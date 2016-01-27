Eski bir ahırdan müthiş bir eve

Bugünkü yazımızda sizinle yine bir dönüşüm hikayesini paylaşacağız. Bu kez oldukça ilginç bir hikayeyle karşı karşıyayız, zira dönüşümü yapılan bina, dönüşümden önce bir ahır vazifesi görüyor imiş. Bir ahırı lüks bir yaşam alanına çevirmek gibi bir hayli güç bir işin altından başarıyla kalkan mimarlar İspanya’da faaliyet gösteeren bir mimarlık bürosu olan Rubio Bilbao Arquitectos’a bağlı olarak çalışmaktalar. Olabildiğince binanın özü korunarak gerçekleştirilmeye çalışılan projenin ilk önce dönüşümden önceki halini bir görelim.