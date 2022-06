İşleri kolaylaştıran pratik mutfak gereçleri

Mutfak gereçleri içinde en önemli kalemlerden biri küçük ev aletleri de denen elektrikli gereçler. Bu aletler hayatı kolaylaştırıyor kolaylaştırmasına ama sayıları arttıkça tezgahların dolduğu da bir gerçek. Bu mutfak gereçleri her zaman elimizin altında olmasını istediğimiz aletler çünkü kullanacağımız her seferde onları dolaptan çıkarmak da ayrı bir iş. Yani pratikliğin önünde bir engel. Bu yüzden mutfak gereçleri tasarımcıları için yerden tasarruf etmek de güdülen amaçlardan biri. Bunu bazen aletleri küçülterek, kompaktlaştırarak yapmak mümkün. Bu örnekteyse ekmek kızartma makinesinin duvara monte edildiğini ve oldukça ince bir hale getirildiğini görüyoruz. Alışıldık olanın tersine kızaran ekmek yukarıdan değil aşağıdan çıkarak hazneye oturuyor. Tezgahta hiç yer kaplamayan bu alet her sabah kızarmış ekmek yemek isteyen ama mutfakta daha çok yere ihtiyacı olanlar için bulunmaz nimet. Bütün bunların dışında hayvanseverleri de sevindirecek cinsten. Çünkü ekmeğin düştüğü hazne çıkarılarak biriken kırıntıları kuşlar ikram edebileceğiniz bir tabak haline gelebiliyor. Minik dostlarımızı mutlu eden mutfak gereçleri bizi de mutlu edebilir.