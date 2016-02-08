Mükemmel bir teras dekorasyonu nasıl yapılır ?

Evinizde bulunan bazı alanlar, diğer alanların aksine kendine has karakteristik dekorasyon yöntemlerine ve dekoratif araçlara sahiptir. Bu alanlarda kullanacağınız teknikler ve mobilyalar, diğer alanlardan oldukça farklıdır. Ayrıca bu alanlar, (bahçe, teras ve balkon gibi) dış etkilere de oldukça açıktır. İşte bu sebepten ötürü, görsel anlamda dekorasyonun yanı sıra, mobilyalarınızı korumanız da gerekir.

Herkes mükemmel bir teras dekorasyonunun hayalini kurar. Fakat çoğu zaman, bir hevesle yapılan dekorasyon kullanılamaz hale gelir. Bunun bir sebebi dekorasyonun işlevsiz olması iken bir sebebi de sürdürülemez olmasıdır. Peki ama hem işlevsel hem de sürdürülebilir bir teras dekorasyonu yapmak nasıl mümkündür ? İşte bugün sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi adım adım açıklamaya çalışacağız. Daha fazla teras örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, teras kategorisini ziyaret ederek, homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş teras örneklerini inceleyebilirler…