Adım adım taş bahçe dekorasyonu

Bahçe denilince kimilerinin aklına direkt olarak toprak gelirken kimilerinin aklına ise dinlendirici, huzur verici ve sakinleştirici bir mekan gelir. Bahçe kelimesi size bu iki anlamdan hangisini çağrıştırırsa çağrıştırsın, bir bahçe dekorasyonunda toprağın payı yadsınamaz bir gerçektir. İşte bu sebepten ötürü, taş bahçe dekorasyonunuzu yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de doğru toprak çeşidini bulmaktır. Öncelikle, eğer halihazırda bir bahçeniz varsa yapacağınız en doğru hareket bahçenizdeki toprak tabakasını doğru şekilde biçimlendirmektir. Bu sayede, fazlaca masrafa girmeden elinizdeki imkanları en doğru şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bu konuda size tavsiyemiz, toprağınızın bir kısmını havuzun etrafındaki bitkiler için ayırmanız yönünde. Diğer yandan, kalan kısım ile de bahçenizin doğal dokusunu arttırmalısınız. Eğer taş bahçe hayalinize sıfırdan başlamış iseniz, doğru toprak tipini edinmelisiniz. Bu konuda atacağınız en mantıklı adım bir jeolog ile görüşmek olsa da, bulunduğunuz bölgede hakim olan fiziksel koşullara uygun bir toprak tipi edinebilirsiniz. Ayrıca bu konuda komşularınız da size oldukça yardımcı olabilir. Ed Mimarlık'a ait bu bahçe dekorasyonunda, toprak tabakası taş yolun iki tarafında doğru biçimde kullanılmış. Ayrıca genel olarak sade olan bu bahçe dekorasyonunda, toprağın çıplak kalması önlenerek de bahçenin doğal görüntüsü güçlendirilmiş.