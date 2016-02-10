Geleneksel ve modern tasarımlara sahip estetik bir ev

İspanya sınırında yer alan, ülkenin kuzey kesiminin tipik evlerinden biri olan bu ev; inşa edildiği dönemin mimarisi ile tasarlanmış, geleneksel bir ruha sahiptir. günümüzde yapılan çalışma ile modern bir mimari ile yeniden tasarlanıp, geleneksel ve modern mimari birleştirilmiş ve ortaya bu şaheser çıkarılmış. Mimar Davide Domingues kurtarma ve genişletme projeleri kapsamında harabeye dönmüş bu eve yeniden hayat vermiş. Tarihsel dokunun korunduğu aynı zamanda eski haline göre genişletilmiş olan bu ev özgün bir şekilde dekore edilmiş, renk dengesi titizlikle korunmuş, görenlerin beğenisini kazanmış bir evdi. Bahçesi, mimari yapısı, modern tasarımı ile sizleri bu evi ziyaret etmeye götürüyoruz.