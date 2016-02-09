Oturma odasında çalışma ofisi yapmanın 6 kuralı

İş hayatı çok stresli ve yoğun bir hayat olduğundan insan gün içerisinde istediği kadar verimli çalışamaz ve belirli bir süreden sonra hatalar yapabilir. Benzer bir durumda işler çok yoğun olduğundan mesai saati boyunca işlerini yetiştiremediği için işinin bir kısmını eve getirmek zorunda kalabilir. Evine iş getiren veya part time ve evden çalışan şanslı insanlar evlerinde çalışmak için bir ofise veya çalışma odasına ihtiyaç duyarlar. Evinizde çalışma ofisi veya çalışma odası için ayıracak bir odanız varsa bu odayı keyfinizce dekore ederek istediğiniz gibi kullanabilir hale getirebilirsiniz. Eğer evinizde ofis yapabilmek için ayıracağınız bir odanız yok ise yapmanız gereken oturma odanızın bir kısmını ofis şeklinde dekore etmek ve bu alanı çalışma odası şeklinde kullanmaktır. Peki odanızın bir kısmını ofis şeklinde dekore edebilmek için nelere dikkat etmelisiniz. ? Öncelikle oturma odanızın yeterince geniş bir oturma odası olup olmadığına karar vermelisiniz. Oturma odanız normal odalardan geniş ise ofis yapmak için ideal alanı kolayca yapabilirsiniz. Ancak oturma odanız yeterli büyüklüğe sahip değilse yapmanız gereken oturma odanızda yer alan mobilyaları yeniden düzenlemek ve ofis için yeterli bir alan açmak olacaktır. Oturma odanızda yer açarken, normal yaşantınızı zora sokacak bir çalışma yapmamalı, oturma odanızı çok dar bir oda şeklinde dekore etmemelisiniz. Yapmanız gereken ideal ölçülere sahip bir oturma odası bırakmak geriye kalan alanı en verimli şekilde kullanarak ofis yapmak veya ofis içinde yer alan mobilyaların bir kısmını bu alana yerleştirerek çalışma odası şeklinde kullanmaktır. Oturma odası içinde ofis için gerekli alanı açmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalar; ofisin doğrudan doğal ışığı alabiliyor olması, havalandırmak için bir pencereye sahip olması, aydınlatmasının ofis aydınlatması şeklinde tasarlanmış olması, zemin kaplaması, oda içerisinde yer alan televizyon müzik çalar gibi dikkat dağıtıcı cihazlardan uzakta olması gibi noktalar vardır. Bu noktalara azami özen göstermek ve titiz bir şekilde yerleşim yapmak ideal bir oturma odası ofisi yaratmanızda yardımcı olacaktır.peki, oturma odamızda nasıl bir ofis oluşturabiliriz ?

Oturma odası içinde bir ofis oluşturmak için öncelikle bir pencere yanını tercih etmelisiniz. Pencere yanını seçtiğinizde hem doğal güneş ışığını kendiliğinden alarak ofis olarak kullanacağınız alanın güneşlenmesini sağlamış olacaksınız hem de havalandırmak istediğinizde kolayca ve basit bir kaç adımla ofis alanını havalandırmış, yeterli oksijeni sağlamış olacaksınız. Bu nedenle pencere kenarı seçmeniz çok akıllıca olacaktır. Ayrıca pencere kenarları genellikle boş alanlar olduğundan kullanılmayan bir alanı ofis olarak kullanacağınız için oturma odasını fonksiyonel olarak kullanmış olacaksınız. Yer belirledikten sonra ikinci aşama ofis mobilyalarının seçilmesidir. Ofis mobilyalarını seçerken olabildiğince küçük mobilyalar seçmek veya katlanabilir mobilyalar seçmek sizin avantajınıza olacaktır. Ofis için belirlediğiniz alan muhtemelen küçük bir alan olacağı için bu alana en uygun ölçülerde de mobilyalar seçmeniz ofisinizin daha kibar ve daha modern görünmesini sağlayacak, kalabalık yerine sade bir ofis olarak dikkatinizi ve motivasyonunuzu dağıtmanızı engelleyecektir. Bu nedenle küçük ve katlanabilir mobilyalar tercih etmelisiniz. Ayrıca ofis için gerekli olan özel aydınlatmayı da yapmalısınız. Sadece çalışma masanızı aydınlatacak bir aydınlatma sistemi kurarak genel ışıktan rahatsız olmadan çalışma masanızı kullanabilir, çalışmalarınızı daha aydınlık ve daha kaliteli bir aydınlatma altında yapabilirsiniz. Eğer aydınlatma yapmazsanız odanın genel ışığı sizi sürekli rahatsız edecek ve verimli çalışmanızı engelleyecektir.Oturma odanızda bir ofis oluşturduğunuzda ofisinizin sınırlarını belirlemeniz gereklidir. Ofis sınırları için genellikle kanepe ve koltuklar kullanılırken daha estetik olması ve hem oturma odası içinde hem ofis alanında doğallık oluşması için mutlaka bitkileri tercih etmelisiniz. Yeşil bitkiler saksıları ile doğal bir sınır oluşturacak hem de ofisinizin daha canlı ve daha doğal olmasına katkıda bulunacaktır.

Bir çalışma odasına veya ofise ihtiyaç duyuyorsanız yapmanız gereken odalardan birini ofis şeklinde dekore etmek veya oturma odanız içerisinde bir ofis meydana getirmektir. Bu durumda dikkat etmeniz gereken yukarı yazılı ve yazılı olmayan bir çok nokta vardır. Bu noktalara ne kadar çok dikkat ederseniz kibar, dekoratif ve verimli çalışmanızı sağlayan bir çalışma odası veya ofis sahibi olabilirsiniz. Oturma odası ofis dekorasyonları için homify oturma odası dekorasyonları örneklerini inceleyerek oturma odanıza en uygun dekorasyonu örnek alıp kendi evinize uygulayabilir ve bir ofis sahibi olabilirsiniz.



