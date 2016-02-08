Mükemmel bir teras dekorasyonu nasıl yapılır ?

Evinizde bulunan bazı alanlar, diğer alanların aksine kendine has karakteristik dekorasyon yöntemlerine ve dekoratif araçlara sahiptir. Bu alanlarda kullanacağınız teknikler ve mobilyalar, diğer alanlardan oldukça farklıdır. Ayrıca bu alanlar, (bahçe, teras ve balkon gibi) dış etkilere de oldukça açıktır. İşte bu sebepten ötürü, görsel anlamda dekorasyonun yanı sıra, mobilyalarınızı korumanız da gerekir.
Herkes mükemmel bir teras dekorasyonunun hayalini kurar. Fakat çoğu zaman, bir hevesle yapılan dekorasyon kullanılamaz hale gelir. Bunun bir sebebi dekorasyonun işlevsiz olması iken bir sebebi de sürdürülemez olmasıdır. Peki ama hem işlevsel hem de sürdürülebilir bir teras dekorasyonu yapmak nasıl mümkündür ? İşte bugün sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi adım adım açıklamaya çalışacağız. Daha fazla teras örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, teras kategorisini ziyaret ederek, homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş teras örneklerini inceleyebilirler…
Teras dekorasyonlarında en önemli konulardan biri, terasınızın bulunduğu cephedir. Kuzeye bakan bir teras, özellikle havanın serin olduğu zamanlarda kullanım açısından zorluk yaşatacaktır. Diğer yandan, kuzeye bakan terasınız için açılır kapanır cam paravan yaptırabilirsiniz. Bu sayede, hem kuzeye bakan terasınızı her mevsim kullanma imkanına kavuşmuş olursunuz. Diğer yandan, teras dekorasyonunuza başlamadan önce, dekorasyonunuzun odaklanacağı bölgeyi belirleyin. Özellikle manzaraya sahip olan teraslarda bu nokta kritik bir önem taşımaktadır. Bu örnekten de kolayca anlayacağınız üzere, terasınızda geçirdiğiniz vakti daha da keyifli hale getirmek için manzaranızı doğru biçimde kullanmalısınız. Bunun için de, özellikle masanızı ve sandalyelerinizi terasınızın kenar kısmına koyarak manzaradan sağladığınız faydayı maksimum hale getirebilirsiniz. Diğer yandan, doğru yer tercihi adına, ahşap masanızın ve sandalyelerinizin yağıştan ve güneşten etkilenmediğine emin olmalısınız…
Şık bir dekorasyonun önşartı veya önşartları çoğu zaman çeşitlilik gösterir. Ayrıca bu önşartlar, dekorasyondan dekorasyona da değişmektedir. Fakat çoğu zaman değişmeyen önşartlardan biri, iyi malzeme kullanmaktır. Şık bir dekorasyona giden yol, çoğunlukla iyi malzeme kullanmakla mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, dekorasyon için ayırdığınız bütçenin malzemelerin kalitesi ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat, dekorasyona başlamadan önce malzeme araştırması yapmak, hem kaliteli hem de düşük maliyetli malzemeleri seçmenize yardımcı olabilir. Evinizin teras kısmı, özellikle dış etkilerle doğrudan doğruya etkileşim halinde olduğu için, bu alanda kullanacağınız dekoratif araçların materyalleri daha da kritik hale gelmektedir. Örneğin, terasınızda kullanacağınız masa ve sandalyelerin malzemesinin, güneşe ve hatta yağışa karşı dayanıklı olması gerekir. Aksi halde, kısa sürede çatlayan dış kaplama zamanla bu mobilyaların kullanılmaz hale gelmesine neden olacaktır. Diğer yandan, terasınızın zemin kaplamasında da kaliteli malzeme tercih etmelisiniz.
Evinizde bir alanı dekore ederken, dekorasyona başlamadan önce ilk olarak yapmanız gereken şey, ihtiyaçlarınızın listesini çıkarmaktır. Listeden kasıt fiziksel bir liste olabileceği gibi, kimi zaman da bu ihtiyaçları aklınızda belirleyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin, dekorasyona başlamadan önce ihtiyaç duyacağınız her şeyin ekli olduğu bir listeye sahip olmaya çalışın. Bu nokta oldukça kritik bir önem taşımaktadır. Zira, dekorasyon kolektif bir eylemdir. İhtiyaç duyduğunuz dekorasyon araçlarını, dekorasyon sürecine başlamadan önce temin ederek, bu süreçte ayrıca bu konuyla uğraşmanızın önüne geçmiş olursunuz. Diğer yandan, bazı dekoratif araçların ihtiyacı başka bir dekoratif araca bağlıdır. Bu açıdan, bu tarz dekoratif araçların ihtiyacını önceden tahmin etmeniz mümkün değildir. Tıpkı evinizin diğer alanlarında bulunan dekorasyonlarda olduğu gibi, teras dekorasyonunda da ihtiyaç duyacağınız dekorasyon araçlarını önceden belirlemeniz ve temin etmeniz, dekorasyon safhasında işinizi çok kolaylaştıracaktır. Teras dekorasyonlarında sık sık ihtiyaç duyulan dekoratif araçlar, zemin kaplaması ile ilgili araçlar, çitler ya da tırabzanlar, kimi zaman bir çatı ve çatının doğurduğu ihtiyaçlar şeklinde listelenebilir. Bu ihtiyaçlardan bağımsız olarak, terasında kullanacağınız mobilyaları da listelemeniz işinize yarayacaktır. Örneğin, terasınızda bulunan tarza göre değişen bir masa ve sandalyeler, belki bir şemsiye, kimi zaman bir çardak, dilerseniz bir salıncak… Tüm bu saydığımız mobilyaların oluşturduğu terası kafanızda canlandırın. Oldukça hoş bir görüntü değil mi ? :)
Teras dekorasyonunuzda, dilerseniz ekstra şeyler de kullanabilirsiniz. Sonuç olarak terasınız, normal yaşam alanınızdan bağımsız bir alandır. Bu yönü ile, zorunlu bir yaşamı alanı olma özelliği taşımaz. Sonuç olarak, kendinize ayırdığınız bu ekstra alanda, zevklerinize, kişiliğinize ya da ilgi alanlarınıza yönelik dekoratif araçlara da pekala yer verebilirsiniz. Hem ortama şık bir hava kattığı için hem de sahip olduğu işlevsel yönü ile, teras dekorasyonlarında sık sık tercih edilen dekoratif araçlardan biri, şöminelerdir. Bir şömine ile dilerseniz tavanı açılır kapanır olan terasınızın tavanını kapatarak oldukça hoş vakitler geçirebilirsiniz. Dilerseniz de, tıpkı bu örnekteki gibi barbekü maksatlı amacı ile kullanabilirsiniz. Fakat bir şömine ile barbekü birbirinden oldukça farklı dekoratif araçlardır. Bu sebepten ötürü, bu ikisinden birinde karar kılabilirsiniz. Dilerseniz de, teras dekorasyonunuza hoş bir salıncak ekleyebilirsiniz. Bu salıncak tavan asılabilir olabileceği gibi, tek parça halinde satılan salıncaklardan da olabilir. Bu sayede, şöminenizi yakıp, salıncağınızda kitap okuyarak oldukça hoş vakit geçirebilirsiniz. Teras dekorasyonu, zorunlu yaşam alanından soyut bir alan olduğu için, bu alanın kullanımı tamamı ile size aittir.
Doğal yaşamın insan psikolojisi üzerindeki etkisinden sık sık bahsediyoruz. Doğal hayata yakın olmanın psikolojinizin üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır. Bu açıdan, özellikle bahçe dekorasyonlarına değinmeye çalışıyoruz. Fakat kimi zaman bir bahçeye sahip olmak lüks olabiliyor… Yine de, bahçeye sahip olmadan doğal hayatla etkileşim içinde olmak pekala mümkün. Nasıl mı ? Çok basit, terasınız bu konuda size oldukça yardımcı olacak. Tek yapmanız gereken, terasınızın boyutuna uygun olarak çeşitli saksılar seçmek. Ardından, terasınızda yetiştirmek istediğiniz bitkilere uygun toprak satın almalısınız. Unutmayın, bir toprakta her türlü bitki yetişmez. Bu açıdan terasınızdaki saksılar için farklı türlerde topraklar satın alabilirsiniz. Bu denli bir toprak çeşitliliğini, yapı marketlerin bahçe reyonlarında kolayca bulabilirsiniz. Diğer yandan, terasınızda yetiştireceğiniz bitkiler size doğal yaşamı yakınlaştırmanın yanı sıra, teras dekorasyonunuza sağladığı katkı ile de oldukça önemli. Bu açıdan, terasınızda yetiştireceğiniz bitkileri seçerken teras dekorasyonunuzu da göz önünde bulundurun. Ayrıca, bulunduğunuz alanda hakim olan iklim koşullarını da aklınızda çıkarmayın. Yılın 8 ayı yağış alan bir alanda kaktüs yetiştirmeye çalışmak, yüksek ihtimalle hüsranla sonuçlanacaktır…
Teras dekorasyonları, özellikle yaz geceleri için oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyan dekorasyonlardır. Havanın yavaş yavaş ısınmaya başladığı aylarda, aileniz veya dostlarınızla bir akşam yemeği sonrası keyifli dakikalar geçirmeniz için terasınız eşsizdir. Fakat durum böyle olunca, özellikle de akşamları vakit geçirdiğiniz için, terasınızın doğru biçimde aydınlatılması şart. Peki ama teras dekorasyonlarında doğru bir ışıklandırmanın püf noktaları nelerdir ? Aslında bu çoğunlukla terasınızdaki dekorasyon tarzına ve sizin zevklerinize bağlıdır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, ne karanlık ne de çok aydınlık bir teras sizin için pek de hoş olmaz. Bu açıdan, ışık kuvvetini orta şiddette seçmeniz yerinde olacaktır. Diğer yandan, Beylikdüzü'nde bulunan Pergolato SRL imzalı bu teras dekorasyonu, ışıklandırma konusunda gölgelendirme tekniğine başvurmuş. Terasın üst kısmında bulunan alanda kullanılan bentler, ışığın ortamda dalga dalga yayılmasını sağlamış. Diğer yandan yapay ışık yerine mum tercihi, romantik bir akşam yemeği için mükemmel bir tercih.