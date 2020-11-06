Bahçem için en ideal yüzme havuzu nasıl olmalıdır?

Bugünkü konumuz kimilerimiz için lüks, kimilerimiz için ise bir vazgeçilmez olan yüzme havuzları. Evet, ne yazık ki herkes bahçesinde bir yüzme havuzuna sahip olacak kadar şanslı değil. Biz de bu yazımızda bahçesi olanlara ya da en azından şu an olmasa bile gelecekte bu imkana sahip olmayı hayal edenlere hitap etmeyi planlıyoruz. Ne de olsa insan hayal ettikçe yaşar!
Bir havuza sahip olmak için, evet, önce bir bahçeye (veya benzeri uygun bir alana) ihtiyaç vardır. Ancak iş maalesef bu kadarıyla bitmiyor. Bir havuza sahip olmak, inşa aşamasından inşa sonrası bakıma ve güvenliğe kadar sürekli özen gösterilmesi ve ilgilenilmesi gereken bir süreçtir. Dekorasyon ve mimari konusunun her alanında olduğu gibi burada da havuzu planlarken göz önüne alınması gereken ilk faktör bahçenin büyüklüğüdür. Daha sonra da havuzu kaç kişinin kullanacağı sorusu akla gelir. Biz bu yazımızda, sitelere ya da apartman bloklarına, kısacası birden fazla hanenin kullandığı havuzlara değil, sadece bir hanenin kullanacağı havuzlar hususuna eğileceğiz. Bu durumda tek haneden kasıt çoğu zaman çekirdek aile olduğundan, genelde, 3-4 kişinin kullanacağı ve içinde veya harici olarak sığ bir çocuk kısmının da bulunduğu yaklaşık 20-25 metreden fazla olmayan bir havuzdan bahsediyoruz demektir. Hem yapım, hem su dolumu ve hem de bunlardan sonraki süreçte bakımdan doğacak masrafların hiç de az olmayacağını söylemek durumundayız. Ayrıca havuz eğer kışın da kullanılmak isteniyorsa üstünün kapatılması gibi bir ek maliyeti de eklemek gerekir. Bugünkü yazımızın konusu bütçe olmadığından buı konuyu daha fazla uzatmıyor ve sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Yüzme havuzu yaptırmak için gerekli olan bütçe nedir?’ başlığını taşıyan yazıya yönlendirmekle yetiniyoruz.
Bahçenizde havuzu konumlandıracağınız yere ve havuz ölçüleri için karar verdikten sonra cevap verilmesi gereken başka bir soru, havuzun kazıldığı çukurdan çıkan hafriyatın nereye döküleceğidir. Bu, özellikle büyük şehirlerimizde zor bir sorudur. Bu durum, bağlı bulunulan belediyeden izin ve ruhsat alınmasını gerektiren ve bu yüzden bürokrasinin de devreye girdiği bir boyuttur, ki yüzme havuzları süs havuzlarından çok daha geniş bir hacme sahip olduğundan çıkacak hafriyat miktarını kesinlikle küçümsememeniz gerekmektedir. Bilhassa havuzu kış mevsiminde de kullanmak isteyenler için ısınma masrafları ve havuzun ısıtma sisteminin merkezi sisteme bağlanması gibi yan konuların da es geçilmemesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi henüz planlama aşamasındayken dahi sayısını daha da artırabileceğimiz birçok soruyla karşılaştık. Şimdi gelin bu konularda biraz daha ayrıntıya inmeye çalışalım.
Havuz türlerini yüzme havuzu, süs havuzu, hidromasajlı küvet olarak bildiğimiz wellness havuzları olarak kabaca üç ana gruba ayırırsak, bugün bizi ilgilendiren yüzme havuzlarını da kendi içinde alt türlere ayırmamız gerekir. İnşa edilişbiçimlerine göre zemin içine inşa edilen ve zemin üstüne inşa edilen yüzmehavuzları şeklinde bir ayrıma gidilebilir. Zemin üzerine inşa edilen yüzmehavuzları diğer türden daha küçük olmakla birlikte, boyutların mütevaziliği vegiriş kısmında bahsettiğimiz hafriyat probleminin olmaması maliyeti düşürmekteve yüksekliği nedeniyle çocuklar ve evcil hayvanların güvenliğini deeklediğimizde tercih edilesi bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Zemin içineinşa edilen havuzlar ise genelde daha profesyonel amaçlarla kullanacak kişilerehitap etmektedir, düzenli olarak spor yapmaya özen gösteren kişilerde olduğugibi.
Havuzu oluşturan materyaller sağlık, güvenlik, ekonomik ve estetik gerekçelerden dolayı oldukça önemlidir. Günümüzde yüzme havuzlarında seramik ailesinin bir üyesi olan porselen kullanımı ağırlık kazanmaktadır. Dayanıklılık ve hijyen bunun en önemli sebeplerindendir. Havuzun sadece içinin ana kaplama malzemesi değil, bu ana malzemenin altındaki yalıtım malzemesi ve ana zemini oluşturan malzemeyi yapıştıran materyaller de yine aynı şekilde hem dayanıklılık açısından önemlidir, hem de zehirli kimyasallar içermemesi yönünden insan sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Bunun dışında havuzun çevresini kaplayan materyallerin de güvenlik, dayanaıklılık ve estetik yönünden doğru seçilmesi gerekmektedir ki bugün gelişen teknolojinin de sayesinde özellikle havuzun çevresi için kullanılan materyaller büyük bir çeşitlilik arz etmektedir.
Başlangıç kısmında kısmen değindiğimiz bu konuda birkaç noktanın daha altını çizmek istiyoruz. Havuzları en, boy ve havuz derinliği gibi ölçütlere göre iki ana gruba ayırabiliriz: Sadece sportif anlamda kullanılacak klasik yüzme havuzları ve ailece kullanılabilecek karışık yüzme havuzları. Klasik yüzme havuzu ölçüleri kullanacak kişi ya da kişilerin profesyonelliğine göre değişebileceği gibi bundan daha önemlisi bahçenin boyutları ve elbette bütçenin büyüklüğüdür. Örneğin; sadece serinleme amaçlı yüzenlerin fotoğrafını gördüğünüz ve Art Yapı Havuz Sistemleri’ne ait örnek modelimizde olduğu gibi daha mütevazi bir havuz tercih etmeleri daha mantıklı görünmektedir. Ailelerin kullanacağı karışık havuzlarda kuşkusuz en önemli husus havuz derinliği. Çocuklar düşünüldüğünde, onların boyuna uygun olan havuzun sığ kesiminin büyüklüğü ve bunun derin kısımdan nasıl ayrılacağına havuzun sahibi karar vermelidir. Yine aynı şekilde çocukların rahatça inip çıkabileceği türden merdivenlerin inşa edilmesi de zorunludur.
'Havuz' denildiğinde her ne kadar aklınızda mavi fayanslar canlansa da havuzlar hem kullanılan materyaller, hem çevresinin kaplama malzemesi hem de ışıklandırma yönünden çok farklı renklere sahip olabilirler. Ayrıca doğru ayınlatma tercihi yapmanız halinde çok farklı renklere sahip olabileceğiniz gibi bu renkleri sürekli değiştirmek gibi, özellikle geceleri etkisini gösteren bir özelliğe de sahip olabilirsiniz. Havuzun, konumlandığı bahçeyle renk uyumu da estetik açıdan önemlidir. Lütfen Almanya’dan seçtiğimiz yukarıdaki fotoğrafa ve bugünkü yazımızda kullandığımız ilk fotoğrafa bakın. Fayans ve çevredeki kaplama materyalleri sayesinde havuzların bulunduğu çevreye ne kadar başarılı bir şekilde uyum sağladığını göreceksiniz.
Havuzlar durgun sular içerdikleri için denizler gibi akıntılar sayesinde kendi kendilerini temizleyemezler. Bu yüzden de hijyen ve sağlık gerekçeleriyle çok dikkatli, özenli ve iyi bir şekilde temizlenmeleri ve bakımlarının yapılması gerekir. Bu konularda çok derin bilgi sahibi değilseniz havuzun bakımını mutlaka emin ellere, profesyonel kişi veya firmalara teslim etmelisiniz, zira bir havuzun bakımı ve hijyeni şansa bırakılacak bir konu değildir. Havuzun suyunun ısısından, PH derecesine, klor seviyesine ve bakımın ne kadar sürede bir yapıldığına kadar pekçok karışık parametre vardır, size bu konuyu uzmanların eline bırakmanızı tavsiye etmemiz de bu yüzdendir.
Havuz konusunda belki de en dikkat edilmesi gereken konuya da değinip bugünkü yazımızı sonlandırmak istiyoruz. Sadece çocukların değil eğer evcil hayvanların da havuz karşısında güvenliğinin sağlanması gerekir. Sağlık ve hijyenle ilgli durumlara yukarıda değindik. Bunun dışında bilhassa küçük çocuğunuz varsa kayma ve havuz içine veya havuz dışında düşmelere karşı gerekli tedbirleri almanız gerekir. En iyi tedbir hiç kuşku yok ki onları havuzun ne içinde ne de dışında yalnız bırakmaktır. Ancak yine de her ihtimale karşı havuz çevresi kaymayan malzemeyle kaplanmalıdır ki, bu konuda pek çok alternatifi sitemizin ilgili bölümünde bulabilirsiniz. Kışın kullanılmayan ve içi su dolu olan havuzların üstü mutlaka kapatılmalı, yazın da, fotoğrafta gördüğünüze benzer şekilde, sadece sizin orada bulunduğunuz zamanlarda açık olacak şekilde bir mekanizma inşa edilmelidir.
Havuzlu ev örneklerine göz gezdiriyorsanız İstanbullu mimarlarımızdan modern ve lüks bir havuzlu villa projesi başlıklı yazımızdaki tasarımı da mutlaka görmelisiniz!