Göl kıyısında baştan çıkarıcı bir villa

Bugün size tanıtacağımız ev Almanya-İsviçre-Avusturya sınırlarının buluştuğu Almanya tarafındaki Langenargen kentinde Bodensee kıyısında yer alıyor. Alpler’in eşsiz doğası ve manzarasına uygun bir yapı inşa etmek gibi zorlu görevi üstlenenler ise yine bir Alman firması olan Bau-fritz’e bağlı mimarlar olmuş. Firma aynı bölgede buna benzer birçok yapı inşa ediyor ve bugün fotoğraflarını kullandığımız ev tanıtım amacıyla hazırlanmış bir ‘show house’. Tamamen sağlığa zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen materyallerden inşa edilen ve sürdürülebilir mimarinin bir örneği olan ev, adeta geleceğin mimarisinin nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Projenin sorumlusu Stefan Helm, evi modernlikle, yöresel ve geleneksel çizginin bir harmoni oluşturacağı şekilde tasarlamaya çalıştıklarını belirtiyor. Ön tarafında bir kumsal ve iskeleye de sahip olan villa, yorucu şehir ve iş hayatından kaçma fırsatı bulabilenlere mükemmel bir dinlenme ve rahatlama imkanı sağlıyor.