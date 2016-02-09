Dekorasyonda sanat eserlerini nasıl kullanmalıyım?

Ülkemizde her geçen yıl hem dekorasyona hem de sanata olan ilgi biraz daha artıyor. Bu artan ilgide şehirli orta sınıfların refahının görece artmasının ve hızla gelişen internet, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin katkılarıyla yurtdışına açılabilmelerinin büyük rolü var. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde canlanan kültür ve sanat hayatı birçok yeniliği, değişik fikri ve sanat eserlerini ayağımıza getirdi. Böylece başta bahsettiğimiz iki alandaki artan ilginin kesişmesi kaçınılmaz hale geldi, yani dekorasyonla sanat birbiriyle buluştu. Aslına bakarsanız, dekorasyonu da sanatın alt dallarından biri olarak saysak belki de çok büyük bir yanlış yapmış olmayız. Zira bir dekoratör ya da iç mimar da herşeyden önce bir sanatçı gözüne sahiptir.

Dekorasyon ve sanata ilgi artmasına artıyor ancak gelgelelimki bu ikisini başarılı bir şekilde buluşturmak, bir uyum potasının içine sokmak öyle pek de kolay bir iş değildir. Komik veya görgüsüzlük olarak adlandırılabilecek dekorasyonlardan kaçınmak için ince elemek ve sık dokumak zorundayız. Sanırız bu konuda en iyisi hiçbir zaman tek başına hareket etmemektir. Hem internetten faydalanmak, hem de en başta uzmanlar olmak üzere birebir kişilerin görüşlerine başvurduktan sonra karar vermek sanırız en doğru yol olacaktır. Elbette son karar verici sizin zevklerinizdir.

Sanat eseri ve dekorasyon deyince pek çok kişinin aklına ilk gelen tablolar olsa da, bugün modern sanat eserleri ve yine sanat olarak adlandırmamızda hiçbir sakınca bulunmayan bazı dekoratif küçük aksesuarların da katılımıyla esasen bir hayli geniş bir yelpazeye sahiptir. Üstelik tablolar (buraya fotoğrafları da dahil ediyoruz) da bugün boyutlarının farklılığından tutun, üç boyutlu olup olmamalarına kadar değişen alt türlere sahipler. Dolayısıyla evinizi sanat eserleriyle süslemek istiyorsanız, hiç de dar bir yelpazeye sahip değilsiniz, tam aksine eğer kafanızda somut bir aday yoksa evinizi süsleyecek sanat eserlerini bulmanız zor bir hale dahi gelebilir. Bu durumda yapılacak en basit şey elbette evinizin dekorasyon tarzına uymayacak eserleri devre dışı bırakmaktır. Böylece alternatifleri düşürerek daha hızlı bir seçim yapma şansına kavuşacaksınız. Sanat ve dekorasyon deyince yapılan bir hatadan da bahsedip fotoğraflarımıza geçelim. Ne yazık ki birçok dekorasyon tüketicisinde, bir sanat eseri ne kadar pahalıysa dekorasyon açısından o kadar iyidir gibi bir yanlış algı vardır. Oysaki bir dekorasyonu sanat eserleriyle zenginleştirmek mutlaka pahalı bir iş olmak zorunda değildir. Konu biraz sizin yaratıcılığınıza da bağlıdır, çok mütevazi fiyatlarla dekorasyonunuza çok iyi uyacak parçalar bulabileceğiniz gibi, bunun da ötesinde kendiniz de birer sanat eseri sayılacak parçalar üretebilir ya da üretilmiş bir parçayı bir sanat eseri gibi evinizde konumlandırabilirsiniz. Şimdi gelin konuyu fotoğraflarımız yardımıyla biraz daha yakından inceleyelim.