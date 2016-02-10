Bütün yıl hoş görünecek bir bahçenin sırları nelerdir ?

Herkes şık bir bahçenin hayalini kurar. Özellikle de şehirlerin bu denli bir hızla betonlaştığı, gökyüzünün görünmediği ve gökdelenlerin hayatımıza her gün biraz daha girdiği günümüzde, doğa ile iç içe olmak bir lüksten ziyade bir ihtiyaç halini almaktadır. Doğal yaşamın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri de sayısızdır. İş stresinden bunaldığınızı hissettiğinizde ya da hayat temposundan yorulduğunuzda, ormanlık bir arazide yürüyüş yapmaktan daha iyi gelecek başka hiçbir şey yoktur. Fakat büyük şehirlerin her geçen gün biraz daha betonlaştığı göz önünde tutulduğunda, ormanlık bir arazide zaman geçirmenin gittikçe zorlaştığı da kolayca fark edilecektir. İşte bu sebepten ötürü, bahçenin ve bahçe dekorasyonunun öneminin her geçen gün biraz daha arttığını söylemek yerinde olacaktır. Bahçeler, doğal yaşamla buluşabilmeniz için en kolay yol, en kısa patikadır. Oturma odanızın penceresinden baktığınızda, hem doğal hem de şık bir bahçenin moraliniz üzerinde ne denli bir olumlu etki yaratacağını tahmin edersiniz. Peki ama şık bir bahçe dekorasyonunun püf noktaları nelerdir ? İşte bugün, bu yazımızda sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi paylaşacağız. Bunu yaparken, bahçenizin şıklığını her daim sürdürebilmesi açısından özellikle çim ekimi ve budaması üzerinde duracağız.
Şık bir bahçe dekorasyonunun ipuçları nelerdir ? Aslında bakacak olursanız, evinizdeki diğer alanların aksine bahçe dekorasyonunda bazı kritik noktalar bulunmaktadır. Bahçeniz bir açıdan dekoratif anlamda şık bir görünüm yakalarken, diğer yandan da sahip olduğu doğal atmosferi kaybetmemesi gereken alanlardır. Bu açıdan bakıldığında, arzu ettiğiniz doğallıktan kopmamak adına, bahçenizde her türlü dekoratif aracı kullanamazsınız. Örnek vermek gerekirse, bahçenizde kullanacağınız mobilyaların, genellikle ahşaptan yapılmış olması, bahçenizde bulunan doğal havayı kuvvetlendirecektir. Diğer yandan, ancak modern tarzın takipçilerindenseniz, bahçenizde metal hatta beton dekoratif araçlar kullanabilirsiniz. Bahçenizde kullanacağınız mobilyaların ham maddesi, bahçenizdeki fiziksel koşullarla da yakından ilgilidir. Örneğin özellikle sıcak bölgelerde bulunan bahçelerde kullanılacak olan mobilyalar, hasır şeklinde örülmüş kamıştan tercih edilebilir. Bu sayede, çatlamaya karşı bir direnç kazanılmış olur. Yağışlı veya nemli bir bölgedeki bir bahçede tercih edilecek mobilyalar ise, özellikle yağışa, neme ve suya karşı dayanıklı olduğu için tik ağacından tercih edilmelidir. Bu sayede, bahçedeki mobilyaların ömrü uzatılmış olur…
Bahçenizin dekorasyonunda söz sahibi olan 2 etmenden biri olan estetikten bahsettikten sonra, sıra bahçenizin doğallığına gelmiş durumda… Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bugün özellikle çim doku üzerinde duracağız. Çünkü, çim doku gerek çok sıcak havalara gerek çok soğuk havalara ve yağışa karşı dayanıklı olduğu için, yılın her zamanı bahçenizde olacaktır… Bahçe dekorasyonunuza doğallık katmak ve bu doğallığın her zaman orada kalmasını istiyorsanız, tercihinizi çim dokudan yana kullanmalısınız. Ağaçlar, her ne kadar uzun ömürlü olsalar da, özellikle sonbaharda yapraklarını dökecekleri için, bahçenizin doğal havası da kaybolacaktır. Diğer yandan, yalnızca çim doku tek başına yeterli değildir. Bahçenizin çeşitli bölgelerinde küçük çalılıklara yer vererek, oldukça doğal bir görüntü yakalayabilirsiniz. Çim ve çalılık dizaynına dair daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret edebilirler…
Her zaman bahsettiğimiz gibi, dekorasyon yaparken ezbere adımlar atmamalısınız. Bu kaideyi bahçe dekorasyonlarında da uygulamanız gerekir. Daha açık konuşmak gerekirse, bahçe dekorasyonunuzda yer vereceğiniz çim tipini kendiniz belirlemelisiniz. Bunu yaparken de özellikle bulunduğunuz alanda yaygın biçimde kullanılan çim tiplerini tercih edebilirsiniz. Hava koşulları ve toprak tipi gibi dış fiziksel etmenler, seçeceğiniz çimen ve çalılık tipini de yakından etkileyecektir. Yıl boyu yeşil kalan ve yıl boyu harika görünen bir bahçenin hayalini kuruyorsanız, çimen tipinizi titizlikle belirlemelisiniz. Bunu yaparken de, bahsettiğimiz üzere, dış fiziksel etkileri göz önünde tutmanız gerekmekte…
Bahçe dekorasyonunuzda yer verdiğiniz çimlerin ve çalılıkların tıpkı bu örnekteki gibi parlak ve canlı görünmesini istiyorsanız, bahçenizi düzenli aralıklarla sulamanız gerekir. Bu sayede, bahçenizdeki bitkilerin su ihtiyacını da karşılamış olursunuz. Fakat sulama konusunda ne aşırıya kaçmalısınız ne de cimrilik yapmalısınız. Bitkilerinize vereceğiniz su miktarını belirlemenin en kolay yolu, hava durumunu takip etmektir. Gökyüzü, zaman zaman sizin sorumluluklarınızı üstlenerek çimenlerinizi gönüllü olarak sular. Böyle zamanlarda, bir de sizin ekstradan sulamanız, fayda değil zarar getirecektir. Fakat özellikle sıcak ve kurak yaz günlerinde, bahçenizi sulamayı ihmal etmeyin. Sıcak ve kurak günlerde, bahçenizi, tam olarak öğlen vakti sulamaktan çekinin. Çünkü öylesi bir sıcaklıkta suya kavuşan bitkileriniz, kısa sürede kavrulacaktır. Sulama saatini daha çok öğleden sonra olarak belirlemenizde fayda var.
Kimi zaman toprak tipiniz, bahçenizde yetiştirdiğiniz bitkiler için gerekli vitamin ve minareli sağlama konusunda yetersiz kalabilir. Bu durumu anlamanın en kolay yolu, bitkilerini düzenli olarak takip etmektir. Her şey yolunda gitmesine rağmen, yaprakların parlaklığını kaybetmesi, kenarlarının kuruyup kıvrılması, yaprak sayısının azalması gibi durumlar, bahçenizdeki toprağın bitkilerinizi besleme konusunda yetersiz kaldığının kanıtıdır. Böylesi durumlarda, çekinmeden gübre kullanabilirsiniz. Gübre tercihinizi dilerseniz doğal dilerseniz de sunî gübreden yana kullanabilirsiniz.
Bir bahçe dekorasyonunda kesinlikle ihmal edilmemesi gereken ana konu, bakımın düzenli aralıklarla yapılmasıdır. Zira evinizin diğer alanlarının aksine, bahçeniz dış koşullarla oldukça yakından etkileşim halindedir. Bu açıdan bakacak olursanız, bahçenizin genel çehresinin hemen hemen her gün büyük ölçüde değiştiğini kolaylıkla fark edebilirsiniz. Tıpkı ata sözünde de bahsedildiği gibi, bahçenizin adeta bir 'dağ' haline dönüşmesini önlemek adına, bahçenizde bulunan çimleri ve çalılıkları düzenli aralıklarla biçmeniz gerekir. Bu sayede hep arzuladığınız bahçe görüntüsünün bozulmasını da önlemiş olursunuz…
İster bahçe, ister salon ister mutfak dekorasyonu olsun, dekorasyona başlamadan önce yapmanız gereken önemli şeylerden biri de genel bir bilgi sahibi olmaktır. Bu sayede dekorasyonun genel süreci üzerinde, etkili bir şekilde söz sahibi olabilirsiniz. Bahçe dekorasyonunuzu yenilerken ya da baştan yaparken de, özellikle bitkiler üzerine bilgi sahibi olmak oldukça faydalı olacaktır. Bitkilerin yanı sıra, özellikle ekim ve dikim konuları üzerine araştırma yaparak, bahçenizde bulunan çimlerin ve çalılıkların, hangi mevsimde ne şekilde ekileceğini ve budanacağını da öğrenmiş olursunuz. Hiç şüpheniz olmasın ki, bu bilgiler dekorasyon süresince oldukça işinize yarayacaktır… Konsept Peyzaj ve Fidan imzalı bu bahçe dekorasyonundaki gibi, oldukça farklı bitki çeşidinin iç içe geçtiği bir dizayn arzuluyorsanız, bu bitkilerin birbiriyle olan ilişkilerini araştırıp öğrenmeniz oldukça faydalı olacaktır.
Nasıl ki kişisel bakımınızı yaparken, saçlarınızı çok sevmenize rağmen zarar görmüş kısımları ara ara kestiriyorsanız, bitkilerinizin zarar görmüş kısımlarını da bitkiden uzaklaştırmalısınız. Bu sayede bitkinin aldığı mineral ve vitaminlerin, bitkinin sağlam kısımları arasında paylaştırılmasını sağlarsınız. Buna bağlı olarak da bahçenizdeki bitkiler çok daha diri ve sağlıklı görünecektir. Peki ama bitkileri budarken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle hedef alanınız özellikle zarar görmüş yapraklar olmalıdır. Zarar görmüş, sararmış, kopmak üzere olan yaprakları budayarak bitkinin nefes almasını sağlayabilirsiniz. Diğer yandan, özellikle sonbahar mevsiminde budadığınız yaprakları biriktirip bir yığıntı oluşturarak, bu yapraklar sıcaklık ve nem ile harmanlandıktan sonra gübre olarak da kullanabilirsiniz. Kimi zaman da bahçenizdeki bitkilerden hem estetik hem de işlevsel maksatla faydalanabilirsiniz. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık'a ait olan bu bahçe dekorasyonunda en çok dikkat çeken noktalardan biri, bahçenin sınırlarını belirleyen çiçekli çalılar. Siz de çalılarınızı düz bir biçimde budayarak bahçeniz için 'doğal' sınırlar oluşturabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız ise bir adet budama makası. Diğer yandan bahçe dekorasyonunuzda görselliğe önem veriyorsanız, tıpkı peyzaj düzenlemelerinde olduğu gibi, -bir uzmandan da yardım alarak- hayvan biçiminde budama yapabilirsiniz. Böylelikle doğallık ile estetiği bir arada kullanmış olursunuz.