Banyo fayansları nasıl seçilir?

Banyolar her evin özel alanlarının başında gelir. Hem evde yaşayanlar için hem de eve gelen misafir, dost, arkadaşlarınız için her daim temiz ve düzenli görünmesi istenir banyoların. Tabi sadece görüntü amaçlı değildir bu çabalar. Bilindiği gibi banyolar evlerde suyla temas ettiğimiz suyun dinlendirici etkisiyle arındığımız mekanlardır. Bu sebeple banyonun iyi planlanarak işlevsel hale getirilmesinin yanı sıra banyonuzun boyutuna göre ve planına göre dekore etmek önemlidir. Banyo dekorasyonunda suya dayanıklı malzemelerin kullanımı çok eskilere dayanır. Roma döneminde banyoların oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı ve banyo yapmanın bir uygarlık seviyesi olarak görüldüğü bilinmektedir. Roma dönemi boyunca imparatorluğun eriştiği her noktada bu kültür aktarılmış ve yayılmıştır. Roma döneminde birbirinden güzel mozaiklerin, mermerlerin ve farklı seramiklerin kullanıldığı görülmekte. Halen bazı kazılarda yeni mozaikler çıkarıldığında büyük bir heyecan duyulur. O dönemlerde de tıpkı seramik fayans işlevi gören dayanıklı mozaikler ile hem suya karşı dayanıklı alanlar oluşturulmuş hem de dekoratif etki yüksek bir estetik boyuta ulaşmıştır. Bazı kaynaklarda Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte kıta Avrupa'sında banyo alışkanlığının unutulmaya yüz tuttuğu belirtilir ve bu durum bin sekiz yüzlü yılların son çeyreğinde tekrar insanların hayatına girmeye başlamıştır. Bu dönem bir anlamda modern yaşam biçiminin nüvelerinin oluştuğu bir tarihe denk geliyor. Sanayi Devrimi sonrası kentlerin yükselişi ve su kaynaklarının evlere dahil edilmeye başlamasıyla banyo yapmak tekrar önemli alışkanlıklardan biri haline geldi. Günümüz banyoları içerisinde duş ya da küvet, tuvalet ve lavaboların olduğu odalar olarak tanımlanabilir. Banyo ve mutfak gibi ıslak hacim olarak belirtilen bu odalar mimari planlamada öneme sahiptirler ve ıslak hacimli bu alanların doğru bir şekilde çözümlenmesi oldukça önemlidir.
İlerleyen teknoloji ve sürekli yenilenerek gelişen geniş skaladaki ürünler banyo dekorasyonu bir çok farklı şekilde çözümlememize yardım ediyorlar. Birbirinden güzel armatürler, lavabo takımları, klozet tasarımlarının yanı sıra farklı özelikleri bulunan duşa kabin sistemleri de banyoların değerini daha da arttırıyor. Islak nemli ve ısı değişimleri sebebiyle uzun süre yoğun nem altında kalan banyoların zemin ve duvar kaplamasında seramik fayanslar en dayanıklı ürünlerdir. Banyonuzda kullanacağınız seramikler dekorasyonunuzun da belirleyicisi olacaktır. Farklı desen ve renklerde banyolarınızda seramik tercih etmeniz için bir çok sebep var. Öncelikle seramik oldukça sağlıklı bir üründür. Kir, leke, pas tutmaz, toz kaldırmaz, nem yapmaz, sigara ve yemek kokuları üzerine sinmez, doğal yapısı sayesinde zararlı gaz salınımı yapmaz, kullanım ömrü yüksektir ve kolayca temizlenebilir. Bunun yanı sıra uzun süre kullanımınız için mukavemet gösteren ürünlerdir. En güçlü deterjanlar bile yüzeyini aşındırmaz, aşınmalara karşı dayanıklıdır, soğuk havalarda çatlamaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır, güneş ışıklarında solmaz ve ağır yüklere karşı direnç gösterirler. Kolayca uygulanması, alternatiflerinin bol olması da seramiği vazgeçilmez kılmaktadır. Tüm bu sebeplerin yanı sıra ham maddesini doğadan alan seramikler, üretilirken temiz enerji kullanıldığı için atmosfere zararlı gazlar salınmıyor. Geri dönüşümü de olan seramikler doğaya duyarlı kişiler için de değişmeyen ürünlerdir. Seramiklerin yaygın kullanımı zaten bu ürünlerin rüşdünü ispatladığının kanıtı. Peki seramik kullanmaya karar verdiniz ancak hangi boyutta, hangi renkte ve hangi tür fayansları seçmeniz gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa bu yazımızda hazırladığımız derleme size yol gösterecek örnekler barındırıyor. Bakalım arına mekanlarımız banyoların zemin ve duvar kaplamalarını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Keyifli okumalar!
Banyonuzda kullanacağınız fayansların renklerini belirlerken oldukça dikkatli olmak gerekir. Banyo seramiklerinizin hangi renk olacağı banyonuzun boyutuyla bire bir ilişkilidir. Renklerin mekanın olduğundan daha geniş ve ferah görünmesinde büyük etkisi vardır. Eğer bu örnekteki gibi banyonuzun boyutu çok büyük değilse açık renkler kullanmanızda yarar var. Burada görülen banyo çatı katında bulunan küçük boyutlu bir tanesi. Küçük bir pencereden gün ışığından yararlanılan banyoda, ışığın etkisini güçlendirmek için yansımadan faydalanmak gerekir. Bu sebeple beyaz ve beyaza yakın tonlar ışığı absorbe etmeyerek yansıtacağı için tüm mekan daha aydınlık olacaktır. Görüldüğü gibi burada duvarlar tamamen beyaz fayanslar ile döşenmiş ve zemini ayırmak için açık tonlarda renkli gri karolar kullanılmış. Küçük bir kontrast yaratmak için lavabonun bulunduğu tezgah siyah tercih edilerek banyoya hareket katılması da ihmal edilmemiş. Sizin de küçük bir banyonuz varsa olabildiğince sadeliğe yönelerek beyaz ya da beyaza yakın tonlarda seramikler tercih etmelisiniz. Soft ışıklar kullanarak da açık tonların oluşturacağı ferahlığı destekleyebilirsiniz.
Fayansların renklerini belirledikten sonra boyutlarını da bir sonraki aşama olarak düşünmelisiniz. Fayanslar üretilirken zeminde ve duvarda kullanılanlar ayrı olarak üretilirler. Duvarda kullanılan fayanslar ile zemindekilerin dokuları birbirinden farklı olur genellikle. Zeminde kullanılan karolar, özellikle banyolar için üretilenler, kayma olasılıklarına karşı daha dokulu bir yüzeye sahiptirler. Siz de fayansları incelerken bu detay dikkatinizi çekecektir. Banyoda kullanılan fayansların hepsinin boyutunun aynı olmaması banyonun dinamizmi açısından daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu örnekte görülen modern stildeki banyoda zeminde kullanılanlar ile duvardaki fayansların boyutları farklı. Duvarda daha küçük ya da orta boyutlarda fayanslar kullanmak banyonuzu daha güzel gösterir. Zeminde kullanacaklarınız ise daha büyük boyutlu olmalı. Özellikle banyonuz küçükse zeminde kullanacağınız karoları olabildiğince büyük tutabilirsiniz. Zeminde kullanılan büyük boyutlu karolar mekanı olduğundan daha büyük göstermek için küçük bir dekorasyon tüyosu.
Banyonuzda kullanmak için seramik fayans çeşitleri arasından seçim yapabilirsiniz. Porselen fayanslar çeşitli kalınlık ve ebatlarda imal edilen, mat, cilasız ve parlatılmış çeşitleri olan ürünlerdir. Bir bileşimden toz sıkıştırma metoduyla üretilen porselen fayanslar yoğun, geçirimsiz, ince taneli ve genellikle düz yapıdadırlar. Bu örnekte görüldüğü gibi kabartma desenli ve düz porselen fayans modellerini birlikte kullanarak banyo dekorasyonunuzu daha özel kılabilirsiniz.
İzmirli BAGO MİMARLIK firmasının gerçekleştirdiği bu güzel projede klasik ve modern unsurlar bir araya geliyor. Seramik ürünler banyolar için en dayanıklı ürünlerdendir. Tabi bunun yanı sıra burada görüldüğü gibi sistre edilip cilalanmış mükemmel dokudaki mermerleri kullanarak da banyonuzda dayanıklılığı sağlamanız mümkün.
Banyolarda en çok dikkat edilmesi gereken kaygan zeminlerdir. Nem sebebiyle banyo zeminleri kayganlaşabiliyor ve bu sebeple bu odalarda bir çok kaza meydana gelebiliyor. Bu sebeple banyo zemininde mutlaka dokulu, kaydırmayı minimum düzeye indirebilecek modeller seçmelisiniz. Bu örnekte de görülen eski tip çini karolar bu konuda oldukça faydalı ürünleridir. Malzemenin yapısı gereği normal karolara göre kaymaya karşı daha dayanıklıdır. Siz yine de kaymayan bir paspas kullanarak işinizi garantiye alın.
Banyonuzun dekorasyonuna çeşitlilik katmak için bu örnekte görüldüğü gibi bir çözümlemeye yönelebilirsiniz. Gri ve ahşap renginin uyumunu banyonuza taşımak için duş bölümünde ahşap desenli karolar kullanabilirsiniz. Banyo dolaplarınızla yakın renklerde fayanslar seçerseniz banyonuzda güzel bir armoni de oluşturabilirsiniz.
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