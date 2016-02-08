Modern çizgilerle harika bir ev!

Doğal ışığı muntazam bir şekilde alan modern bir banyo ile karşı karşıyayız. Dekoratif çiçeklerle şık ve davetkar bir banyo atmosferi hazırlanmış. Nötr renklerin bulunduğu banyo dekorasyonunda, ahşabın doğal dokusu iç mekana sıcak bir hava katıyor.

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