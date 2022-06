Bütün yıl hoş görünecek bir bahçenin sırları nelerdir ?

Herkes şık bir bahçenin hayalini kurar. Özellikle de şehirlerin bu denli bir hızla betonlaştığı, gökyüzünün görünmediği ve gökdelenlerin hayatımıza her gün biraz daha girdiği günümüzde, doğa ile iç içe olmak bir lüksten ziyade bir ihtiyaç halini almaktadır. Doğal yaşamın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri de sayısızdır. İş stresinden bunaldığınızı hissettiğinizde ya da hayat temposundan yorulduğunuzda, ormanlık bir arazide yürüyüş yapmaktan daha iyi gelecek başka hiçbir şey yoktur. Fakat büyük şehirlerin her geçen gün biraz daha betonlaştığı göz önünde tutulduğunda, ormanlık bir arazide zaman geçirmenin gittikçe zorlaştığı da kolayca fark edilecektir. İşte bu sebepten ötürü, bahçenin ve bahçe dekorasyonunun öneminin her geçen gün biraz daha arttığını söylemek yerinde olacaktır. Bahçeler, doğal yaşamla buluşabilmeniz için en kolay yol, en kısa patikadır. Oturma odanızın penceresinden baktığınızda, hem doğal hem de şık bir bahçenin moraliniz üzerinde ne denli bir olumlu etki yaratacağını tahmin edersiniz. Peki ama şık bir bahçe dekorasyonunun püf noktaları nelerdir ? İşte bugün, bu yazımızda sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi paylaşacağız. Bunu yaparken, bahçenizin şıklığını her daim sürdürebilmesi açısından özellikle çim ekimi ve budaması üzerinde duracağız.

Şık bir bahçe dekorasyonunun ipuçları nelerdir ? Aslında bakacak olursanız, evinizdeki diğer alanların aksine bahçe dekorasyonunda bazı kritik noktalar bulunmaktadır. Bahçeniz bir açıdan dekoratif anlamda şık bir görünüm yakalarken, diğer yandan da sahip olduğu doğal atmosferi kaybetmemesi gereken alanlardır. Bu açıdan bakıldığında, arzu ettiğiniz doğallıktan kopmamak adına, bahçenizde her türlü dekoratif aracı kullanamazsınız. Örnek vermek gerekirse, bahçenizde kullanacağınız mobilyaların, genellikle ahşaptan yapılmış olması, bahçenizde bulunan doğal havayı kuvvetlendirecektir. Diğer yandan, ancak modern tarzın takipçilerindenseniz, bahçenizde metal hatta beton dekoratif araçlar kullanabilirsiniz. Bahçenizde kullanacağınız mobilyaların ham maddesi, bahçenizdeki fiziksel koşullarla da yakından ilgilidir. Örneğin özellikle sıcak bölgelerde bulunan bahçelerde kullanılacak olan mobilyalar, hasır şeklinde örülmüş kamıştan tercih edilebilir. Bu sayede, çatlamaya karşı bir direnç kazanılmış olur. Yağışlı veya nemli bir bölgedeki bir bahçede tercih edilecek mobilyalar ise, özellikle yağışa, neme ve suya karşı dayanıklı olduğu için tik ağacından tercih edilmelidir. Bu sayede, bahçedeki mobilyaların ömrü uzatılmış olur…

Bahçenizin dekorasyonunda söz sahibi olan 2 etmenden biri olan estetikten bahsettikten sonra, sıra bahçenizin doğallığına gelmiş durumda… Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bugün özellikle çim doku üzerinde duracağız. Çünkü, çim doku gerek çok sıcak havalara gerek çok soğuk havalara ve yağışa karşı dayanıklı olduğu için, yılın her zamanı bahçenizde olacaktır… Bahçe dekorasyonunuza doğallık katmak ve bu doğallığın her zaman orada kalmasını istiyorsanız, tercihinizi çim dokudan yana kullanmalısınız. Ağaçlar, her ne kadar uzun ömürlü olsalar da, özellikle sonbaharda yapraklarını dökecekleri için, bahçenizin doğal havası da kaybolacaktır. Diğer yandan, yalnızca çim doku tek başına yeterli değildir. Bahçenizin çeşitli bölgelerinde küçük çalılıklara yer vererek, oldukça doğal bir görüntü yakalayabilirsiniz. Çim ve çalılık dizaynına dair daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret edebilirler…