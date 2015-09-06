Tasarım harikası konteyner evler

Artan nüfus, azalan coğrafi alan ve yükselen kira fiyatları nedeniyle dünyanın tüm büyük şehirlerinde ucuz ve nitelikli konut bulmak giderek zorlaşıyor. Buna bizim gibi deprem riski taşıyan ülke ve şehirleri de eklediğimizde bugünkü yazımızın temasını oluşturan konteyner evler, farklı ve alternatif yaşam alanları sunduğu kadar depreme karşı bir korunak da sağlayan yapılarıyla konut sektöründe ciddi çözümler olarak karşımıza çıkmaya başladılar. Özellikle bazı Batı ülkelerinde genellikle öğrenciler için ucuz barınma imkanı sağlama amaçlı olarak konteyner siteler ortaya çıkmaya başladı bile.

Batı ülkeleri kadar olmasa da bizim ülkemizde de konteyner evlerin kullanılma sıklığının arttığını görüyoruz. Konteyner evler bazen depremden çekinen kişi ve aileler tarafından güvenlik sebepleriyle tercih edilirken, kimi zaman da şehir yakınlarında genelde haftasonu kaçılan kırsal alan, arazi, bahçe gibi yerlerde pratik sebeplerle kullanılmakta.

Konteyner evlerin basit ve görece küçük yapıları sizi aldatmasın, eğer sadece fonksiyon değil, estetikle ilgili kaygıları da olanlardansanız, konteyner evleri sakın küçümsemeyin, zira son yıllarda konteyner evlere olan ilginin artmasıyla bu evler ve evlerin iç ve dış dizaynı dekorasyon ve iç mimari sektörünün markajı altına alındı. Bu da bu konudaki alternatiflerin artışını birlikte getirdi. Artık konteyner ev deyince kafanızda bir gemide veya bir tır kasasında taşınan o kocaman metalden kutular gelmesin. Konteyner evler artık, çok değişik malzeme ve renklerden, çok değişik tarzlarda üretiliyor, kısacası seçim yelpazeniz oldukça genişledi.

Biz de bugünkü yazımızda sizlere konteyner evler dünyasında 10 örneklik kısa bir gezintiye çıkaracağız, elbette her zaman olduğu gibi örneklerimiz hem ülkemizden hem de yurtdışından olacak. Şimdi gelin sizlere yeni fikirler ve ilhamlar vermek üzere modellerimizi bir göz gezdirelim.