Gözlerinize inanamayacağınız mucizevi dönüşüm

Bordeaux yakınlarındaki Atlantik kıyısında bulunan Biscarrosse, deniz atmosferine sahip popüler yerlerden biri bu bölgedeki önemli merkezlerden biridir. Bugün tanıtacağımız proje ise doğa ile bütünleşmesinden ötürü kişisel rehabilitasyonunuza katkı sağlayan bu harika yerde bulunmaktadır. Mucizevi bir dönüşüm geçiren ev 200 metrekarelik geniş bir alana sahip olup oldukça eskidir. Çevre ile uyum halinde olan ev yenileme işleminden sonra konforlu ve kullanılır hale getirilerek doğa ile etkileşimi arttırılmıştır. Böyle bir eve sahip olduğunuzda sahilde deniz boyunca yürüyüşler yapabilir ve şehir merkezinden uzakta hoş vakit geçirebilirsiniz. Projenin sahibi BAWA Mimarlık sahiplerinin huzur içinde yaşayabilmesi için evi restore ederek bugünkü haline getirdi. Şimdi evin önceki ve sonraki hallerini inceleyerek biraz daha yakından göz atalım.
Evin eski haline göz attığımızda ilk olarak iki katlı olduğunu fark ederiz. Ancak evin eski görünümü tuhaf ve tekinsiz bir bina izlenimi verir. Yani doğa içerisinde huzurlu ve sıcak bir atmosfere sahip değildir. Evin geneline baktığımızda bir hayli dikkat çekici bir baca görünüyor ki bu pek estetik bir manzara oluşturmaz. Binada vurgu zemin katta. Evin dış görünümü oldukça karmaşık bir tasarıma sahip ve göz yorucu. Bir başka önemli nokta ise çevre ile evin iç mekanı arasındaki bağlantının zayıf olması. Bu açıkça bir dezavantaj. Zira doğa içerisinde yaşayıp bunu iç mekana yansıtamamak avantajını artıya dönüştürememekten kaynaklanır. Yine doğa içerisindeki bir ev için pencere sayısı az ve yetersiz.
Bu fotoğrafta ise evin yeni halini görüyoruz ve diyebiliriz ki eski haline hiç mi hiç benzemiyor. Yeni ev mizaç ve yapı olarak eskisine oranla çok daha basit ve sade çizgilere sahip. İlk olarak doğa ile bağlantısı düşünülerek, dış cephe ona göre tasarlanmış ve daha fazla pencere eklenmiş. Bu haliyle ev artık çok daha güçlü. Hem üst hem zemin kata teras yapılarak ev sahiplerine manzaranın tadını çıkarma konforu sunulmuş. Çevredeki orman atmosferi ile uyumlu olması açısından evin dış cephesi doğal ahşap malzeme kaplanmış. Böylece yeni tasarımda dış mekanın eve yansıması yüksek seviyeye çıkarılmış.
Doğal ortamla daha iyi uyum yakalamak açısından dış cephe ahşapla kaplanırken ek olarak çatı daha modern ve özgün hale getirilmiş. Bu fotoğrafta gördüğümüz alan için malzeme beyaz çakıl taşı kullanılmış. Bu sayede Japon bahçelerini andırması düşünülerek basit ve güzel bir fikir uygulandı.
Sabah uyandığınızda karşınızdaki nefis bir teras manzarası bulmak ve kahvaltıyı bu şahane terasta yapmak. Bundan daha keyifli bir sabah düşünemiyoruz. Özellikle sıcak havalarda epey keyifli olacağı kesin. Yatak odasının terasa bakan kısmı büyük ve geniş camlı bir alana sahip. Böylece gün ışığından bolca yararlanmak da mümkün.
Bu yazıda projenin daha çok dış mekanını incelemiş olsak da iç kısımlara da göz atalım. Tıpkı dış cephesi gibi zeminde de ahşap hakimiyeti devam ediyor. Duvarlarda ise griler hakim. Mobilya seçiminde siyahlar ağırlıklı olsa da sarı gibi renk patlamaları ince detaylarda kendini gösteriyor.
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