​DIY: Geri dönüşümlü öğelerle dekorasyon fikirleri

DIY, dekorasyon kategorisindeki bilinen adıyla Do İt Yourself anlam itibariyle 'kendin yap' manasına gelir. Her ne kadar günümüzde bir trend haline gelse de öteden beri pek çok kültürde karşılığı olan ve başlangıcı uzun yıllara dayanan bir akımdır. Bizim ülkemizde başta evlerimizde kendi ördüğümüz giysilerden tutun da evde yaptığımız onarma işlemlerine dek tüm bu üretim faaliyetleri kapsayan ve dolayısıyla hiç de yabancısı olmadığımız bir dekorasyon türü. Günümüzde hazır tüketim ürünlerini almak çoğu zaman daha kolay ve zahmetsiz olsa da hem cüzdanımızı zorlar hem de tüket/at gibi çabucak sıkılıp yenisini alma gibi alışkanlıklara sebep olduğundan pek de yararlı değildir. Doğadaki kaynakların israf edilmesi açısından değerlendirdiğimizde ise geri dönüşümün önemini daha da iyi kavrarız. Batıda da bir hayli yaygın olan kendin yap projeleri hem maliyet bakımından daha ucuz olması hem oturmuş bir sistemin dışında bir şeyler üretebilmenin, dolayısıyla büyük markaların hakimiyetinin kırılmasını sağlamak açısından oldukça ilgi çeken bir trend. Kendin yap projelerini hayata geçirenler kendi kurdukları küçük pazarlarda yahut internet üzerinden örgütlenerek kendi ürettikleri ürünleri çok makul fiyatlara satabiliyorlar. Yine aynı şekilde internet üzerinden kendi ürettikleri nesnelerin imal edilme aşamasını anlatarak diğer insanlara da üretim yolunu göstermiş oluyorlar. Herhangi bir çıkar gözetmeden üstelik sosyal ağlar sayesinde belli bir dayanışma amacı güderek böylesi bir trend oluşturmak hem yaratıcılığımızı tetiklemek hem de bir şeyler üretiyor olabilmenin hazzını yaşamak bakımından bir hayli anlamlı. Son yıllarda ülkemizde televizyon programları aracılığıyla da ivme kazanan kendin yap projeleri daha önce denemediyseniz hiç de zor değil öncelikle neye ihtiyacınız olduğunu ve ne yapmak istediğinizi tespit ettikten sonra yalnızca internette dahi o konuyla ilgili yüzlerce doküman yahut anlatımlı video bulabilmeniz mümkün. Bugünkü yazımızda ise büyük mobilyalar yerine daha çok ev süslemesi olarak adlandırabileceğimiz bazı dekoratif objeleri derledik. Bu yazıdan ilham almanız umuduyla bazı başlıkları yakından inceleyelim.
Bir evin en önemli ihtiyaçlarından lambalar genellikle evin her bir bölümünde kullanılan hatta duruma göre aynı odada birden fazla ihtiyaç duyulabilen eşyalardan biridir. Bunun sebebi öncelikle ışık ihtiyacı olup yanı sıra lambaların etkili bir ev aksesuarı olmasından kaynaklanır. Bilhassa oturma odası gibi alanlarda büyük avizeler dekorasyona fark edilir bir şıklık katar. Ancak günümüzde uygun fiyatlı bir avize bulmak pek mümkün değil. Kendin yap projelerinde amaç her ne kadar kendi ürettiğiniz eşyaları kullanma mutluluğunu yaşamak olsa da cebinizi rahatlatması da önemli bir avantaj. Dolayısıyla kendi lambanızı kendiniz yapmanız eğlenceli bir aktivite olduğu kadar ekonomik açıdan da sizi rahatlatabilir. Ev yapımı lambanın elektrik tesisatını hallettikten sonra çerçevesini, süslemesini yapmak tamamen yaratıcılığınıza kalıyor. Karton kutulardan metal tellere, hatta teneke kutulara dek sayısız araç gereç kullanabilirsiniz. Belli bir iskelet oluşturduktan sonra süslemesi de yine hayal gücünüze kalıyor. Dilerseniz renkli ipler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Yahut farklı bir materyal kullanacaksanız onu dilediğiniz gibi şekillendirerek sonrasında boyayabilir yahut bazı çıkartmalar yapıştırabilirsiniz. Avize dışında çalışma lambası yahut bahçe için kullanabileceğiniz bir lamba yapmanız dahi mümkün. Yeter ki hayal gücünüzü sınırlamayın.
Fotoğraftaki ürün Fridafinn tasarımıdır.
Havalar ısınınca açık alanlarda doğanın ve yeşilliğin keyfini doyasıya yaşamaktan hepimiz hoşlanırız. Ne yazık ki büyük şehirlerde geniş bahçelerimiz genellikle olmaz. Daha çok evimizde, odamızda, balkonumuzda bitkilerimiz olur. Dolayısıyla evde çiçek yetiştirmek istiyorsak muhakkak bir saksıya ihtiyacımız olacaktır. Bilhassa rengarenk çiçekleri süsleyecek saksıların klasik modeller yerine özgün ürünlerden oluşması şüphesiz o bitkiyi de olduğundan daha estetik gösterecektir. Yani çiçeklerinizin boyutuna uygun ve rahat bir şekilde kök salmalarına imkan sağlayan hazır saksılar temin edebilmek çok kolay da olsa çoğu zaman bu ürünler birbirinin aynısı olur ve evinize renk katmazlar. Bununla birlikte dairenizi olduğundan daha güzel ve canlı gösteren dekoratif bir saksı imal etmek hiç zor değil. Bunun için de çiçeğinizin boyutuna uygun saksıya benzeyen herhangi bir eşyayı kullanarak ve onu biraz süsleyerek son derece yaratıcı bir saksı elde edebilirsiniz. Ev yapımı saksı projeleri içinde en pratik malzemelerden birisi konserve kutularıdır, ebat olarak da saksıya yakın boyuttadır. Yahut sepetler özellikle balkon gibi alanlarda gayet kullanışlıdır. Günümüzde yumurta kutularından çizmelere dek aklınıza gelmeyecek sayısız malzeme saksı yapımında kullanılmaktadır. Aynı şekilde bez çantalar da son yıllarda epey trend olan bir ürün olup evde imal etmeniz çok kolaydır. Sıfırdan saksı yapmak istemiyorsanız dahi var olan eski saksınızı boyayarak yahut kumaşla kaplayarak yepyeni görünümlü bir saksıya kavuşabilirsiniz.
Kendin yap projeleri içerisinde en yaratıcı olacağınız alanlardan birisi de duvar dekorudur. Çünkü duvar tasarımı üzerine sayısız seçenek vardır. Örneğin duvarınızın bir bölümünü kumaşla kaplamak oldukça yaratıcı ve özgün bir fikir olup uygulaması da gayet pratiktir. Üstelik kumaşla kaplanmış bir duvara her evde rastlamayacağınız için son derece yaratıcı bir fikirdir. Kumaş dışında el yapımı çeşitli dekoratif aksesuarlar yine duvar dizaynında kullanabileceğiniz seçeneklerden biridir. Örneğin kendi çektiğiniz yahut el yeteneğiniz varsa çizim yaptığınız resimlere çeşitli çerçeveler yapabilir, böylece tamamen sizi ve yeteneklerinizi yansıtan bir dekor elde edebilirsiniz. Duvar dekoru olarak yapabileceğiniz bir diğer proje ise raf eklemektir. Herhangi bir ahşabı biraz zımparalayıp cilaladıktan sonra duvara monte edebilir hem ihtiyacınızı giderir dilerseniz de çeşitli fotoğraflarla süsleyebilirsiniz. Duvarların estetiğini arttırmak için bir diğer yöntem duvar kağıdı yerine duvara bir şekil çizmek olabilir. Bunun için de kafanızda belli bir şekil oluşturduktan örneğin renkli bantlar satın alarak istediğiniz figürü meydana getirebilirsiniz.
Ev dekorasyonunda en çok kullanılan aksesuarlardan biri olan mumları biraz renklendirmeye ne dersiniz? Bunun için kendi yapacağımız bir mumluğa ihtiyacımız var. Öncelikle kendin yap projelerinde kendinizi sınırlamamanızı, mümkün mertebe yaratıcılığınızı kullanarak yeni fikirler üretmenizi öneriyoruz. Burada yazdığımız fikirler ise çoğunlukla daha önceden uygulanmış projeler olup size ilham vermesi amaçlı yazılmaktadır. Mumluk yapmak için bir sürü fikir bir sürü malzeme kullanılabilir. Yeter ki hayal gücünüzü çalıştırarak kendinizden de bir şeyler katabilin. Mumluk yaparken en sık kullanılan yöntem uygun bir bardak seçtikten sonra iç kısmını tutkallayarak kimin zaman resimlerle kimi zaman da desenli kumaşla süslemektir.
Yine sayısız malzeme kullanabileceğimiz ve her türlü yaratıcı fikre açık aksesuarlardan biri olan kitaplıklar kendin yap projelerinde üst sıralarda yer alır. Büyük bir kitaplık inşa etmek elbette masraflı ve de zahmetli bir işlemdir. Sizi de zorlayabilir. Ancak küçük ve pratik bir kitaplık evde yapmak için gayet idealdir. Bunun için ince ahşaptan yapılmış kutular alarak onları boyayabilir. Üst üste yahut yan yana dizerek kitaplık haline getirebilirsiniz.
Her evde bulunan özellikle koltukların vazgeçilmez öğelerinden biri olan yastıklar da kendin yap listemizde yerini almış durumda. Yastık yapımı için mutlaka sıfırdan bir yastık üretmenize de gerek yok. Kılıfı eskimiş bir yastığa yeniden bir kumaşla kaplayarak da yeni bir yastık elde edebilirsiniz. Ancak bunun için ekstra kumaş satın almayın. Onun yerine artık kullanmadığınız ve canlılığını yitirmemiş giysilerinizi kesip biçerek yastık kılıfı yapabilirsiniz.
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