir tabaka olduğunu belirtmek isteriz. Diğer yandan, çeşitli büyüklükteki ve türdeki taşlarla kayalara ev sahipliği yapacak bahçenizin, bu denli sağlam bir temele ihtiyacı vardır. Belirttiğimiz gibi, akarsuya ev sahipliği yapması için sağlam bir temel kurmalısınız. Bu sayede toprağınızın aşınmasının da önüne geçmiş olursunuz. Taş bahçe dekorasyonunuzun ortasında yer alacak olan bu denli sağlam temel, bir yandan havuzunuz için zemin teşkil ederken bir yandan da bahçenize yerleştireceğiniz kayalar için bir merkez oluşturacak. Bu sayede, hem taş bahçe dekorasyonunuzda hakim olan taşsı dokuya uygun olarak bir zemin oluşturmuş olacaksınız hem de havuzunuzun zemininin, havuzunuzun etrafındaki kayalar ile bir uyum yakalamasını sağlayacaksınız… Nota Tasarım'a ait olan bu taş bahçe dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, sağlam bir temel inşası, taş bahçe dekorasyonu için büyük bir önem teşkil ediyor…
Bir dekorasyonun en önemli adımı, hiç şüphesiz başlangıç aşamasıdır. Bu aşama, bir yandan mevcut şartları değerlendirdiğiniz, eldeki imkanları gözden geçirdiğiniz bir aşama iken bir yandan da hayalinizdeki dekorasyonu kağıda dökme imkanına sahip olduğunuz aşamadır. Başlangıç aşaması, hayalinizdeki dekorasyon ile mevcut şartların bağdaştığı bir aşamadır. Hayalinizdeki dekorasyona kavuşup kavuşamayacağınız, kavuşamayacaksanız da hangi şekilde ve nasıl kavuşabileceğiniz bu aşamada belli olur. Bu açıdan bakıldığında, başlangıç aşamasının ne denli bir özen gerektirdiğini belirtmeye gerek bile yok. Taş bahçe dekorasyonlarında da başlangıç aşaması oldukça büyük bir önem ihtiva eder. Özellikle mevcut koşulları değerlendirdiğiniz bu aşama, bahçenizin taş dokunun hakimiyeti altında bulunan bir dekorasyona boyun eğip eğmeyeceğini de anladığınız aşamadır. Ayrıca, taş bahçe dekorasyonunuza başlamadan önce, başlangıç aşamasında, büyük kayaları ya da orta büyüklükteki taşları yerleştireceğiniz noktayı doğru şekilde tayin etmelisiniz. Bu taşların orta kısmında bulunacak olan havuz, en dış kısımda yer alacak olan dekoratif bitkiler bu noktanın yerleşimine bağlı olacaktır. Bu açıdan bakılacak olursa, dekorasyonunuza temel teşkil edecek olan bu noktayı doğru şekilde ve özenle seçmelisiniz.
Taş bahçe dekorasyonlarında olmazsa olmazlardan biri de akarsulardır. Kimi zaman bir havuz kimi zaman bir fıskiye kimi zaman da mini bir şelale halini alabilen bu akarsular, taş bahçelerin imzaları gibidir. Zira bakıldığı zaman, koca koca taşların hakim olduğu bir bahçe dekorasyonun o sert havasını yumuşatacak bir ögeye ihtiyaç olduğunu kolaylıkla anlamak mümkün. Bu açıdan, bu yumuşatma görevini akarsular üstlenir. Belirttiğimiz üzere, bu akarsuların ortama kattığı sakinlik ve dinginlik hissi, ortamın o sert havasını da yumuşatmış olur. Üstelik, taş bahçe dekorasyonunuzda bu çeşit bir akarsuya yer vermek, taş bahçe dekorasyonunuzun sahip olduğu doğal havayı da güçlendirecektir. Bu açıdan bahçeniz adeta bir göle, bir nehre dönüşecektir. Sihirli Peyzaj imzalı bu taş bahçe dekorasyonu, bir dekorasyondan ziyade adeta ormanın ortasındaki bir şelaleyi andırmakta. Bahçenizde, akarsu düzenlemesinin bir formu olan şelalelerin doğru biçimde kullanılması ile elde edilen bu görüntüye sahip olmak istemez misiniz ?
Genel olarak bahçe dekorasyonlarında pek sık tercih edilmeyen materyallerden biri olan kum, aslında potansiyel olarak oldukça şık dekorasyonlara imkan sağlamaktadır. Bahçe dekorasyonlarında kum kullanımında asıl kritik nokta, kumun doğru biçimde kullanılmasında yatar. Çünkü toprağın aksine, bitkilerin kumda yetişmesi olanaksızdır. Kumda büyüyen ve yetişen bitkilerin, hele ki dekoratif bitkilerin sayısı oldukça kısıtlıdır. Fakat taş bahçe dekorasyonunuzda kısıtlı oranda ve doğru biçimde kullandığınız kum tabakası, bir yandan bahçenize oldukça renkli ve şık bir hava katarken bir yandan da bahçenizde hakim olan taş doku ile uyumlu bir birliktelik oluşturur. Bu konuda size verebileceğimiz en yararlı tavsiye, kum tabakasını bitki yetiştirmediğiniz/yetiştiremeyeceğiniz alanlarda kullanın. Böylelikle bitki yetiştirebileceğiniz alanı daha da kısıtlamamış olursunuz. Dilerseniz, bahçenize oldukça şık bir görüntü katan kum tabakasından dekoratif manada daha fazla da faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, bahçenizde kullandığınız kum tipine uygun olarak yaşayabilen kaktüs türünü öğrenmek. Üstelik kaktüs denilince aklınıza şekilsiz ve çirkin bitkiler gelmesin. Çünkü dekorasyon için yetiştirilen kaktüs türlerinin sayısı azımsanmayacak kadar çok… Peyzaj konusunda kendine has çizgisiyle adından sık sık bahsettiğimiz Abelia Peyzaj'a ait olan bu bahçe dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, kum tabakasının ortama kattığı şıklık tartışılamaz durumda…
Bahçe denilince kimilerinin aklına direkt olarak toprak gelirken kimilerinin aklına ise dinlendirici, huzur verici ve sakinleştirici bir mekan gelir. Bahçe kelimesi size bu iki anlamdan hangisini çağrıştırırsa çağrıştırsın, bir bahçe dekorasyonunda toprağın payı yadsınamaz bir gerçektir. İşte bu sebepten ötürü, taş bahçe dekorasyonunuzu yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de doğru toprak çeşidini bulmaktır. Öncelikle, eğer halihazırda bir bahçeniz varsa yapacağınız en doğru hareket bahçenizdeki toprak tabakasını doğru şekilde biçimlendirmektir. Bu sayede, fazlaca masrafa girmeden elinizdeki imkanları en doğru şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bu konuda size tavsiyemiz, toprağınızın bir kısmını havuzun etrafındaki bitkiler için ayırmanız yönünde. Diğer yandan, kalan kısım ile de bahçenizin doğal dokusunu arttırmalısınız. Eğer taş bahçe hayalinize sıfırdan başlamış iseniz, doğru toprak tipini edinmelisiniz. Bu konuda atacağınız en mantıklı adım bir jeolog ile görüşmek olsa da, bulunduğunuz bölgede hakim olan fiziksel koşullara uygun bir toprak tipi edinebilirsiniz. Ayrıca bu konuda komşularınız da size oldukça yardımcı olabilir. Ed Mimarlık'a ait bu bahçe dekorasyonunda, toprak tabakası taş yolun iki tarafında doğru biçimde kullanılmış. Ayrıca genel olarak sade olan bu bahçe dekorasyonunda, toprağın çıplak kalması önlenerek de bahçenin doğal görüntüsü güçlendirilmiş.
Bahçenize doğal taşın damga vurduğu bir dekorasyonun hayali ile çıktığınız yolda, en son ve en spesifik adıma gelmiş bulunuyorsunuz. Bir taş bahçe için en kritik adım, doğru taş tipini bularak bu taşları yine doğru biçimde yerleştirdiğiniz safhadır. Estetik açıdan başarılı bir taş bahçe dekorasyonu için, bu adımı oldukça özen göstererek uygulamalısınız. İlk olarak yapmanız gereken şey, bahçenizin doğal dokusuna uygun taş tipini seçmek. İsterseniz, bahçenizin toprak tipine uygun olarak orta büyüklükte birkaç kaya ile birlikte minik çakıl taşları kullanabilirsiniz. Bu sayede oldukça hoş bir görünüm yakalamış da olursunuz. Diğer yandan, dilerseniz de bahçenize büyük kayaların hakim olduğu bir dekorasyonu yerleştirebilirsiniz. Bu sayede pencereden dışarı baktığınızda, kendinizi bir gölün ya da bir nehrin yanındaymış gibi hissedebilirsiniz. Bitki Dekor imzalı bu taş bahçe dekorasyonu, bahsettiğimiz iki çeşidin karma bir hali. Zeminde tercih edilen çakılsı doku ortama güzel bir hava katmış. Diğer yandan büyük kayalar sayesinde de doğal bir hava yakalanmış. Bu iki kaya tipinin doğru şekilde yerleştirilmesinden oluşan mekan ise muhtemelen bir havuza ev sahipliği yapacak…