Siyah bir mutfak nasıl tasarlanır?

Dekorasyon uygulamaları sırasında en çok dikkat edilmesi gereken detayların başında gelir renk uygulamaları. Gerek evleri olsun gerekse çalıştığınız yerler, yaşam alanlarının karakterini belirleyen en temel ögedir renk. Yaşadığınız yapılarda daha verimli, huzurlu, rahat ve dinamik olabilmeniz için yapınızın iç alanında kullandığınız renkler ve tabi ki bu renkleri daha iyi algılayabilmenizi sağlayacak aydınlatma birimleri gerekir. Bilindiği gibi renkler kategorilere ayrılır. Genel bir bilgi olarak ana renkler kırmızı, siyah ve mavidir. Bu renkleri birbirleriyle karıştırarak binlerce farklı renk elde etmek mümkün. Özellikle resim ile ilgisi olanlar ve uğraş verenler bu konuda bilgi sahibidirler. Siyah ve beyazın yardımıyla da renkler açıktan koyuya doğru geniş bir skala oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra siyah ve beyaz da birer renk olmasına rağmen bu iki rengin üzerine bir çok tartışma vardır. Pratikte renk olmalarına rağmen, örneğin siyah ışığın olmaması olarak da savunulur. Işıkla birlikte yansımanın oluşması ile renkleri algıladığımız için siyah ışığın olmaması olarak tanımlanıyor. Siyah tüm renkleri soğurduğu için bir çeşit renksizlik durumuna yol açtığından renk olarak kabul edilmez bazılarına göre. Prizmadan geçen beyaz ışığın renk tayfının içerisinde beyaz olmadığı için beyazı bir renk olarak kabul etmeyen görüşler bulunur mesela. Beyaz ve siyahı da katarsak mavi, sarı ve kırmızının ana renkleri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ünlü ressam Piet Mondrian'ın soyut sanatın en yetkin örnekleri olarak kabul edilen kompozisyonları bu beş rengin farklı geometrik kompozisyonlarla bir araya getirilmesiyle icra edilmiştir. Mondrian da doğanın temel biçimine ve renklerine ulaşmayı hedefler bu yolla. Tabi tüm bu görüşleri bir yana bırakırsak ve tekrar dekorasyon konusuna dönersek; renklerin birbiriyle ilişkide olduğu ve bütününde gözü rahatsız etmeyen bir armoni oluşturduğu dekorasyon uygulamalarına ulaşmaya gayret göstermeliyiz. Sitemizde bulunana örnekler ve fikir yazılarımız da size bu konuda en doğru bilgiyi ulaştırmayı ve ilhamınızı arttıracak örnekleri derlemeyi hedefliyor.

Bilindiği gibi renk uyumu yakalarken aralarında ilişki bulunan renkleri yan yana getiririz ya da kontrastın nimetlerinden yararlanırız. Sarı mor, kırmızı yeşil, mavi turuncu kontrast oluştururlar ancak içlerinden siyah ve beyazın oluşturduğu kontrast, yıllardır değişmeyen ve çokça tercih edilen uyumu sunar. Dekorasyon uygulamalarında da siyah ve beyaz kontrastı yaygın bir şekilde kullanılır. Bu renklerden siyah yüzyıllardır zarafetin, şıklığın rengi olarak kabul edilir. Nasıl ki bir insan şık olmak için siyah renkte giysiler tercih ediyorsa, dekorasyonda da siyah renk mekana şık bir hava katan renktir. Siyah rengi yaşam alanlarınızın bir çok noktasında kullanabilirsiniz. Bu yazımızda siyah rengi kullanarak bir mutfak dekore etmenin yollarını inceleyeceğiz. Siyah rengi dekorasyonda kullanmak sanıldığının aksine mekanı küçük gösterip enerjisini düşürmez. Doğru renklerle kombin edildiğinde ve doğru yüzeylerde uygulandığında bu renk bir mekanın atmosferini tamamı ile değiştirebilir. Son yıllarda dekorasyonu ile öne çıkan bir çok kafe ya da restorantta koyu renklerin ve özellikle siyahın sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Siyah yüzeylere düşen lokal aydınlatmalarla hoş bir ambiyans oluşur mekanda. Mutfak dekorasyonları da işletmelerin şık ve pratik uygulamalarından ilham alarak ev dekorasyonlarına da yansıdı. Mutfağınızı daha şık, sade göstermek için siyah rengi mutfağın hangi bölümlerinde kullanabiliriz, birlikte inceleyelim. Siyahın mükemmel etkisi ve karizması ile mutfağınızı baştan yaratın. Keyifli okumalar!