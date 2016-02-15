Siyah bir mutfak nasıl tasarlanır?

Dekorasyon uygulamaları sırasında en çok dikkat edilmesi gereken detayların başında gelir renk uygulamaları. Gerek evleri olsun gerekse çalıştığınız yerler, yaşam alanlarının karakterini belirleyen en temel ögedir renk. Yaşadığınız yapılarda daha verimli, huzurlu, rahat ve dinamik olabilmeniz için yapınızın iç alanında kullandığınız renkler ve tabi ki bu renkleri daha iyi algılayabilmenizi sağlayacak aydınlatma birimleri gerekir. Bilindiği gibi renkler kategorilere ayrılır. Genel bir bilgi olarak ana renkler kırmızı, siyah ve mavidir. Bu renkleri birbirleriyle karıştırarak binlerce farklı renk elde etmek mümkün. Özellikle resim ile ilgisi olanlar ve uğraş verenler bu konuda bilgi sahibidirler. Siyah ve beyazın yardımıyla da renkler açıktan koyuya doğru geniş bir skala oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra siyah ve beyaz da birer renk olmasına rağmen bu iki rengin üzerine bir çok tartışma vardır. Pratikte renk olmalarına rağmen, örneğin siyah ışığın olmaması olarak da savunulur. Işıkla birlikte yansımanın oluşması ile renkleri algıladığımız için siyah ışığın olmaması olarak tanımlanıyor. Siyah tüm renkleri soğurduğu için bir çeşit renksizlik durumuna yol açtığından renk olarak kabul edilmez bazılarına göre. Prizmadan geçen beyaz ışığın renk tayfının içerisinde beyaz olmadığı için beyazı bir renk olarak kabul etmeyen görüşler bulunur mesela. Beyaz ve siyahı da katarsak mavi, sarı ve kırmızının ana renkleri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ünlü ressam Piet Mondrian'ın soyut sanatın en yetkin örnekleri olarak kabul edilen kompozisyonları bu beş rengin farklı geometrik kompozisyonlarla bir araya getirilmesiyle icra edilmiştir. Mondrian da doğanın temel biçimine ve renklerine ulaşmayı hedefler bu yolla. Tabi tüm bu görüşleri bir yana bırakırsak ve tekrar dekorasyon konusuna dönersek; renklerin birbiriyle ilişkide olduğu ve bütününde gözü rahatsız etmeyen bir armoni oluşturduğu dekorasyon uygulamalarına ulaşmaya gayret göstermeliyiz. Sitemizde bulunana örnekler ve fikir yazılarımız da size bu konuda en doğru bilgiyi ulaştırmayı ve ilhamınızı arttıracak örnekleri derlemeyi hedefliyor.
Bilindiği gibi renk uyumu yakalarken aralarında ilişki bulunan renkleri yan yana getiririz ya da kontrastın nimetlerinden yararlanırız. Sarı mor, kırmızı yeşil, mavi turuncu kontrast oluştururlar ancak içlerinden siyah ve beyazın oluşturduğu kontrast, yıllardır değişmeyen ve çokça tercih edilen uyumu sunar. Dekorasyon uygulamalarında da siyah ve beyaz kontrastı yaygın bir şekilde kullanılır. Bu renklerden siyah yüzyıllardır zarafetin, şıklığın rengi olarak kabul edilir. Nasıl ki bir insan şık olmak için siyah renkte giysiler tercih ediyorsa, dekorasyonda da siyah renk mekana şık bir hava katan renktir. Siyah rengi yaşam alanlarınızın bir çok noktasında kullanabilirsiniz. Bu yazımızda siyah rengi kullanarak bir mutfak dekore etmenin yollarını inceleyeceğiz. Siyah rengi dekorasyonda kullanmak sanıldığının aksine mekanı küçük gösterip enerjisini düşürmez. Doğru renklerle kombin edildiğinde ve doğru yüzeylerde uygulandığında bu renk bir mekanın atmosferini tamamı ile değiştirebilir. Son yıllarda dekorasyonu ile öne çıkan bir çok kafe ya da restorantta koyu renklerin ve özellikle siyahın sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Siyah yüzeylere düşen lokal aydınlatmalarla hoş bir ambiyans oluşur mekanda. Mutfak dekorasyonları da işletmelerin şık ve pratik uygulamalarından ilham alarak ev dekorasyonlarına da yansıdı. Mutfağınızı daha şık, sade göstermek için siyah rengi mutfağın hangi bölümlerinde kullanabiliriz, birlikte inceleyelim. Siyahın mükemmel etkisi ve karizması ile mutfağınızı baştan yaratın. Keyifli okumalar!
Siyah yüzeyler dekorasyona zarafet ve şıklık katan detaylar olarak öne çıkarlar. Mutfağınızı dekore ederken bir çok renk seçeneğiniz bulunsa da siyah ve beyazın kontrastı çeker insanı. Mutfağınızda siyah rengi kullanabilmek için mutfak tezgahları oldukça uygun alanlardır. Parlak bir yüzeye sahip olan bu tür tezgahlar mutfakta kullanacağınız aydınlatmaların üzerinde yansımasıyla daha şık bir görünüm kazanacaktır. Bunun yanı sıra tezgahınızın daha temiz görünmesini de sağlar siyah tezgahlar. Bu örnekte görüldüğü gibi siyah tezgahınızla mükemmel bir uyum sağlayan beyaz renkte ve mat krom eşya ve dolaplar da arzu ettiğiniz armoniyi yakalamanıza katkıda bulunur. Siyah tezgahın üzerinde mutfak gereçleriniz ve atıştırmalık sunumlarınız daha güzel görünecektir. Mutfağınıza şıklık katmak için başlangıç noktalarından biri olabilir.
Siyah rengin dekorasyon uygulamalarında beyaz ve kromun yanı sıra doğal ahşap renkleriyle de harika bir uyumu söz konusu. CEREN TORUN YİĞİT / FREELANCE İÇMİMARLIK firmasının gerçekleştirdiği bu proje sözünü ettiğimiz uyumu tam anlamıyla yansıtan bir örnek. Aydınlatma elemanlarının da doğru seçilip doğru bir şekilde konumlandırılmasıyla özel bir mutfak dizaynı oluşuyor. Görüldüğü gibi mat siyah dolaplar bu mutfağın şık görünümüne en büyük katkıyı sağlayan bölüm. Tavan beyaz ve zeminde de gri damarlarıyla mermer uygulaması görülüyor. Bu iki yüzeyi birleştirirken oldukça makul bir çözümleme var. Siyah mat dolaplar, ahşap tezgah ve tezgah duvarı ile geçiş yaparak alt taraftaki beyaz dolaplara oradan da zemine uzanan bir armoni oluşturuyor. Buradaki tüm dolaplar siyah olsaydı muhtemelen çok fazla ışık emeceği için fazla karanlık bir köşe olurdu. Siz de mutfak dolaplarınızda siyah kullanırken böyle bir çözümlemeye yönelebilirsiniz. Alt taraf ya da üst kısımdaki dolapları siyah olarak kullanıp diğer bölümde beyaz ya da siyahla uyum sağlayabilecek bir renk tercih ederek iyi bir denge yakalayabilirsiniz. Bu mutfaktaki sadeliğin ve mat yüzeylerin öne çıkmasındaki bir başka etken de dolaplarda kulp kullanılmaması. Bu sayede mutfak hiç göz yormuyor. Siz de siyah dolaplar ile mutfağınıza zarafet katın.
Modern stilde bir mutfak tasarlarken yalın yüzeyler kullanmak oldukça önemli. Bu örnekte görülen mutfak bu konuda oldukça yetkin bir örnek olarak kabul edilebilir. Lineer dekorasyon tasarımı içinde yüzeylerin parlak ve detaysız olması mutfağın şık görünmesini sağlıyor. Böylesi bir dekorasyon tercihi içerisinde mutfak adasında kullanılacak olan ocağın da önemi artıyor. Mekanın tam ortasında kalacak olan ocağın da mekan bütünlüğüne uyacak tasarımı ve rengi barındırması gerekir. Burada mutfaktaki beyaz rengin hakimiyeti içerisinde siyah elektrikli bir ocak kullanmak en makul çözümlerden. Kullanılmadığında siyah bir camı andıran bu tasarımlar modern mutfakların şık görünümüne şıklık katacak.
Mutfaklarda vakit geçirmek oldukça keyifli. Peki bu keyfin dozunu arttırmak için neler yapabilirsiniz? Size siyah bir duvarın mutfağınızın enerjisini yükselteceğini söylesek… Kara tahta boyaları sayesinde artık bir çok yüzeyi yazılabilir alanlar olarak kullanmak mümkün. Bu örnekte görüldüğü gibi mutfağınızın bir duvarını kara tahta boyası ile boyayarak hem mutfağınızın görünümüne katkıda bulunun hem de dilediğiniz yazı ve çizimleri bu duvarda uygulayın.
Üstteki fotoğrafta da belirttiğimiz gibi siyah, beyaz ve ahşap rengi güzel bir armoni oluştururlar. Bu dekorasyonda da ahşap ve beyazın hakim olduğu mutfakta siyah detaylar eklenmiş. Siz de mutfağınızda köklü bir değişiklik yapmadan siyah kullanmak istiyorsanız, mutfak taburelerinizi değiştirin ve yerine siyah renkte tabureler alın.
Bu örnekte de görüldüğü gibi siyah rengi mutfağınızda hakim kılmak oldukça iç açıcı sonuçlar doğurabiliyor. Beyaz ile dekorasyonda bir denge sağlayarak ve buradaki tabureler gibi araya siyahla uyumlu canlı renkler serpiştirerek mükemmel bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Renklerle aydınlatmanın ilişkisine dikkat etmek gerekir. Bu sebeple mutfak renklerinizi belirledikten sonra Mutfağım için hangi aydınlatmayı kullanmalıyım? başlıklı yazımız dekorasyonu tamamlamanızda size yardımcı olacaktır.