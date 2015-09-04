Mutfak rafları için hayatınızı kolaylaştıracak çözümler

Geçmişten günümüze insanların en çok vakit geçirdikleri alanlardır mutfaklar. Özellikle günümüzde farklı dekorasyon seçenekleri ve alanların daha iyi organize edilmesi sebebiyle mutfaklar daha çok işlevi barındıran ve daha çok keyifli zaman geçirilen yerler oldu. Evinizde ya da işletmenizde mutfaklarınızın daha işlevsel daha sempatik hale geleceği ya da tarzınızı pekiştirebilecek raf sistemleri hayatınızı kolaylaştıracak önemli unsurlar. Bakalım sizin de mutfağınıza ve stilinize uygun seçenekler neler?
Şayet küçük bir mutfağınız varsa örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu tam size göre. Ham ahşabın ve ve beyaz mutfak dolaplarının uyumu burada da göze çarpıyor. BYPİERREPETİT adlı Fransız firması İskandinav stilini uygulayarak Paris evlerinin küçük mutfaklarını işlevsel hale getirerek hem ferah hem de yalın bir alan yaratmış. Siyah derz kullanılarak oluşturulan beyaz duvar karoları mutfağın yalınlığını pekiştirmiş. Mutfak dekorasyonunda göze çarpan bir diğer detay ise pencere kenarındaki mutfak rafları. Bu rafların yarısı kapalı üzerine kapalı mutfak dolabı oturtularak, diğer yarısı ise mekanı yaşatacak aksesuarlarla doldurulmuş. Ufak bir yeşillik ve seramik vazo modelleri sizce de mekanı yaşanılır kılmamış mı? Bir de o rafların olmadığını düşünsenize!
Mutfak dekorasyonunda raf kullanımı hem aksesuarlarımızı hem de mutfak gereçlerimizi depolamak için oldukça alternatifli kullanım alanları mevcut. Mutfak araç gereçlerinizi sadece duvara monte ettiğiniz raflara yada mutfak dolaplarına yerleştirmek zorunda değilsiniz. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda mutfak adasına ve mutfak masasına bitişik konumlandırılmış beyaza boyanmış metal raf çözümlemesi mutfaktaki alanın seperatörü haline gelerek mekanı biçimlendirmiş. Açık mutfağı olanlar için harika bir çözümleme yöntemi olan bu tasarım, salon ve mutfak arasındaki sınırı belirleyerek ortamı hareketlendirmiş. Bitkilerinizi ve içeceklerinizi de koyabileceğiniz bu açık raf çözümlemesi sizce de harika değil mi?
Hangimiz anneannelerimizin ve babaannelerimizin neşeli mutfaklarına geri dönmek istemez ki? Çocukluğumuzun reçelli ekmekleri bu mutfaklardan geçerek bizi eskiye götürür ve bazı detayları hatırlamamızı sağlar. Örnek fotoğraftaki mutfak rafları- günümüzdeki adıyla terekler- mutfak dekorasyonuna geri döndü. İlla ki hazır mutfak dolaplarını seçeceksiniz diye bir şey yok. Gördüğünüz tereklerle de eğlenceli tasarımlar ve hayalinizdeki mutfağı yaratabilirsiniz. Eğer isterseniz sadece mutfak gereçlerini değil, sevdiğiniz aksesuarlarınızı ya da oyuncak koleksiyonunuzdan bir seriyi buraya yerleştirebilirsiniz. Öyleyse eskinin huzurunu yakalama zamanı!
Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu mutfak rafları açısından zengin bir içerik sunuyor. Mutfak tasarımının genelinde siyah ve beyaz dengesi, mutfak raflarında kullanılan aksesuarlar ve mutfak sandalyeleriyle hareketlenmiş. Mutfak tasarımında uygulanan mutfak adasının alt kısmının büyük bir bölümü mutfak rafı haline getirilmiş, böylelikle içerisine dilediğiniz objeyi koymanıza olanak sağlanmış. Öyle ki tasarımda rafların üstüne vazodan tutun kitaba kadar geniş bir perpektifte aksesuar yerleştirilmiş. Mutfak adasının üzerinde kullanılan bir diğer raf sistemi ise tavana monte edilerek mutfak araç gereçlerinizin depolanması için alan sağlamış. Kendinizi sevdiğiniz bir restoranın mutfağında gibi hissedecek, yemek yapmayı daha da çok seveceksiniz!
Örnek fotoğraftaki mutfak tasarımı ahşabın ve siyah renginin müthiş birlikteliğini gözler önüne seriyor. Siyah seçilmiş granit tezgah, ankastre cihazlar ve bacasız davlumbaz ahşapla birlikte ilgi çekici bir kompozisyon görmemizi sağlıyor. Bu mutfak sadece bir mutfak değil, tasarımın tüm inceliklerini görebildiğiniz bir resim adeta. Kullanılan açık ve kapalı raf sistemleri boyut çeşitliliği açısından da devinimi sağlarken mekandaki geometrik planlamayı da görmemizi sağlıyor. Dilerseniz bu projenin detaylarını Göz alıcı dönüşüm : Gabriel Dairesi adlı yazımızdan okuyabilir ve dairenin diğer kısımlarını da inceleyebilirsiniz.
Örnek fotoğraf mutfak dekorasyonunun sadece küçük bir parçası, fakat bizlere mutfak dekorasyonundaki özgürlüğü anlatmaya yetiyor. Mutfaklar dilerseniz sadece yemek pişirme yeri olmaktan çıkabilir ve orada da bir salonda oturuyormuş gibi rahatça dinlenebilirsiniz. Mutfak tasarımında mutfakla salonu birbirine kaynaştıran bir pencere açılarak derinlik sağlanırken aynı zamanda ışığın daha iyi kullanılması sağlanmış. Tavana tutturulan metal raf uygulaması duvar karolarıyla da müthiş bir uyum içinde. Mutfak rafları gördüğünüz üzere hem bakliyatlarınızı saklayabileceğiniz bir alan hem de kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz bir kitaplık haline gelebiliyor. Dilerseniz bu rafları fazlalaştırabilir, güzel bir açık raf sistemi yaratabilirsiniz.
Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda iki kullanışlı raf uygulaması mutfaklarımızı tasarlamamız için güzel ipuçlarıyla dolu. Örneğin bu İskandinav stili mutfakta zemin,tavan ve duvar çözümlemeleri duvarın neredeyse tamamını kaplayan ahşap rafla zevkli bir uyum içinde. Bu ahşap raf yine ham ahşap ayaklarla sabitlenerek üzerindeki mutfak araç gereçlerini ve aksesuarları görmemizi sağlıyor. Bu geniş uygulama sayesinde tabaklarınızı ve tavalarınızı dolaplarda aramak zorunda kalmayacaksınız. Bir diğer önemli raf çözümlemesi bir kitaplık haline getirilen solda gördüğümüz tasarım. Bu tasarım dikey ve yatay çizgilerin birbirlerini karşılamasıyla mekandaki boşluk hissini bozmadan mutfakta bir kitaplığın uygulanmasını sağlamış. Dilerseniz siz de mutfağınızın bir kısmına bu kitaplığa benzer bir tasarım uygulayabilirsiniz.
Mutfak dolaplarının aksine mutfak rafları pratik ve kullanışlı olduğunda bizleri rahatlatabiliyor. Örnek tasarımdaki mutfak raf uygulaması mutfak tezgahının boyutu kadar geniş tutularak yatay bir kompozisyon oluşturulmuş. Mutfak dolaplarıyla aynı tür ahşaptan seçilmiş raflar metal ve ince ayaklarla duvara sabitlenerek uyumlu bir görünüm elde edilmiş. Buradaki tasarımın işimizi kolaylaştıran en önemli detayları ise aydınlatma elemanları. Her iki raf sisteminin altına yerleştirilmiş ledler hem raftaki malzemeleri görmemiz için hem de tezgahtaki yemeklerimiz için önemli bir uygulama. Kısacası mutfak rafları, tezgah ve aydınlatmanın bütünlüğü bu kadar şık olabilirdi, öyle değil mi?
Kırsal stile sahip mutfak dekorasyonlarında ilginç çözümler karşımıza çıkıyor. Mutfağınızda bu türden bir fırın ve ocak tercihiniz varsa yemek yapmaktan zevk aldığınız imajını yansıtır. Dolayısıyla da kuru gıdalarınız, baharatlarınız, tavalar ve diğer gereçleriniz kolaylıkla ulaşabileceğiniz yerlerde olmalı. Bu mutfakta da kırsal stilin çizgilerini vurgulayacak biçimde fayanslı duvarı ve davlumbazı saran bir alınlık görünümündeki raf dikkat çekiyor. Mutfak gereçleri ray askılarda sallanırken kavanozlarınız, kaplarınız, bol tarifli yemek kitaplarınız ve belki de yeni keşfettiğiniz tatları not ettiğiniz defteriniz için mükemmel bir raf sistemi çözümü bu. Yeni lezzetlere keyifli bir yolculuk için oldukça güzel bir dekorasyon.
Oldukça duru bir görünümü yansıtan bu modern mutfak dekorasyonunda iyi çözümlenmiş raf sistemleri dikkat çekiyor. Mutfağın dip duvarında alt dolapların stilini üst bölüme yansıtan cam kapaklı bir dolap görünüyor. İçindeki rafların da cam olması ve dolabın içine cam eşyaların konması böylesi büyük bir kütlenin mutfağı doldurması engellenmiş. Dolabın iki yanında boşluklar bırakılarak hem tezgah kullanımı için küçük alanlar yaratılmış hem de sürekli kullandığınız eşyalar ya da sevdiğiniz objelerinizi mutfakta sergileyebilmeniz için raf olanakları geliştirilmiş.