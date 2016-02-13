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Mükemmel tasarımlı bir dubleks daire

Murat Aksoy Murat Aksoy
House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Oturma Odası
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Bohem görüntüsü, sıcaklık ve çekiciliği, romantik atmosferiyle çatı katlarını kim sevmez ki! Mekan tasarımını daha çekici ve misafirperver kılan o eğimli tavan, görünür şekilde bırakılan çatının ahşap iskeleti ve mütevazi boyutlardaki huzur veren odanın sıcacık dekorasyonu: Herkesin hayalinin bir köşesinde böyle bir çatı katı vardır.

Bir binanın en üst katındaki bu dubleks dairenin yenilenmesinden bir İtalyan firması olan Opera SRL sorumlu idi. Nötr renkleri kullanıp, mümkün olduğunca genişletilen mekanlarda endüstriyel tarzdaki küçük dokunuşlarla bu dubleks daire enfes bir yaşam alanın haline getirilmiş. İtalyan iç mimarların hünerli ellerinin izlerini taşıyan ev bir estetik harikası olmasının dışında fonksiyonellik de vaad eden yapısıyla bir hayli davetkar görünüyor. Eğer merak ediyorsanız, zaman kaybetmeden evimizi incelemeye geçebiliriz.

Tuğla, ahşap ve çimento

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

İki katlı bu yolculuğumuza evin en dikkat çeken kısmı olan çatı katından başlamak istiyoruz. Mekanın hemen tümünü kapsayan düz çizgilerin egemenliğine meydan okuyor gibi duran ve mükemmel bir kontrast örneği oluşturan yuvarlak yatak yine buna uygun olarak köşeye konumlandırılmış. Doğal ışığı kazanabilmek adına bir çatı katı için büyük sayılabilecek bir penceresi var. Orijinal tuğla duvarların olduğu gibi bırakıldığı evde, yer kaplamasının çimentodan olması bu tarzın günümüzdeki popülerliğine selam çakıyor. Bütünüyle nötr renklerin hakimiyeti ise İran halılarının canlı renkleriyle örseleniyor.

Mücevherden bir taç gibi

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Çatı katının çok daha şaşırtıcı özellikleri odanın diğer köşesinden bakınca ortaya çıkıyor. Odada yer alan televizyon ve dolap da buradan daha net görünürken hiç şüphe yok ki en dikkat çekici unsur büyük sayılabilecek bir küvetin bu katı süslemesi. Sağ tarafta görülen ve endüstriyel tarzdan çizgi ve esintiler taşıyan kısımda, mahremyetine düşkünler için ayrıca bir duş daha olduğunu belirtelim. Gizli gizli konumlandırılan ışıklandırma sistemiyle katın güzelliği bir kez daha ortaya çıkarken, pek sık rastlanılmayan, sıradışı ve kışkırtıcı bir dekorasyona sahip olan bu çatı katının yavaş yavaş terkedip, aşağı katlara bir göz atmak için merdivenlere yöneliyoruz.

Yemek odası

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yemek Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Evin alt katında da eve  ayrı bir güzellik katan orijinal tuğla duvarlar muhafaza edilmiş durumda. Aşağı doğru düşen sabun köpüklerini andıran şu avizenin güzelliğine bir bakın! Sandalyelerin metal aksamlarını bir kenara koyarsak yemek odasında da masa ve sandalyelerde ahşaptan vazgeçilmemiş.  Çatı katındaki renk birleşiminin tamamen korunduğu yemek odasındaki doğal ışığın bolca alınabilmesinin verdiği aydınlık ve ferahlık duygusu dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.

Merdivenlerden aşağı

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yemek Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Aynı mekana diğer tarafından baktığımızda çatı katından buraya nasıl geldiğimizi, yani merdivenleri görüyorsunuz. Merdivenlerin korkuluklarına ve ilginç üçgen tasarımına dikkatli bakın. Merdivenin yer aldığı duvar ise evin genelindeki çizgiden ayrılarak beton şekilde inşa edilmiş ve zeminle başarılı bir uyum sergiliyor. Ahşap mobilyalar ise evin hem karakteristik özelliklerine hem de genel renk ağırlığına çok uygun bir şekilde seçilmişler.

Şömine başında keyifli zamanlar

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Oturma Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Evin yemek odasından yine tuğla bir duvar yardımıyla ayrılan bu oturma odasında duvar içine yerleştirilmiş cam muhafazalı şömine en dikkat çeken unsur durumunda. Özellikle huzur  dolu kış gecelerini anımsatan bu koltukta, fotoğrafta gördüğünüz koltukta okuyacağınız bir kitap ya da dinleyeceğiniz bir albümle bambaşka dünyalara yelken açabilirsiniz!

Eğer dubleks evlere ve çatı katlarına ilginiz varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Çatı dubleksinde çığır açan örnekler’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın değişik fikirler ve örnekler görmek adına sizin için faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

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