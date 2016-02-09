Şaşırtıcı güzellikte basit bir ev

Fantastik derece de güzel ve basit olan bu; çok ferah ve güzel bir mahallede yer alıyor. Batıya bakan cephesi ile güneşi doğrudan alan, toplamda 914 metre kare üzerine korulu ve istediğiniz her şeyi içinde barındıran bir ev. Roma mimarisinden ilham alınarak tasarlanan geniş ve modern hacimleri, geniş zeminleri, iç bölümleri ve kullanılabilir alanları ile istediğiniz her amacı gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.İki bölümden oluşan ve ana girişi ortadan olan bu ev bir han gibi tasarlanmış. Ön kısımda geniş bir çim alanı ve canlı yeşil bir ağaç ile doğal bir cephe görünümü verilmiş dış cepheye sahip.