Bahçem için en ideal yüzme havuzu nasıl olmalıdır?

Bir havuza sahip olmak için, evet, önce bir bahçeye (veya benzeri uygun bir alana) ihtiyaç vardır. Ancak iş maalesef bu kadarıyla bitmiyor. Bir havuza sahip olmak, inşa aşamasından inşa sonrası bakıma ve güvenliğe kadar sürekli özen gösterilmesi ve ilgilenilmesi gereken bir süreçtir. Dekorasyon ve mimari konusunun her alanında olduğu gibi burada da havuzu planlarken göz önüne alınması gereken ilk faktör bahçenin büyüklüğüdür. Daha sonra da havuzu kaç kişinin kullanacağı sorusu akla gelir. Biz bu yazımızda, sitelere ya da apartman bloklarına, kısacası birden fazla hanenin kullandığı havuzlara değil, sadece bir hanenin kullanacağı havuzlar hususuna eğileceğiz. Bu durumda tek haneden kasıt çoğu zaman çekirdek aile olduğundan, genelde, 3-4 kişinin kullanacağı ve içinde veya harici olarak sığ bir çocuk kısmının da bulunduğu yaklaşık 20-25 metreden fazla olmayan bir havuzdan bahsediyoruz demektir. Hem yapım, hem su dolumu ve hem de bunlardan sonraki süreçte bakımdan doğacak masrafların hiç de az olmayacağını söylemek durumundayız. Ayrıca havuz eğer kışın da kullanılmak isteniyorsa üstünün kapatılması gibi bir ek maliyeti de eklemek gerekir. Bugünkü yazımızın konusu bütçe olmadığından buı konuyu daha fazla uzatmıyor ve sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Yüzme havuzu yaptırmak için gerekli olan bütçe nedir?’ başlığını taşıyan yazıya yönlendirmekle yetiniyoruz.