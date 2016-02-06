Banyomdaki rutubetle nasıl baş edebilirim?

Banyo dekorasyonu, bir evin kritik alanlarından biridir. Özellikle çeşitli fiziksel unsurlarla yakından ilgili olması, bu alanda yapılan dekorasyonları daha da zorlu kılmaktadır.

Banyo dekorasyonlarının bu denli zorlu olmasının bir başka sebebi de, sık sık karşılaşılan rutubet problemidir. Banyodaki nemin doğru şekilde tahliye edilememesi veya hiç tahliye edilememesi sonucu oluşan bu rutubet, zamanla küfe dönüşebilir. Ayrıca, duvarlarınızı da tehdit ederek kabarmalara neden olabilir. Peki banyodaki rutubeti tahliye etmenin yolu ne şekilde mümkün olur ? Bu yazımızda, sizlerle bu soruya farklı açılardan cevap vermeye çalışacağız. Daha fazla banyo örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, banyo kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce banyo dekorasyonuna yakından bakabilirler.