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Banyolarınızı süsleyecek aksesuar setleri

Murat Aksoy Murat Aksoy
BANYO AKSESUARLARI, DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON BanyoAksesuarlar
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Aksesuarlarla ilgili daha önceki yazılarımızda, aksesuar dünyasının ne kadar büyük bir dünya olduğundn bahsetmiştik. Dekorasyona konu olan alan banyo olduğunda da bu durumda bir değişiklik olmuyor. Birbirinden farklı tarz, materyal, renk ve büyüklükte yüzlerce ve binlerce aksesuar bulmak mümkün. Bu büyük denizde kaybolmamak için ilk yapılması gereken banyonun dekorasyon tarzına uymayan aksesuarları dışarıda bırakmaktır. Bunun seçenek yelpazesini daraltacağı doğrudur ama başka avantajları da yanında taşır. Düşündüğünüzün tersine bunu yapmak işinizi kolaylaştıracaktır, zira bu havuzdan kaybolmak yerine daha bilinçli tercihler yapmaya yöneleceksiniz. Sadece süsleme ya da dekorasyon amaçlı değil, ihtiyaçlar gereğince de bir aksesuar arıyorsanız, o zaman ne istedğinizi bildiğiniz için işiniz daha da kolay demektir. 

Banyolar her ne kadar içinde evin diğer bölümlerine oranla daha az zaman geçirilen bir alan olsa da, estetiğe önem verenlerdensek, bu mekanın dekorasyonunu  da göz ardı etmeyiz. Banyonun genel dekorasyonu konusu bugünkü yazımızın kapsamı dışında olduğundan bu yazımızda banyonun genel dekorasyonunun tamamlayıcı öğeleri olarak aksesuarlar konusu üzerine eğileceğiz. Her zaman olduğu gibi bu yazımızda da sizler için seçtğimiz on örnekle adı geçen konumuzu irdelemeye çalışacağız. Şimdi gelin aksesuarla ilgili fikir turumuza başlayalım.

Nostaljik banyo aksesuarları

BANYO TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ BanyoAksesuarlar
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

BANYO

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Son yıllarda artan nostalji modasına kapılanlar için ideal gözüken ve dört parçadan oluşan bu aksesuar seti açık renk, özellikle de beyaz rengin hakimiyetindeki, ayna konusunda cimri davranılmayan banyolar için ideal görünüyor. Bağımsız olarak da kullanılma imkanına sahip olmakla birlikte altındaki şık tepsisiyle daha ihtişamlı bir görüntü sunan bu set ülkemizde ve ‘Tarzdekor Nagihan Karakuş’ imzası taşıyor. Peki bu takımın gümüş olduğunu söylesek ne dersiniz?

Şıklık sembolü banyo aksesuarları

BANYO TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ BanyoAksesuarlar
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

BANYO

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Yine bir Tarzdekor Nagihan Karakuş tasarımıyla devam ediyoruz ancak bu kez daha farklı bir örnekle. 6 parçadan oluşan bu setin materyali polyester. Bir banyoda ihtiyacınız olan her şey için bir parça ihtiva etmesiyle estetiğin yanında pratik kaygılarınızı da karşılar nitelikte. Mor rengin peşinden sürüklenenler için dayanılmaz bir set.

Modern banyo aksesuar setleri

BANYO AKSESUARLARI, DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON BanyoAksesuarlar
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON

BANYO AKSESUARLARI

DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON

Duştaş tarafından ülkemizde tasarlanan bu banyo aksesuar setleri metalik unsurları ve fildişi beyazı renkleriyle sade, modern ve minimalist tarzları sevenlerizle buluşturmak üzere tasarlanmış. Buzlu camdan oluşan parçalarından yanında dalga izlenimi veren motifiyle ayna da insanın içini ferahlatıyor. Açık renk fayans hakimiyetindeki banyoları için birebir olduğunu düşünüyoruz.

Banyo aksesuarında Portekiz esintileri

Showroom Sanimaia Foz, Sanimaia, Lda Sanimaia, Lda BanyoAksesuarlar
Sanimaia, Lda

Sanimaia, Lda
Sanimaia, Lda
Sanimaia, Lda

Portekiz’in sadece Futbol, Fado ve Fiesta ay da en fazla şaraptan ibaret olduğunu sananlar yanılıyor, fotoğrafta görüldüğü gibi Portekizliler tıpkı diğer Güney Avrupa ülkeleri gibi dekorasyon konusunda da iddialılar. Turkuaza yakın tonlar taşıyan bu set beyazın sadeliği ve huzur vericiliğiyle de buluşunca banyolar için ideal bir set ortaya çıkmış, zira hepimiz için banyo deyince kafamızda rahatlık ve huzur canlanır. Farklı kültürlerden farklı tarzları denemekte her zaman yarar vardır.

Klasikçiler için banyo aksesuarları

KOHLER , Gama Elite Gama Elite BanyoAksesuarlar
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

Her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da klasik tutkunlarını es geçmiyoruz ancak bu seferki örnek modelimiz oldukça farklı bir coğrafyadan geliyor: Meksika! Dekorasyonda klasikten vazgeçemeyenlerin aklını başından alacak bu armatürler, gösteriş ve ihtişam ihtiva etmek için hacimce büyük olmaya gerek olmadığının adeta bir delili gibi.

Altın zerafetiyle klasik banyolar

LUKSUSOWY APARTAMENT NAD MORZEM, livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska BanyoAksesuarlar
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

Sizi birbirinden apayrı kültürlere sahip diyarlarda dolaştırmaya devam ediyoruz, bu seferki durağımız ise Polonya ve yine klasik bir modelle sizi tanıştırıyoruz. Altın rengi ve üzerinde yaprak ve dal işlemeleri bulunan bu enteresan model sıradışı bir seçenek sunuyor. Klasik kalıp farklılıktan da kaçınmayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

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Brezilya’dan şık banyo aksesuarları

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura BanyoAksesuarlar
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

Bir süsleme unsuru olarak çiçekten vazgeçemeyenler için banyolar da bir istisna oluşturmuyor. Yazının buraya kadarki kısmından Latin kökenli tasarımcıların banyo aksesuarları konusunda ne kadar ileri adımlar attıklarını farketmişsinizdir. Siz de banyonuzu çiçeklerle bezeyip güzelleştirmek istiyorsanız Brezilya’dan seçtiğimiz bu seramik model size ilham verebilir, banyonuzdan çiçeklerin verceği estetik, güzellik ve ferahlığı esirgemeyin.

Metalik banyo aksesuarları

Thomas Crapper Sponge Basket UKAA | UK Architectural Antiques BanyoAksesuarlar
UKAA | UK Architectural Antiques

Thomas Crapper Sponge Basket

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Britanya’dan seçtiğimiz bu örneğimiz, bir süngerlik. Metalik gövdesiyle aynı materyalden objelerin bulunduğu bir banyodan bir zerafet timsali olarak arz-ı endam edecek olan bu model, dekorasyonda en küçük ayrıntıyı bile atlamayan ve klasiğe de gönül vermişler için hoş bir alternatif sunuyor.  Hem yuvarlak hem köşeli hatları barındıran sıradışı bir örnek.

Banyo aksesuarında Rusya’dan iddialı modeller

homify BanyoAksesuarlar
homify

homify
homify
homify

Hemen her yazımızda olduğu gibi yine Rusya’ya uğruyoruz. İddialı olduğu kadar muzip de görünen bu sabunluk banyo aksesuarlarında eklektik tarzın bir örneği. Fotoğrafta da görüleceği üzere yalnızca sabunluk olarak değil çok amaçlı hizmet görebilecek olan parçamız farklılık ve entersanlık arayanlara hitap ediyor.

Banyolarda küçük ama işlevsel ve estetik çözümler

Ermine Chrome Towel Rail UKAA | UK Architectural Antiques BanyoAksesuarlar
UKAA | UK Architectural Antiques

Ermine Chrome Towel Rail

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Bu yazımızdaki son durağımız yine Britanya oluyor. Çok sayıda havlu taşıma kapasitesine sahip ama işlevsellikten çok, hoş ve şık estetik çizgisiyle dikkati çeken bu havlu askısı metal malzemesiyle birden fazla tarzla uyumlandırılabilme özelliğini de içerisinde barındırıyor. Yanındaki ahşap tabure de yalnızca dekoratif süslemelere zemin hazırlama değil aynı yamanda fotoğrafın sol tarafında görüleceği üzere küvetlerde oturmak için sandalye işlevi görme özelliğine de sahip.

Birçok farklı coğrafyayı dolaştığımız bu yazımızla genelde banyo özelde de banyo aksesuarları konusuna bir giriş yapmış olduk.

Genel olarak dekorasyon konusuna ilgi duyuyorsanız ve bu yazı hoşunuza gittiyse, yine daha önce sitemizde yayınlanan ‘Dekorasyona değer katan ev aksesuarları’ başlığını taşıyan yazımıza da göz atabilirsiniz.

Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri
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