Genel masraflarımı nasıl azaltabilirim ?

Nüfusun her geçen gün artması, yerleşim alanının sınırlı olması doğal olarak emlak fiyatlarının ve kiraların oldukça yükselmesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca da, ortalama bir maaş ile büyük bir şehirde tek başına yaşamak, gelirin büyük bir kısmının kiraya ya da ev taksidine ayrılmasına neden olur. Yıllardır kirada oturduğunu eve ödediğiniz toplam kirayı hesapladığınızda, siz de oldukça şaşıracaksınız. İşte bu sebepten ötürü, masraflarınızı azaltmak adına kiraya ayırdığını miktarı kısmanız şart. Peki bu nasıl mümkün olabilir ? Dilerseniz, daha küçük bir eve taşınarak ödediğiniz kiranın daha makul bir seviyeye düşmesini sağlayabilirsiniz. Eskisi daha rahat olmasa da, daha düşük bir kiraya sahip olduğu için masraflarınızı epey azaltacaktır. Fakat, taşınma süreci de oldukça masraflı olduğu için bu yöntem toplamda pek bir şeyin değişmesini sağlamaz. Bütçenizden kiraya ayırdığınız dilimi küçültmek yolunda atabileceğiniz bir diğer adım ise, evinize bir ev arkadaşı almaktır. Uzun zamandır tek başınıza yaşıyorsanız, bir başka kişiye alışmak başlarda zor olacaktır. Fakat kiraya ve faturalara sağladığı katkıyı göz önünde tuttuğunuz zaman, bu yöntemin oldukça mantıklı olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz evinizdeki dekorasyona yönelik masrafları veya evinizin bakımına dair harcamaları da ev arkadaşınızla paylaşabilirsiniz…