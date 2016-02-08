Genel masraflarımı nasıl azaltabilirim ?

Yaşamak, her geçen gün daha masraflı bir hale geliyor… Fakat hayat koşulları bu oranda pahalanırken, gelirinizde aynı oranda bir artış aramak boşuna. Bu açıdan yapmanız gereken, masraflarınızı akılcı yöntemlerle azaltmak olacaktır. Peki ama hayatınızın her alanında her türlü farklı şeye ayırdığınız bütçenizi, bir anda daha temkinli kullanmak nasıl mümkün olabilir ?
Bu yazımızda, sizlerle kemer sıkma politikanız dahlinde evinizde uygulayabileceğiniz genel yöntemleri paylaşmaya çalışacağız. Fikir vermesi açısından genel dekorasyon örneklerini incelemek isterseniz, odalar kategorisini ziyaret edebilirsiniz.
Nüfusun her geçen gün artması, yerleşim alanının sınırlı olması doğal olarak emlak fiyatlarının ve kiraların oldukça yükselmesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca da, ortalama bir maaş ile büyük bir şehirde tek başına yaşamak, gelirin büyük bir kısmının kiraya ya da ev taksidine ayrılmasına neden olur. Yıllardır kirada oturduğunu eve ödediğiniz toplam kirayı hesapladığınızda, siz de oldukça şaşıracaksınız. İşte bu sebepten ötürü, masraflarınızı azaltmak adına kiraya ayırdığını miktarı kısmanız şart. Peki bu nasıl mümkün olabilir ? Dilerseniz, daha küçük bir eve taşınarak ödediğiniz kiranın daha makul bir seviyeye düşmesini sağlayabilirsiniz. Eskisi daha rahat olmasa da, daha düşük bir kiraya sahip olduğu için masraflarınızı epey azaltacaktır. Fakat, taşınma süreci de oldukça masraflı olduğu için bu yöntem toplamda pek bir şeyin değişmesini sağlamaz. Bütçenizden kiraya ayırdığınız dilimi küçültmek yolunda atabileceğiniz bir diğer adım ise, evinize bir ev arkadaşı almaktır. Uzun zamandır tek başınıza yaşıyorsanız, bir başka kişiye alışmak başlarda zor olacaktır. Fakat kiraya ve faturalara sağladığı katkıyı göz önünde tuttuğunuz zaman, bu yöntemin oldukça mantıklı olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz evinizdeki dekorasyona yönelik masrafları veya evinizin bakımına dair harcamaları da ev arkadaşınızla paylaşabilirsiniz…
Doğal afet, yangın ve kaza gibi durumlarda, ayrıca hırsızlık vb. hallerde uğradığınız zararı karşılamayı kendine misyon edinmiş olan ve karşılığında sizden düzenli olarak bir ücret talep eden sigorta firmaları, olası bir felaket senaryosunda son umut ışığınız olabilir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, kemer sıkma politikanıza uygun olduğu için ev sigortanızı iptal ettirmek pek de mantıklı bir karar olmayabilir. Peki ama bu denli yoğun masrafların içerisinde bir de sigorta için nasıl para ayarlayabilirsiniz ? Aslında cevap oldukça pratik ve kolay. Tek yapmanız gereken şey, eviniz, arabanız ve sahip olduğunuz diğer eşyalar için aynı sigorta şirketinden sigorta yaptırmak. Bu sayede, bu malları aynı demet içerisinde sigortalatmanız, ödediğiniz ücreti de oldukça makul bir hale getirecektir. Bu sayede hem hayati bir önem taşıyan eşya sigortalarınızı sürdürebilir hem de bu sigortaların ücretlerini daha makul bir hale getirebilir ve bu alana harcadığınız masrafı oldukça azaltabilirsiniz.
Bir dekorasyonda aksesuarların yeri ve önemi oldukça büyüktür. Çoğu zaman, son rötuşların sahip olduğu işlevi gören bu aksesuarlar, dekorasyonun yarım kalmış halini tamamlar. Bu açıdan bakıldığında, aksesuar işlevi gören dekoratif araçların ne denli önemli olduğu kolaylıkla fark edilebilir. Fakat, aksesuar açısından oldukça kalabalık olan bir dekorasyon, artık göz yormaya başlar. Bu sebepten ötürü, aksesuar ve detay kullanımı konusunda biraz dengeli olmanız gerekir. İşte bu sebepten ötürü, ara sıra artık eskimeye başlayan aksesuarlarınızı kaldırmak isteyebilirsiniz. Birinin çöpü bir başkasının hazinesidir. Bu mottodan yola çıkarak, hayatınızdaki masrafları azaltmak için ve kemer sıkma politikanıza uygun olarak, evinizde kullanmadığınız araç ve gereçleri satışa çıkarma yoluna gidebilirsiniz. Bu sayede, uzun zamandan beri kullanmadığınız ve artık kullanışlılığını yitirmiş olan araç gereçlerinizi evinizden arındırabilirsiniz. Diğer yandan, bu satıştan elde edeceğiniz gelir sayesinde de maddi durumunuzu biraz olsun rahatlatma imkanına sahip olabilirsiniz.
Eğer büyük bir şehirde ya da metropolde yaşıyorsanız ve işe araba ile gidip geliyorsanız, bu süreç kimi zaman sizin için kabusa dönüşebilir. Özellikle yoğun trafik, işe gidip gelirken size gerçekten zor anlar yaşatabilir. Diğer yandan, yakıt fiyatındaki artış da hayatınızdaki büyük masraflardan birinin ana sebeplerindendir. Yakıt fiyatlarının sürekli artması, araba bakım masrafları, sigorta, vergi vs. derken aslında arabanız için ayırdığınız masrafın yalnızca yakıttan ibaret olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Üstelik, kendi garajınız yok ise, otopark da ciddi bir problem olabilir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, arabanızı satmayı deneyerek hem hayatınızdaki büyük masrafların birinden kurtulabilir, hem de elinize kısa vadeli nakit geçmesini sağlayabilirsiniz. Peki arabanızı sattıktan sonra ulaşım için ne kullanabilirsiniz ? Eğer ulaşıma harcadığınız masrafı minimum tutmak istiyorsanız, toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Diğer yandan, dilerseniz de iş yerinizdeki arkadaşlarınızla anlaşarak, her gün içinizden birinin arabası ile işe gitmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede hem yakıt masrafını beşte bir oranında azaltır hem de haftanın dört günü trafikte araba kullanma derdinden kurtulursunuz. Bu açıdan bakınca, hem genel masrafları azaltması açısından hem de oldukça pratik olması açısından oldukça cazip bir yöntem olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Özellikle soğuk kış aylarında, ısınma masrafı astronomik boyutlara ulaşabilir. Bir yandan doğal gaz kullanımının artması, diğer yandan da doğal gazın fiyatının artması, ısınmayı oldukça masrafları bir hale getirebilir. Bu tarz yoğun masrafın genel sebepleri, dış cephe izolasyonunun yetince yapılmamış olması olabilir. Diğer yandan, evinizdeki ısınma sistemini dengeli olarak kullanmanız gerekir. Örneğin, sabah evden çıkmadan önce doğal gazı en düşük seviyeye getirerek, evinizin sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu yönde yapabileceğiniz pratik şeylerden biri de, evinizdeki odalardan birini kendiniz için asıl kullanım alanı olarak seçmek. Bu sayede, yalnızca bu alanın sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Diğer yandan, masrafları azaltmak adına diğer odaları ısıtmanız gereksiz olacaktır. Bu yönden, sürekli sıcak kalan oda, sizin için asıl yaşam alanı olacaktır. Masrafları kısmak istediğiniz bir dönemde, örneğin yatak odanızı kendinize yaşam alanı olarak düzenleyebilirsiniz. Eskimo Şömine imzalı bu dekorasyon örneğinde olduğu gibi, bir alanı daima sıcak tutarak ısınma masraflarınızı görece azaltabilirsiniz.
Hayatınızdaki masrafları azaltmak istiyorsanız, bütçenizin büyük kısmına sahip olan mutfak masrafları konusuna da göz atmalısınız. Çünkü belirttiğimiz üzere, özellikle büyük şehirlerde ve metropollerde gıda masrafları kimi zaman akıl almaz boyutlara ulaşabiliyor. Üstüne, niyetiniz organik besinleri tüketmek ise, gıda masrafına ayıracağınız miktar astronomik boyutlara ulaşabiliyor. Peki, gıda tüketimine ayrılan masrafları azaltmak adına ne gibi bir önlem alınabilir ? Eğer bu konuya ayırdığınız masrafları azalmak istiyorsanız, kendi sebzelerinizi ve meyvelerinizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Üstelik, kendi sebzelerinizi kendiniz yetiştirmek için bir bahçeye muhtaç da sayılmazsınız. Bir bahçede sebze ekimi ve dikiminin oldukça kolay olduğu pekala doğrudur. Fakat özellikle büyük şehirlerde, bahçesi olan bir eve sahip olmak kimi zaman bir lüks halini alabilir. Eğer bir bahçeniz yoksa, balkonunuza veya terasınıza koyacağınız saksılar sayesinde, domates, salatalık, biber, patlıcan, patates gibi sebzeleri yetiştirebilirsiniz. Eğer bahçeniz varsa, peyzaj düzenlemelerinden farklı olarak, tarım için toprağı ıslah etmeniz gerekir. Ekimden önce, toprağı havalandırmanız gerekmekte. Ara sıra gübre ekleyerek de verimi arttırabilirsiniz. Stella Apart Fethiye'ye ait olan bu peyzaj düzenlemesinde yetiştirilen güller, estetik açıdan oldukça hoş bir hava taşımakta. Ama niyetiniz masrafları azaltmak ise, bu güllerden görsel maksatla değil reçel yapmak için bile faydalanabilirsiniz. :)