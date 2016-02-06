Banyomdaki rutubetle nasıl baş edebilirim?

Banyo dekorasyonu, bir evin kritik alanlarından biridir. Özellikle çeşitli fiziksel unsurlarla yakından ilgili olması, bu alanda yapılan dekorasyonları daha da zorlu kılmaktadır.
Banyo dekorasyonlarının bu denli zorlu olmasının bir başka sebebi de, sık sık karşılaşılan rutubet problemidir. Banyodaki nemin doğru şekilde tahliye edilememesi veya hiç tahliye edilememesi sonucu oluşan bu rutubet, zamanla küfe dönüşebilir. Ayrıca, duvarlarınızı da tehdit ederek kabarmalara neden olabilir. Peki banyodaki rutubeti tahliye etmenin yolu ne şekilde mümkün olur ? Bu yazımızda, sizlerle bu soruya farklı açılardan cevap vermeye çalışacağız. Daha fazla banyo örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, banyo kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce banyo dekorasyonuna yakından bakabilirler.
Banyo dekorasyonu, bir evin sahip olduğu tarzı büyük ölçüde yansıtan ve özellikle de ev sahibinin dekorasyon anlayışını sergileyebileceği ender yerlerden biridir. Banyo dekorasyonu oldukça şık olan bir ev, genel olarak şık bir havaya sahiptir. Diğer yandan, banyoda hakim olan tarz, evin tamamında olan tarzın aksine, bu tarzın özelliklerini daha açık olarak ortaya çıkarır. Örneğin bu banyo dekorasyonu, yalnızca bu açıdan bakıldığında, modern tarzın hakim olduğu bir banyo dekorasyonudur. Düz ve sivri hatlar, koyu renkler bu tarzın banyoya tezahürüdür. İşte saydığımız tüm bu sebeplerden ötürü, banyo dekorasyonu hem oluşum aşamasında hem de bakım aşamasında oldukça önemli olan bir konudur. Diğer yandan, banyo diğer alanların aksine oldukça sık kullanılan bir alan olduğu için bu alanın sağlıklı bir şekilde var olması işlevsellik açısından da oldukça önemlidir. Banyoda dekorasyonlarında sık sık karşılaşılan ve dekorasyonun tamamını tehdit eden unsurların en başında rutubet gelir. Özellikle de zeminde, fayanslarda, duvarlarda, duş alanında ve duvar köşelerinde oluşan rutubet, ilk olarak katmanın hafif hafif nemlenmesi ile kendini gösterir. Nem birikimi aynı şiddette devam ettiği taktirde, rutubet yerini küfe bırakabilir. Peki bu tarz bir rutubetin oluşum sebebi nedir ? Öncelikle en sık karşılaşılan sebep, banyonun nemli halde bırakılmasıdır. Zeminin su tahliyesinin yeterli derecede yapılmamış olması, duvarlarda bulunan sıvanın hava almaz ve gözeneksiz bir yapıda olması rutubetin oluşmasına olanak sağlar. Diğer yandan, özellikle sıcak suyun soğuk duvarla karşılaşması da duvarlarda rutubet oluşumunu hızlandırır.
Tıpkı bir dekorasyonu oluşturmak gibi, dekorasyonun devamlılığı sağlamak ve bakımını yapmak da aynı şekilde özen istemektedir. Hele ki bahsi geçen bu bakım, banyo gibi hassas bir alanda oluşan ve kurtulması epey zaman alan rutubet problemi ise. İşte bu sebepten ötürü, banyo dekorasyonunuzda bulunan rutubetten kurtulmadan önce, bu yolda ihtiyacınız olan araç ve gereçleri önceden belirlemeniz oldukça faydalı olacaktır. Banyo dekorasyonunuzda bulunan rutubetten kurtulmak için en çok ihtiyaç duyacağınız şey, nemden geçici olarak kurtulmanızı sağlayacak olan temizlik malzemeleri ve kimyasallardır. Yapı marketlerde türlü türlü formlarda bulunabilecek olan bu kimyasalların bazıları, rutubetten kurtulma konusunda oldukça iddialıdır. Diğer yandan, banyo dekorasyonunuzda bulunan rutubet ciddi bir boyuttaysa ve bu konuda daha ciddi adımlar atmak niyetindeyseniz, iç mekanda kullanılan ve ortamdaki rutubeti kendi içine hapseden çeşitli elektronik aletleri kullanabilirsiniz. Bu aletler, özellikle kalabalık tarafından kullanılan alanlarda oluşan nemi tahliye etmek amacı ile kullanıldığı için, görece küçük bir hacme sahip olan banyonuzda oldukça etkili olacaktır.
Ev dekorasyonlarında en çok şikayet edilen konulardan biri olan rutubet, özellikle banyo ve mutfak gibi alanlarda oluşur. Özellikle sıcak su ve su tesisatı, nemin oluşumunu hızlandıran etkenlerdendir. Bununla birlikte, banyonun zemininde, banyo dolaplarının altında ve içerisinde de rutubete rastlamak mümkündür. Özellikle cephesi kuzeye açık olan evlerde sık sık karşılaşılan rutubet problemi, en çok da banyoda ortaya çıkmaktadır. Banyonun çeşitli alanlarında karşılaşılabilecek rutubet problemi, su ve nem ile yakından temas halinde olan duş alanında da kendine oluşma imkanı bulur. Küf önlemeyi vaat eden temizlik malzemeleri ve çeşitli kimyasallar genellikle geçici çözümler sunmaktadır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, başvurabileceğiniz en mantıklı çözüm, nem problemini kökten halletmektir. Banyonuzun duş alanında oluşan rutubetin asıl sebebi, bu alanın genellikle nemli bırakılmasıdır. Bu açıdan, bu alanın nemli kalmasını önlemeniz gerekmekte. Bu alanın nemli kalmasını önleyerek, bu alanda oluşan rutubeti büyük ölçüde önlemiş olursunuz. Eğer rutubet oluşumu hala sürüyorsa, çeşitli kimyasallar kullanmak, rutubeti ortadan kaldırmanız için size yardımcı olabilir…
Banyo dekorasyonlarında oluşan nemin büyük çoğunluğu, fayanslarda, duvarlarda ve özellikle de duvarların birleşim noktalarına denk gelen köşelerde oluşur. Diğer alanların aksine, banyonuzun bu bölümleri daha göz önünde olduğu için sizi daha çok rahatsız eden yerlerdir. Fayanslarda ve duvarlarda oluşan nemin asıl sebebi, duş alırken oluşan sıcak su buharının, soğuk halde bulunan fayanslarla veya duvarlarla karşılaşması sonucu yoğuşarak neme dönüşmesidir. Bu sürecin sürekli tekrarlanması, banyonuzun fayanslarının ve duvarlarının rutubetlenmesi sonucunu doğurur. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzda fayanslarda ve duvarlarda rutubetin önüne geçmek adına, bu alanların soğumasını önleyebilirsiniz. Eğer banyonuzun bulunduğu alanın dış cephe izolasyonu yapılmamış ise, bu alanda gerekli izolasyonu yaptırarak bu sebepten doğan rutubetin doğmasını önleyebilirsiniz. Diğer yandan, mevcut rutubetle başa çıkmak adına, özellikle fayanslar için, çeşitli rutubet giderici kimyasalları deneyebilirsiniz. Fakat bu çözümler, çoğu zaman kalıcı olmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, rutubet sorununu kökten halletmeye bakmalısınız…
Banyonuzda nem oluşumunun bir diğer sebebi ise, lavabonuzdur. Lavabonuza giden su tesisatının yaydığı nem ve ayrıca lavabonuzun kendisinde biriken nemli hava, eninde sonunda kokulu bir rutubetin oluşmasına neden olacaktır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, banyonuzda bulunan rutubetle baş etmek adına, lavabonuzda bulunan rutubeti ortadan kaldırmanız elzem. Bu açıdan, ilk olarak lavabonuzdaki problemleri çözebilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz lavabonun şekli nem oluşumuna oldukça elverişli ise, en iyi çözüm bu lavaboyu değiştirmektir. Bu sayede, zamanla oluşan rutubetin ve küf kokusunun da önüne geçmiş olursunuz. Diğer yandan, rutubet problemiyle baş etmeye çalıştığınız bir banyonuz varsa, banyonuzda bulunan lavaboda ya da banyo dolaplarında ahşaptan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. En azından, rutubet problemini halledene kadar ahşap mobilyalar kullanmayarak, olası bir çürüme ve küf sorunun da önüne geçmiş olursunuz. Diğer yandan, lavabonuzdaki nemin asıl sebebi lavabonuza giden su tesisatından kaynaklanıyorsa, tesisat bakımınızı yaptırabilirsiniz. Lavabo rutubetinin oluşumunda oldukça sık rastlanan sebeplerin arasında, damlatan musluk veya sızdıran su tesisatı gelmektedir. Bu tarz aksaklıkların önüne geçmek adına, su tesisatınıza gerekli bakımı yaptırabilirsiniz. Bu sayede, lavabonuzda rutubet oluşumunun önüne geçebilirsiniz.
Şu ana kadar, banyonuzun lokal alanlarındaki rutubet probleminin yok edilmesine dair fikirlerimizi sizlerle paylaştık. Fakat rutubet probleminden tamamen kurtulmak adına, öncelikle yapmanız gereken şey rutubetin oluşmasını önlemek. Bunun için de yukarıda bahsettiğimiz şekilde, rutubetin oluşum sebeplerinden yola çıkarak bu sebeplerin oluşumunu önlemeniz gerekiyor. O halde, eğer banyonuzdaki rutubet, banyo içerisinde bulunan sıcak su buharının soğuk duvar ile temas etmesi sonucu yoğuşarak oluşuyor ise, duvarlarınızın soğumasını önlemelisiniz. Duvarlarda yoğuşan nemden kaynaklı rutubet, genellikle çatı katında bulunan banyo tasarımlarında görülür. Diğer yandan, evinizin dış cephe izolasyonunu yaptırarak, duvarlarınızın soğumasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, sıcak su buharının yoğunlaşması için gerekli ortam olmayacaktır. Diğer yandan, banyonuz nefes alamayacak biçimde dizayn edildi ise, rutubetin ve küfün oluşması oldukça olası. Özellikle duvarlarda bulunan koyu sıva, duvarların nefes almasını önler. Bu noktada, duvarlarınızda ince gözenekli ve hava alan sıvalar tercih edebilirsiniz. NGY Mimarlık'a ait olan ve rutubet probleminin tamamı ile çözüldüğü bu rüya gibi banyo dekorasyona ulaşmak için, yazımızdaki adımları dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.