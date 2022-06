Merdiven altı boşlukları nasıl değerlendirebilirim ?

Verimlilik ve fonksiyonellik hayatımızı kolaylaştıran ve harcadığımız enerjinin boşa gitmesini önler. Bu nedenle yapacağımız her işte verimlilik ve fonksiyonellik aramalıyız. Her işte olduğu gibi evimizi düzenlerken veya her hangi bir odayı dekore ederken hem yer darlığı sorununu ortadan kaldırıp konforlu ve rahat bir dekorasyon yapmak, hem de dekore edilecek alanın dışarıdan daha kalabalık görünmesini önlemek için fonksiyonel bir şekilde dekore etmek gereklidir. Fonksiyonel ve verimli bir şekilde dekorasyon yapabilmek için çalışacağınız alanın en iyi şekilde planlamalı, dekorasyon içerisinde kullanılacak mobilyaları fonksiyonel özellikli seçmek, evimizde bulunan ölü alanlar olarak adlandırdığımız, kullanılmayan alanları dekorasyona kazandırarak bir dekorasyon planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Evimizde bulunan köşe noktalar, kolon çıkıntıları, oval duvarlar ve merdiven altları genellikle kullanılamayan, boş olarak kalan alanlardır. Kullanılmadıkları için dekorasyon içerisinde boş durdukları için kötü göründükleri gibi dekorasyonun görselliğini de gölgeler. Bu nedenle bir dekorasyon planı hazırlarken mutlaka bu alanları dekorasyon planı içerisinde değerlendirip, bu alanları fonksiyonel olarak kullanabileceğimiz mobilyalar tasarlayarak dekorasyonumuzu kullanılabilir hale getirmeliyiz. Özellikle merdiven altı gibi kullanılmayan ama geniş olan, birçok dekorasyon uygulaması yapabileceğiniz, istediğiniz oda tarzında dekore ederek kullanabileceğiniz alanları dekorasyon içerisine katmalı ve dekorasyon güzelliğini artırmalısınız. Peki merdiven altı alanları nasıl değerlendirmeli, dekore ederken nelere dikkat etmeli, genel dekorasyon içerisine nasıl dahil etmeli ve evimizde bulunan merdiven altını nasıl fonksiyonel hale getirmeliyiz ?

Merdivenler genellikle düz bir şekilde üst kata çıkan ulaşım alanları olduğu için merdiven altları geniş alanlar olarak kullanılabilir hale gelir. Eğer merdiven döner bir merdiven ise merdiven altı alanları çok dikkatli bir şekilde düzenlemeli, bu alanları da dekorasyon içerisinde görsel bir hale getirmeliyiz. Öncelikle düz merdiven sahibi iseniz merdiven altını nasıl kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Merdiven altını; bir dinlenme alanı, bir oyun alanı, bir hobi alanı, bir müzik dinleme alanı, bir sinema alanı, bir depolama alanı, bir giyinme odası, bir banyo gibi aklınıza gelebilecek her türlü amaç için kullanılacak bir alan haline getirebilirsiniz. Bu kullanım alanları için merdiven altında bir insanın oturabileceği yüksekliğe kadar mesafeyi ölçerek bu alan uzunluğuna özel bir kanepe veya koltuk tedarik etmeli ve önüne bir sehpa koyarak dinlenme alanı haline getirebilirsiniz. Eğer bir oyun alanı olarak düzenlemek isterseniz merdiven altında bir sınır belirleyerek oyun sınır alanları olarak kullanılan elyaflardan satın alarak bu alanları sınırlamalı ve içerisine oyunlar ile ilgili ekipmanları koyarak bir oyun alanı kullanabilirsiniz. Müzik dinleme alanı olarak kullanacak odanız yoksa merdiven altını ses geçirmeyen camlar ile çevreleyip bir müzik dinleme alanı haline getirerek müzik ekipmanlarınızı yerleştirebilir ve yüksek sesle müzik dinleme keyfini yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde bir sinema odası yaparak film izleme keyfi yaşayabilmek için sinema sistemleri ile birlikte koltuk takımını kapsayacak şekilde ses geçirmeyen ve siyah film ile kaplanmış cam ile çevreleyerek bir sinema odası oluşturabilirsiniz. Merdiven altını bir giyinme odası olarak da dekore edebilirsiniz. Merdiven altında kalan alanları elbiselerinizi muhafaza ettiğiniz depo alanı olacak şekilde uygun dolaplar yerleştirerek ger kalan alanı ahşap duvarlar ile çevrelediğinizde yatak odanızı daraltmayan ve ihtiyaç duyduğunuz giyinme odasına kavuşmuş olursunuz. Merdiven altlarını çocuklarınız için bir oyun bahçesi haline getirebilirsiniz. Tabanı yumuşak zemin kaplama ile kaplayarak içine çocuk oyuncaklarını doldurduğunuzda çocuğunuzun güvenle oyun oynayacağı, güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği bir oyun alanı oluşturmuş ve yer işgal etmeden merdiven altını kullanmış olursunuz. Benzer bir şekilde evinizin içinde bir kış bahçesi oluşturmak istediğiniz de her hangi bir oda da yer işgal etmeden merdiven altlarını kullanabilirsiniz. Merdiven altını doğal taşlar ile kaplayarak içerisine saksı, vazo veya doğal toprak ekleyerek bitkiler ekebilir ve kış bahçesi oluşturabilirsiniz. İstediğiniz takdirde kış bahçesi önüne bir cam koyarak çocuklarınızın bu alan ulaşmasını engelleyebilir ve zarif bir bahçe alanı oluşturmuş olursunuz. Saydığımız kullanım amaçlarının dışında uygulayabileceğiniz bir çok kullanım alanı vardır. Merdiven altlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabileceğiniz alanlar oluşturmak için bir çok noktaya dikkat etmelisiniz. Yapacağınız dekorasyonu daha zarif bir halde dekore etmek için homify merdiven altı dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret ederek evinizin ve merdiveninizin yapısına uygun olan merdiven altı dekorasyonunu uygulayabilir ve evin genel dekorasyonunun estetiğini daha fazla artırabilirsiniz.