İşleri kolaylaştıran pratik mutfak gereçleri

Mutfak gereçleri, hazırlık ve servis aşamasında hayatımızı kolaylaştıran hatta bazı sevimsiz işleri zevkli hale bile getirebilen tasarımlar. Geçtiğimiz yüzyıl başından itibaren modern mutfak tasarımının yerleşmesi, gelişmesi ve bugüne dek bu gelişimini devam ettirmesi elbette mutfak gereçleri için de paralel bir ilerlemeye sebep oldu. Gerek tasarımları gerek işlevleri açısından sürekli gelişip çeşitlenen bu gereçler gündelik hayatımızın küçük ama önemli yardımcıları.
Son yıllarda yemek hazırlama bir gereklilik olmanın yanı sıra pek çok insan için özel bir zevk haline geldi. Birçok insan amatör olarak da olsa yemek yapma alışkanlıklarını da ufak çapta aşçılık düzeyine eriştirdiler. Bu yüzden profesyonel mutfaklarda daha uzun süredir kullanılan mutfak gereçleri de sıradan mutfaklara daha çok girmeye başladı.
Tüm bunların dışında tasarıma verilen önem de giderek arttı. İmtiyazlı sınıfların dışındaki insanlar da kullandıkları mobilyaların da ufak ev aletlerinin de tasarımına daha çok önem vermeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri elbette endüstriyel tasarım disiplinin seneler içinde daha yaygın olarak üretimin her alanına daha gelişkin bir biçimde yerleşmesi. Kimi zaman işleri kolaylaştıran, kimi zaman ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ürünler mutfak gereçleri üreten markaların satış yapmasında önemli etkenler oluyorlar.
Bu yazıda daha ziyade pratiklikleri sayesinde tercih edilebilecek mutfak gereçleri üzerine bir seçki yapmak istedik. Elbette bazılarını sadece tasarımları yüzünden de tercih etmek mümkün. Bunların sayısı elbette bir yazıyla geçiştirilecek kadar az değil ancak en azından etrafımızdaki seçenekleri gözden geçirmek açısından bir anlamı var.
Rahleleri bilirsiniz, geleneksel olanlardan bahsediyoruz. İslam dünyasında daha ziyade kutsal kitabı üzerine koyup okumak için kullanılan bir obje. Bu rahle, ya da kitap tutacağı ise form ve kullanım biçimi açısından bir miktar farklı. Mutfak gereçleri sabit durması gereken objelerse mutfak tezgahının üzerinde duracakları göz önünde bulundurularak tasarlanırlar. Bu rahle de tezgahta yemek hazırlarken yemek kitabını koyacak ve rahatça okumanızı sağlayacak bir tasarıma sahip. Geleneksel rahleler yerde oturarak ve yukarıdan aşağıya bakılarak kullanıldığı için ona göre bir forma sahiptirler. Tezgahta açık duran kitabı okumak içinse böylesi bir açıya ihtiyaç var. Eğer tezgah üzerinde yeterince alanınız varsa yemek yaparken kullanmanıza çok uygun olan bu tip rahlelerden edinebilirsiniz. Daha küçük mutfaklar için duvara asılan aparatlara sahip olanlar da mevcut. Elbette bu mutfak gereçleri sadece kitaplar için değil bu şekilde kullandığınız tabletler için de gayet uygun.
Türkiye yemeklerinde peynir rendesi sofrada çok kullanılmaz. Bazı yemeklerde kaşar peyniri rendesi kullanılsa da sofrada kaşar peyniri rendesine pek rastlamayız. Ancak örneğin İtalyan mutfağında parmesan rendesi sofrada yemeklere sıkça eklenen bir şeydir. Globalleşen yemek kültürü bu alışkanlığı pek çok sofraya taşımakta, bu sırada da mutfak gereçleri bize çeşitli yenilikler, kolaylıklar sunuyor. Rendelenen peynirin ortalığa saçılmaması, hazırlık aşamasındaki temizlik açısından önem taşıyor. Böylece daha az temizlik yapmanız gerekiyor. Zaten mutfak gereçleri tasarımı sırasında bu tip detaylara da çok önem veriliyor. Gördüğünüz rende direkt rendeyle iç içe geçen bir hazneye rendelemeyi sağladığı için pratik. Daha sonra ister bu rendeyi sofranıza taşıyıp yemeklere bunun içinden aktarabilir, ister hazneden başka bir kaba aktararak servis yapabilirsiniz.
Küçük mutfak gereçleri bazen diğerleri arasında görünmez olur. Şişe açacakları da bunlardan biri. Çekmecede kurcalayarak bulduğumuz ya da mutfağın neresine bıraktığımızı hatırlamaya çalıştığımız bu yaramaz gereçleri kaybetmeme yollarından biri onu sabit hale getirmek. Rustic Wooden Art üretimi bu şişe açacağı mutfak duvarınız için hem hoş bir aksesuar hem de çok işlevsel bir mutfak gereci. Ahşap plaka üzerine yerleştirilmiş metal açacak tek elinizi kullanarak kolayca kapağı açmanızı sağlıyor. Ahşabın içine yerleştirilmiş mıknatıs ise kapakları toplamaya. Bu önemli detay da ortalığa saçılabilecek şişe kapaklarının derli toplu, bir yerde birikmesini kolaylaştırdığı için ayrıca dikkate değer.
Mutfak gereçleri içinde en önemli kalemlerden biri küçük ev aletleri de denen elektrikli gereçler. Bu aletler hayatı kolaylaştırıyor kolaylaştırmasına ama sayıları arttıkça tezgahların dolduğu da bir gerçek. Bu mutfak gereçleri her zaman elimizin altında olmasını istediğimiz aletler çünkü kullanacağımız her seferde onları dolaptan çıkarmak da ayrı bir iş. Yani pratikliğin önünde bir engel. Bu yüzden mutfak gereçleri tasarımcıları için yerden tasarruf etmek de güdülen amaçlardan biri. Bunu bazen aletleri küçülterek, kompaktlaştırarak yapmak mümkün. Bu örnekteyse ekmek kızartma makinesinin duvara monte edildiğini ve oldukça ince bir hale getirildiğini görüyoruz. Alışıldık olanın tersine kızaran ekmek yukarıdan değil aşağıdan çıkarak hazneye oturuyor. Tezgahta hiç yer kaplamayan bu alet her sabah kızarmış ekmek yemek isteyen ama mutfakta daha çok yere ihtiyacı olanlar için bulunmaz nimet. Bütün bunların dışında hayvanseverleri de sevindirecek cinsten. Çünkü ekmeğin düştüğü hazne çıkarılarak biriken kırıntıları kuşlar ikram edebileceğiniz bir tabak haline gelebiliyor. Minik dostlarımızı mutlu eden mutfak gereçleri bizi de mutlu edebilir.
Mutfak gereçleri içinde yerden tasarruf etmemizi sağlayan tasarımların önemli bir ihtiyacı giderdiğini söylemiştik. Kırıntıları ve çerçöpü temizlememizi sağlayan bu küçük fırça ve faraş saklaması da çok kolay, yer kaplamayan bir nesne. Sofrayı ya da tezgahı ya da kullanımınıza bağlı olarak yerdeki kırıntıları süpürdükten sonra fırça ve faraşı yuvarlak yivle birleştirdikten sonra duvara asabiliyorsunuz. İsterseniz dolap içine de asabilirsiniz ancak estetik olarak da başarılı olan bu iki mutfakta gözünüze batmak bir yana hoş bir aksesuar olarak sizi memnun edebilir.
Nihaleler de çeşit çeşit. Isıya dayanıklı her tür malzemeden yapılabilen nihaleler, diğer ismiyle altıklar her mutfağın ihtiyacı. Onları bir oyuncak gibi de tasarlamanın mümkün olduğunu bu modelde görüyoruz. Kıvrılabilen bir malzemeden yapılan nihale elinizle şekil verebileceğiniz bir obje, bazen unutup elinizde dakikalarca oynayabilirsiniz. Mutfak gereçleri arasında istediğiniz yere yerleştirmeniz de mümkün çünkü ister iyice kapalı halde çatal kaşık çekmecesinde, ister kullandığınız halde yayvan gereçlerin arasında ister verdiğiniz şekille dururken tezgah üzerinde tutabilirsiniz. Elbette diğer bazı mutfak gereçleri gibi raylar üzerindeki kancalara da asmak mümkün.
Ağzında değilse de aslanın kafasında kullanmanızı bekleyen çatal bıçak takımı sevimli değil mi? Mutfak gereçleri bazen beklenmedik tasarımlarda da olabiliyor. Normalde çekmecelerimizde duran çatal bıçak takımları bazı evlerde yer sıkıntısı ya da kişisel tercihlerden dolayı dışarıda kaplara konuyor. Bu örnekteyse duvara monte edilmiş aslan başı görünümünde bir kaba yerleştirilmişler. Sıra dışı bir mutfak peşinde olanların kesinlikle dikkate alması gereken bir tasarım. Hem elinizin altında hem özgün.
Eviyenin etrafında ya bir kaba koyulan ya kullandıktan sonra serilen mutfak bezleri aslında çok hoşa gitmeyen bir görüntü sergiliyor. Mutfak gereçleri üretenler elbette bu sorunun çözümü için de çeşitli tasarımlar peşinde koşuyor. Bu eviyede gördüğünüz askı da bunlardan biri ve eviyeyle birlikte tasarlanıp üretilmiş değil. Ayrı bir aparat olarak satın alabileceğiniz bu askı eviyenin metal dokusuyla uyumlu ve estetik bir çözüm. Bezler gözünüze batıyorsa bu tip mutfak gereçleri en temel ihtiyaçlarınızdan biri olabilir. Çünkü mutfağınızda rahat çalışmak aynı zamanda göz zevkinizin de huzuruna bağlı olabilir. Daha düzenli bir mutfak, daha verimli ve daha az yorucu hale gelebilir.
Mutfak gereçleri içinde bıçak gibi basit aletler de var ancak bıçak her kesim için yeterince iyi olmayabilir. Örneğin pasta kesmek. Bazen bir pastayı eşit dilimler halinde ve düzgün kesmek, ardından bu dilimleri servis etmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. İşte bu işlemlerin hepsini rahatça yapabileceğiniz bir ürün inceliyoruz. Dilim formunda bir maşa olan bu tasarım pasta dilimini bütün olarak kesiyor ve servis etmenizi sağlıyor.
Mutfak gereçleri bazen sadece küçük zevkler için de üretilebilir. Enteresan sunumlar için çeşitli kesme aparatlarını piyasada bulmak mümkün. Başta söylediğimiz gibi eskiden profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntemler sıradan mutfaklara da girdiği için buna göre gereçler de üretilmeye başlandı. Daha önceden sadece lüks restoranlarda denk geldiğimiz sunum biçimleri bizim sofralarımıza da kolaylıkla girmeye başladı. Bu gereç salatalık veya kabak gibi benzer sertlikteki sebzeleri bu şekilde soyabilmek için üretilmiş. Somun formundaki tasarımıyla salatalığın bir vida gibi çevrilerek kesilmesine uyum sağlarken bunu eğlenceli bir eylem haline getiriyor. Konuklarınıza ilginç formda yemekler sunmak istiyorsanız kolayca edinebileceğiniz mutfak gereçleri arasına bu da giriyor.
Mutfak gereçleri dışında mutfaktaki düzeni de daha verimli hale getiren aksesuarlar da ilginizi çekebilir. Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları yazımız da işte bu konuyu işliyor. Mutfak sizin için de önemli bir mekansa incelemeden geçmemenizi öneririz.