Ucuz ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Evinizi dekore ederken ekonomik yöntemler kullanmak hem daha özel bir dekorasyon yapmanızı sağlar hem de bütçenizi korur. Dekorasyon içinde ucuz dekoratif objeler kullanabilir veya kendi ellerinizle yapacağınız renkli mumları tercih edebilirsiniz. Renkli mumları; hem dekoratif hem de ekonomik aksesuarlar oldukları için tercih edebilirsiniz. Satın alabileceğiniz mumları dilerseniz evde kendiniz yapabilirsiniz. Ucuz ev dekorasyonu için '' Kendin yap evde parafinsiz mum yapımı '' yazımızı inceleyebilir ve mumlarınızı dekorasyon renkleri ile uyumlu bir şekilde yapabilirsiniz. Mumlar dışında ucuz salon aksesuarları olarak tablolar ve heykelcikler kullanabilirsiniz. Büyük heykeller kullanmak isterseniz veya ucuz dekoratif objeleri zeminlerde sergilemek isterseniz dekoratif zeminler yapmanız gerekecektir. Kullanacağınız zemin döşeme malzemelerini seçerken basit ev dekorasyon örnekleri ile benzer uygulamalar yapabilirsiniz. Dekoratif zeminlere sahip olmak için profesyonel döşeme ustaları ile çalışabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. Ucuz ev dekorasyonu yapmak için örnekleri inceleyebilir veya hayal gücünüzden yararlanabilirsiniz.

Pek çoğumuz dekore edilmiş evleri incelerken bunların çok maliyetli işler olduğunu düşünürüz. Elbette evde yapılan tadilatın bir maliyeti var ama iş dekorasyona geldiğinde harcanan miktarı oldukça düşürmek mümkün. Biraz emek harcayıp, araştırma yaparak, eskileri kullanarak, el becerinizle dekoratif objeler üreterek ucuz ev dekorasyonu konusunda siz de uzman olabilirsiniz.

Aslında ucuz ev dekorasyonu demek pahalı dekorasyonların basit taklitleri demek değil. Hem hesapı hem özgün fikirler yaratmak o kadar da zor değil. Tüketime aşırı yöneltilen toplumun bireyleri kendi becerilerini ve etraflarındaki kaynakları fark etmez hale gelmiş. O yüzden basit objelerden yeni tasarımlar ortaya çıkaranlar, eski objeleri tekrar değerlendirenler enteresan bulunuyor ve maliyeti düşük olsa da pahalı tasarımlara imza atabiliyorlar. Oysa dikiş, ufak çapta tamirat, marangozluk gibi becerileri geliştiren kimseler, kendi evlerini çok sevimli tarzlarda döşeyebilirler. Bunun için çok para harcamaları da gerekmez, oldukça ucuz ev dekorasyonu yapmak mümkün olur.

Bu becerilere sahip olmanın yanında bahsettiğimiz tüketim kültürünün dayattıklarından da biraz sıyrılmak gerek. Herkesin kullanmaya heves ettiği markalar şişirildikçe ve insanlar ucuz ya da pahalı onlara yöneldikçe evler de birbirinin aynısı sıkıcı kutular haline geliyorlar. Ucuz ev dekorasyonu demek aynı zamanda bu kutularda nefes alacak delikler açmak anlamına gelebilir çünkü özgün olmaya daha açık bir tarz. Evinizi özel kılacak pahalı eşyalar ya da aksesuarlar almak belki hoşa gidebilir ancak kendi fikrinizle, özel ilginizle ve emeğinizle ürettiğiniz, hakikaten ucuz ev dekorasyonu diyebileceğimiz bir tarz daha insani olarak tarif edilebilir ve çok daha sıcak bir atmosfer de yaratabilir.

Bu yüzden ucuz ev dekorasyonu aslında sadece ekonomik olması yüzünden değil, sıcaklığı ve özgünlüğü sebebiyle de tercih edilebilir. Ayrıca evler de kazandığımız parayı olduğu gibi harcayacağımız alanlar olmamalı bir yandan, tüketim toplumu bizi buna ne kadar iterse itsin direnmekte fayda var.

Ucuz ev dekorasyonu pek çok ufak fikirle yapılabilir. Sizlere bunlardan bir seçki sunuyoruz ancak aslında en anlamlısı kendi malzemenizi ve dekorasyon fikirlerinizi bulmanız. Bu örnekler size ilham verir ve yeni fikirler kafanızda belirirse ne mutlu bize.