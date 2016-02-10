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Geleneksel ve modern tasarımlara sahip estetik bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
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İspanya sınırında yer alan, ülkenin kuzey kesiminin tipik evlerinden biri olan bu ev; inşa edildiği dönemin mimarisi ile tasarlanmış, geleneksel bir ruha sahiptir. günümüzde yapılan çalışma ile modern bir mimari ile yeniden tasarlanıp, geleneksel ve modern mimari birleştirilmiş ve ortaya bu şaheser çıkarılmış. Mimar Davide Domingues kurtarma ve genişletme projeleri kapsamında harabeye dönmüş bu eve yeniden hayat vermiş. Tarihsel dokunun korunduğu aynı zamanda eski haline göre genişletilmiş olan bu ev özgün bir şekilde dekore edilmiş, renk dengesi titizlikle korunmuş, görenlerin beğenisini kazanmış bir evdi.  Bahçesi, mimari yapısı,  modern tasarımı ile sizleri bu evi ziyaret etmeye götürüyoruz.

Mimari yapı

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

116 metre kare alan üzerinde yer alan, iki küçük taş odaya sahip bu zarif ev, titiz bir taş işçiliğinden sonra mimari kimliğine kavuşmuş. İki alan arasında diyalog kurarak iki alanın bir biri içerisinde bağlanmasını sağlayan mimar, taş yapının dışarıdan bir bağlamda görünmesini sağlayarak bütüncül bir görüntü oluşturmuş. Taş zemin üzerinde iki taş oda halinde görülen bu evin eski hali bir birinden bağımsız iki oda şeklindeyken modern hali bir tek ev haline getirilmiş.

Arka cephe

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Melgaço belediye sınırları içerisinde yer alan bu konut; sarp kayalık bir tapografya üzerine kurulu olduğundan Kuzey Portekiz manzarasına hakimdir. Evin arka cephesinde yer alan bahçeden muhteşem manzaraya bakarak saatlerce zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bahçenin tarımsal faaliyetlere uygun olması şarap için gerekli üzüm bağlarının yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. Evin arka penceresinden doğal manzarayı seyrederek  manzara eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

Modern tasarım

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Modern bir tasarımla yenilenen evin iç mekanı sezgisel bir tasarıma göre düzenlenmiş.  Batıya bakan cephe beton duvar yerine cam duvar ile kapatılmış, hem manzara hem gün ışığı daha fazla evin içine katılmış. Çatı sonundan mutfağa ulaşabildiğiniz ve şaraphaneye inebildiğiniz bir şekilde tasarlandığından fonksiyonel bir ulaşım ağı oluşturulmuş. Taş duvarlar, cam paneller ve modern çatı ile geleneksel ile modern tasarımın birleştirilmiş hali bu cepheden daha net görülmektedir.

Aydınlatma

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Oturma Odası
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Her modern evde olduğu gibi bu evde de doğal ışıktan daha fazla yararlanmak için cam duvarlar ve açıklıklar düşünülmüş. Cam duvarın hemen önüne oturma gruplarının yerleştirilmesi ile Kuzey Portekiz manzarası ve doğal aydınlatma eşliğinde sohbet keyfi yaşayabiliyorsunuz. renk tercihleri olarak taş duvarlar yalın bırakıldığından renk uyumunu yakalamak adına koyu ahşap renk tercih edilmiş ve odanın parlak olması önlenerek göz sağlığı düşünülmüş.

Açık mutfak

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Mutfak
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Mutfak, geniş bir salonun bir ucuna açık mutfak şeklinde düşünülmüş ve yemek masası mutfağın bir köşesine yerleştirilerek  özgün mimari korunmuş. Çağdaş ve modern bir mutfak oluşturularak modern mimarinin iç mekanlara yansıması sağlanmış ve taş duvarların bir bölümü kaplanarak modern ve kullanışlı bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak bölümü pencerelerden biraz uzak olduğu için aydınlık olması amacıyla açık beyaz renk ile renklendirilerek mutfağın daha ön planda olması sağlanmış. Mutfak ile oturma odası, salon arasındaki geniş boşluk sade ve minimalist bir dekorasyon düşüncesi sonucunda oluşmuş.

Geçmiş ve şimdi

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Projenin son halini değerlendirdiğinizde geçmiş ile günümüz arasındaki fark çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Orijinal iki bağımsız bina modern tasarımlar ile birleştirilerek tek bir yapı haline getirilmiş ve evin daha fonksiyonel olması sağlanmış. Titiz ve ince bir işçilik, cam  panellerin kullanılması ile ortaya şaheser bir ev çıkarılmış.

Şaşırtıcı güzellikte basit bir ev
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