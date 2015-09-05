İşleri kolaylaştıran pratik mutfak gereçleri

Mutfak gereçleri, hazırlık ve servis aşamasında hayatımızı kolaylaştıran hatta bazı sevimsiz işleri zevkli hale bile getirebilen tasarımlar. Geçtiğimiz yüzyıl başından itibaren modern mutfak tasarımının yerleşmesi, gelişmesi ve bugüne dek bu gelişimini devam ettirmesi elbette mutfak gereçleri için de paralel bir ilerlemeye sebep oldu. Gerek tasarımları gerek işlevleri açısından sürekli gelişip çeşitlenen bu gereçler gündelik hayatımızın küçük ama önemli yardımcıları.

Son yıllarda yemek hazırlama bir gereklilik olmanın yanı sıra pek çok insan için özel bir zevk haline geldi. Birçok insan amatör olarak da olsa yemek yapma alışkanlıklarını da ufak çapta aşçılık düzeyine eriştirdiler. Bu yüzden profesyonel mutfaklarda daha uzun süredir kullanılan mutfak gereçleri de sıradan mutfaklara daha çok girmeye başladı.

Tüm bunların dışında tasarıma verilen önem de giderek arttı. İmtiyazlı sınıfların dışındaki insanlar da kullandıkları mobilyaların da ufak ev aletlerinin de tasarımına daha çok önem vermeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri elbette endüstriyel tasarım disiplinin seneler içinde daha yaygın olarak üretimin her alanına daha gelişkin bir biçimde yerleşmesi. Kimi zaman işleri kolaylaştıran, kimi zaman ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ürünler mutfak gereçleri üreten markaların satış yapmasında önemli etkenler oluyorlar.

Bu yazıda daha ziyade pratiklikleri sayesinde tercih edilebilecek mutfak gereçleri üzerine bir seçki yapmak istedik. Elbette bazılarını sadece tasarımları yüzünden de tercih etmek mümkün. Bunların sayısı elbette bir yazıyla geçiştirilecek kadar az değil ancak en azından etrafımızdaki seçenekleri gözden geçirmek açısından bir anlamı var.