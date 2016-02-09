Çocuk odasını yenilerken nasıl daha renkli hale getirebilirim?

Çocuk odası dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenler için, küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak bir yazı hazırladık. Küçük ayrıntılarla çok masraf etmeden önemli değişiklikler yapmak, daha renkli bir çocuk odası dekore etmek için bazı püf noktaları hazırladık. Gençliğe adım atmaya hazırlanan çocukların evinizdeki dünyasını temsil eden oda dekorasyonu, onların karakterini en iyi şekilde yansıtan bir yaşam alanı olması gerekir. Gizli aydınlatmalar, duvar dekorları, sanat objeleri, çok fonksiyonlu mobilya ürünleri, dekoratif raflar, oyun alanları çocukların ilgilerini çekebilecek detaylar içerebilir. Daha renkli ve ilgi çekici bir atmosfer için mobilya ve aksesuar ürünleri alternatiflerinin yanı sıra, stratejik noktaları öne çıkaran bir ışıklandırma etkili bir yöntem olabilir. Özellikle ön plana çıkarılan oyun alanı farklı renk ve yoğunlukta ışıklandırılırken, çalışma alanında beyaz ışık ve farklı yoğunluk kullanılır. Çocuk odasında uyku öncesi dinlenme alanını daha dingin hale getirmek için sarı ışık ve daha düşük yoğunluk gerekir. Benzer şekilde duvar ve tavan zemini ise uyku öncesi dinlenme moduna uygun pastel ya da dinlendirici renk tonlarında tercih edilebilir. Büyümekte olduklarını unutmadan, gelişen yapı ve karakterlerini en iyi yansıtan alternatifleri değerlendirmek gerekir. Çocuk odasına yenilik katmak, onların renkli dünyalarını canlandırmak isterseniz sizin için hazırladığımız örnekleri inceleyebilir, çocuğunuzun dünyasına hitap eden fikirleri not edebilirsiniz. Renkli duvar zeminlerinden, göz alıcı halı ve perdelere, yeni bir görünüm kazandırmak isteyeceğiniz tüm alternatifleri göz önüne alın. Çocuk odasının sadece belli noktalarında değişiklikler yaparak, daha renkli ve göz alıcı bir görünüm elde etmek ister misiniz? Çocuk odasını yenilerken, renkleri doğru ve ölçülü kullanabilmek, daha estetik bir sonuç elde etmek istiyorsanız, alt başlıklarımızı incelemeden geçmeyin.
Sadece odanın tek duvarını boyayarak tamamını değiştirmeniz mümkün. Estetik açıdan renk katmak için tüm duvarların yeniden boyanması şart değil. Çocuğunuzun ilgisini çekebilecek tema ve stillerle ilgili öne araştırma ve hazırlık aşaması gerekebilir. Hangi duvarın boyanması gerekir, tespit edilirken bu tema ve mobilya düzeni odak noktası alınabilir. Uygulanacak tema ve sevimli karakterlerle duvar dekorları oluşturulabilir. Modern ve geometrik çizgiler taşıyan, çocukların ilgilerini çekebilecek formlarla duvarlar renklendirilebilir. Parlak ve canlı renkler çocukların neşe ve enerjisine hitap ederken, uyku alanının bulunduğu duvar mavi, yeşil, pastel renklere boyanarak dingin bir atmosfer oluşturulabilir. Masal kahramanlarından oluşan renkli duvar dekorunun bulunduğu örnek görsel, Forma Fantasia imzası taşıyor.
Çocuk odası için duvar dekorlarının önemi kadar renkli yatak nevresimleri de ilgi çekici olabilir. Gençliğe adım atarken renkli dünyalarına hitap eden nevresim takımları modellerini değerlendirme fikri, mutlaka hoşlarına gidecektir. Eğer kardeşlerin kullanacağı bir çocuk odası dekore ediliyorsa, benzer nevresim takımları tercih edilebilir. Tamamen kendi tercih ettikleri tema ve sevimli karakterleri içeren nevresim takımlarını da tercih edebilirler. Nevresim takımı konusunda çocukların ilgilerini çekebilecek zengin bir dünya mevcut, onların hayallerini süsleyen nevresim modellerini kullanmalarına izin verin. Pamuk veya keten kumaşlardan üretilen, göze hitap eden renk paletinde nevresim takımlarını bulabilirsiniz. Karmaşık desenli, pastel ya da canlı renkler içeren çarşaflar, yastıklar da çocukların ilgisini çekebilir. Çocukların ilgilerini çeken spor dalları ile ilgili temalarda, futbol ya da basketbol ile ilgili nevresim takımları da cazip seçeneklerden birkaçı olabilir. Çeşitli mesleklere özendiren, astronot ya da bilim adamı gibi temalar içeren nevresim takımları mevcut. Hayal güçlerini harekete geçirecek sevilen karakterler, korsan veya denizci temalı renkli nevresim takımlarını da bulabilirsiniz.
Duvar resimlerini renkli ya da kontrast içeren belirgin tercihlerle değerlendirerek, çocukların ilgisini çekebilecek duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Sanata yer açarak oluşturacağınız dekorlarla, gelişmekte olan çocukların içgörü dünyasını etkileyebilirsiniz. Tasarım ürünü sanat objelerinden, duvar resimlerine, görsel ve düşünsel açıdan sanatın çocuk gelişiminde faydasını göreceksiniz. Karakteristik öğeler katmak isterseniz, bireysel sanatsal çalışmaları da oda dekorasyonu ve duvar dekoruna dahil edebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle donatılan duvar dekorları, sanatsal çalışmaların bulunduğu dekoratif raflar çocukları motive edecektir. El yapımı eserler de hem sanata hem yaratıcılığa katkıda bulunacak, ilgi duyacaktır. Hiçbirini yapamıyorsanız, çocukların ilgisini çekebilecek sanat eserlerini internet üzerinden bulup çıktılarını alarak bir kolaj yapabilir, sanatsal değerlendirmeye katkıda bulunabilir, motive edebilirsiniz.
Sadece nevresim ve duvar rengini değiştirmeyi yeterli bulmuyorsanız, mobilya düzeni ve dekorasyon hakkında yeni kararlar alabilirsiniz. Öncelikle kullanılmayacak eşya ve aksesuarların tespitini yapın, ve bir liste yapın. Kullanılmayacak eşyalar listesinden yeniden değerlendirmek üzere olduğunu eşya ve aksesuarları belirleyin. Özellikle şekil alabilir materyaller, ahşap veya metal ürünler yeniden değerlendirilebilir. Söküp takılabilir ürünleri, yeniden ve nasıl monte edeceğiniz hakkında fikirler edinin. Yatak karyolası veya ranza, gardırop, çalışma masası ihtiyaçlarını göz önüne alarak, yeni mobilya ürünlerini araştırın. Bunun için mağazalarda bulacağınız çocuk odası takımları dışında, sökülüp takılabilen mobilya ürünlerinin bulunduğu büyük yapı marketlerini ziyaret edebilirsiniz. İnternet üzerinden de geniş renk ve stil yelpazesine yayılan mobilya ve aksesuar ürünlerini tespit edebilirsiniz. Çocuklar için ilk birkaç yılda kesinlikle ranza kullanılmaması tavsiye edilir. Daha renkli bir oda görünümü kazandırmak istiyorsanız, duvar ve döşeme kaplaması rengini baz alıp, mobilya ürünlerinin renk paletini oluşturabilirsiniz.
Oyun dünyası zengin çocukların yerinde durmadıklarını biliriz. Bir çocuğun odasında sabit bir noktada vakit geçirmeyeceğini göz önüne alarak, oyun oynayacağı alanlardan birinin döşeme zemini olduğunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla halı unsur, sadece bir zemin örtüsü olmakla kalmayıp, oyun alanı zeminini de oluştururlar. Çocukların renkli dünyasına hitap eden canlı renklerde halı modelleri, geometrik formlarla modern stil yaklaşımlar değerlendirilebilir. Tüm bunların yanı sıra, çocuk oyunları, sek sek ve benzeri oyun çizimlerini içeren halı modelleri de mevcut. Masal kahramanları, sevimli karakterler, meslekler ve daha bir çok tema içeren halı modelleri çocuklara oldukça cazip gelecektir. Denizci temalı halılar, korsan ya da astronot temalı görselleri barındıran renkli halılar çocuklar için vazgeçilmez oyun alanlarından birini teşkil edebilir.
Çocuk odası dekorasyonunu tek dokunuşla tamamen değiştirecek bir başka unsur aydınlatma sistemi. Duvara monte ya da sarkıt lambalar tercih edebilirsiniz. Kullanılan ışığın yoğunluğu, açısı ve rengi tüm oda dekorasyonunu etkileyebilir. Aydınlatma aksesuarları çocuk odaları için ilgi çeken formlarda ve renklerde dizilebilir. Çocuklar büyümeye devam ettikçe aydınlatma aksesuarlarını değiştirebilirsiniz. İhtiyaca göre çalışma alanı için uygun aksesuarlar, oyun alanı için uygun spotlar, renkli ışık kullanım alanları tespit edilebilir. Uykuya konsantre olmak ya da uyku öncesi dinlenmelerini sağlayacak ışık tonlarını ayarlayabilir, buna uygun bir aydınlatma sistemi oluşturabilirsiniz. Duvar dekorlarında çocukların ilgisini çeken resimler, masal kahramanları, sanat eserlerine uygun katmanlı ışıklar, spotlar değerlendirilebilir. Özellikle okul döneminde çalışma platformu oluşturmak için ışık ayarlaması yapabilir, tatil dönemi için oyun ve dinlenme atmosferini sağlayabilirsiniz. Kitap okuma için uykun olabilecek şekilde ışık ayarı yapılabilen lamba aksesuarlarını da kullanabilirsiniz. Renkli şeritleri, bant ışıklar ve lamba aksesuarları stratejik yerleri vurgulamak için dizayn edilebilir.
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