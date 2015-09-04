Mutfak rafları için hayatınızı kolaylaştıracak çözümler

Şayet küçük bir mutfağınız varsa örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu tam size göre. Ham ahşabın ve ve beyaz mutfak dolaplarının uyumu burada da göze çarpıyor. BYPİERREPETİT adlı Fransız firması İskandinav stilini uygulayarak Paris evlerinin küçük mutfaklarını işlevsel hale getirerek hem ferah hem de yalın bir alan yaratmış. Siyah derz kullanılarak oluşturulan beyaz duvar karoları mutfağın yalınlığını pekiştirmiş. Mutfak dekorasyonunda göze çarpan bir diğer detay ise pencere kenarındaki mutfak rafları. Bu rafların yarısı kapalı üzerine kapalı mutfak dolabı oturtularak, diğer yarısı ise mekanı yaşatacak aksesuarlarla doldurulmuş. Ufak bir yeşillik ve seramik vazo modelleri sizce de mekanı yaşanılır kılmamış mı? Bir de o rafların olmadığını düşünsenize!