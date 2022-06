Banyo fayansları nasıl seçilir?

Banyolar her evin özel alanlarının başında gelir. Hem evde yaşayanlar için hem de eve gelen misafir, dost, arkadaşlarınız için her daim temiz ve düzenli görünmesi istenir banyoların. Tabi sadece görüntü amaçlı değildir bu çabalar. Bilindiği gibi banyolar evlerde suyla temas ettiğimiz suyun dinlendirici etkisiyle arındığımız mekanlardır. Bu sebeple banyonun iyi planlanarak işlevsel hale getirilmesinin yanı sıra banyonuzun boyutuna göre ve planına göre dekore etmek önemlidir. Banyo dekorasyonunda suya dayanıklı malzemelerin kullanımı çok eskilere dayanır. Roma döneminde banyoların oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı ve banyo yapmanın bir uygarlık seviyesi olarak görüldüğü bilinmektedir. Roma dönemi boyunca imparatorluğun eriştiği her noktada bu kültür aktarılmış ve yayılmıştır. Roma döneminde birbirinden güzel mozaiklerin, mermerlerin ve farklı seramiklerin kullanıldığı görülmekte. Halen bazı kazılarda yeni mozaikler çıkarıldığında büyük bir heyecan duyulur. O dönemlerde de tıpkı seramik fayans işlevi gören dayanıklı mozaikler ile hem suya karşı dayanıklı alanlar oluşturulmuş hem de dekoratif etki yüksek bir estetik boyuta ulaşmıştır. Bazı kaynaklarda Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte kıta Avrupa'sında banyo alışkanlığının unutulmaya yüz tuttuğu belirtilir ve bu durum bin sekiz yüzlü yılların son çeyreğinde tekrar insanların hayatına girmeye başlamıştır. Bu dönem bir anlamda modern yaşam biçiminin nüvelerinin oluştuğu bir tarihe denk geliyor. Sanayi Devrimi sonrası kentlerin yükselişi ve su kaynaklarının evlere dahil edilmeye başlamasıyla banyo yapmak tekrar önemli alışkanlıklardan biri haline geldi. Günümüz banyoları içerisinde duş ya da küvet, tuvalet ve lavaboların olduğu odalar olarak tanımlanabilir. Banyo ve mutfak gibi ıslak hacim olarak belirtilen bu odalar mimari planlamada öneme sahiptirler ve ıslak hacimli bu alanların doğru bir şekilde çözümlenmesi oldukça önemlidir.

İlerleyen teknoloji ve sürekli yenilenerek gelişen geniş skaladaki ürünler banyo dekorasyonu bir çok farklı şekilde çözümlememize yardım ediyorlar. Birbirinden güzel armatürler, lavabo takımları, klozet tasarımlarının yanı sıra farklı özelikleri bulunan duşa kabin sistemleri de banyoların değerini daha da arttırıyor. Islak nemli ve ısı değişimleri sebebiyle uzun süre yoğun nem altında kalan banyoların zemin ve duvar kaplamasında seramik fayanslar en dayanıklı ürünlerdir. Banyonuzda kullanacağınız seramikler dekorasyonunuzun da belirleyicisi olacaktır. Farklı desen ve renklerde banyolarınızda seramik tercih etmeniz için bir çok sebep var. Öncelikle seramik oldukça sağlıklı bir üründür. Kir, leke, pas tutmaz, toz kaldırmaz, nem yapmaz, sigara ve yemek kokuları üzerine sinmez, doğal yapısı sayesinde zararlı gaz salınımı yapmaz, kullanım ömrü yüksektir ve kolayca temizlenebilir. Bunun yanı sıra uzun süre kullanımınız için mukavemet gösteren ürünlerdir. En güçlü deterjanlar bile yüzeyini aşındırmaz, aşınmalara karşı dayanıklıdır, soğuk havalarda çatlamaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır, güneş ışıklarında solmaz ve ağır yüklere karşı direnç gösterirler. Kolayca uygulanması, alternatiflerinin bol olması da seramiği vazgeçilmez kılmaktadır. Tüm bu sebeplerin yanı sıra ham maddesini doğadan alan seramikler, üretilirken temiz enerji kullanıldığı için atmosfere zararlı gazlar salınmıyor. Geri dönüşümü de olan seramikler doğaya duyarlı kişiler için de değişmeyen ürünlerdir. Seramiklerin yaygın kullanımı zaten bu ürünlerin rüşdünü ispatladığının kanıtı. Peki seramik kullanmaya karar verdiniz ancak hangi boyutta, hangi renkte ve hangi tür fayansları seçmeniz gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa bu yazımızda hazırladığımız derleme size yol gösterecek örnekler barındırıyor. Bakalım arına mekanlarımız banyoların zemin ve duvar kaplamalarını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Keyifli okumalar!