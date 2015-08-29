Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Her hafta olduğu gibi kaçıranlar ve merak edenler için bir önceki haftanın en iyi beş yazısını yayınlıyoruz. Bu hafta listemize modern mutfak modellerini tanıtan bir yazı, Meksika'dan ekolojik evlerin olduğu bir yazı, yerli mobilya üreticisinden bir ev dekorasyonun yer aldığı bir yazı ve iki de dönüşüm projesi yazısı girdi.

Siz de geçen hafta homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, ya da en çok tıklanan yazıları hatırlamak isterseniz buyurun yazımızı okuyun.