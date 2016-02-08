Ahşabın modern yorumu ile muhteşem bir ev

Higashionogi, Japonya'nın sakin ve kırsal bir bölgesi olup kömürün ve doğal malzemenin bolca kullanıldığı, evlerin ahşap malzemeden yapıldığı bir yerdir. Bugün tanıtacağımız projenin sorumlusu Architect Show Co.LTD evin güvenlik alanı ve mahremiyet sorunsalını ortadan kaldırmak için modern bir tasarım uygulamış. Konforlu ve güvenli olması ön planda tutularak 120 metrekarelik şahane ve modern bir ev ortaya çıkarılmış. Evi çarpıcı kılan bir özelliği kırmızı sedir ağaçlarının yoğun bir şekilde kullanılarak ahşap malzemeyi tüm binaya yedirmesi ve bunu doğallıkla başarmasıdır. Her ne kadar kırsal bir bölgede de olsa modern bir tasarıma sahip ev, genç çiftler için de oldukça ideal olup ahşap malzemesinden ötürü her daim sıcak ve huzurlu bir atmosfer sağlayarak ev huzurunu üst seviyede tutar.