Eski bir ahırdan müthiş bir eve

Bugünkü yazımızda sizinle yine bir dönüşüm hikayesini paylaşacağız. Bu kez oldukça ilginç bir hikayeyle karşı karşıyayız, zira dönüşümü yapılan bina, dönüşümden önce bir ahır vazifesi görüyor imiş. Bir ahırı lüks bir yaşam alanına çevirmek gibi bir hayli güç bir işin altından başarıyla kalkan mimarlar İspanya’da faaliyet gösteeren bir mimarlık bürosu olan Rubio Bilbao Arquitectos’a bağlı olarak çalışmaktalar. Olabildiğince binanın özü korunarak gerçekleştirilmeye çalışılan projenin ilk önce dönüşümden önceki halini bir görelim.
Gördüğünüz gibi binamız, dönüşümünü geçirmeden önce taştan yapılma iki katlı bir ahır imiş. Yanında sadece bir tahıl ambarı bulunan ıssız bir mekanda bulunan bu taş yapı, sırf gördüğünüz bu güzel çiçekler ve taze ve huzur dolu kır havası nedeniyle dönüştürülmeye değer gibi görünüyor. Bakalım bu yapı dönüşümden sonra nasıl bir görüntü almış.
Alt başlığımız her ne kadar çelişkili gibi görünse de evi gerçekten iyi anlatıyor. Ev müdahaleden sonra rustik yönünü korusa da oldukça farklı görünüyor. Genel kompozisyon korunmuş ve açıklıklar camla kaplanarak yapı bir yaşam alanı haline getirilmiş. Modern ve ahşaptan yapılma olan üst kattaki sürgülü panel, paradoksal bir biçimde bir ahır kapısına göndermede bulunuyor.
Çevresiyle birlikte düşünülüp manzaraya bakıldığında yapının güzelliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Binayı her ne kadar İspanyol mimarlar dönüştürse de yapımız Portekiz’de yer alıyor ve 18. yüzyılda inşa edildiği bilgisi elimizde mevcut. Sağ tarafta görülen sütun bile binanın tarihiliğine bir kanıt gibi duruyor adeta.
Güneye bakan cephe kuzeye oranla daha korunaklı görünüyor. Ancak çatıya bakıldığında, çatının biraz daha bakıma ihtiyacı olduğu açıkça görülüyor. Pencere ve cam dekorasyonunda siyahın kullanılması bizce yapıyı daha ihtişamlı kıldığı gibi her yanında egemen olan nötr ve açık renklerle de çok güzel bir kontrast yapmış diyebiliriz.
Ne kadar huzur, mutluluk ve sıcaklık dolu bir ambiyans değil mi? Mekanın iç kısmın rustik misafirperverliği tarafından fethedilmiş durumda adeta. Taş ve ahşabın ihtişamlı dansına mobilyalar da renklerinin uyumuyla dahil olmuş. Kirişlerin oldukça belirgin kılınması, sağ tarafta yer alan şömine, bolca doğal ışık ve başarılı bir aydınlatma, iç kısımda dikkat çeken diğer özelliklerden.
Dış cephede olduğu gibi iç dekorasyonda da modernlikle kırsal tarzın bir kaynaşması göze çarpıyor. Evin içi kuşbakışı bir bakışla da bir hayli güzel görünüyor. Çok geniş sayılamayacak iç mekan sade ve modern, yani doğru şekilde dekore edilerek görece geniş ve ferah görüntü sağlanmış.
Yukarıda söylenenler aynen mutfak için de aynen geçerli. Rustik ve modernin bu dialogu oldukça başarılı olmuş, mimarların denediğine değmiş gerçekten. Mutfak mobilyalarının neredeyse tamamı ahşaptan yapılma, şık ve fonksiyonel. Taş duvarın tarafında bir fırın ve ocak bulunması bizi geçmişe götüren ince bir detaydır.
Evin hemen tamamında doğal malzemeler hakimken, doğla olmayan az sayıdaki malzeme de doğal olanlarla mükemmel bir uyum içerisinde görünğyor, tıpkı fotoğrafını gördüğünüz demirden siyah küpeşteler gibi.
Ev dönüşüm projelerine merakınız halen sürmekteyse yine daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Tarihi bir binanınşaşırtıcı dönüşümü’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız da faydalı olabilir diye düşünerek bugünkü yazımızı sonlandırıyoruz.