Kırların ortasında bir mucize

Dünyanın dört bir yanından etkileyici, sıradışı ve ilham verici evleri sizlere tanıtmaya çalıştığımız homify'da bugün müthiş bir doğal ortam içinde geçmişin karakterini günümüzün modernliğiyle birleştiren bir eve konuk oluyoruz. Polonya'da bulunan Hall & Bednarczyk Architects adlı firmanın elinden çıkan bu kır evi hem modern-rustik karakteri, hem de huzurlu atmosferiyle görenleri büyülüyor. Şahane bir taş evle, her ayrıntının düşünüldüğü İngiliz tarzı bir bahçenin bir araya geldiği projenin iç mekânlarına da huzur ve konfor hakim. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu masal gibi evi yakından tanımaya başlayalım.
Öncelikle evin genel görünüşüne ve dolayısıyla da içinde bulunduğu iç açıcı doğal ortamla sağladığı müthiş uyuma bir göz atalım. Alçak taş duvarlarla sınırları belirgin hale getirilen ön bahçeye ilave edilen garaj genel görüntüyü hiç bozmuyor. Asfalt yerine çakıl taşının tercih edilmesi ortamın genel havasını bozmamak adına doğru bir seçim olmuş. Ayrıca dış mekânların İngiliz tarzına uygun olacak şekilde düzenlenmiş olması ve özenli peyzaj mimarisi sayesinde insan bu evin sanki yüzyıllardır burada olduğu ve etrafındaki doğayla birlikte büyüdüğü hissine kapılıyor.
Başlıktaki
doğal bir mucize ifadesi evi arka capheden gösteren bu fotoğrafa bakılınca bağlamına daha çok oturuyor olsa gerek. Şehrin gürültüsü, trafiği ve keşmekeşinden kaçmak isteyenler için ideal ortamı sunan evin tamamıyla taş ve ahşap gibi doğal malzemelerden inşa edilmiş olması da bu huzurlu havayı güçlendiren bir etken olarak dikkat çekiyor.
Eski bir evin tamamen elden geçirilmesi sonucu ortaya çıkan bu mucizevi konutun iç mekânları da günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmiş. Bu tadilat esnasında evin ön kısmında oluşturulan bu açıklık sayesinde mutfak ve yemek bölümü adeta bahçeyle organik bir bütün haline getirilirken, mevsimden bağımsız olarak evin sakinlerine manzaranın tadını çıkarma imkanı sunulmuş. İç mekânda kullanılan ahşap yemek takımının çiğ beyaz ve gümüş rengi unsurlarla kombinasyonu ise asil ve sıradışı bir hava oluşturmaya yetmiş.
Evin iç mekân düzenlemesinde ise mümkün olan en geniş yaşam alanlarını oluşturmak için sıradışı çözüm yolları bulunmuş. Örneğin normalde ölü alan olarak görülebilecek olan bu koridor, iki yanına monte edilen kitaplık sayesinde evdeki dağınıklığı da önleyen işlevli bir hale büründürülmüş.
Bu evin mutfağı ise uzun süren ve yapımı zahmetli yemeklerle uğraşmayı sevenleri fena halde kıskandıracak kadar güzel. Mutfağın tasarımında sadece estetik unsurlar değil, kullanışlılık ve işlevsellik faktörleri de dikkat alınmış. Bir mutfak için oldukça geniş bir alanın ayrıldığı, dolayısıyla da son derece ferah bir hava taşıyan mekân bahçeyle iç içe olmasıyla da insanın içini açıyor. Taş zemin ve açık ya da nötr renklerin ahşap yemek masasıyla müthiş bir uyum sağladığı mekân dozunda paslanmaz çelik ilaveleriyle de asilane bir görünüme kavuşuyor.
Tasarım ekibinin yatak odasında ise son derece minimalist bir tarzı terich ettiğini görüyoruz. Duvar ve tavanında beyazın egemen olduğu mekânın zemininde gördüğümüz koyu renk parke mekâna sıcaklık katan bir denge unsuru olarak düşünülmüş. Ayrıca giriş kısmına monte edilen gömme dolapların da tasarım ekibinin bulduğu orijinal çözümlerden biri olduğunu belirtmek gerekiyor.
Bu şahane evdeki turumuzu tasarım ekibinin garaj kısmına eklediği bu küçük dinlenme ve huzur köşesiyle sonlandıralım. Beyaz ve sıcak kahverengi renklerin egemen olduğu oda, rahat tekli koltukları ve sıcak atmosferiyle akşamları elinizde içkinizle bir kitap karıştırabileceğiniz ya da günün yorgunluğunu atabileceğiniz bir mekân olarak düşünülmüş.
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