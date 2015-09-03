Ayakkabı rafları için birbirinden güzel öneriler

Örnek fotoğraftaki gardrop açık olarak tasarlanarak sıradışı bir uygulamaya imza atıyor. Hani patlamasından korktuğumuz ve sadece duvarın içinde işe yarayacağını düşündüğümüz tesisat boruları var ya, işte onlar artık bizim açık gardroplarımızı oluşturuyor. Fotoğraftaki antrede sadece tesisat borularıyla ve ahşap ile tasarlanmış bir açık raf sistemi görüyorsunuz. Eskitilmiş bir tuğla duvarın önünde konumlandırılan açık raf sistemi aynı anda hem giyecekleriniz hem de ayakkabılarınız için eşsiz bir alana sahip. Tesisat boruları birbirlerine birleştirilerek açık bir askı sistemi oluştururken tesisat borularının ham ve demir rengi mekanla güzel bir denge içinde. Ayakkabı rafları için de ayrı bir alan ayırmak zorunda değilsiniz, iki tane masif ahşap raf ile ayakkabılarınızın çoğunu burada organize edebilir, rahatlıkla onları seçebilirsiniz. Eviniz yoksa bir vintage dükkanına mı benzedi?