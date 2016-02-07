Kalıcı bahçe bitkilerini seçmenin püf noktaları nelerdir ?

Günümüzün peyzaj sorunlarının başında gelen yıl boyunca yeşil kalan bir bahçe yaratmak fikri, evin genel konsepti ve bahçenin yıl içerisinde kullanım süresi açısından önemlidir. Bu nedenle bir bahçe tasarımı ve peyzajı yapılacaksa bahçe bakımı, ön hazırlık, eve uyumu, genel konsept uyumu, çevre düzenlemesi, bitki seçimi gibi dikkat edilmesi gereken bir çok püf noktaya azami özen gösterilmesi gereklidir. Bir bahçenin canlı, cezbedici, ilgi çekici, iç açıcı görünmesi için en fazla dikkat etmeniz gereken nokta bahçe bitkilerinin seçimidir. Bahçe düzenlemesi planında yer alacak bitkiler seçilirken bahçenin bulunduğu bölgenin iklimsel özellikler ilk dikkate alınması gereken noktadır. Bitkilerin yaşayabileceği iklimsel özelliklerin o bölge özellikleri ile uyumlu olması bitkilerin yıl boyunca canlı kalmasını ve kalıcı bitkiler olarak bahçenin görselliğinin artırılmasını sağlar. Bu nedenle evinizin ve bahçenizin bulunduğu bölgenin iklim özellikleri içinde yaşayabilecek bitki türlerini araştırmalı ve seçeneklerinizi belirleyerek bahçe peyzaj planınızı yapmalısınız. Bahçe peyzaj planı yapmak için ikinci en önemli nokta bahçenizde bulunan toprağın yapısıdır. Bitkiler kendilerine özgü topraklarda uzun süreli yaşayabildikleri için bahçenizdeki toprağın yapısını analiz ettirmeli ve bu toprağın yapısına uygun bitki türlerini belirlemelisiniz Belirlediğiniz bitki türleri içinden seçimler yaparak peyzaj planı hazırlamalı, bahçeye dikeceğiniz bitkilerin kısa süre de solarak bahçenin görselliğini yitirmesine ve kötü görünmesine neden olmamalısınız. Bu iki önemli nokta bitkilerin genetik yapıları ve gelişimleri ile ilgili olduğundan dikkate alınması gereken noktalardır. Bu nedenle bir bahçe düzenlemesi yapmadan önce alternatif bitki türlerini belirlemeli, bulunduğunuz bölgeye özgü bitkiler kullanarak kalıcı bir bahçe tasarımı yapmalı, görsel bir bahçe uygulaması yaparak kalıcı bir bahçe ortaya çıkarmalısınız.
Bahçenize kalıcı bitkiler ile peyzaj düzenlemesi yapabilmek için bitki seçimi dışında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalar; bitkilerin yaşamlarını canlı bir şekilde devam ettirmesini sağlayan yaşam şartlarıdır. Bu şartların başında toprak bakımı, işlenmesi, bitkilerin düzenli bir şekilde gübrelenmesi, mineral ihtiyaçlarının karşılanması, düzenli bir şekilde sulanmasının sağlanması, doğru bahçe ekipmanlarının kullanılması, bahçe bakımlarının periyodik olarak yapılması gibi şartlardır. Bahçenizdeki bitkilerin kalıcı olmasını sağlamak için bu şartları yeterli biçimde sağlamalı, bahçenizin canlı ve yeşil kalmasını sağlayarak yıl boyunca bahçe keyfi yapabileceğiniz bir bahçe ortaya çıkarmalısınız. Kalıcı bitkileri seçip bahçeye yerleştirirken bir arada yaşayabilecek bitkileri bir topluluk halinde ekmeli, ayrı ekilmesi gereken bitkileri ayrı ayrı ekerek bitkilerin daha uzun süreli canlı ve yeşil kalmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde bahçe bitkileri kısa süre de solmaya başlayacak sonrasında ölecek ve bahçenizin kötü görünmesine neden olacaktır. Bir bahçe çalışması yapacaksanız kalıcı bir bahçe oluşturmak için kalıcı bitkileri seçmeli, bitkilerin ömrünü uzatmanın yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamalısınız. Bu konuda kalıcı bahçe dekorasyonu örneklerinin yer aldığı homify bahçe dekorasyonları sayfasını ziyaret etmelisiniz. Onlarda bahçe dekorasyonu örneğinden kalıcı bitkiler içeren dekorasyonları inceleyerek fikir edinebilir ve bahçelerinize uygulayabilirsiniz.
Bir bahçenin verimli olması, camlı olması, yıl boyunca canlı bitkiler yetiştirilmesine olanak sağlaması tamamen toprağın yapısı ve toprağın bakımı ile ilgilidir. Bahçe de yer alan bitkiler yeterli oranda mineral ve gübre alabildiklerinde yaşamlarını devam ettirebilecekleri kadar su alabildiklerinde yıl boyunca canlı ve yeşil kalabilirler. Toprağın görevi bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineral ve gübreyi barındırmak ve su tutarak bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle bahçe oluşturmadan önce mutlaka bahçe alanında bulunan toprağın analizinin yapılması, toprak çok eski ve verimsiz ise değiştirilmeli ve ekim zamanından bir süre önce havalandırma ve gübreleme işlemleri yapılarak ekime hazır hale getirilmelidir. Bu sayede ekilecek bitkilerin kalıcı olması sağlanarak kalıcı bir bahçe oluşturulabilir. Bitkiler bu yöntem ile varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan mineral ve gübrelere sahip olacak, yeşil ve canlı kalacaklardır.
Bir bahçe içinde çok farklı bitki türleri yer alır. odunsu ve otsu bitkilerin bir arada bulunduğu bahçelerin düzenlemesi yapılırken tercih edilecek bitkilerin familyası ve türleri araştırılarak bulunulan bölgenin ikliminde yaşayıp yaşamayacakları belirlenir. Eğer bitki türü bölge iklimine uygunsa tercih edilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta; bitkilerin bir arada yaşayabiliyor olmasıdır. Bazı bitki türleri sarmaşık özellikli olduklarından yanındaki bitkiler dolaşır ve diğer bitkilerin yaşam alanlarını daraltarak solmalarına, sonrasında ölmelerine neden olurlar. Bu nedenle bitkileri seçtikten sonra türlerine ve familyalarına göre sınıflandırmalı ve sınıflarına göre bir arada ekmelisiniz. Bu şekilde hem rengarenk bir bahçe sahibi olabilir hem de bitkilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Bahçe düzenlemesi yapılırken otsu ve odunsu bitkilerin yerleşimi ve peyzaj düzeni dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Yapacağınız düzenleme içinde otsu bitkilerin güneş almasını sağlamalı, odunsu bitkilerin güneşi engellemesi önlenmelidir. Aksi bir durumda otsu bitkiler güneş alamadıkları için solacak ve öleceklerdir. Bu duruma mani olmak için bahçe alanlarını dikkatli bir şekilde paylaştırmalı, ağaçların yerleşimini özenli bir şekilde yaparak bahçenin bütün bitkilerinin uzun ömürlü olmasını ve kalıcı bitkiler olarak bahçenin görselliğini uzun süre devam ettirmesini sağlayabilirsiniz. Örnek resimde renkli otsu bitkiler bir arada ekilmiş, odunsu bitkilerin uzağında bir bölge tercih edilerek yeterli güneş alması sağlanarak resimdeki gibi renkli ve görsel bir bahçe ortaya çıkarılması sağlanmış.
Bahçe bakımları ve bitki bakımları düzenli bir şekilde yapıldığında bitkilerin kalıcı bitkiler olması sağlanır. Kalıcı bitkiler olması için bahçe bakımlarının doğru bahçe ekipmanları ve araç, gereçleri ile yapılması şarttır. Otsu bitkilerin bakımını odunsu bitki ekipmanları ile yapamayacağınız gibi odunsu bitkilerin bakımını otsu bitki ekipmanları ile yapamazsınız. Bu nedenle doğru araç gereç kullanımı şarttır. Çim bakımı için çim ekipmanları, araç gereçlerini kullanmalı, ağaç budamak için ağaç ekipmanlarını tercih etmelisiniz. Örnek resimde yer alan bodur bitkilerin bakımları ağaç ekipmanları ile yapılarak bitkilerin canlı ve kalıcı bitkiler olması sağlanmıştır.
Bahçenizde kalıcı bitkiler kullanmak ve bahçenin görselliğini artırmak için her mevsime özel bakımlar yapmak ve odunsu bitkilerin bakımlarını düzenli bir şekilde yaparak yaz kış bahçenin yeşil kalmasını sağlamalısınız. Odunsu bitkiler ve ağaçlar belirli mevsimlerde yeşerdikleri için doğru zamanlarda budanmaları, gübrelerini doğru zamanda vererek düzenli olarak sulanmaları sağlanmalıdır. Bu durumda bahçenizin daime yeşil bir bahçe olmasını sağladığınız gibi bitkilerin uzun yıllar kalıcı bitkiler olmasını sağlamış olursunuz.
Çiçek açmadan sadece renkleri ile bahçeyi daha görsel hale getiren bitkiler vardır. Bu bitkileri tercih ederek bahçenizin daha yeşil olmasını sağlamak için bitki bakımlarını, yerleşim düzenlerini dikkatli bir şekilde yapmak gereklidir. Aksi halde bitkiler kısa süre de solarak bahçenin görselliğini bozacaktır. Örnek resimde yer alan ve yılın çoğunluğunda yeşil kalarak bahçeyi güzelleştiren bitkilerin bakımları dikkatli bir şekilde yapıldığında ertesi yıl yeşermesini sağlayarak kalıcı olmasını sağlamalısınız.