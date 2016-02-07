Kalıcı bahçe bitkilerini seçmenin püf noktaları nelerdir ?

Günümüzün peyzaj sorunlarının başında gelen yıl boyunca yeşil kalan bir bahçe yaratmak fikri, evin genel konsepti ve bahçenin yıl içerisinde kullanım süresi açısından önemlidir. Bu nedenle bir bahçe tasarımı ve peyzajı yapılacaksa bahçe bakımı, ön hazırlık, eve uyumu, genel konsept uyumu, çevre düzenlemesi, bitki seçimi gibi dikkat edilmesi gereken bir çok püf noktaya azami özen gösterilmesi gereklidir. Bir bahçenin canlı, cezbedici, ilgi çekici, iç açıcı görünmesi için en fazla dikkat etmeniz gereken nokta bahçe bitkilerinin seçimidir. Bahçe düzenlemesi planında yer alacak bitkiler seçilirken bahçenin bulunduğu bölgenin iklimsel özellikler ilk dikkate alınması gereken noktadır. Bitkilerin yaşayabileceği iklimsel özelliklerin o bölge özellikleri ile uyumlu olması bitkilerin yıl boyunca canlı kalmasını ve kalıcı bitkiler olarak bahçenin görselliğinin artırılmasını sağlar. Bu nedenle evinizin ve bahçenizin bulunduğu bölgenin iklim özellikleri içinde yaşayabilecek bitki türlerini araştırmalı ve seçeneklerinizi belirleyerek bahçe peyzaj planınızı yapmalısınız. Bahçe peyzaj planı yapmak için ikinci en önemli nokta bahçenizde bulunan toprağın yapısıdır. Bitkiler kendilerine özgü topraklarda uzun süreli yaşayabildikleri için bahçenizdeki toprağın yapısını analiz ettirmeli ve bu toprağın yapısına uygun bitki türlerini belirlemelisiniz Belirlediğiniz bitki türleri içinden seçimler yaparak peyzaj planı hazırlamalı, bahçeye dikeceğiniz bitkilerin kısa süre de solarak bahçenin görselliğini yitirmesine ve kötü görünmesine neden olmamalısınız. Bu iki önemli nokta bitkilerin genetik yapıları ve gelişimleri ile ilgili olduğundan dikkate alınması gereken noktalardır. Bu nedenle bir bahçe düzenlemesi yapmadan önce alternatif bitki türlerini belirlemeli, bulunduğunuz bölgeye özgü bitkiler kullanarak kalıcı bir bahçe tasarımı yapmalı, görsel bir bahçe uygulaması yaparak kalıcı bir bahçe ortaya çıkarmalısınız.

Bahçenize kalıcı bitkiler ile peyzaj düzenlemesi yapabilmek için bitki seçimi dışında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalar; bitkilerin yaşamlarını canlı bir şekilde devam ettirmesini sağlayan yaşam şartlarıdır. Bu şartların başında toprak bakımı, işlenmesi, bitkilerin düzenli bir şekilde gübrelenmesi, mineral ihtiyaçlarının karşılanması, düzenli bir şekilde sulanmasının sağlanması, doğru bahçe ekipmanlarının kullanılması, bahçe bakımlarının periyodik olarak yapılması gibi şartlardır. Bahçenizdeki bitkilerin kalıcı olmasını sağlamak için bu şartları yeterli biçimde sağlamalı, bahçenizin canlı ve yeşil kalmasını sağlayarak yıl boyunca bahçe keyfi yapabileceğiniz bir bahçe ortaya çıkarmalısınız. Kalıcı bitkileri seçip bahçeye yerleştirirken bir arada yaşayabilecek bitkileri bir topluluk halinde ekmeli, ayrı ekilmesi gereken bitkileri ayrı ayrı ekerek bitkilerin daha uzun süreli canlı ve yeşil kalmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde bahçe bitkileri kısa süre de solmaya başlayacak sonrasında ölecek ve bahçenizin kötü görünmesine neden olacaktır. Bir bahçe çalışması yapacaksanız kalıcı bir bahçe oluşturmak için kalıcı bitkileri seçmeli, bitkilerin ömrünü uzatmanın yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamalısınız. Bu konuda kalıcı bahçe dekorasyonu örneklerinin yer aldığı homify bahçe dekorasyonları sayfasını ziyaret etmelisiniz. Onlarda bahçe dekorasyonu örneğinden kalıcı bitkiler içeren dekorasyonları inceleyerek fikir edinebilir ve bahçelerinize uygulayabilirsiniz.



