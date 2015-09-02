Kırların ortasında bir mucize

Bu şahane evdeki turumuzu tasarım ekibinin garaj kısmına eklediği bu küçük dinlenme ve huzur köşesiyle sonlandıralım. Beyaz ve sıcak kahverengi renklerin egemen olduğu oda, rahat tekli koltukları ve sıcak atmosferiyle akşamları elinizde içkinizle bir kitap karıştırabileceğiniz ya da günün yorgunluğunu atabileceğiniz bir mekân olarak düşünülmüş.

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