Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Her hafta olduğu gibi kaçıranlar ve merak edenler için bir önceki haftanın en iyi beş yazısını yayınlıyoruz. Bu hafta listemize modern mutfak modellerini tanıtan bir yazı, Meksika'dan ekolojik evlerin olduğu bir yazı, yerli mobilya üreticisinden bir ev dekorasyonun yer aldığı bir yazı ve iki de dönüşüm projesi yazısı girdi.
Siz de geçen hafta homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, ya da en çok tıklanan yazıları hatırlamak isterseniz buyurun yazımızı okuyun.
Mutfaklar özellikle ev hanımlarının evin en çok zaman geçirdikleri bölümlerden birisi. Bu nedenle ev çok tadilata ve değişime uğrayan da mutfaklar. Mutfaktaki bu ihtiyaç bu alanda uzmanlaşmış firmaları bile doğurmuş. Firmalar farklı zevk ve beğenilere hitap edecek mutfaklar üretiyor. Bu üretimlerin arasında da başlıca sırayı modern mutfaklar alıyor. Modern tarz kesinlikle mutfağa çok yakışıyor. Bu yazımızda size çeşitli modern mutfak modellerini tanıtmaya çalıştık.
Ekolojik evler hem düşük yapım maliyetleri hem de doğaya verdiği zarar ve düşük karbon ayak izi dolayısıyla son günlerin parlayan trendi. Meksikalı yazarımızı Meksika'da bulunan farklı ekolojik evlerden bir seçki hazırlamış ve her birinin avantajlı taraflarını bize göstermeye çalışmış. Merak ediyorsanız yazıyı ulaşmak için tıklamanız yeterli.
Ankara'da faaliyet gösteren bir mobilya üreticisinin bir ev için hazırladığı birbirinden şık mobilyaları bu yazıda bulabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken burayı tıklamak.
homify'ın en ilgi çeken yazı gruplarından biri de hiç şüphesiz Önce&Sonra yazıları. Dünyanın çeşitli yerlerinden dönüşüm projelerini sizlerle buluşturduğumuz bu yazılarda ortaya çıkan değişime inanmak zor oluyor. Bu yazıda bu değişim için illa da majör değişikliklere gerek olmadığını, evin birkaç makyaj ve küçük eklentiyle nasıl değişebileceğini gösterdik. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.
Dönüşü m projeleri göz dolduruyor ve yayınlandıkları hafta o haftanın en çok okunan yazıları arasına giriyorlar. Bu dönüşüm projemiz ise uzaklardan, Brezilya'nın Sao Paolo kentinden geliyor. Yapıldığı dönemde de dikkat çeken ama mimari trendler açısından modasını doldurmuş bu evin geçirdiği değişime inanamayacaksınız. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.