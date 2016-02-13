Huzur garantili bir ev

Portekiz küçük bir ülke olsa da muazzam güzelliğe sahip manzaralarıyla ünlü. Douro Nehri' yamaçların arasında geniş zig zaglar çizerek ilerlerken Portekiz'in en güzel manzaralarından birini oluşturuyor.

Nehre yukarıdan baktığınız bu yer, doğa ile iç içe olmayı, kırsal bölgelere has huzurlu atmosferi ve tabi ki yörede imal edilen leziz şarapları sevenler için mükemmel bir sığınak. Douro Vadisi'ndeki Mesão Frio'da bulunan bu ev studio MDAS Architects adlı firma tarafından tasarlandı. Douro Vadisi yamaçlardan oluşan bir bölge. Yüzyıllar içinde biriken katmanlar ve kayaçlar bu bölgenin toprağını üzüm bağlarının yetişebilmesi için uygun hale getirmiş. Dolayısıyla da bu bölge adeta bir şarap üretim limanı gibi. Bu ev de ilk olarak turistik ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yenilendi ve genişletildi.

Proje çevrede bulunan diğer yapılarla ve doğal manzara ile bütünleşmesi çerçevesinde, sosyal çevreye entegre olabilecek nitelikte tasarlandı. Aşağıda yer alan fotoğraflarda dikkatlice incelendiğinde göze çarpan detaylar yapının hem yerel hem de Portekiz'in geleneksel mimarisini yücelttiği görülüyor ve insanı zamanın durduğu düşsel bir dünyaya yönlendiriyor.