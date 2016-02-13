Mükemmel tasarımlı bir dubleks daire

Bohem görüntüsü, sıcaklık ve çekiciliği, romantik atmosferiyle çatı katlarını kim sevmez ki! Mekan tasarımını daha çekici ve misafirperver kılan o eğimli tavan, görünür şekilde bırakılan çatının ahşap iskeleti ve mütevazi boyutlardaki huzur veren odanın sıcacık dekorasyonu: Herkesin hayalinin bir köşesinde böyle bir çatı katı vardır.

Bir binanın en üst katındaki bu dubleks dairenin yenilenmesinden bir İtalyan firması olan Opera SRL sorumlu idi. Nötr renkleri kullanıp, mümkün olduğunca genişletilen mekanlarda endüstriyel tarzdaki küçük dokunuşlarla bu dubleks daire enfes bir yaşam alanın haline getirilmiş. İtalyan iç mimarların hünerli ellerinin izlerini taşıyan ev bir estetik harikası olmasının dışında fonksiyonellik de vaad eden yapısıyla bir hayli davetkar görünüyor. Eğer merak ediyorsanız, zaman kaybetmeden evimizi incelemeye geçebiliriz.