Şaşırtıcı güzellikte basit bir ev

Homify; bu gün sizleri El Encuentro'da bulunan, Claria Stüdyo Mimarlık ofisinin uzman mimarları tarafından yapılan bir çalışma ile basit bir görünüme sahip ancak zarif ve estetik derinliğine sahip bir eve götürüyor. 2010 yılında yapılan bu çalışma sonucunda, canlı, dinamik, enerji dolu, yeşil içinde basit bir görünüşe sahip bu ev inşaat kalitesi, proje ve tasarımın üst düzey olması ile etkileyici, hayran bırakan bir ev haline getirilmiş. Martin G. Claria tarafından oluşturulan bir mimar grubunun üzerinde çalıştığı bu proje son derece basit ama son derece şık ve estetik dolu bir ev oluşması sağlanarak müşterilerinin beğenisini kazanmış.
Fantastik derece de güzel ve basit olan bu; çok ferah ve güzel bir mahallede yer alıyor. Batıya bakan cephesi ile güneşi doğrudan alan, toplamda 914 metre kare üzerine korulu ve istediğiniz her şeyi içinde barındıran bir ev. Roma mimarisinden ilham alınarak tasarlanan geniş ve modern hacimleri, geniş zeminleri, iç bölümleri ve kullanılabilir alanları ile istediğiniz her amacı gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.İki bölümden oluşan ve ana girişi ortadan olan bu ev bir han gibi tasarlanmış. Ön kısımda geniş bir çim alanı ve canlı yeşil bir ağaç ile doğal bir cephe görünümü verilmiş dış cepheye sahip.
Evin ana girişi büyük beton basamaklar şeklinde yapılmış, ön bahçe de beton bir yürüyüş yolu oluşturulmuş. Yeşil alan içinde ana girişe ulaşmak için bu basamaklarda yürürken baharı içinizde hissediyorsunuz. Evin girişi iç bölümde iki cam duvarın arasında yeşil bir ahşap kapı ile sağlanmış. İç giriş heybetli bir görselliğe kavuşturularak içeri girenlerde bir şaşkınlık oluşması ve heybetli görünüme hayranlık uyanması istenmiş. Dış giriş sarı renk ile renklendirilmiş, kapı doğal yeşil renk ile renklendirilerek doğallık ön planda tutulmuş.
Ev; kamusal alan, salon, mutfak ve yemek odası olarak dört parçaya ayrılmış. Mutfak kısmı yarı açık mutfak şeklinde yapılmış.Yarı açık şekilde tasarlanan bu mutfak, basit bir yemek masası ile birlikte ana yemek masası konularak hem basit bir alan hem de misafir ağırlayacağınız bir alan olarak düşünülmüş. Mutfakta beyaz renk kullanılarak açık ve şeffaf bir mutfak oluşturulmuş. Bir Amerikan barı ile mutfağa girmeden ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir alan düşünülmüş, ahşap bir bar sandalyesi ile bu durum tamamlanmış. Mutfağın karşı duvarı geniş bir pencere ile aydınlatılmış ve doğal havalandırma sağlanmış.
Evin salon bölümü ferah ve konforlu olması için yine beyaz renk ile dekore edilmiş. Kullanılan mobilyalar kahverengi tonlarında tercih edilerek ahşap renginde ahşap bir orta masa ile dekorasyon tamamlanmış. Arka tarafta yer alan yemek masası hem salona hitap edecek hem de mutfağa hitap edecek şekilde düşünülmüş. Geniş pencereler ile salonun ferah ve aydınlık olması, doğal ışığın daha fazla alınması sağlanarak doğal bir aydınlatma sağlanmış.
Evin bahçe alanı hem çim alan, hem havuz hem de yıllık ağaçlar ile düzenlenmiş ve ortaya resimdeki gibi zarif bir bahçe çıkarılmış. Havuz ile çim alanın yan yana olması bir teras zorunluluğu doğurduğundan estetik bir teras yapılarak bahçe ve akşam keyfi yapma imkanı yaratılmış. Mimarisi ile dekorasyonun mükemmel uyumu ortaya eşsiz güzellikte bir bahçe çıkarmış.