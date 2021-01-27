Ucuz ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Evinizi dekore ederken ekonomik yöntemler kullanmak hem daha özel bir dekorasyon yapmanızı sağlar hem de bütçenizi korur. Dekorasyon içinde ucuz dekoratif objeler kullanabilir veya kendi ellerinizle yapacağınız renkli mumları tercih edebilirsiniz. Renkli mumları; hem dekoratif hem de ekonomik aksesuarlar oldukları için tercih edebilirsiniz. Satın alabileceğiniz mumları dilerseniz evde kendiniz yapabilirsiniz. Ucuz ev dekorasyonu için '' Kendin yap evde parafinsiz mum yapımı '' yazımızı inceleyebilir ve mumlarınızı dekorasyon renkleri ile uyumlu bir şekilde yapabilirsiniz. Mumlar dışında ucuz salon aksesuarları olarak tablolar ve heykelcikler kullanabilirsiniz. Büyük heykeller kullanmak isterseniz veya ucuz dekoratif objeleri zeminlerde sergilemek isterseniz dekoratif zeminler yapmanız gerekecektir. Kullanacağınız zemin döşeme malzemelerini seçerken basit ev dekorasyon örnekleri ile benzer uygulamalar yapabilirsiniz. Dekoratif zeminlere sahip olmak için profesyonel döşeme ustaları ile çalışabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. Ucuz ev dekorasyonu yapmak için örnekleri inceleyebilir veya hayal gücünüzden yararlanabilirsiniz.
Pek çoğumuz dekore edilmiş evleri incelerken bunların çok maliyetli işler olduğunu düşünürüz. Elbette evde yapılan tadilatın bir maliyeti var ama iş dekorasyona geldiğinde harcanan miktarı oldukça düşürmek mümkün. Biraz emek harcayıp, araştırma yaparak, eskileri kullanarak, el becerinizle dekoratif objeler üreterek ucuz ev dekorasyonu konusunda siz de uzman olabilirsiniz.
Aslında ucuz ev dekorasyonu demek pahalı dekorasyonların basit taklitleri demek değil. Hem hesapı hem özgün fikirler yaratmak o kadar da zor değil. Tüketime aşırı yöneltilen toplumun bireyleri kendi becerilerini ve etraflarındaki kaynakları fark etmez hale gelmiş. O yüzden basit objelerden yeni tasarımlar ortaya çıkaranlar, eski objeleri tekrar değerlendirenler enteresan bulunuyor ve maliyeti düşük olsa da pahalı tasarımlara imza atabiliyorlar. Oysa dikiş, ufak çapta tamirat, marangozluk gibi becerileri geliştiren kimseler, kendi evlerini çok sevimli tarzlarda döşeyebilirler. Bunun için çok para harcamaları da gerekmez, oldukça ucuz ev dekorasyonu yapmak mümkün olur.
Bu becerilere sahip olmanın yanında bahsettiğimiz tüketim kültürünün dayattıklarından da biraz sıyrılmak gerek. Herkesin kullanmaya heves ettiği markalar şişirildikçe ve insanlar ucuz ya da pahalı onlara yöneldikçe evler de birbirinin aynısı sıkıcı kutular haline geliyorlar. Ucuz ev dekorasyonu demek aynı zamanda bu kutularda nefes alacak delikler açmak anlamına gelebilir çünkü özgün olmaya daha açık bir tarz. Evinizi özel kılacak pahalı eşyalar ya da aksesuarlar almak belki hoşa gidebilir ancak kendi fikrinizle, özel ilginizle ve emeğinizle ürettiğiniz, hakikaten ucuz ev dekorasyonu diyebileceğimiz bir tarz daha insani olarak tarif edilebilir ve çok daha sıcak bir atmosfer de yaratabilir.
Bu yüzden ucuz ev dekorasyonu aslında sadece ekonomik olması yüzünden değil, sıcaklığı ve özgünlüğü sebebiyle de tercih edilebilir. Ayrıca evler de kazandığımız parayı olduğu gibi harcayacağımız alanlar olmamalı bir yandan, tüketim toplumu bizi buna ne kadar iterse itsin direnmekte fayda var.
Ucuz ev dekorasyonu pek çok ufak fikirle yapılabilir. Sizlere bunlardan bir seçki sunuyoruz ancak aslında en anlamlısı kendi malzemenizi ve dekorasyon fikirlerinizi bulmanız. Bu örnekler size ilham verir ve yeni fikirler kafanızda belirirse ne mutlu bize.
Ekonomik objeler olarak tabloları tercih edebilirsiniz. Siyah beyaz renklerin ve desenlerin yer aldığı tabloları evinizin her odasında kullanabilirsiniz. Ucuz ev dekorasyonu için vazgeçilmez olan tablolar her alanda işinize yarayacaktır.
Evinizde ekonomik objeleri sergilemek isterseniz niş rafları tercih edebilirsiniz. Nişler sade ve yalın olarak veya aksesuarları sergilediğiniz halleri ile muhteşem alanlardır. Yatak odası içinde aydınlatılmış niş alanlar tercih etmek muhteşem dekorasyonları çok ekonomik bütçeler ile yapmanızı sağlayacaktır.
Ucuz ev dekorasyonunu kullandığınız bir takım eşyaları, gereçleri sergileyerek de yapmak mümkün. Mutfak gereçleri bu iş için biçilmiş kaftan. Demir borulara kancalarla asmaya müsait pek çok gereç mutfakta mevcut ve pek çoğu oldukça estetik görünümlere sahip. Ayrıca siz araya kullanmasanız da dekoratif olarak kullanabileceğiniz bir cezve ya da kevgir de koyabilirsiniz.
Ucuz ev dekorasyonu görüldüğü üzere hiç de öyle zor bir iş değil, elimizdekileri de kullanarak harikalar yaratabiliriz.
Salondaki orta sehpaya genelde çok fazla önem verilmez oysa salonun başköşesinde durmaktadır. Onu ne kadar özgün ve zevkinize uygun seçerseniz o kadar etkileyici bir salonunuz olur. Yeniden değerlendirilmiş ahşap parçalar ve demirden oluşan bu sehpa aslında çok basit ve çok hesaplı bir ürün ama benzerlerinin çok pahalıya satıldığını da görmüş olabilirsiniz.
Ucuz ev dekorasyonu yapmak için mutlaka kendi el beceriniz olması da şart değil. Böyle bir sehpa yapmak için yakınınızda bir marangoz ve demirci olması yeterli. Bunun mümkün olduğu bir mahallede yaşıyor olmak işinizi kolaylaştıracaktır. Artık ahşap parçalardan çok çeşitli kompozisyolar yapmak mümkün. Ahşabı bir tabla haline getirdikten sonra demirciye yaptıracağınız basit bir ayak salonunuz için oldukça şık ve orijinal olacaktır.
Eski mobilya merakı olanların varlığının yanı sıra onlardan kurtulmak isteyenler de çoktur. Ne kadar güzel olursa olsunlar büyük, hantal olan eski yeni ve görece küçük evlere sığmaması bu durumu anlaşılır kılıyor. Ancak pek çok eski mobilya yaratıcı biçimde yenilenerek evlerinize bambaşka bir hava katarken çok iyi bir ucuz ev dekorasyonu yöntemi olabilir.
Örneğin bu eski masanın tablası sadece cilalanmış ancak ayakları açık bir sarı renge boyanmış. Bu onu bir anlamda modernize de ediyor. Modern evlerde bile enteresan bir vurgu yaratabilir. Ucuz ev dekorasyonu yapmak için kendinizin ya da ailenizin eski eşyalarını bir gözden geçirip böyle cevherler bulmayı denemekte fayda var.
Türkiye tekstil açısından çok zengin bir ülke. Pazarlarda ya da şehirlerin belli noktalarında ucuz parça kumaşlar bulmak mümkün. Hem de envai çeşit. Uygun fiyata pek çok hazır yastık kılıfı da bulmak mümkün elbette ama eğer dikiş beceriniz, hatta makineniz varsa parça kumaşları tercih ederek daha geniş bir yelpazede seçim yapabilirsiniz. Sonra bu rengarenk kumaşları ucuz ev dekorasyonu yapmak için yastıklar haline getirip bu yastıkları birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilirsiniz.
Chouchette'in yaptığı bu yastık kompozisyonu sizin için ilham verici olabilir. Onlar kumaşlar üzerine geleneksel ahşap baskı tekniğini uyguluyorlar. Bu tip geleneksel yöntemler de kumaşlarınızı canlandırmak için birer fikir.
Kumaştan ve dikişten devam edelim. Ucuz ev dekorasyonu ilginç örtülerle de yapılabilir. Masa örtüleri, yatak örtüleri, hatta kanepelerin üzerine atılan dekoratif örtüler… İşte patchwork denen teknik kullanılarak yapılan bir örtü görüyorsunuz. Geleneksel patchworklere göre daha modern bir görünümü var, seçilen kumaşlar ve üçgen form seçimi bunu yaratıyor. Ucuz ev dekorasyonu yine bahsettiğimiz parça kumaşlarla mümkün oluyor. Elbette sadece örtü değil biraz önce bahsettiğimiz yastıkları da patchwork olarak dikmeniz mümkün.
Her keseye uygun bibloyu bulmak mümkün olduğu için ucuz ev dekorasyonu yapmak için de biblolarla süsleme uygun olabilir. Bibloların ucuz da olsa özenle seçilmesi, nasıl ve diğerleriyle nasıl bir etkileşimle yerleştirildikleri elbette önemli. Ancak o artık sizin kendi yaratıcılığınız ve estetik anlayışınız kalmış. Kendinize güvenemiyorsanız bol bol fikir alın, hem eş dost çevrenize danışın hem dergilerden internetten örneklere göz atın. Bolca fikir almak, bolca örnek görmek zihninizi açacak yaratıcılığınızı uyandıracaktır.
Ucuz ev dekorasyonu için belki de en pratik yöntemlerden biri mum kullanmak. Mumlar için de piyasda çok zengin seçenekler var. Çeşit çeşit mumu yine şehrin ucuz malzeme satan yerlerinden bulabilirsiniz. Farklı malzemelerden yapılmış mumlukları oldukça ucuza toptan alabileceğiniz tealight mumlarla kullanabilirsiniz. Örnekteki yatak odası ufacık bir mumla bile hoş bir atmosfere sahip olabilmiş. Ayrıca mumları kendinizin de yapması mümkün. Eğer bu işe merak salarsanız, farklı kalıplarla çeşit çeşit mumu evinize yerleştirebilir ve huzurlu bir ortamı kendi ellerinizle yaratabilirsiniz.
Odalara çeşitli esanslarla koku veren dekoratif malzemeler de piyasada oldukça ucuza bulanan bir malzeme. Kokularını da alacağınız esanslarla yenilemek mümkün. Ucuz ev dekorasyonu bu tip malzemeleri kullanma becerinize göre nitelik kazanabilir. Bu koku verici renkli malzemeleri koyduğunuz kaplar da ortama katılan değeri etkileyecektir. Hoş kaseler, sepetler, belki bakır bir kap ya da emaye bir çaydanlık bu koku verici malzemenin yuvası olabilir, evinizde son derece dekoratif bir köşe yaratmak için kullanılabilir. YEter ki içinizden gelsin. Renk çeşitliliği bol olan bu malzemeleri de mobilyalarınıza göre seçmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır.
Duvar boyasında çeşitlemelere gitmek de ucuz ev dekorasyonu fikirleri açısından dikkate değer. Eski apartmanların, okulların ve pek çok kamu binasının duvarlarının belli bir mesafeye kadar yağlı boyayla ve farklı bir renkte boyandığını hatırlarız, hala bazı örneklerine de rastlıyoruz. Bunun sebebi duvarın kirlenen alt kısımlarının daha kolay silinmesini ve temizlenmesini sağlamaktı. Şimdi boyaların nitelikleri değişti, zaten daha kolay temizlenir oldular ancak bu sefer de dekoratif amaçla bu tip boya uygulamaları tercih ediliyor.
Bu yatak odasında yatak başı gibi de algılanacak şekilde maviye boyanan duvar odanın çehresini tamamen değiştirmiş durumda. Bembeyaz odada mavi kullanımı size de bir daha evi boyattığınız zaman için fikir verici olabilir.
Bunlara ek olarak Evinizin havasını değiştirmek için 10 hesaplı dekor fikri başlıklı yazımızın da bu konuyu işlediğini hatırlatabiliriz.