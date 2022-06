​DIY: Geri dönüşümlü öğelerle dekorasyon fikirleri

DIY, dekorasyon kategorisindeki bilinen adıyla Do İt Yourself anlam itibariyle 'kendin yap' manasına gelir. Her ne kadar günümüzde bir trend haline gelse de öteden beri pek çok kültürde karşılığı olan ve başlangıcı uzun yıllara dayanan bir akımdır. Bizim ülkemizde başta evlerimizde kendi ördüğümüz giysilerden tutun da evde yaptığımız onarma işlemlerine dek tüm bu üretim faaliyetleri kapsayan ve dolayısıyla hiç de yabancısı olmadığımız bir dekorasyon türü. Günümüzde hazır tüketim ürünlerini almak çoğu zaman daha kolay ve zahmetsiz olsa da hem cüzdanımızı zorlar hem de tüket/at gibi çabucak sıkılıp yenisini alma gibi alışkanlıklara sebep olduğundan pek de yararlı değildir. Doğadaki kaynakların israf edilmesi açısından değerlendirdiğimizde ise geri dönüşümün önemini daha da iyi kavrarız. Batıda da bir hayli yaygın olan kendin yap projeleri hem maliyet bakımından daha ucuz olması hem oturmuş bir sistemin dışında bir şeyler üretebilmenin, dolayısıyla büyük markaların hakimiyetinin kırılmasını sağlamak açısından oldukça ilgi çeken bir trend. Kendin yap projelerini hayata geçirenler kendi kurdukları küçük pazarlarda yahut internet üzerinden örgütlenerek kendi ürettikleri ürünleri çok makul fiyatlara satabiliyorlar. Yine aynı şekilde internet üzerinden kendi ürettikleri nesnelerin imal edilme aşamasını anlatarak diğer insanlara da üretim yolunu göstermiş oluyorlar. Herhangi bir çıkar gözetmeden üstelik sosyal ağlar sayesinde belli bir dayanışma amacı güderek böylesi bir trend oluşturmak hem yaratıcılığımızı tetiklemek hem de bir şeyler üretiyor olabilmenin hazzını yaşamak bakımından bir hayli anlamlı. Son yıllarda ülkemizde televizyon programları aracılığıyla da ivme kazanan kendin yap projeleri daha önce denemediyseniz hiç de zor değil öncelikle neye ihtiyacınız olduğunu ve ne yapmak istediğinizi tespit ettikten sonra yalnızca internette dahi o konuyla ilgili yüzlerce doküman yahut anlatımlı video bulabilmeniz mümkün. Bugünkü yazımızda ise büyük mobilyalar yerine daha çok ev süslemesi olarak adlandırabileceğimiz bazı dekoratif objeleri derledik. Bu yazıdan ilham almanız umuduyla bazı başlıkları yakından inceleyelim.