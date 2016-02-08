Modern çizgilerle harika bir ev!

Bugün sizlere homify 360 ° kapsamında, Almanya'da bulunan modern bir ev projesini tanıtacağız. İki katlı yapıda geometrik çizgiler ve formlar dikkat çekecek. Çağdaş yaşam tarzına uygun, ailelerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan projede işlevsellik ön planda tutuluyor. 422 metrekarelik bir alana yerleşen projede konfor sunan, modern stil detaylar mevcut. Proje görsellerinde imzasını taşıyan Peter Stockhausen, hayalleri süsleyen bir evi karşınıza getiriyor. Estetik ve fonksiyonel detaylarıyla modern stil ev projesinin iç ve dış mekan görsellerini incelemek üzere, alt başlıklarımıza geçebiliriz.
Bembeyaz renge bürünen dış cephe, koyu renkli pencere konturlerinin belirginleştirilmesi ile daha da çarpıcı bir görünüm elde ediyor. Bahçeye açılan geniş cam yüzeyler, nefis bir bahçe manzarasına eşlik ediyor. Yalın çizgisi ile estetiği yakalayan dış cephe görünümü, yeşil ve beyazın sade güzelliği ile göz alıcı hale geliyor.
Doğal görünümü ile ahşabın sıcak dokusu, her stile uygun bir yapı elemanı materyali olarak değerlendirilir. Merdiven altı boşluğu beyaz bir piyano kullanılarak değerlendirilmiş. Akşam yemeğinden sonra misafir ağırlamak için alternatif ve hoş bir fikir.
Nötr renklerin tercih edildiği zemin renkleri ile şık bir mutfak alanı görüyoruz. Kontrast yakalayan yemek masası ile estetik bir görünüm yakalanırken, fonksiyonel mutfak elemanları ile modern bir mutfak alanı dizayn edilmiş. Doğal ışığı muntazam alan bir pencere, şık bir mutfak adası, gümüş rengi detaylarla modern çizgi yakalayan mutfak elemanları mevcut. Mutfak alanı ile yemek alanı arasında akış, pratik çözümlerle planlanmış.
Kontrast değerlerin takip edildiği iç mekan dekorasyonunu zebra deseni dokusu takip ediyor. Kahverengi deri oturma grubu, Tv ünitesi ve dekoratif bir saksının bulunduğu salonda sadelik ve şıklık söz konusu. Büyük pencereler, açık renk tonlarındaki zemin tercihleri modern çizgiyi yakalıyor. Geometrik formlarla kontrast renklerin buluştuğu bir iç mekan anlayışı. Hem fonksiyonel, hem de estetiği bir arada yakalayan göz alıcı bir salon.
Fonksiyonellik kazandıran dekoratif raflarla şık bir çalışma alanı dizayn edilmiş. Duvar dekorları karakteristik öğeler katan detaylar taşıyor. Çalışma alanı için doğal ışığı muntazam alan geniş bir pencere mevcut. Dar alana derinlik katan duvar ve döşeme zemini için açık renk tonların kullanılmış. Çalışma konsantrasyonunu arttıran açık zemin rengi tercih edilmiş.
Klasik detaylarla modern stili buluşturan bir yatak odası dekoru. Yumuşak renk tonları ile dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturuluyor. Tavan dekoru olarak şık ve klasik bir avize kullanımı tercih edilmiş.
Doğal ışığı muntazam bir şekilde alan modern bir banyo ile karşı karşıyayız. Dekoratif çiçeklerle şık ve davetkar bir banyo atmosferi hazırlanmış. Nötr renklerin bulunduğu banyo dekorasyonunda, ahşabın doğal dokusu iç mekana sıcak bir hava katıyor.
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