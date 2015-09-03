Ayakkabı rafları için birbirinden güzel öneriler

Günümüzde raf sistemleri üzerine birbirinden farklı işleve, malzemeye ve stile sahip tasarımlar üretilmekte. Özellikle ayakkabı rafı için çözüm üretmek oldukça önemli. İşletmeler için farklı sunum seçenekleri ve evler için de işlevsel ve şık çözümlere ulaşmak gerekiyor. Bu yazıda sizler için farklı ayakkabı rafı modelleri sunuyoruz. Ayakkabı rafları genellikle antrelerde bulunduğundan dilerseniz daha çok fikir ve öneri için Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazımız da göz atabilirsiniz.
Ev dekorasyonunda ayakkabı depolamak ciddi iş, fakat sanıldığı kadar zor değil. Ayakkabılık tasarımları dekorasyon alanı içerisinde genelde saklı ve kullanılmayan alanlarda uygulanıyor. Fakat siz kalıplara bağlı kalmadan ve geleneksel yöntemleri göz ardı ederek kişisel ayakkabı raflarınızı estetik bir alana dönüştürebilirsiniz. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonunda endüstriyel tarzdaki tasarım ayakkabı rafları için alternatif bir sunum yaratıyor. Ayakkabılarınızı aynı boyuttaki kutucuklar halinde gardroplarda saklamak yerine iki ahşap tabure yardımıyla resimsel bir kompozisyon yaratarak düzenleyebilirsiniz. Bu yöntem hem ayakkabılarınızı anında bulmanızı sağlayacak, hem de yatak odanıza kişisel bir hava katacaktır.
Mağaza dekorasyonlarındaki ayakkabı rafları her birimizin bakmaya doyamadığı üniteler olarak hayatlarımızda. Eğer sizin de bir ayakkabı dükkanınız varsa ya da bir ayakkabı mağazası tasarımı yapacaksanız örnek fotoğraf sizlere pratik çözümlemeler sunacaktır. Tasarımcı aslında basit fakat bir o kadar da kullanışlı bir tasarım ünitesi dizayn etmiş. Mekandaki taşıyıcı elemanlar altın rengi aynalarla donatılarak hem mekanın ışıl ışıl omasını sağlamış, hem de mekanın derinliğini arttıran bir yapı yakalamış. Aydınlatma elemanları da ayakkabıları ortaya çıkaracak şekilde hem raf sistemlerinden hem de genel tavan aydınlatması kullanılarak mekandaki sadeliği ortaya çıkarmış. Haydi aynanın size verdiği olanaklarını kullanın ve en güzel dükkan sizin olsun!
Evinizin antresine herhangi bir mobilya koymak istemiyorsanız, iki katlı evlerde yaşayanlar için örnek fotoğraftaki merdiven altı çözümlemesi harika bir depolama ünitesi olma işlevini görüyor. Sade ve ahşabın sıcaklığı tamamiyle hissedilen antre tasarımı, merdiven altına iki ayrı alan oluşturularak dekore edilmiş. Bu dekorasyonda merdiven basamaklarının yükseldiği alanın hizasında çekmece gibi açılan gömme bir portmanto yapılarak giyeceklerin düzenli ve şık görünmesini sağlanmış, bu dolabın yanına ise ayakkabı rafları yine aynı sistemde tasarlanarak basit kullanımlı bir ayakkabılık alanı yaratılmış. Ayakkabılarım çok diye korkmayın, bu çözümleme hem mekanı daha iyi kullanmanızı sağlayacak, hem de ayakkabılarınızı dilediğinizce yerleştirebileceksiniz.
MAZE INTERİOR adlı İsveç firması beyaz renginin bizde yarattığı yalınlık duygusunun karşılığını koridorve antre tasarımıyla bizlere sunuyor. Firma, tek bir duvarı çeşitli askı çözümlemeleriyle sadece ahşap toplar ve metal çubuklar kullanarak estetik algımızın sınırlarını genişletmemizi sağlıyor. Tasarımda sadece renk ve malzeme çeşitliliği göstermek yerine, bizi usul usul bu görüntüye çekiyor. Tasarım sizce de bir sanat eseri gibi değil mi? Duvardaki askı çözümlemesinin bir nakış gibi işlenmesi, zemindeki ayakkabı rafları için de benzer şeyleri düşünmemizi sağlıyor. Duvardaki askı sistemi gibi ayakkabı rafları da aynı malzemeden oluşturularak hem form birliğini sağlıyor, hem de estetik düzlemde tavandan zemine kadar kompozisyonu tamamlıyor. Tabi ki giyecek ve ayakkabıların da bu dekorasyona uygun olması işin püf noktası.
Örnek fotoğraftaki gardrop açık olarak tasarlanarak sıradışı bir uygulamaya imza atıyor. Hani patlamasından korktuğumuz ve sadece duvarın içinde işe yarayacağını düşündüğümüz tesisat boruları var ya, işte onlar artık bizim açık gardroplarımızı oluşturuyor. Fotoğraftaki antrede sadece tesisat borularıyla ve ahşap ile tasarlanmış bir açık raf sistemi görüyorsunuz. Eskitilmiş bir tuğla duvarın önünde konumlandırılan açık raf sistemi aynı anda hem giyecekleriniz hem de ayakkabılarınız için eşsiz bir alana sahip. Tesisat boruları birbirlerine birleştirilerek açık bir askı sistemi oluştururken tesisat borularının ham ve demir rengi mekanla güzel bir denge içinde. Ayakkabı rafları için de ayrı bir alan ayırmak zorunda değilsiniz, iki tane masif ahşap raf ile ayakkabılarınızın çoğunu burada organize edebilir, rahatlıkla onları seçebilirsiniz. Eviniz yoksa bir vintage dükkanına mı benzedi?
Evinizin mimarisi ve planı giyeceklerinize ve ayakkabılarınıza ayrı bir oda ayarlayacak şekildeyse, örnek fotoğraftaki giyinme odasına dair ayakkabı depolama alanı oldukça hoşunuza gidecek. Gördüğünüz ayakkabı dolabı, ayakkabı raflarının neredeyse tüm bir dolabı kaplayacak şekilde tasarlanmış, hem kadınların hem de erkeklerin tutkusu olan ayakkabıların düzenli bir şekilde organize edilmesini sağlayan bir sistem olarak karşımızda. Aynı büyüklükteki açık kutuları andıran raflar bir ayakkabı mağazasındaymış gibi hissetmenizi sağlayacak. Tabi ki bu kadar çok ayakkabınız olmayabilir, fakat bu depolama sistemini istediğiniz şekilde ayırıp farklı aksesuarlarınızı da yerleştirebilirsiniz.
Giyinme odasındaki zamanınızı bir ritüele dönüştürmek mekanı iyi bir şekilde organize etmenizle doğru orantılı. Evinizdeki giyinme odanız size karışık ve eski moda geliyorsa, örnek fotoğraftaki giyinme odasını baz alarak odanızı değiştirebilirsiniz. Dolap sisteminin sağ tarafı tamamiyle gömlek ve pantolonlarınızı asmanız için tasarlanırken, sağ taraf farklı boy ve genişliklerdeki alanlarla eşyalarınızı düzenlemeniz için planlanmış. Örneğin zemine yakın olan ikili çekmeceler ayakkabılarınızı koymanız için temiz ve düzenli bir alan sunuyor. Çekmecelerin üst kısımları da yeni aldığınız ayakkabılarınızı doya doya seyretmeniz için seçilmiş bir alan sanki! Bunun dışında penyelerinizi ve günlük giyeceklerinizi yerleştirmeniz için çekmeceli raf çözümlemeleri ve aksesuarlarınızı yerleştirmeniz için benzer boyutlardaki kutular gözü yormadan güzel bir düzenleme yapmanızı sağlayacak.
Herkes antrelerinde kullandığı portmantoların alanı toparlayacak işlevselliği barındırmasını ister. Hal böyle olunca bir çok kapaklı dolap, bölmeler, raflar işin içine girer genellikle. Ancak burada size önerdiğimiz tasarım tek bir blok parça ile tüm meseleyi temelden hallediyor. Hafif bir eğimle duvara yerleştirilen bu ahşap parça, üzerine monte edilen askılar ile ceket, palto ve şapkalarınız için kullanışlı bir eşyaya dönüşüyor. Bu tasarımın özellikle ilgi çeken yanı ayakkabı rafı için getirdiği yenilik. Dekupe edilmiş oval köşeli bir dikdörtgen her türden ayakkabınızı yerleştirirken hem kullanım kolaylığı getiriyor, hem de yumuşak kenarları sayesinde ayakkabılarınıza zarar vermiyor. Ev dekorasyonunu pratik önerilerle çözmek isteyenler için önemli bir seçenek!
Parlak lake ahşap kaplamalar bulunduğu mekana şıklık katan yüzeylere sahiptirler. Bu giyinme odası da bu malzeme kullanılarak tasarlanmış. Askı sistemleri, kulpsuz ve arkadan monte edilmiş kapalı dolaplar modern yaklaşımın tam karşılığı. Ayakkabılar için zeminden yaklaşık on santimetre yükseklikte duracak bir kalınlığa sahip yine aynı malzemeden üretilmiş açık raf giyinme odanızı şık bir mağazaya dönüştürüyor adeta. Beyaz rengi kullanmanızı tavsiye ederiz çünkü eşyalarınızın renkleri daha doğru görünecek ve kombin yaparken daha rahat olacaksınız.
Bu tür tasarımlar gerek işletmeniz için gerekse evleriniz için oldukça ideal tasarımlardan. Labirentin içindeki yolun iz düşümüne benzeyen bu blok raflar, mekanın bir ucundan diğerine gözün takip edeceği geometrik bir bütünlük sağlar. İçinde gizli bölmeler olan bu raflara da küçük aydınlatmalar yerleştirebilirsiniz. Bu tür uzayıp giden raf sistemlerine ayakkabılarınız dışında diğer eşyalarınızı da yerleştirebilirsiniz.