Dekorasyonda sanat eserlerini nasıl kullanmalıyım?

Ülkemizde her geçen yıl hem dekorasyona hem de sanata olan ilgi biraz daha artıyor. Bu artan ilgide şehirli orta sınıfların refahının görece artmasının ve hızla gelişen internet, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin katkılarıyla yurtdışına açılabilmelerinin büyük rolü var. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde canlanan kültür ve sanat hayatı birçok yeniliği, değişik fikri ve sanat eserlerini ayağımıza getirdi. Böylece başta bahsettiğimiz iki alandaki artan ilginin kesişmesi kaçınılmaz hale geldi, yani dekorasyonla sanat birbiriyle buluştu. Aslına bakarsanız, dekorasyonu da sanatın alt dallarından biri olarak saysak belki de çok büyük bir yanlış yapmış olmayız. Zira bir dekoratör ya da iç mimar da herşeyden önce bir sanatçı gözüne sahiptir.
Dekorasyon ve sanata ilgi artmasına artıyor ancak gelgelelimki bu ikisini başarılı bir şekilde buluşturmak, bir uyum potasının içine sokmak öyle pek de kolay bir iş değildir. Komik veya görgüsüzlük olarak adlandırılabilecek dekorasyonlardan kaçınmak için ince elemek ve sık dokumak zorundayız. Sanırız bu konuda en iyisi hiçbir zaman tek başına hareket etmemektir. Hem internetten faydalanmak, hem de en başta uzmanlar olmak üzere birebir kişilerin görüşlerine başvurduktan sonra karar vermek sanırız en doğru yol olacaktır. Elbette son karar verici sizin zevklerinizdir.
Sanat eseri ve dekorasyon deyince pek çok kişinin aklına ilk gelen tablolar olsa da, bugün modern sanat eserleri ve yine sanat olarak adlandırmamızda hiçbir sakınca bulunmayan bazı dekoratif küçük aksesuarların da katılımıyla esasen bir hayli geniş bir yelpazeye sahiptir. Üstelik tablolar (buraya fotoğrafları da dahil ediyoruz) da bugün boyutlarının farklılığından tutun, üç boyutlu olup olmamalarına kadar değişen alt türlere sahipler. Dolayısıyla evinizi sanat eserleriyle süslemek istiyorsanız, hiç de dar bir yelpazeye sahip değilsiniz, tam aksine eğer kafanızda somut bir aday yoksa evinizi süsleyecek sanat eserlerini bulmanız zor bir hale dahi gelebilir. Bu durumda yapılacak en basit şey elbette evinizin dekorasyon tarzına uymayacak eserleri devre dışı bırakmaktır. Böylece alternatifleri düşürerek daha hızlı bir seçim yapma şansına kavuşacaksınız. Sanat ve dekorasyon deyince yapılan bir hatadan da bahsedip fotoğraflarımıza geçelim. Ne yazık ki birçok dekorasyon tüketicisinde, bir sanat eseri ne kadar pahalıysa dekorasyon açısından o kadar iyidir gibi bir yanlış algı vardır. Oysaki bir dekorasyonu sanat eserleriyle zenginleştirmek mutlaka pahalı bir iş olmak zorunda değildir. Konu biraz sizin yaratıcılığınıza da bağlıdır, çok mütevazi fiyatlarla dekorasyonunuza çok iyi uyacak parçalar bulabileceğiniz gibi, bunun da ötesinde kendiniz de birer sanat eseri sayılacak parçalar üretebilir ya da üretilmiş bir parçayı bir sanat eseri gibi evinizde konumlandırabilirsiniz. Şimdi gelin konuyu fotoğraflarımız yardımıyla biraz daha yakından inceleyelim.
Pencerelerinizi her zaman doğal ışık almak için kullanmak zorunda değilsiniz! Asıl amacı bu olsa da iflah olmaz bir sanat ve estetik tutkunu iseniz pencerelerinizi de bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Tıpkı Mozaik Sanat Evi’nin fotoğrafını gördüğünüz bu çalışmasında olduğu gibi. Üstelik yeteneğinize güveniyorsanız cam boyamayı öğrenip kendi şstediğiniz tarzda ve kendi istediğiniz motiflerle de bu şık pencerelere sahip olabilirsiniz. Bu tarz eserleri, özellikle banyo ya da tuvalet veya karanlık odanız varsa buraların camlarında uygulayıp, atıl gibi gözüken bu alanları bir sergiye çevirebilirsiz. Tek ihtiyacınız biraz yaratıcılık.
Adamın beyni sulanmışyaratıcı tablosu
Sanat demek biraz yaratjıcılık demekse bir o kadar da cesaret demek. Hemen hemen bütün büyük sanatçıların alışılmış kalıpları zorlayan, sıradışı, bilinen ve varolanla yetinmeyen kişiler olduklarını biliyoruz. Sizin büyük bir sanatçı olmak gibi bir amacınız olmadığınızı da biliyoruz ancak biraz sıradışı tasarım ve eserlerle evinizi süslemek size de iyi gelecektir. Yaratıcılığınızı ve farklılığınızı ortaya çıkarabilir, misafirlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Tıpkı ülkemiz firmalarından Pons Home Design’ın tasarladığı ve ‘Adamın beyni sulanmış’ ismi verilen esprili üç boyutlu tabloda olduğu gibi. Üstelik bunun için bir servet ödemek zorunda da değilsiniz, makul fiyatıyla hem evinizi hem de cüzdanınızı sevindirebilirsiniz.
Duvarların nisbeten geniş yüzeylere sahip olması bir yandan nasıl göz doldurabilir tarzda dekore edilebilecekleri gibi bir sorun oluştururken, diğer yandan bu genişlik onun bir sanat yapıtına dönüşmesi için yeterli alanı sağlamasıyla bir avantaj da teşkil ediyor. Elbette ilk akla gelecek parçalar ise resim veya fotoğraflar oluyor. Burada duvarın ölçüleriyle asacağınız sanat eserinin ölçüleri arasıdaki dengeyi doğru tutturmak en önemli noktadır. Gepgeniş bir duvardaki küçücük bir çerçeve nahoş bir görüntü oluşturabilir, aynı şekilde duvarın alanını maksimum kullanmak adına göz yoracak biçimde çok fazla sayıda objeyle duvarı doldurmak da doğru bir yaklaşım değildir.
Fotoğrafını gördüğünüz, evet bir salıncak ancak sadece o kadar değil bundan biraz daha fazlası. Kısacası sunduğu fonksiyondan ziyade bir sanat eseri olarak varlığıyla bir anlam ifade ediyor. Modern sanatın ortaya çıkışının neyin sanat eseri olduğu konusundaki sınır ve tanımlamaları buğulu hale getirmesi, dekorasyon tüketicisinin lehine bir gelişme. Zira aynen bu örnekte gördüğünüz gibi çok normalde çok farklı işlevlere sahip objeleri, bir modern sanat eseri olarak evinizde sergilemeniz ve böylece dostlarınızı ve misafirlerinizi şaşırtmanız mümkün.
Başlangıç kısmında belirttiğimiz gibi sanat eseri (özellikle dekorasyonda) deyince çoğunluğun aklına bir çerçeve, yani bir resim ya da fotoğraf gelse de asla bunlarla sınırlı değilsiniz. Bu alanda da birçok yenilikler olduğunu söylemeliyiz. Fotoğrafını gördüğünüz şekilde hoşunuza giden bir resim ve fotoprafı çerçevelerin ya da herhangi bir dörtgenin içine sıkıştırmadan, istediğiniz büyüklük ve şekilde ve ayrıca stickerla yapıştırabilirsiniz. Böyle pratik çözümlerle evinizi bizatihi bir sanat galerisine çevirmeniz çok kolay!
Sanat eserlerini sergilemek için mutlaka duvarlarınızın orta kısmını kullanmanız gerekmez, bilhassa yüksek tavanlı evlere sahip olabilen şanslı okurlarımız yüksek tavanların çeşitli avantajları dışında bunları bir sanat alanına çevirme şansına da sahipler. Ayrıca birden fazla kata sahip olan evlerde oturan okuyucularımız yine aynı şekilde merdivenleri sanat eserleri için kullanmayı ihmal etmemeliler. Bugünkü duvar kağıdı teknolojisi duvarların hem enine hem boyuna kullanılıp birbirinden enteresan, hatta kimi zaman üç boyutlu duvarların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Tıpkı fotoğrafını gördüğünüz örneğimizde olduğu gibi.
Jacquier Stajnowicz’in fotoğrafını gördüğünüz minimalist çalışmasında olduğu gibi büyük formatlı eserler bazen dekorasyon tüketicilerini korkutsa da başarılı bir konumlandırma bütün dertlere deva olacaktır. Hiç kuşku yok ki evinin boyutları daha geniş olanalar bu konuda daha şanslı, ancak siz yine de yukarıda da değindiğimiz gibi cesur olun!
Sadece bir eşya değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak da sergieleyebileceğiniz tasarımlarla ilgileniyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz, yine daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Evlere ayrı bir renk katan ilginç tasarımlar’ başlığını taşıyan yazıya göz gezdirmenizin size yeni fikirler getireceğini umarak bugünkü yazımızı sonlandırıyoruz.