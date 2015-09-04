Uzmanların ellerinden çarpıcı mutfak dekorasyon modelleri

Son yıllarda mutfaklar insanların sadece yemek pişirdiği alanlar olmaktan çıkıp kullanılan farklı mobilyalarla birlikte, yemek yenen, çay sohbetleri verilen hatta dinlenilen alanlar olmaya başladı. Bununla birlikte garstronomik meraklarımız arttıkça mutfak ekipmanları daha profesyonel kullanıma yakın bir hal aldı. Mutfak kültüründeki bütün bu değişiklikler beraberinde üzerine daha çok emek harcanan mutfak dekorasyonlarını getirdi. Artık mutfaklar eskisi gibi tek bir elden kolayca çıkabilen ve birkaç beyaz eşya bir iki tabak bardakla tamamlanan odalar değiller aksine her parçası ayrı bir uzmanlık isteyen ve uzun, meşakkatli bir çalışmanın ürünü olan kullanım alanları oldular. Mutfakların, kullanım alanı olarak hayatımızda kapladığı yer ve gastronomik olarak sahip olduğu önem düşünüldüğünde, dekorasyonuna harcayacağımız emek ve masrafı hoş görebiliriz.

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O halde başlayalım…