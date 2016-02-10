Gözlerinize inanamayacağınız mucizevi dönüşüm

Bu yazıda projenin daha çok dış mekanını incelemiş olsak da iç kısımlara da göz atalım. Tıpkı dış cephesi gibi zeminde de ahşap hakimiyeti devam ediyor. Duvarlarda ise griler hakim. Mobilya seçiminde siyahlar ağırlıklı olsa da sarı gibi renk patlamaları ince detaylarda kendini gösteriyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük ama güzel bir ev’ başlığını okuyabilirsiniz.