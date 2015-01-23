Göl kıyısında baştan çıkarıcı bir villa

Bugün size tanıtacağımız ev Almanya-İsviçre-Avusturya sınırlarının buluştuğu Almanya tarafındaki Langenargen kentinde Bodensee kıyısında yer alıyor. Alpler’in eşsiz doğası ve manzarasına uygun bir yapı inşa etmek gibi zorlu görevi üstlenenler ise yine bir Alman firması olan Bau-fritz’e bağlı mimarlar olmuş. Firma aynı bölgede buna benzer birçok yapı inşa ediyor ve bugün fotoğraflarını kullandığımız ev tanıtım amacıyla hazırlanmış bir ‘show house’. Tamamen sağlığa zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen materyallerden inşa edilen ve sürdürülebilir mimarinin bir örneği olan ev, adeta geleceğin mimarisinin nasıl olacağını gözler önüne seriyor.
Projenin sorumlusu Stefan Helm, evi modernlikle, yöresel ve geleneksel çizginin bir harmoni oluşturacağı şekilde tasarlamaya çalıştıklarını belirtiyor. Ön tarafında bir kumsal ve iskeleye de sahip olan villa, yorucu şehir ve iş hayatından kaçma fırsatı bulabilenlere mükemmel bir dinlenme ve rahatlama imkanı sağlıyor.
Göl evi, uzaktan daha ilk görüşümüzde vurucu kimliğini açıkça sergiliyor. Evin dıştan görünüşü dahi bugün bir hayal kırıklığına uğramayacağımızı garantiler gibi. Fotoğrafını görmüş olduğumuz cephe güneye, yani göle doğru bakmakta. Bu yüzden de evin ön bahçesi, muhteşem göl manzarasının görünmesini engellemeyecek şekilde temizlenmiş.
Cephede kullanılan mineral boya ve ahşap, doğallıktan ve çevrecilikten taviz vermemek adına seçilmiş.
Evin içine adım attığımızda, daha başkaca yazılarımızda sık sık örneklerine yer verdiğimiz Japon evlerini andırır nitelikte bir avlu bizi karşılıyor. Altından şeritler gibi duran ahşap zemin kaplamasının ortasında küçük bir ağaç ve bu ağaca hayat verecek güneş ışığı için tavanda geniş sayılabilecek bir pencere mevcut.
Ev tamamen enerji verimliliği prensiplerine uygun olarak tasarlanmış. Güneş panellerinden elde edilen enerji, evin diğer enerji ihtiyacının yanında sıcak su ihtiyacının karşılanmasına da yarıyor. Üstelik de tüm bunlardan sonra hala arta kalan bir enerji bulunduğunu hatırlatalım. Kısacası bu ev, ihtiyacının çok ötesinde enerji üretiyor.
Bu bir tablo değil bir fotoğraf. Gerçekten, göl manzarasını tamamlayan dekorasyonla birlikte düşünülünce bir rüyadan alınan kesite benzeyen yemek odasında doğal ışıktan faydalanmak adına pencereler bir hayli geniş tutulmuş. Ahşap masa ve sandalyeler minimalist tarzın tipik örneklerinden. Bu odada olduğu gibi binanın tümünde yalıtımın Bau-fritz firması tarafından geliştirilen ve geleneksel malzemelere oranla daha çevre dostu ve hijyenik bir yalıtım malzemesiyle yapıldığı bilgisini edindiğimizi de ekleyelim.
Çatı katı görece geniş sayılabilecek pencereleri ve geniş alanıyla klasik anlamda bir çatı katından fazlasını vaad ediyor ki, mimarlar tarafından zaten bir oturma odası olarak tasarlanmış. Zemini son derece şık ve doğal vernikle parlatılmış olan çatı katında, nötr renkli mobilyalar, bir yuva hissi veren sıcak renkli yastıklarla tamamlanmış. Pencerelerin içerideki ısıyı sabit tutacak şekilde tasarlandığını belirtmeden de geçmeyelim.
Dev ve lüks bir yatağın bizi karşıladığı yatak odasına hoşgeldiniz! Uyandığınızda karşılacağınız manzarayı hayal etmek dahi güç. Geniş cephe ve pencerelerin katkısıyla panoramik bir manzaraya sahip olan yatak odasında, mobilyalar minimalist olarak düzenlenmekle birlikte, bir yatak odasında gerekli olan konforu sağlamak üzere kasıtlı olarak bol miktarda tekstil ürünü kullanılmış.
Sırtınızı manzaraya verdiğinizde yatak odasının sağ tarafında yer alan bu enteresan banyoyu görüyorsunuz. Ağaç gövdeleriyle dekor oluşturmak Alman mimarisinde zaman zaman görülen bir detaydır. Ağaç gövdeleriyle yaratılan ayrı bir banyo alanında küvetin dahi manzarasının olması, evin nasıl bir lükse davet ettiğini gözler önüne seren en güzel örnek adeta. Arka tarafta görülen sauna da cabası!
Bugünkü yazımızın veda kısmında evin belki de en güzel yeri olan terasla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yatak odasından çıkılan bu teras, hiçbir engel taşımayan göl ve dağ manzarasıyla eşsiz bir deneyim sunmayı vaad ediyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve başka ev fikirlerini de görmek istiyorsanız daha önce sitemizde yayınlanan ‘Müstakbel sakinleri tarafından tasarlanan bir aile villası’ başlıklı yazımızı okumanızı öneriyoruz.