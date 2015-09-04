Uzmanların ellerinden çarpıcı mutfak dekorasyon modelleri

Son yıllarda mutfaklar insanların sadece yemek pişirdiği alanlar olmaktan çıkıp kullanılan farklı mobilyalarla birlikte, yemek yenen, çay sohbetleri verilen hatta dinlenilen alanlar olmaya başladı. Bununla birlikte garstronomik meraklarımız arttıkça mutfak ekipmanları daha profesyonel kullanıma yakın bir hal aldı. Mutfak kültüründeki bütün bu değişiklikler beraberinde üzerine daha çok emek harcanan mutfak dekorasyonlarını getirdi. Artık mutfaklar eskisi gibi tek bir elden kolayca çıkabilen ve birkaç beyaz eşya bir iki tabak bardakla tamamlanan odalar değiller aksine her parçası ayrı bir uzmanlık isteyen ve uzun, meşakkatli bir çalışmanın ürünü olan kullanım alanları oldular. Mutfakların, kullanım alanı olarak hayatımızda kapladığı yer ve gastronomik olarak sahip olduğu önem düşünüldüğünde, dekorasyonuna harcayacağımız emek ve masrafı hoş görebiliriz.
Profesyonel tasarımcılar, onlarca çözüm ortağıyla, hummalı bir çalışma yürüterek birbirinden güzel ve kullanışlı mutfaklar yaratıyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak size bu mutfaklardan derlediğimiz birkaç örneği detaylı anlatımlarla sunuyoruz. Mutfak dekorasyonunuz için ilham alabileceğiniz yüzlerce detay barındıran bu tasarımlar sizi heyecanlandıracak.
Daha fazla örnek bulabileceğiniz “Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca yemek odası, bahçe masaları, mutfak mobilyaları üzerine onlarca fotoğraf ve yazıya, sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz.
O halde başlayalım…
Modern ve ferah görüntüsü ile dikkat çeken bu tasarıma, ait olduğu stilin en güzel detayları başarılı bir şekilde eklenmiş. Ahşap parkeler, beyaz ağırlıklı mobilyalar ve metal malzemeden aydınlatma ögeleri ile stil tam oturtulmuş. Mutfakta hem alandan kazandıran hem de modern bir görüntü oluşturan ankastre ürünler tercih edilmiş böylece lambaların metalik görüntüsü de ham kalmamış. Ayrıca objelerin dengeli yerleşimi ve kullanılan aksesuarlar da dekor üzerinde ne kadar ince düşünüldüğünün ispatı gibi.
Kırsal ögelerin, soft renklerle birleşerek modern bir çizgi yakaladığı, bir yandan da etnik desenlerinden, eskitilmiş mobilyalarından ödün vermeyen, başarılı bir dekor. Dekorda, mürdüm ve kahverengi ile başlayıp yavruağzı ve beyaza varan renk armonisi en az stil kadar dikkat çekiyor. Desenli fayansların, eski görünümlü masa ve lambanın bu dekora kattığı çok şey var.
Beyaz ve ahşap ağırlıklı dekorda, hem renklerin hem de ham maddelerin dikkatli kullanımı ve bunun ankastre ürünlerle tamamlanması dekora muazzam bir denge kazandırmış. Ankastre ürünlerin içinde en çok dikkat çeken ise dolaplarla takım olarak tasarlanan davlumbaz olmuş. Siyah tezgah tek başına kullanılsa dekorda çiğ durabilecekken siyah aydınlatma ögeleriyle birlikte kullanılınca lezzetli bir renk dağılımı oluşturmuş. SK Architectural Visualization imzalı bu tasarım kullanıcısına gören herkesi hayran bırakacak bir mutfak kazandırmış.
Rustik stilin oldukça canlı bir halini temsil eden bu dekorun en çarpıcı özelliği tabii ki renkleri. Modern ankastre ürünler ile geleneksel mobilyaların ustaca sentezlendiği ve duvar kağıdı, lamba, tezgah gibi renkli detaylarla zenginleştirilen dekorda, aksesuarlar da son derece başarılı seçilmiş. Renkli ögeler, kontrast veya armonik renk ayrımı yapılmadan tasarlanmış ve gelişigüzel bir sadelik yaratmış. Ayrıca retro buzdolabını her ne kadar stilin dışına çıksa da geleneksel objelere ve renk dengesize mükemmel eklemlemiş. Tasarımcısına övgüler kazandıran bir dekor olmuş.
Mutfak dekorasyonunun en önemli parçalarından biri mutfak tezgahı olabilir. Üzerinde çalışacağınız tezgahın, işinizi kolaylaştıracak, kolay temizlenecek ve çabuk zarar görmeyecek cinsten olması çok önemli, bu nedenle en çok tercih edilen ve asla modası geçmeyen malzeme mermerdir. Hemen her stile ve dekora uygulanabilen ve birçok renk ve doku seçeneği bulunan mermerler, bu dekorda da tasarımın renk dengesini sağlayan bir uyumla karşımıza çıkıyor. Beyaz fon ve ankastre ürünlerle modern görüntü kazanan mutfağın yerleşimi de dar bir alana göre oldukça başarılı.
Set üstü ocak ve harici ürünler kullanılan bu dekorun en göz alıcı yeri, yeşilin harika bir tonunun uygulandığı ve çok gözlü mutfak dolapları olmuş. Yoğunlukla klasik ögeler barındıran bu keyifli tasarımda renkler, aksesuarlar ve objeler çok başarılı dağıtılmış. Tavandan sarkan sepetler ve yerdeki kilim de geleneksel ögeler olarak tasarımın klasik yönünü vurgulamış. Siz de çok uçuk fiyatlar ödemeden keyifle kullanacağınızı bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız bu dekordan çok şey öğrenebilirsiniz.
Hemen her yazımızda bu pastel renkleri öve öve bitiremiyoruz haklısınız ama gerçekten yine mükemmel bir tasarım yaratmamış mı? Açık renk ahşap ve gri, beyaz, bej tonlarda bir mutfak dekorasyonu, son derece dingin ve huzur dolu. Ayrıca ankastre ürünlerinden kullanışlı raf ve dolap sistemine kadar son derece de pratik.
Henüz yapısı tamamlanmamış gibi duran tavan uygulaması, cilalanmamış tahta zemini ve metal öğeleriyle endüstriyel stili yakalayan bu dekor ahşap dolap ve tezgah grubuyla da modern bir çizgi tutturmuş. Dolaplarda kullanılan siyah bölümler ve kullanışlı raf sistemleriyle de göz dolduran bu tasarımın özellikle geniş mutfaklara çok yakışacağına şüphe yok. Atelye 70 Planners & Architects tarafından hazırlanan dizaynın ilham alınacak çok detayı var.
Mutfak tezgahında mermer kullanımının faydalarına değinmiştik bu sefer bir de siyah mermer faktörünü konu etmek istiyoruz. Bütün stiller, dekorlar ve renkler bir yana siyah mermerin büyüsü bir yana. Bütün tasarımcılar ve üreticiler siyah mermer ve ankastre uyumunu en özel işleri için ayırırlar diye duymuştuk ama kalbiniz açık renklerden yanaysa aklınızı çelmek istemeyiz. Bu dekorda ahşap detaylı masa ve dolap grubu, siyah tezgah ve beyaz dolaplar görkemli bir denge oluşturmuş.
Alanı geniş göstermek, ışıklardan daha verimli faydalanmak ve temiz bir görüntü sağlamak için tercih edilen beyaz renk ferah bir mutfağın birinci kuralıdır. İster zemininiz veya dolaplarınız, ister mobilyalarınız, ister duvar ve zemin gibi bütün fonunuzu ayırın ama mutlaka mutfağınızda beyaz bir element grubu oluşturun. Bu dekorda dolaplar, duvarlar, tavan ve orta tezgah gibi birçok yerde beyaz renk hakim. Bu yüzden de mutfak, ferah bir mutfak arayanların en çok ilgilendiği dekor çeşidi.
Hep bahsediyoruz şu renk dengesinden ama hiç bir dekorda bundaki kadar güzel anlatamazdık. Tamamen beyaz fon oluşturulmuş yani zemini, duvarları, tavanı ve mobilyaları beyaz olan bir dekora birkaç aksesuar ve birkaç mobilya ile tek bir rengin farklı tonları dağıtılmış. Pırıl pırıl ve kullanmaya doyamayacağınız güzellikte bir denge oluşturulmuş. Size tavsiyemiz, özellikle aksesuar seçerken, bir rengin farklı tonlarını veya renk çemberinde birbirine yakın olan yani armonik renkleri kullanmaya özen gösterin.
Stilinin bütün özelliklerini taşıyan dekorda kullanılan her öge başlı başına bir tasarım harikası. Yer, tezgah sırtı ve duvarda kullanılan seramikler yaratıcılığın zirvesi. Özellikle bu etnik detayların altın ve siyah steampunk görünümlü tezgah grubu ile oluşturduğu uyum göz kamaştırıcı. Sizi epik fantastik bir filmin can alıcı bir sahnesine davet eden bu mutfak dekorunu iyice inceleyin çünkü ilham alabileceğiniz birçok güzellik taşıyor.