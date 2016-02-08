Ahşabın modern yorumu ile muhteşem bir ev

Higashionogi, Japonya'nın sakin ve kırsal bir bölgesi olup kömürün ve doğal malzemenin bolca kullanıldığı, evlerin ahşap malzemeden yapıldığı bir yerdir. Bugün tanıtacağımız projenin sorumlusu Architect Show Co.LTD evin güvenlik alanı ve mahremiyet sorunsalını ortadan kaldırmak için modern bir tasarım uygulamış. Konforlu ve güvenli olması ön planda tutularak 120 metrekarelik şahane ve modern bir ev ortaya çıkarılmış. Evi çarpıcı kılan bir özelliği kırmızı sedir ağaçlarının yoğun bir şekilde kullanılarak ahşap malzemeyi tüm binaya yedirmesi ve bunu doğallıkla başarmasıdır. Her ne kadar kırsal bir bölgede de olsa modern bir tasarıma sahip ev, genç çiftler için de oldukça ideal olup ahşap malzemesinden ötürü her daim sıcak ve huzurlu bir atmosfer sağlayarak ev huzurunu üst seviyede tutar.
Evin içini incelemeden evvel ön cephesine göz atarak mimarisine yakından bakalım. Fotoğrafta da görüldüğü gibi eşsiz bir tasarıma sahip ev gerek ahşap katmanın dizayn edilişiyle gerekse kırmızı sedir malzemeden ren ve dokusuyla baş döndüren bir mimariyle donatılmış. Bir ahşap türü olarak kırmızı sedirin önemli bir rolü var. Çünkü zarif, sıcak, modern ve çok doğal bir malzeme. Ve bunlar bir ev ortamını düşündüğünüzde çok uygun nitelikler.
Bu sade ve güzel avlu evin içine girdiğimizde karşımıza çıkan ilk sürpriz. Özellikle çocuklu aileler için açık havada ve güvenli bir şekilde oyun oynama, vakit geçirme imkanı sunuyor. Bahçe kapısı sürgülü camdan tasarlanarak hem şeffaflık ve açıklık kazandırıyor hem de daha geniş ve güzel görünerek bahçeyle bütünleşiyor. Bir ağaç da bulunan avlu doğa ile etkileşim içinde.
İç mekana geçtiğimizde oturma odasından verandaya doğrudan erişilebileceğini görürüz. Bu açıdan bakıldığında merdivenleri ve üst katı çevreleyen ahşap korkulukların etkileyici ve zarif bir tasarımı dikkat çekiyor. Ahşap malzemenin diğer herhangi bir malzeme ile mukayese edilemez özelliği sıcaklık ve huzur veren bir aurası olmasından kaynaklanır. Bu evde de bolca ahşap kullanılarak sıcak ve samimi bir ortam yaratılmış.
Oturma odasında bulunan gri kanepenin arka cephesine baktığımız açık mutfak ve yemek odasını görürüz. Bu alan ahşap kullanımın en yoğun olduğu alanlardır. Öyle ki mutfak tezgahını yahut masayı seçmekte zorluk çekebilirsiniz. Aynı zamanda üst kat duvarını da görebildiğimiz fotoğraf daire yüksekliğini hissettirmesi bakımından da kayda değer bir an. Ahşabın farklı ton kullanımıyla duvar üzerine bir şey eklenmeyecek kadar dinamik duruyor.
Bu perspektiften bakıldığından mekan yüksek yerine basık ve enlemesine geniş olarak görünüyor. Yemek odası ve kanepe arasındaki mesafe ise daha kısa duruyor. Evin süprizlerle doldu olmasının bir sebebi de bu, nereden baktığınıza göre görüntü ve hatta boyutlar değişebiliyor.
Merdiven tasarımıyla ihtişamlı hale gelen bir mimariye sahip. Tavana dek uzanan ahşap çubuklar son derece heybetli bir manzara meydana getirmiş. Dairenin yüksekliğini vurgulamak için de şahane bir dekor oluşturuyor.
Bu projeyi beğendiyseniz ’Küçük ama güzel bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.