Tasarım harikası konteyner evler

Artan nüfus, azalan coğrafi alan ve yükselen kira fiyatları nedeniyle dünyanın tüm büyük şehirlerinde ucuz ve nitelikli konut bulmak giderek zorlaşıyor. Buna bizim gibi deprem riski taşıyan ülke ve şehirleri de eklediğimizde bugünkü yazımızın temasını oluşturan konteyner evler, farklı ve alternatif yaşam alanları sunduğu kadar depreme karşı bir korunak da sağlayan yapılarıyla konut sektöründe ciddi çözümler olarak karşımıza çıkmaya başladılar. Özellikle bazı Batı ülkelerinde genellikle öğrenciler için ucuz barınma imkanı sağlama amaçlı olarak konteyner siteler ortaya çıkmaya başladı bile.
Batı ülkeleri kadar olmasa da bizim ülkemizde de konteyner evlerin kullanılma sıklığının arttığını görüyoruz. Konteyner evler bazen depremden çekinen kişi ve aileler tarafından güvenlik sebepleriyle tercih edilirken, kimi zaman da şehir yakınlarında genelde haftasonu kaçılan kırsal alan, arazi, bahçe gibi yerlerde pratik sebeplerle kullanılmakta.
Konteyner evlerin basit ve görece küçük yapıları sizi aldatmasın, eğer sadece fonksiyon değil, estetikle ilgili kaygıları da olanlardansanız, konteyner evleri sakın küçümsemeyin, zira son yıllarda konteyner evlere olan ilginin artmasıyla bu evler ve evlerin iç ve dış dizaynı dekorasyon ve iç mimari sektörünün markajı altına alındı. Bu da bu konudaki alternatiflerin artışını birlikte getirdi. Artık konteyner ev deyince kafanızda bir gemide veya bir tır kasasında taşınan o kocaman metalden kutular gelmesin. Konteyner evler artık, çok değişik malzeme ve renklerden, çok değişik tarzlarda üretiliyor, kısacası seçim yelpazeniz oldukça genişledi.
Biz de bugünkü yazımızda sizlere konteyner evler dünyasında 10 örneklik kısa bir gezintiye çıkaracağız, elbette her zaman olduğu gibi örneklerimiz hem ülkemizden hem de yurtdışından olacak. Şimdi gelin sizlere yeni fikirler ve ilhamlar vermek üzere modellerimizi bir göz gezdirelim.
Kırsal alanlar için tasarlanmış olan bu konteyner evimiz koyu renk ahşap kaplama dış tasarıma sahip. Göreceğiniz üzere bir oturma odası ve sağ tarafta bir mutfağı rahatlıkla kaldırabilecek bir kapasiteye sahip. Alan dar ve sınırlı olduğundan bir konteyner evin iç mekanını tasarlamak zor bir iştir, gördüğünüz örnekle bu iş ustalıkla başarılmış. Kırda geniş bir araziniz varsa sizin için ideal olabilir.
Klasik kelimesini burada elbette tipik bir konteyner anlamında kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi konteyner evler iki katlı olabileceği gibi üst üste iki ayrı daire olarak da düşünülebilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi kimi ülke ve şehirlerde konteyner evlerden siteler kurulmaya başlandı bile. Aydınlatma konusunda başarılı bir eve sahip olmak için örnek modelimizde olduğu gibi camların geniş tutulmasında fayda var. Konteyner evlerin hareket ettirilebilmesinin bir avantajı da güneş ışığına göre istenen şekilde konumlandırılabilme özelliğine sahip olmaları.
Yazımızın giriş kısmında konteyner evlerin depreme kaşı bir alternatif de olduklarının altını çizmiştik. Nitekim fotoğrafını gördüğünüz örnek evi de bizim ülkemiz gibi depremlerden yana çok da şanslı olmayan bir ülke olan Japonya’dan aldık. Zaten sağlam ve tehlike arz etmeyen yapısı iki yükselti arasına gömülerek iyice sağlamlaştırılan bu ev yapısında bol miktarda cam kullanılmasıyla ferah ve aydınlık konusunda sıkıntı yaşatmıyor.
Teknik anlamda bir konteyner olmasa da bu evi de yazımızın içerisine dahil etmekte bir sakınca görmüyoruz. SK Architectural Visualization tarafından ülkemizde tasarlanan bu ormn evinde iki oda bulunmakta. Banyonun da dahil edildiği yatak odası ve bir yemek masasının da dahil edildiği oturma odası. Bir haftasonu ya da tatil kaçamağında rahatlıkla her ihtiyaca cevap verecek işlevsellikte olduğu gibi modern ve minimalist tarzıyla da göze hitap ediyor.
Sizler için İtalya’dan seçtiğimiz bu örneğimiz çevreye uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Tavan kısmına serpilmiş toprak, çatısında da küçük de olsa çeşitli bitkilerin yetişmesine izin verir nitelikte. Ahşap dış kaplamasıyla göz doldururken minimalist çizgisiyle tarzın hayranları için kaçırılmaması gereken bir alternatif sunuyor. Kırsal alanlarda yaşamak isteyenlere seslenen yapısıyla türünün en güzel ve başarılı örneklerinden biri.
Daha çok şehir içindeki bahçeler için tasarlandığı anlaşılan bu örneğimizde ahşapın ağırlığının dikkat çekmesi dışında bol miktarda ve yere kadar cam uygulamasıyla aydınlatma sorunu çözülmüş. Öndeki ve yine ahşaptan terasıyla fotoğrafta da görüleceği üzere şezlong ya da diğer oturma unsurları yerleştirilmesine de elverişli. Bahçeye sahip olan okuyucularımıza tereddüt etmeden tavsiye edebilieceğimiz bir tasarım.
Yine bir ahşap tasarım harikasıyla devam etmek istiyoruz. Aynen bir önceki örneğimizde olduğu gibi ahşap kaplama ve yere kadar cam uygulaması kullanılmış ancak bu kez minimalist bir tasarım. Çevrecilik konusunda ünlü Almanlar’ın tasarladığı bu ev enerjisini çatısındaki güneş panellerinden kendi sağlıyor. Ahşap yapısıyla kırsal bölgelere birebir olan ev, geniş yapısıyla oldukça büyük bir kullanım alanı da sağlıyor.
Orman veya ağaçlık bölge içerisinde bir araziye sahip olma imkanına sahip şanslı azınlıktansanız bu imkanınızı böyle bir tasarım harikasıyla süsleyip keyfini sürebilirsiniz. Granitten oluşan dış kaplamaya ve oldukça geniş sayılabilecek camlara sahip. Tavanın yüksek tutulması ayrı bir hava katarken iç mekanın dıştaki griye nisbetle beyaz tutulup kontrastın arttırılması dekorasyonun başarısına başarı katmış.
İki katlı minimalist özellikteki bu ev ülkemizde tasarlandı. Tam olarak konteyner ev karakteristiğine uymasa da yazımızda örnek olarak sunmakta bir sakınca görmüyoruz. Üst katındaki çok geniş terası ve iki katın siyah ve beyaz şeklinde iki ayrı renkte olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Konteyner evler konusuna giriş yaptığımız bu yazımızla sizlere bazı örnekler yardımıyla yeni fikirler vermeye çalıştık. Konteyner evlere olan rağbet arttıkça tasrım ve dekorasyon konusundaki çeşitliliğin de artacağını tahmin etmek zor değil.
Konteyner evler artık sadece ev olarak değil dükkan gibi çok değişik amaçlarla da kullanılabiliyor. Sizin de hayalinizde bir dükkan açmak varsa, bu fikriniz için siz de bir konteyner dükkan dizayn edebilirsiniz. Bu konuya ilgi duyuyorsanız sitemizdeki ‘Dükkan tasarımları artık bildiğimiz gibi değil’ başlıklı yazıya bir göz atmanızda yarar var diye düşünüyoruz.