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Huzur garantili bir ev

Gülen Duran Gülen Duran
Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Evler
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Portekiz küçük bir ülke olsa da muazzam güzelliğe sahip manzaralarıyla ünlü. Douro Nehri' yamaçların arasında geniş zig zaglar çizerek ilerlerken Portekiz'in en güzel manzaralarından birini oluşturuyor. 

Nehre yukarıdan baktığınız bu yer, doğa ile iç içe olmayı, kırsal bölgelere has huzurlu atmosferi ve tabi ki yörede imal edilen leziz şarapları sevenler için mükemmel bir sığınak. Douro Vadisi'ndeki Mesão Frio'da bulunan bu ev studio MDAS Architects adlı firma tarafından tasarlandı. Douro Vadisi yamaçlardan oluşan bir bölge. Yüzyıllar içinde biriken katmanlar ve kayaçlar bu bölgenin toprağını üzüm bağlarının yetişebilmesi için uygun hale getirmiş. Dolayısıyla da bu bölge adeta bir şarap üretim limanı gibi. Bu ev de ilk olarak turistik ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yenilendi ve genişletildi. 

Proje çevrede bulunan diğer yapılarla ve doğal manzara ile bütünleşmesi çerçevesinde, sosyal çevreye entegre olabilecek nitelikte tasarlandı. Aşağıda yer alan fotoğraflarda dikkatlice incelendiğinde göze çarpan detaylar yapının hem yerel hem de Portekiz'in geleneksel mimarisini yücelttiği görülüyor ve insanı zamanın durduğu düşsel bir dünyaya yönlendiriyor.

Geleneksel mimari

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Evler
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Yemek odası, oturma odası, mutfak, yatak odası, banyo ve küçük bir verandanın bulunduğu bu ev sadece yetmiş metre kare. Bu açıdan baktığımızda evin fonda görülen diğer geleneksel yapıdaki evlerle bir bütünlük oluşturduğunu görebiliyoruz.  Bu form ve basit materyaller, alışılagelmiş bir duvar, seramik kiremitler, lokal mimari ve geleneksel Portekiz mimarisi ile bütünleşiyor. Ahşap kapı ve pencereler, civarda bulunan diğer evler ile daha uyumlu bir görüntü çizmesi için mavi renge boyanmış. 

Ve manzara

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Evler
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

İyi bir lokasyon her türlü gayrimenkulün dönüştürülmesi için anahtar role sahiptir. Bunun yanı sıra böyle bir bölgede yaşamak, gündelik yaşam içinde doğaya temas etmeniz, temiz bir hava solumanız, bitkilerin kokusunu hissederken ruhunuzun dinlendiği ve bedeninizin canlandığı bir yaşam demek.

Evin iç bölümü: mutfak ve yemek yeme alanı

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler Mavi
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Bu evde dışarıda hissettiğiniz atmosfer içeriye de yansıtılıyor. Geniş bir cam kullanılarak dışarıdaki güzel manzaranın buradaki mutfak ve yemek alanında hissedilmesi sağlanıyor. Mavi rengin içeride de kullanılması, yeşil rengi barındıran karolar, ocak ve ahşap dokusunun öne çıktığı masa ve sandalyeler rustik stilin çerçevesinde bir dekorasyon yaklaşımını hissettiriyor. 

Mutfak

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Mutfak Mavi
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Mutfaktaki düzenleme aslında modern ve gelenekselin bir tür harmanlaması gibi. Tezgah kısmında kullanılan mermer zemin döşemesiyle zıtlık oluşturan ve mekanı zarifleştiren bilinçli bir tercih. Mutfakta kullanılan uzun masanın tablasında kullanılan ahşap zamanın izlerini gösteriyor. Farklı stillerden küçük detayları birleştiren harika bir mutfak tasarımı. 

Yatak odası

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Yatak Odası Mavi
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Şu an yatak odasının eşyaları olmadığı için bu mekanı tanımlarken renklere ve boyutlara odaklanabiliriz. Mavinin beyaz ile uyumu ve zemindeki pastel yeşil rengin mavi ile beyaz arasında yumuşak bir geçiş yaptığı görülüyor. Eğimli gelen tavan da yapının mimari bir özeliği olarak yatak odasına da bir karakter katıyor.

Banyo dekorasyonu

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Banyo
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Örnek fotoğrafta hol üzerinden banyo dekorasyonunu görüyoruz. Holün yeşil ve beyaz geometrik karo tasarımı banyodaki zemin karolarıyla renk açısından hoş bir uyum teşkil ediyor. Ayrıca banyoda kullanılan mermer malzeme dengeli dizilimiyle zeminde tatlı bir hareketlilik yaratmış.

Dilerseniz farklı bir ev örneği için Kırsalda bulabileceğiniz en şirin ev! adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.

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